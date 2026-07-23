يوفّر Elastic Stack عددًا من وكلاء جمع بيانات Observability. وتحديدًا:
ترحيل الوكلاء من Elastic
- عائلة Beats — مثل Filebeat وMetricbeat وPacketbeat — وتعتمد جميعها على مكتبة
libbeat. وتدعم هذه الأدوات إرسال البيانات إلى Elasticsearch أو Kafka أو Redis أو Logstash عبر بروتوكول Lumberjack.
- يوفّر
Elastic Agentوكيلًا موحّدًا قادرًا على جمع السجلات والمقاييس والتتبعات. ويمكن إدارة هذا الوكيل مركزيًا عبر Elastic Fleet Server، كما يدعم الإخراج إلى Elasticsearch أو Logstash أو Kafka أو Redis.
- يوفّر Elastic أيضًا توزيعة من OpenTelemetry Collector - EDOT. ومع أنه لا يمكن حاليًا إدارته عبر Fleet Server، فإنه يوفّر مسارًا أكثر مرونة وانفتاحًا إذا كنت تنتقل إلى ClickStack.
حيثما أمكن، نوصي بالترحيل إلى جامع OpenTelemetry (OTel) لجمع جميع السجلات والمقاييس والآثار، مع نشر الـ جامع عند الطرفية بدور agent. ويمثّل هذا النهج الوسيلة الأكثر كفاءة لإرسال البيانات، كما يجنّب التعقيد المعماري وعمليات تحويل البيانات.
مسار الترحيل المفضّل
لماذا جامع OpenTelemetry؟يوفّر جامع OpenTelemetry حلًا مستدامًا ومحايدًا تجاه المورّدين لاستيعاب بيانات observability. ونحن ندرك أن بعض المؤسسات تُشغّل أساطيل تضم آلافًا، أو حتى عشرات الآلاف، من وكلاء Elastic. وبالنسبة لهؤلاء المستخدمين، قد يكون الحفاظ على التوافق مع البنية التحتية الحالية للوكلاء أمرًا بالغ الأهمية. وقد صُمّمت هذه الوثائق لدعم ذلك، مع مساعدة الفرق أيضًا على الانتقال تدريجيًا إلى جمع البيانات المستند إلى OpenTelemetry.
تُستقبل جميع البيانات في ClickStack عبر مثيل جامع OpenTelemetry (OTel)، الذي يعمل كنقطة الإدخال الأساسية للسجلات والمقاييس والتتبعات وبيانات الجلسات. نوصي باستخدام توزيعة ClickStack الرسمية من الـ جامع لهذا المثيل، ما لم تكن مضمّنة بالفعل في deployment mode الخاص بـ ClickStack. يرسل المستخدمون البيانات إلى هذا الـ جامع من خلال language SDKs أو عبر agents لجمع البيانات يجمعون مقاييس البنية التحتية والسجلات (مثل OTel جوامع بدور agent أو تقنيات أخرى مثل Fluentd أو Vector). وبالنسبة إلى الفرق التي تريد pipeline مُدارة لـ OpenTelemetry، يوفّر Bindplane حلًا أصيلًا لـ OpenTelemetry مع وجهة أصلية لـ ClickStack، مما يبسّط جمع بيانات telemetry ومعالجتها وتوجيهها. نفترض أن هذا الـ جامع متاح لجميع خطوات ترحيل agent.
نقطة نهاية OpenTelemetry في ClickHouse
قد يرغب المستخدمون الذين لديهم عمليات نشر واسعة لـ Beat في الإبقاء عليها عند الترحيل إلى ClickStack. حتى الآن، لم يُختبر هذا الخيار إلا مع Filebeat، ولذلك فهو مناسب للسجلات فقط. تستخدم وكلاء Beats Elastic Common Schema (ECS)، وهي حاليًا قيد الدمج ضمن مواصفة OpenTelemetry التي يستخدمها ClickStack. ومع ذلك، لا تزال هذه المخططات تختلف بدرجة كبيرة، ويتحمّل المستخدمون حاليًا مسؤولية تحويل الأحداث المنسّقة وفق ECS إلى تنسيق OpenTelemetry قبل إدخالها إلى ClickStack. نوصي بإجراء هذا التحويل باستخدام Vector، وهو pipeline بيانات observability خفيف وعالي الأداء يدعم لغة تحويل قوية تُسمى Vector Remap Language (VRL). إذا كانت وكلاء Filebeat لديك مُهيأة لإرسال البيانات إلى Kafka — وهو مخرج تدعمه Beats — فيمكن لـ Vector استهلاك تلك الأحداث من Kafka، وتطبيق تحويلات schema باستخدام VRL، ثم إعادة توجيهها عبر OTLP إلى جامع OpenTelemetry الموزّع مع ClickStack. بدلًا من ذلك، يدعم Vector أيضًا استقبال الأحداث عبر بروتوكول Lumberjack الذي يستخدمه Logstash. ويتيح ذلك لوكلاء Beats إرسال البيانات مباشرةً إلى Vector، حيث يمكن تطبيق عملية التحويل نفسها قبل إعادة توجيهها إلى ClickStack جامع OpenTelemetry عبر OTLP. نوضح كلتا هاتين المعماريتين أدناه. في المثال التالي، نقدّم الخطوات الأولية لتهيئة Vector لاستقبال أحداث السجلات من Filebeat عبر بروتوكول Lumberjack. كما نوفّر VRL لربط أحداث ECS الواردة بمواصفة OTel، قبل إرسالها إلى ClickStack جامع OpenTelemetry عبر OTLP. ويمكن للمستخدمين الذين يستهلكون الأحداث من Kafka استبدال مصدر Vector Logstash بـ مصدر Kafka — مع بقاء جميع الخطوات الأخرى كما هي.
الترحيل من Beats
1
تثبيت Vector
ثبّت Vector باستخدام دليل التثبيت الرسمي.يمكن تثبيته على نفس المثيل الذي يعمل عليه OTel collector الخاص بـ Elastic Stack.يمكنك اتباع أفضل الممارسات المتعلقة بالمعمارية والأمان عند نقل Vector إلى بيئة الإنتاج.
2
تهيئة vector
يجب تهيئة Vector لاستقبال الأحداث عبر بروتوكول Lumberjack، محاكيًا نسخة Logstash. يمكن تحقيق ذلك بتهيئة
logstash source لـ Vector:
sources:
beats:
type: logstash
address: 0.0.0.0:5044
tls:
enabled: false # Set to true if you're using TLS
# The files below are generated from the steps at https://www.elastic.co/docs/reference/fleet/secure-logstash-connections#generate-logstash-certs
# crt_file: logstash.crt
# key_file: logstash.key
# ca_file: ca.crt
# verify_certificate: true
سيتم استقبال الأحداث بتنسيق ECS. يمكن تحويل هذه الأحداث إلى مخطط OpenTelemetry باستخدام محوّل Vector Remap Language (VRL). يُعدّ إعداد هذا المحوّل أمرًا بسيطًا، إذ يُحفظ البرنامج النصي في ملف منفصل:
إعداد TLSإذا كان TLS المتبادل مطلوبًا، فأنشئ الشهادات والمفاتيح باستخدام دليل Elastic “Configure SSL/TLS for the Logstash output”. ويمكن بعد ذلك تحديدها في التهيئة كما هو موضح أعلاه.
تجدر الإشارة إلى أنه يستقبل الأحداث من مصدر
transforms:
remap_filebeat:
inputs: ["beats"]
type: "remap"
file: 'beat_to_otel.vrl'
beats المذكور أعلاه. يظهر برنامج نصي إعادة التعيين الخاص بنا أدناه. تم اختبار هذا البرنامج النصي مع أحداث السجلات فحسب، غير أنه يمكن أن يُشكّل أساسًا لتنسيقات أخرى.
أخيرًا، يمكن إرسال الأحداث المحوَّلة إلى ClickStack عبر OpenTelemetry Collector باستخدام OTLP. يستلزم ذلك ضبط وجهة OTLP في Vector، التي تستقبل الأحداث من تحويل
VRL - من ECS إلى OTel
VRL - من ECS إلى OTel
# Define keys to ignore at root level
ignored_keys = ["@metadata"]
# Define resource key prefixes
resource_keys = ["host", "cloud", "agent", "service"]
# Create separate objects for resource and log record fields
resource_obj = {}
log_record_obj = {}
# Copy all non-ignored root keys to appropriate objects
root_keys = keys(.)
for_each(root_keys) -> |_index, key| {
if !includes(ignored_keys, key) {
val, err = get(., [key])
if err == null {
# Check if this is a resource field
is_resource = false
if includes(resource_keys, key) {
is_resource = true
}
# Add to appropriate object
if is_resource {
resource_obj = set(resource_obj, [key], val) ?? resource_obj
} else {
log_record_obj = set(log_record_obj, [key], val) ?? log_record_obj
}
}
}
}
# Flatten both objects separately
flattened_resources = flatten(resource_obj, separator: ".")
flattened_logs = flatten(log_record_obj, separator: ".")
# Process resource attributes
resource_attributes = []
resource_keys_list = keys(flattened_resources)
for_each(resource_keys_list) -> |_index, field_key| {
field_value, err = get(flattened_resources, [field_key])
if err == null && field_value != null {
attribute, err = {
"key": field_key,
"value": {
"stringValue": to_string(field_value)
}
}
if (err == null) {
resource_attributes = push(resource_attributes, attribute)
}
}
}
# Process log record attributes
log_attributes = []
log_keys_list = keys(flattened_logs)
for_each(log_keys_list) -> |_index, field_key| {
field_value, err = get(flattened_logs, [field_key])
if err == null && field_value != null {
attribute, err = {
"key": field_key,
"value": {
"stringValue": to_string(field_value)
}
}
if (err == null) {
log_attributes = push(log_attributes, attribute)
}
}
}
# Get timestamp for timeUnixNano (convert to nanoseconds)
timestamp_nano = if exists(.@timestamp) {
to_unix_timestamp!(parse_timestamp!(.@timestamp, format: "%Y-%m-%dT%H:%M:%S%.3fZ"), unit: "nanoseconds")
} else {
to_unix_timestamp(now(), unit: "nanoseconds")
}
# Get message/body field
body_value = if exists(.message) {
to_string!(.message)
} else if exists(.body) {
to_string!(.body)
} else {
""
}
# Create the OpenTelemetry structure
. = {
"resourceLogs": [
{
"resource": {
"attributes": resource_attributes
},
"scopeLogs": [
{
"scope": {},
"logRecords": [
{
"timeUnixNano": to_string(timestamp_nano),
"severityNumber": 9,
"severityText": "info",
"body": {
"stringValue": body_value
},
"attributes": log_attributes
}
]
}
]
}
]
}
remap_filebeat كمدخل:
يتم إنشاء
sinks:
otlp:
type: opentelemetry
inputs: [remap_filebeat] # receives events from a remap transform - see below
protocol:
type: http # Use "grpc" for port 4317
uri: http://localhost:4318/v1/logs # logs endpoint for the OTel collector
method: post
encoding:
codec: json
framing:
method: newline_delimited
headers:
content-type: application/json
authorization: ${YOUR_INGESTION_API_KEY}
YOUR_INGESTION_API_KEY بواسطة ClickStack. يمكنك العثور على المفتاح في واجهة ClickStack (HyperDX) ضمن
Team Settings → API Keys.يظهر أدناه الإعداد الكامل النهائي:
sources:
beats:
type: logstash
address: 0.0.0.0:5044
tls:
enabled: false # Set to true if you're using TLS
#crt_file: /data/elasticsearch-9.0.1/logstash/logstash.crt
#key_file: /data/elasticsearch-9.0.1/logstash/logstash.key
#ca_file: /data/elasticsearch-9.0.1/ca/ca.crt
#verify_certificate: true
transforms:
remap_filebeat:
inputs: ["beats"]
type: "remap"
file: 'beat_to_otel.vrl'
sinks:
otlp:
type: opentelemetry
inputs: [remap_filebeat]
protocol:
type: http # Use "grpc" for port 4317
uri: http://localhost:4318/v1/logs
method: post
encoding:
codec: json
framing:
method: newline_delimited
headers:
content-type: application/json
3
تهيئة Filebeat
لا يلزم في عمليات تثبيت Filebeat الحالية سوى تعديلها لإرسال أحداثها إلى Vector. ويتطلب ذلك إعداد مخرج Logstash — ومرة أخرى، يمكن تهيئة TLS اختياريًا:
# ------------------------------ Logstash Output -------------------------------
output.logstash:
# The Logstash hosts
hosts: ["localhost:5044"]
# Optional SSL. By default is off.
# List of root certificates for HTTPS server verifications
#ssl.certificate_authorities: ["/etc/pki/root/ca.pem"]
# Certificate for SSL client authentication
#ssl.certificate: "/etc/pki/client/cert.pem"
# Client Certificate Key
#ssl.key: "/etc/pki/client/cert.key"
يجمع Elastic Agent مكونات Elastic Beats المختلفة في حزمة واحدة. ويتكامل هذا الوكيل مع Elastic Fleet، مما يتيح إدارته وتهيئته مركزيًا. تتوفر للمستخدمين الذين لديهم Elastic Agents منشورة عدة مسارات للترحيل:
الترحيل من Elastic Agent
- تهيئة الوكيل للإرسال إلى نقطة نهاية لـ Vector عبر بروتوكول Lumberjack. اختُبر هذا حاليًا فقط للمستخدمين الذين يجمعون بيانات السجلات باستخدام Elastic Agent وحده. ويمكن تهيئة ذلك مركزيًا عبر Fleet UI في Kibana.
- تشغيل الوكيل بصفته Elastic OpenTelemetry جامع (EDOT). يتضمن Elastic Agent مكوّن EDOT جامع مضمّنًا يتيح لك إضافة OpenTelemetry إلى تطبيقاتك وبنيتك التحتية مرة واحدة، ثم إرسال البيانات إلى عدة مزودين وbackends. في هذا الإعداد، يمكنك ببساطة تهيئة EDOT جامع لإعادة توجيه الأحداث إلى ClickStack OTel جامع عبر OTLP. يدعم هذا النهج جميع أنواع الأحداث.
إرسال البيانات عبر Vector
1
تثبيت Vector وتهيئته
ثبّت Vector وهيّئه باتباع الخطوات نفسها الموثقة للترحيل من Filebeat.
2
تهيئة Elastic Agent
يجب تهيئة Elastic Agent لإرسال البيانات عبر بروتوكول Lumberjack الخاص بـ Logstash. وهذا نمط نشر مدعوم، ويمكن تهيئته مركزيًا أو عبر ملف تهيئة الوكيل
elastic-agent.yaml عند النشر بدون Fleet.يمكن إجراء التهيئة المركزية عبر Kibana من خلال إضافة Output إلى Fleet.يمكن بعد ذلك استخدام هذا الـ Output ضمن سياسة وكيل. وهذا يعني تلقائيًا أن أي وكلاء يستخدمون هذه السياسة سيرسلون بياناتهم إلى Vector.ونظرًا إلى أن هذا يتطلب تهيئة اتصال آمن عبر TLS، فنوصي بالرجوع إلى الدليل “تهيئة SSL/TLS لمخرج Logstash”، مع افتراض أن مثيل Vector لديك يؤدي دور Logstash.لاحظ أن هذا يتطلب أيضًا من المستخدمين تهيئة مصدر Logstash في Vector لاستخدام mutual TLS. استخدم المفاتيح والشهادات التي أُنشئت في الدليل لتهيئة الإدخال على النحو المناسب.
sources:
beats:
type: logstash
address: 0.0.0.0:5044
tls:
enabled: true # اضبطها على true إذا كنت تستخدم TLS.
# الملفات أدناه مُنشأة من الخطوات الواردة في https://www.elastic.co/docs/reference/fleet/secure-logstash-connections#generate-logstash-certs
crt_file: logstash.crt
key_file: logstash.key
ca_file: ca.crt
verify_certificate: true
يتضمن Elastic Agent جامع EDOT مضمّنًا يتيح لك تزويد تطبيقاتك وبنيتك التحتية بآليات OpenTelemetry مرة واحدة، ثم إرسال البيانات إلى عدة مزوّدين وواجهات خلفية.
شغّل Elastic Agent كجامع OpenTelemetry
لتشغيل Elastic Agent مع جامع EDOT، راجع دليل Elastic الرسمي. وبدلًا من تهيئة نقطة نهاية Elastic كما هو موضح في الدليل، أزل
تكاملات الوكيل والتنسيقلن يتمكن المستخدمون الذين يشغّلون جامع EDOT الموزّع مع Elastic Agent من الاستفادة من التكاملات الحالية التي يوفّرها الوكيل. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن إدارة الجامع مركزيًا عبر Fleet، ما يفرض على المستخدم تشغيل الوكيل في الوضع المستقل وإدارة التهيئة بنفسه.
exporters الحالية وهيّئ خرج OTLP لإرسال البيانات إلى ClickStack جامع OpenTelemetry. على سبيل المثال، تصبح تهيئة المصدّرات كما يلي:
exporters:
# Exporter to send logs and metrics to Elasticsearch Managed OTLP Input
otlp:
endpoint: localhost:4317
headers:
authorization: ${YOUR_INGESTION_API_KEY}
tls:
insecure: true
يُنشئ ClickStack القيمة
Managed ClickStackافتراضيًا، لا يلزم مفتاح API للاستيعاب عند تشغيل جامع OpenTelemetry في الوضع المستقل مع Managed ClickStack. ومع ذلك، يمكن تأمين الاستيعاب عبر تحديد رمز مصادقة OTLP. راجع “تأمين الـ جامع”.
YOUR_INGESTION_API_KEY المستخدمة هنا. يمكنك العثور على المفتاح في ClickStack UI ضمن
Team Settings → API Keys.
إذا كان Vector مُهيأً لاستخدام mutual TLS، مع الشهادة والمفاتيح التي جرى إنشاؤها باتباع الخطوات الواردة في دليل “تكوين SSL/TLS لمخرج Logstash”، فسيلزم تهيئة الـ exporter
otlp وفقًا لذلك، على سبيل المثال.
exporters:
# Exporter to send logs and metrics to Elasticsearch Managed OTLP Input
otlp:
endpoint: localhost:4317
headers:
authorization: ${YOUR_INGESTION_API_KEY}
tls:
insecure: false
ca_file: /path/to/ca.crt
cert_file: /path/to/client.crt
key_file: /path/to/client.key
يمكن للمستخدمين الذين يشغّلون بالفعل Elastic جامع OpenTelemetry (EDOT) إعادة تهيئة وكلائهم بسهولة لإرسال البيانات إلى ClickStack جامع OpenTelemetry عبر OTLP. والخطوات المتضمنة مطابقة تمامًا لتلك الموضّحة أعلاه لتشغيل Elastic Agent كـ جامع OpenTelemetry. ويمكن استخدام هذا النهج مع جميع أنواع البيانات.