يتوافق ClickStack بالكامل مع OpenTelemetry، لذا يمكنك إرسال بيانات القياس عن بُعد للمتصفح (التتبعات والاستثناءات) باستخدام OpenTelemetry JavaScript SDK القياسي أو أيٍّ من ClickStack language SDKs. ومع ذلك، تتطلب ميزة إعادة تشغيل الجلسة استخدام ClickStack Browser SDK (
إضافة أدوات الرصد إلى تطبيقك
@hyperdx/browser)، إذ يوسّع OpenTelemetry SDK بإضافة تسجيل الجلسات، والتقاط مخرجات وحدة التحكّم، والتقاط طلبات الشبكة. وإذا كنت تحتاج فقط إلى التتبعات من دون إعادة تشغيل الجلسة، فستعمل أي حزمة SDK للمتصفح متوافقة مع OTel مع ClickStack.
تستخدم الأمثلة أدناه ClickStack Browser SDK. ولا تتطلب إضافة إعادة تشغيل الجلسة إلى تطبيقك سوى ثلاث خطوات: تثبيت الحزمة، وتهيئة SDK، ثم تُلتقط جميع تفاعلات المستخدم تلقائيًا — من دون الحاجة إلى أي تغييرات إضافية في الشيفرة.
- NPM
- Yarn
- Script Tag
npm install @hyperdx/browser
import HyperDX from '@hyperdx/browser';
HyperDX.init({
url: 'http://your-otel-collector:4318',
apiKey: 'YOUR_INGESTION_API_KEY', // احذف هذا في Managed ClickStack
service: 'my-frontend-app',
tracePropagationTargets: [/api.myapp.domain/i],
consoleCapture: true,
advancedNetworkCapture: true,
});
يدعم Browser SDK أيضًا إخفاء المدخلات والنصوص للتطبيقات الحساسة للخصوصية، وإرفاق معلومات المستخدم حتى تتمكن من البحث في الجلسات وتصفيتها حسب المستخدم داخل ClickStack UI.
يُعد الخيار
tracePropagationTargets أساسيًا لربط إعادة تشغيل الجلسة بتتبعات backend — اضبطه على نطاق API الخاص بك لتمكين distributed tracing كامل من الواجهة الأمامية إلى الواجهة الخلفية. للاطلاع على قائمة كاملة بخيارات SDK، بما في ذلك عناصر التحكّم في الخصوصية وcustom actions وحدود أخطاء React وsource maps، راجع مرجع Browser SDK.
انتقل إلى Client Sessions من الشريط الجانبي الأيسر في واجهة ClickStack (HyperDX). يعرض هذا القسم جميع جلسات المتصفح الملتقطة، مع مدتها وعدد الأحداث فيها. انقر على زر التشغيل لأي جلسة لإعادة تشغيلها. يعرض منظور إعادة تشغيل الجلسة على اليمين تجربة المستخدم كما أُعيد بناؤها، وعلى اليسار مخططًا زمنيًا لأحداث المتصفح — مثل طلبات الشبكة، وسجلات وحدة التحكم، والأخطاء. بدّل بين وضعي Highlighted وAll Events لضبط مستوى التفاصيل المعروض على المخطط الزمني. تُميَّز الأخطاء باللون الأحمر، ويؤدي النقر على أي حدث إلى الانتقال بإعادة تشغيل الجلسة إلى تلك النقطة من الجلسة.
عرض إعادة تشغيل الجلسات
عند تحديد طلب شبكة أو خطأ في المخطط الزمني للجلسة، يمكنك النقر للانتقال إلى علامة التبويب Trace لتتبّع الطلب عبر خدماتك الخلفية — مع الاطلاع على السجلات ووحدات span واستعلامات قاعدة البيانات المرتبطة التي نتجت عن تفاعل المستخدم هذا. يعمل ذلك لأن إعداد
من الجلسة إلى التتبّع
tracePropagationTargets يربط وحدات span في المتصفح بوحدات span على الخادم عبر ترويسة
traceparent، مما ينشئ تتبّعًا موزعًا ومترابطًا يبدأ من نقرة المستخدم ويمتد حتى قاعدة البيانات. وللاطلاع على شرح عملي مفصل لهذا الأمر، بما في ذلك إضافة OpenTelemetry إلى كلٍّ من الواجهة الأمامية والخلفية، راجع Instrumenting your NextJS application with OpenTelemetry and ClickStack.
يعمل هذا الربط في الاتجاه الآخر أيضًا. عند عرض تتبّع في واجهة Search، انقر عليه لفتح تفاصيله، ثم اختر علامة التبويب إعادة تشغيل الجلسة لترى بالضبط ما كان المستخدم يعيشه وقت ذلك التتبّع. ويكون هذا مفيدًا بشكل خاص عند التحقيق في الأخطاء أو الطلبات البطيئة — إذ يمكنك البدء من المشكلة في الـbackend ورؤية منظور المستخدم على الفور.
من التتبّع إلى الجلسة
تُخزَّن بيانات إعادة تشغيل الجلسات في جدول
كيفية تخزين بيانات الجلسة
hyperdx_sessions مخصّص في ClickHouse، بمعزل عن السجلات والتتبعات. ويمثّل كل حدث جلسة صفًا يتضمّن الحقل
Body الذي يحتوي على حمولة الحدث، والخريطة
LogAttributes التي تخزّن البيانات الوصفية للحدث. ويحتفظ العمودان
Body و
LogAttributes معًا بتفاصيل أحداث الجلسة الفعلية المستخدمة لإعادة إنشاء إعادة التشغيل.
للاطلاع على معلومات مخطط الجدول كاملةً، راجع الجداول والمخططات المستخدمة في ClickStack.
هناك طريقتان لمشاهدة إعادة تشغيل الجلسة أثناء العمل:
جرّبه
- مثال مباشر — زُر clickpy.clickhouse.com، وتفاعل مع التطبيق، ثم اعرض إعادة تشغيل الجلسة الخاص بك على play-clickstack.clickhouse.com ضمن المصدر ClickPy Sessions. ولمعرفة تفاصيل كيفية تهيئة ClickPy باستخدام OpenTelemetry، راجع تدوينة المدوّنة تهيئة تطبيق NextJS الخاص بك باستخدام OpenTelemetry وClickStack.
- عرض توضيحي محلي — يشرح العرض التوضيحي لـ إعادة تشغيل الجلسة كيفية تهيئة تطبيق تجريبي خطوة بخطوة، بما في ذلك تشغيل ClickStack محليًا وعرض تسجيلات الجلسات الخاصة بك.
تعرّف على المزيد
- عرض توضيحي لإعادة تشغيل الجلسات — تطبيق عرض توضيحي محلي تفاعلي مع إرشادات خطوة بخطوة
- مرجع Browser SDK — خيارات SDK الكاملة، وخرائط المصدر، والإجراءات المخصصة، والتهيئة المتقدمة
- البحث — صياغة البحث لتصفية الجلسات والأحداث
- لوحات المعلومات — إنشاء تصورات ولوحات معلومات من بيانات الجلسات وبيانات التتبّع
- التنبيهات — إعداد تنبيهات للأخطاء وزمن الاستجابة وإشارات أخرى
- معمارية ClickStack — كيف تتكامل ClickHouse وHyperDX وOTel collector معًا