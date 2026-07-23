​ البحث في ClickStack وElastic

ClickHouse هو محرك أصيل لـ SQL، صُمِّم من البداية لأحمال العمل التحليلية عالية الأداء. وعلى النقيض من ذلك، يوفّر Elasticsearch واجهة شبيهة بـ SQL، إذ يترجم SQL إلى لغة query DSL الأساسية في Elasticsearch، ما يعني أن دعمها ليس أصيلًا بشكل كامل وأن تكافؤ الميزات فيه محدود.

histogram و لا يكتفي ClickHouse بدعم SQL بالكامل، بل يوسّعها أيضًا بمجموعة من الدوال الموجّهة لحالات الرصد، مثل argMax quantileTiming ، ما يسهّل الاستعلام عن السجلات المنظَّمة والمقاييس والتتبعات.

WHERE فعّالة، مما يجعل التجربة مألوفة لمستخدمي Kibana مع إتاحة الاستفادة من قوة SQL عند الحاجة. ويتيح لك ذلك الاستفادة من المجموعة الكاملة من دوال التشابه و تدعم واجهة البحث هذه الصياغة المألوفة، لكنها تترجمها في الخلفية إلى عبارات SQLفعّالة، مما يجعل التجربة مألوفة لمستخدمي Kibana مع إتاحة الاستفادة من قوة SQL عند الحاجة. ويتيح لك ذلك الاستفادة من المجموعة الكاملة من دوال البحث في السلاسل النصية دوال التاريخ والوقت في ClickHouse.

فيما يلي، نقارن بين لغات استعلام Lucene في ClickStack وElasticsearch.

​ صياغة البحث في ClickStack مقابل query string في Elasticsearch

يوفّر كلٌّ من ClickStack وElasticsearch لغات استعلام مرنة تتيح تصفية السجلات والتتبعات بصورة بديهية. وبينما تكون query string في Elasticsearch مدمجة بإحكام مع DSL ومحرك الفهرسة الخاص به، يدعم ClickStack صياغة مستوحاة من Lucene تُترجم داخليًا إلى ClickHouse SQL. يوضّح الجدول أدناه كيفية تعامل النظامين مع أنماط البحث الشائعة، مع إبراز أوجه التشابه في الصياغة والاختلافات في التنفيذ في الجهة الخلفية.

الميزة صياغة ClickStack صياغة Elasticsearch ملاحظات البحث النصي الحر error error يطابق جميع الحقول المفهرسة؛ وفي ClickStack تُعاد كتابته إلى SQL متعدد الحقول باستخدام ILIKE . مطابقة الحقل level:error level:error الصياغة متطابقة. ويطابق ClickStack قيم الحقول مطابقة تامة في ClickHouse. البحث بالعبارة "disk full" "disk full" يطابق النص بين علامتَي اقتباس تسلسلاً مطابقًا تمامًا؛ ويستخدم ClickHouse مساواة السلاسل أو ILIKE . مطابقة عبارة داخل حقل message:"disk full" message:"disk full" تُترجم إلى SQL ILIKE أو إلى تطابق تام. شروط OR error OR warning error OR warning OR منطقي بين المصطلحات؛ ويدعم النظامان ذلك بصورة أصلية. شروط AND error AND db error AND db يترجمه كلاهما إلى تقاطع؛ ولا يوجد اختلاف في الصياغة من منظور المستخدم. النفي NOT error or -error NOT error or -error مدعوم بالطريقة نفسها؛ ويحوّله ClickStack إلى SQL NOT ILIKE . التجميع (error OR fail) AND db (error OR fail) AND db تجميع Boolean قياسي في كليهما. Wildcards error* or *fail* error* , *fail* يدعم ClickStack wildcards في البداية أو النهاية؛ بينما يعطّل ES wildcards البادئة افتراضيًا لأسباب تتعلق بالأداء. ولا يدعم wildcards داخل المصطلحات، مثل f*ail. ويجب تطبيق wildcards مع مطابقة حقل. النطاقات (رقمية/تاريخ) duration:[100 TO 200] duration:[100 TO 200] يستخدم ClickStack عبارة SQL BETWEEN ؛ بينما يوسّع Elasticsearch ذلك إلى استعلامات نطاق. ولا يتم دعم * غير المقيّد داخل النطاقات مثل duration:[100 TO *] . وعند الحاجة، استخدم Unbounded ranges أدناه. النطاقات غير المقيّدة (رقمية/تاريخ) duration:>10 or duration:>=10 duration:>10 or duration:>=10 يستخدم ClickStack معاملات SQL القياسية شامل/حصري duration:{100 TO 200} (exclusive) Same تشير {} إلى حدود حصرية. ولا يتم دعم * داخل النطاقات، مثل duration:[100 TO *] فحص الوجود N/A _exists_:user or field:* _exists_ غير مدعوم. استخدم LogAttributes.log.file.path: * لأعمدة Map مثل LogAttributes . أما الأعمدة الجذرية، فيجب أن تكون موجودة وسيكون لها قيمة افتراضية إذا لم تُضمَّن في الحدث. وللبحث عن قيمة افتراضية أو الأعمدة المفقودة، استخدم الصياغة نفسها في Elasticsearch: ServiceName:* أو ServiceName != '' . Regex match function name:/joh?n(ath[oa]n)/ غير مدعوم حاليًا في صياغة Lucene. يمكنك استخدام SQL والدالة match أو غيرها من string search functions. المطابقة التقريبية editDistance('quikc', field) = 1 quikc~ غير مدعوم حاليًا في صياغة Lucene. يمكن استخدام دوال المسافة في SQL مثل editDistance('rror', SeverityText) = 1 أو other similarity functions. البحث بالتقارب Not supported "fox quick"~5 غير مدعوم حاليًا في صياغة Lucene. تعزيز الأهمية quick^2 fox quick^2 fox غير مدعوم في ClickStack في الوقت الحالي. wildcard للحقل service.*:error service.*:error غير مدعوم في ClickStack في الوقت الحالي. الأحرف الخاصة المُهربة Escape reserved characters with \ Same يلزم تهريب الرموز المحجوزة.

على عكس Elasticsearch، حيث يمكن إغفال حقل بالكامل من حدث ما وبالتالي لا “يكون موجودًا” فعليًا، يتطلب ClickHouse وجود جميع الأعمدة في مخطط الجدول. وإذا لم يتم تمرير حقل في حدث insert:

بالنسبة إلى الحقول Nullable ، فستُضبط قيمته على NULL .

، فستُضبط قيمته على . بالنسبة إلى الحقول غير القابلة لأن تكون NULL (وهو الخيار الافتراضي)، فستُملأ بقيمة افتراضية (غالبًا سلسلة فارغة أو 0 أو ما يعادل ذلك).

ويعني هذا السلوك أن التحقق مما إذا كان الحقل “موجودًا” بالمعنى المقصود في Elasticsearch ليس مدعومًا بشكل مباشر.

بدلًا من ذلك، يمكنك استخدام field:* أو field != '' للتحقق من وجود قيمة غير فارغة. لذلك لا يمكن التمييز بين الحقول المفقودة فعليًا والحقول الفارغة صراحةً.

عمليًا، نادرًا ما يسبب هذا الاختلاف مشكلات في حالات استخدام الرصد، لكن من المهم أخذه في الاعتبار عند ترجمة الاستعلامات بين الأنظمة.