يخزّن نوع البيانات
الوصف
SimpleAggregateFunction الحالة الوسيطة لدالة
تجميعي، ولكن ليس حالتها الكاملة كما يفعل النوع
AggregateFunction.
يمكن تطبيق هذا التحسين على الدوال التي تتحقق فيها الخاصية التالية:
يمكن الحصول على نتيجة تطبيق الدالةتضمن هذه الخاصية أن نتائج التجميع الجزئية تكفي لحساب النتيجة المجمّعة، لذلك لا نحتاج إلى تخزين أو معالجة أي بيانات إضافية. على سبيل المثال، لا تتطلب نتيجة الدالتين
fعلى مجموعة الصفوف
S1 UNION ALL S2بتطبيق
fعلى أجزاء مجموعة الصفوف كلٌّ على حدة، ثم بتطبيق
fمرة أخرى على النتائج:
f(S1 UNION ALL S2) = f(f(S1) UNION ALL f(S2)).
min أو
max أي خطوات إضافية
لحساب النتيجة النهائية انطلاقًا من الخطوات الوسيطة، بينما تتطلب الدالة
avg
الاحتفاظ بالمجموع والعدد، ثم قسمة الأول على الثاني للحصول على
المتوسط في خطوة
Merge نهائية تجمع الحالات الوسيطة.
تُنتَج قيم دوال تجميعي عادةً باستدعاء دالة تجميعي
مع إلحاق المُركِّب
-SimpleState باسم الدالة.
الصياغة
المعلمات
SimpleAggregateFunction(aggregate_function_name, types_of_arguments...)
aggregate_function_name- اسم دالة تجميعية.
Type- أنواع وسيطات الدالة التجميعية.
الدوال التجميعية التالية مدعومة:
الدوال المدعومة
any
any_respect_nulls
anyLast
anyLast_respect_nulls
min
max
sum
sumWithOverflow
groupBitAnd
groupBitOr
groupBitXor
groupArrayArray
groupUniqArrayArray
groupUniqArrayArrayMap
sumMap(
sumMappedArrays)
minMap(
minMappedArrays)
maxMap(
maxMappedArrays)
تكون قيم
SimpleAggregateFunction(func, Type) من نفس
Type،
لذلك، بخلاف النوع
AggregateFunction، لا حاجة إلى تطبيق
المُركِّبات
-Merge/
-State.يوفّر النوع
SimpleAggregateFunction أداءً أفضل من
AggregateFunction
للدوال التجميعية نفسها.
مثال
CREATE TABLE simple (id UInt64, val SimpleAggregateFunction(sum, Double)) ENGINE=AggregatingMergeTree ORDER BY id;
- مدونة: استخدام مُركِّبات التجميع في ClickHouse
- النوع AggregateFunction.