SimpleAggregateFunction الحالة الوسيطة لدالة تجميعي، ولكن ليس حالتها الكاملة كما يفعل النوع يخزّن نوع البياناتالحالة الوسيطة لدالة تجميعي، ولكن ليس حالتها الكاملة كما يفعل النوع AggregateFunction

يمكن تطبيق هذا التحسين على الدوال التي تتحقق فيها الخاصية التالية:

يمكن الحصول على نتيجة تطبيق الدالة f على مجموعة الصفوف S1 UNION ALL S2 بتطبيق f على أجزاء مجموعة الصفوف كلٌّ على حدة، ثم بتطبيق f مرة أخرى على النتائج: f(S1 UNION ALL S2) = f(f(S1) UNION ALL f(S2)) .

تضمن هذه الخاصية أن نتائج التجميع الجزئية تكفي لحساب النتيجة المجمّعة، لذلك لا نحتاج إلى تخزين أو معالجة أي بيانات إضافية. على سبيل المثال، لا تتطلب نتيجة الدالتين min أو max أي خطوات إضافية لحساب النتيجة النهائية انطلاقًا من الخطوات الوسيطة، بينما تتطلب الدالة avg الاحتفاظ بالمجموع والعدد، ثم قسمة الأول على الثاني للحصول على المتوسط في خطوة Merge نهائية تجمع الحالات الوسيطة.

تُنتَج قيم دوال تجميعي عادةً باستدعاء دالة تجميعي مع إلحاق المُركِّب -SimpleState باسم الدالة.

SimpleAggregateFunction(aggregate_function_name, types_of_arguments...)

المعلمات

aggregate_function_name - اسم دالة تجميعية.

- اسم دالة تجميعية. Type - أنواع وسيطات الدالة التجميعية.

​ الدوال المدعومة

الدوال التجميعية التالية مدعومة:

تكون قيم SimpleAggregateFunction(func, Type) من نفس Type ، لذلك، بخلاف النوع AggregateFunction ، لا حاجة إلى تطبيق المُركِّبات -Merge / -State . يوفّر النوع SimpleAggregateFunction أداءً أفضل من AggregateFunction للدوال التجميعية نفسها.

CREATE TABLE simple (id UInt64, val SimpleAggregateFunction(sum, Double)) ENGINE = AggregatingMergeTree ORDER BY id;