ترحيل الوكلاء من Elastic

# Define keys to ignore at root level

ignored_keys = [ "@metadata" ]

# Define resource key prefixes

resource_keys = [ "host" , "cloud" , "agent" , "service" ]

# Create separate objects for resource and log record fields

resource_obj = {}

log_record_obj = {}

# Copy all non - ignored root keys to appropriate objects

root_keys = keys (.)

for_each ( root_keys ) -> | _index , key | {

if ! includes ( ignored_keys , key ) {

val , err = get (., [ key ])

if err == null {

# Check if this is a resource field

is_resource = false

if includes ( resource_keys , key ) {

is_resource = true

}

# Add to appropriate object

if is_resource {

resource_obj = set ( resource_obj , [ key ], val ) ?? resource_obj

} else {

log_record_obj = set ( log_record_obj , [ key ], val ) ?? log_record_obj

}

}

}

}

# Flatten both objects separately

flattened_resources = flatten ( resource_obj , separator : "." )

flattened_logs = flatten ( log_record_obj , separator : "." )

# Process resource attributes

resource_attributes = []

resource_keys_list = keys ( flattened_resources )

for_each ( resource_keys_list ) -> | _index , field_key | {

field_value , err = get ( flattened_resources , [ field_key ])

if err == null && field_value != null {

attribute , err = {

"key" : field_key ,

"value" : {

"stringValue" : to_string ( field_value )

}

}

if ( err == null ) {

resource_attributes = push ( resource_attributes , attribute )

}

}

}

# Process log record attributes

log_attributes = []

log_keys_list = keys ( flattened_logs )

for_each ( log_keys_list ) -> | _index , field_key | {

field_value , err = get ( flattened_logs , [ field_key ])

if err == null && field_value != null {

attribute , err = {

"key" : field_key ,

"value" : {

"stringValue" : to_string ( field_value )

}

}

if ( err == null ) {

log_attributes = push ( log_attributes , attribute )

}

}

}

# Get timestamp for timeUnixNano ( convert to nanoseconds )

timestamp_nano = if exists (.@ timestamp ) {

to_unix_timestamp ! ( parse_timestamp ! (.@ timestamp , format : "%Y-%m-%dT%H:%M:%S%.3fZ" ), unit : "nanoseconds" )

} else {

to_unix_timestamp ( now (), unit : "nanoseconds" )

}

# Get message / body field

body_value = if exists (. message ) {

to_string ! (. message )

} else if exists (. body ) {

to_string ! (. body )

} else {

""

}

# Create the OpenTelemetry structure

. = {

"resourceLogs" : [

{

"resource" : {

"attributes" : resource_attributes

},

"scopeLogs" : [

{

"scope" : {},

"logRecords" : [

{

"timeUnixNano" : to_string ( timestamp_nano ),

"severityNumber" : 9 ,

"severityText" : "info" ,

"body" : {

"stringValue" : body_value

},

"attributes" : log_attributes

}

]

}

]

}

]