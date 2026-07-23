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باختصاراجمع سجلات نظام EC2 واعرضها بصريًا في ClickStack باستخدام OpenTelemetry Collector مع إثراء تلقائي بالبيانات الوصفية لـ EC2 (معرّف المثيل، المنطقة، منطقة التوافر، نوع المثيل). يتضمن مجموعة بيانات تجريبية ولوحة معلومات مُعدّة مسبقًا.

التكامل مع مثيل EC2 حالي

يغطي هذا القسم تثبيت OpenTelemetry Collector على مثيلات EC2 لديك لجمع سجلات النظام وإرسالها إلى ClickStack مع إثرائها تلقائيًا ببيانات EC2 الوصفية. هذه المعمارية الموزعة جاهزة لبيئات الإنتاج وقابلة للتوسع عبر مثيلات متعددة.
هل يعمل ClickStack على مثيل EC2 نفسه؟إذا كان ClickStack يعمل على مثيل EC2 نفسه الذي تريد مراقبة سجلاته، فيمكنك استخدام النهج المتكامل المشابه لما هو موضح في دليل سجلات المضيف العامة. اربط /var/log بحاوية ClickStack وأضف المعالج resourcedetection إلى التهيئة المخصصة لديك لالتقاط بيانات EC2 الوصفية تلقائيًا. يركّز هذا الدليل على المعمارية الموزعة الأكثر شيوعًا في عمليات النشر على بيئات الإنتاج.
إذا كنت ترغب في اختبار تكامل سجلات مضيف EC2 قبل تهيئة مثيل الإنتاج لديك، فيمكنك استخدام إعدادنا المهيأ مسبقًا والبيانات النموذجية في قسم “مجموعة البيانات التجريبية”.
المتطلبات الأساسية
  • مثيل ClickStack قيد التشغيل (يمكن أن يكون داخل بنيتك التحتية، أو على السحابة، أو محليًا)
  • مثيل EC2 قيد التشغيل (Ubuntu أو Amazon Linux أو أي توزيعة Linux أخرى)
  • توفّر اتصال شبكي من مثيل EC2 إلى نقطة نهاية OTLP الخاصة بـ ClickStack (المنفذ 4318 لـ HTTP أو 4317 لـ gRPC)
  • إمكانية الوصول إلى خدمة البيانات الوصفية للمثيل EC2 (مُمكّنة افتراضيًا)
1

تحقّق من إمكانية الوصول إلى بيانات EC2 الوصفية

من مثيل EC2 لديك، تحقّق من إمكانية الوصول إلى خدمة البيانات الوصفية:
يجب أن ترى معرّف المثيل والمنطقة ونوع المثيل. إذا لم تنجح هذه الأوامر، فتحقّق مما يلي:
  • أن خدمة بيانات تعريف المثيل مفعّلة
  • أن IMDSv2 غير محظور بواسطة مجموعات الأمان أو قوائم ACL للشبكة
  • أنك تشغّل هذه الأوامر من مثيل EC2 نفسه
تتوفر بيانات EC2 الوصفية على http://169.254.169.254 من داخل المثيل. يستخدم معالج OpenTelemetry resourcedetection نقطة النهاية هذه لإثراء السجلات تلقائيًا بسياق السحابة.
2

تحقّق من وجود ملفات syslog

تحقّق من أن مثيل EC2 لديك يُنشئ ملفات syslog:
3

تثبيت OpenTelemetry Collector

ثبّت توزيعة OpenTelemetry Collector Contrib على مثيل EC2 الخاص بك:
4

إنشاء تهيئة collector

أنشئ ملف تهيئة لـ OpenTelemetry Collector في المسار /etc/otelcol-contrib/config.yaml:
اختر الإعداد وفقًا لتوزيعة Linux لديك:

استبدل ما يلي في التهيئة:هذا الإعداد:
  • يقرأ ملفات سجلات النظام من المسارات القياسية (/var/log/syslog في Ubuntu، و/var/log/messages في Amazon Linux/RHEL)
  • يحلّل تنسيق syslog لاستخراج الحقول المهيكلة (الطابع الزمني، واسم المضيف، والوحدة/الخدمة، وPID، والرسالة)
  • يكتشف تلقائيًا بيانات EC2 الوصفية ويضيفها باستخدام المعالج resourcedetection
  • يتضمن اختياريًا وسوم EC2 ‏(Name وEnvironment وTeam) إن وُجدت
  • يرسل السجلات إلى ClickStack عبر OTLP HTTP
إثراء البيانات الوصفية لـ EC2يضيف المعالج resourcedetection هذه السمات تلقائيًا إلى كل سجل:
  • cloud.provider: “aws”
  • cloud.platform: “aws_ec2”
  • cloud.region: منطقة AWS (على سبيل المثال، “us-east-1”)
  • cloud.availability_zone: نطاق التوفّر (على سبيل المثال، “us-east-1a”)
  • cloud.account.id: معرّف حساب AWS
  • host.id: معرّف مثيل EC2 (على سبيل المثال، “i-1234567890abcdef0”)
  • host.type: نوع المثيل (على سبيل المثال، “t3.medium”)
  • host.name: اسم مضيف المثيل
5

عيّن مفتاح API لـ ClickStack

صدّر مفتاح API لـ ClickStack كمتغير بيئة:
لجعل هذا مستمرًا بعد إعادة التشغيل، أضِفه إلى ملف إعدادات الصدفة:
6

شغّل الـ collector

ابدأ تشغيل OpenTelemetry Collector:
للاستخدام في بيئة الإنتاجاضبط المُجمِّع ليعمل كخدمة ضمن systemd بحيث يبدأ تلقائيًا عند الإقلاع ويُعاد تشغيله عند حدوث فشل. راجع وثائق OpenTelemetry Collector لمزيد من التفاصيل.
7

التحقق من السجلات في HyperDX

بمجرد تشغيل المجمّع، سجّل الدخول إلى HyperDX وتحقّق من أن السجلات تتدفّق مع بيانات EC2 الوصفية:
  1. انتقل إلى عرض البحث
  2. اضبط المصدر على Logs
  3. صفِّ حسب source:ec2-host-logs
  4. انقر على إدخال سجل لتوسيعه
  5. تحقّق من ظهور بيانات EC2 الوصفية ضمن سمات المورد:
    • cloud.provider
    • cloud.region
    • host.id (معرّف المثيل)
    • host.type (نوع المثيل)
    • cloud.availability_zone

مجموعة بيانات تجريبية

للمستخدمين الذين يريدون اختبار تكامل سجلات مضيف EC2 قبل تهيئة مثيلات الإنتاج لديهم، نوفّر مجموعة بيانات تجريبية تتضمن بيانات EC2 وصفية مُحاكاة.
1

نزّل مجموعة البيانات النموذجية

نزّل ملف السجل النموذجي:
تتضمن مجموعة البيانات ما يلي:
  • تسلسل إقلاع النظام
  • نشاط تسجيل الدخول عبر SSH (محاولات ناجحة وأخرى فاشلة)
  • حادثة أمنية (هجوم قوة غاشمة مع استجابة fail2ban)
  • صيانة مجدولة (مهام cron وanacron)
  • إعادة تشغيل الخدمات (rsyslog)
  • رسائل النواة ونشاط جدار الحماية
  • مزيج من العمليات الطبيعية والأحداث البارزة
2

أنشئ تهيئة collector للاختبار

أنشئ ملفًا باسم ec2-host-logs-demo.yaml يتضمن التهيئة التالية:
لأغراض العرض التوضيحي، نضيف بيانات EC2 الوصفية يدويًا باستخدام المعالج resource. في بيئة الإنتاج مع مثيلات EC2 الفعلية، استخدم المعالج resourcedetection، الذي يستعلم تلقائيًا عن واجهة برمجة تطبيقات بيانات EC2 الوصفية.
3

شغّل ClickStack بإعدادات العرض التوضيحي

شغّل ClickStack باستخدام السجلات وإعدادات العرض التوضيحي:
4

تحقّق من السجلات في HyperDX

بمجرد تشغيل الـ collector:
  1. افتح HyperDX وسجّل الدخول إلى حسابك (قد تحتاج إلى إنشاء حساب أولًا)
  2. انتقل إلى واجهة البحث واضبط المصدر على Logs
  3. اضبط النطاق الزمني على 2025-11-10 00:00:00 - 2025-11-13 00:00:00
  4. صفِّ النتائج باستخدام source:ec2-demo
  5. وسّع إدخال سجل لعرض بيانات EC2 الوصفية ضمن سمات المورد
عرض المنطقة الزمنيةيعرض HyperDX الطوابع الزمنية وفقًا للمنطقة الزمنية المحلية في متصفحك. تمتد البيانات التجريبية عبر 2025-11-11 00:00:00 - 2025-11-12 00:00:00 (UTC). يضمن النطاق الزمني الواسع ظهور السجلات التجريبية بغض النظر عن موقعك. وبعد ظهور السجلات، يمكنك تضييق النطاق إلى فترة 24 ساعة للحصول على تصورات أوضح.
يُفترض أن ترى سجلات تتضمن سياق EC2 مُحاكى، بما في ذلك:
  • معرّف المثيل: i-0abc123def456789
  • المنطقة: us-east-1
  • منطقة التوفّر: us-east-1a
  • نوع المثيل: t3.medium

لوحات المعلومات والتصورات

لمساعدتك على بدء مراقبة سجلات مضيف EC2 باستخدام ClickStack، نوفر تصورات أساسية تتضمن سياق السحابة.
1

تنزيل إعدادات لوحة المعلومات

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2

استيراد لوحة المعلومات الجاهزة

  1. افتح HyperDX وانتقل إلى قسم Dashboards
  2. انقر على Import Dashboard في الزاوية العلوية اليمنى ضمن قائمة النقاط الثلاث
  1. ارفع ملف host-logs-dashboard.json وانقر على Finish Import
3

عرض لوحة المعلومات

ستُنشأ لوحة المعلومات مع تهيئة جميع التصورات مسبقًا:يمكنك تصفية تصورات لوحة المعلومات حسب سياق EC2:
  • cloud.region:us-east-1 - عرض السجلات من منطقة محددة
  • host.type:t3.medium - التصفية حسب نوع المثيل
  • host.id:i-0abc123def456 - عرض السجلات من مثيل محدد
بالنسبة إلى مجموعة البيانات التجريبية، اضبط النطاق الزمني على 2025-11-11 00:00:00 - 2025-11-12 00:00:00 (UTC) (مع تعديله حسب منطقتك الزمنية المحلية). لن تتضمن لوحة المعلومات المستوردة نطاقًا زمنيًا محددًا افتراضيًا.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

عدم ظهور البيانات الوصفية لـ EC2 في السجلات

تحقق من إمكانية الوصول إلى خدمة البيانات الوصفية لـ EC2:
إذا لم ينجح ذلك، فتحقّق مما يلي:
  • أن خدمة البيانات الوصفية للمثيل مُمكّنة
  • أن IMDSv2 غير محجوب بواسطة مجموعات الأمان
  • أنك تشغّل المجمّع على مثيل EC2 نفسه
تحقّق من سجلات المجمّع بحثًا عن أخطاء في البيانات الوصفية:

عدم ظهور أي سجلات في HyperDX

تحقق من وجود ملفات السجل وأنه تتم الكتابة إليها:
تأكّد من أن المجمّع يستطيع قراءة ملفات السجل:
تحقّق من اتصال الشبكة بـ ClickStack:
تحقق من سجلات المُجمِّع بحثًا عن أخطاء:

يتم تحليل السجلات بشكل غير صحيح

تحقق من تنسيق syslog لديك: بالنسبة إلى Ubuntu 24.04+:
لنظامَي Amazon Linux 2 / Ubuntu 20.04:
إذا لم يكن التنسيق لديك مطابقًا، فاستخدم علامة تبويب التهيئة المناسبة في قسم إنشاء تهيئة collector وفقًا للتوزيعة التي تستخدمها.

تعذّر بدء تشغيل المُجمِّع كخدمة systemd

تحقق من حالة الخدمة:
عرض السجلات التفصيلية:
المشكلات الشائعة:
  • لم يتم تعيين مفتاح API بشكل صحيح في البيئة
  • أخطاء في صياغة ملف الإعدادات
  • مشكلات في الأذونات عند قراءة ملفات السجل

الخطوات التالية

  • قم بإعداد التنبيهات لأحداث النظام الحرجة (تعطل الخدمة، إخفاقات المصادقة، تحذيرات القرص)
  • صفِّ حسب سمات بيانات EC2 الوصفية (المنطقة، نوع المثيل، معرّف المثيل) لمراقبة موارد محددة
  • اربط سجلات مضيف EC2 بسجلات التطبيق لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل شامل
  • أنشئ لوحات معلومات مخصصة لمراقبة الأمان (محاولات SSH، استخدام sudo، عمليات حظر جدار الحماية)

الانتقال إلى الإنتاج

يثبّت هذا الدليل مجمّع OpenTelemetry مباشرةً على مثيلات EC2، وهذا هو النمط الموصى به في بيئات الإنتاج للمراقبة على مستوى المضيف. ولإدارة مكوّنات المجمّع عبر عدد كبير من المثيلات، فكّر في استخدام أدوات إدارة التهيئة (Ansible وChef وPuppet) أو OpenTelemetry Operator في بيئات Kubernetes. راجع إرسال بيانات OpenTelemetry للاطلاع على تهيئة بيئة الإنتاج.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦