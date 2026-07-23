باختصار اجمع سجلات نظام EC2 واعرضها بصريًا في ClickStack باستخدام OpenTelemetry Collector مع إثراء تلقائي بالبيانات الوصفية لـ EC2 (معرّف المثيل، المنطقة، منطقة التوافر، نوع المثيل). يتضمن مجموعة بيانات تجريبية ولوحة معلومات مُعدّة مسبقًا.

​ التكامل مع مثيل EC2 حالي

يغطي هذا القسم تثبيت OpenTelemetry Collector على مثيلات EC2 لديك لجمع سجلات النظام وإرسالها إلى ClickStack مع إثرائها تلقائيًا ببيانات EC2 الوصفية. هذه المعمارية الموزعة جاهزة لبيئات الإنتاج وقابلة للتوسع عبر مثيلات متعددة.

هل يعمل ClickStack على مثيل EC2 نفسه؟ /var/log بحاوية ClickStack وأضف المعالج resourcedetection إلى التهيئة المخصصة لديك لالتقاط بيانات EC2 الوصفية تلقائيًا. يركّز هذا الدليل على المعمارية الموزعة الأكثر شيوعًا في عمليات النشر على بيئات الإنتاج. إذا كان ClickStack يعمل على مثيل EC2 نفسه الذي تريد مراقبة سجلاته، فيمكنك استخدام النهج المتكامل المشابه لما هو موضح في دليل سجلات المضيف العامة . اربطبحاوية ClickStack وأضف المعالجإلى التهيئة المخصصة لديك لالتقاط بيانات EC2 الوصفية تلقائيًا. يركّز هذا الدليل على المعمارية الموزعة الأكثر شيوعًا في عمليات النشر على بيئات الإنتاج.

إذا كنت ترغب في اختبار تكامل سجلات مضيف EC2 قبل تهيئة مثيل الإنتاج لديك، فيمكنك استخدام إعدادنا المهيأ مسبقًا والبيانات النموذجية في قسم “مجموعة البيانات التجريبية”

المتطلبات الأساسية

مثيل ClickStack قيد التشغيل (يمكن أن يكون داخل بنيتك التحتية، أو على السحابة، أو محليًا)

مثيل EC2 قيد التشغيل (Ubuntu أو Amazon Linux أو أي توزيعة Linux أخرى)

توفّر اتصال شبكي من مثيل EC2 إلى نقطة نهاية OTLP الخاصة بـ ClickStack (المنفذ 4318 لـ HTTP أو 4317 لـ gRPC)

إمكانية الوصول إلى خدمة البيانات الوصفية للمثيل EC2 (مُمكّنة افتراضيًا)

1 تحقّق من إمكانية الوصول إلى بيانات EC2 الوصفية من مثيل EC2 لديك، تحقّق من إمكانية الوصول إلى خدمة البيانات الوصفية: # Get metadata token (IMDSv2) TOKEN = $( curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600" ) # Verify instance metadata curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN " http://169.254.169.254/latest/meta-data/instance-id curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN " http://169.254.169.254/latest/meta-data/placement/region curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN " http://169.254.169.254/latest/meta-data/instance-type يجب أن ترى معرّف المثيل والمنطقة ونوع المثيل. إذا لم تنجح هذه الأوامر، فتحقّق مما يلي: أن خدمة بيانات تعريف المثيل مفعّلة

أن IMDSv2 غير محظور بواسطة مجموعات الأمان أو قوائم ACL للشبكة

أنك تشغّل هذه الأوامر من مثيل EC2 نفسه تتوفر بيانات EC2 الوصفية على http://169.254.169.254 من داخل المثيل. يستخدم معالج OpenTelemetry resourcedetection نقطة النهاية هذه لإثراء السجلات تلقائيًا بسياق السحابة. 2 تحقّق من وجود ملفات syslog تحقّق من أن مثيل EC2 لديك يُنشئ ملفات syslog: # Ubuntu instances ls -la /var/log/syslog # Amazon Linux / RHEL instances ls -la /var/log/messages # View recent entries tail -20 /var/log/syslog # or tail -20 /var/log/messages 3 تثبيت OpenTelemetry Collector ثبّت توزيعة OpenTelemetry Collector Contrib على مثيل EC2 الخاص بك: # Download the latest release wget https://github.com/open-telemetry/opentelemetry-collector-releases/releases/download/v0.114.0/otelcol-contrib_0.114.0_linux_amd64.tar.gz # Extract and install tar -xvf otelcol-contrib_0.114.0_linux_amd64.tar.gz sudo mv otelcol-contrib /usr/local/bin/ # Verify installation otelcol-contrib --version 4 إنشاء تهيئة collector أنشئ ملف تهيئة لـ OpenTelemetry Collector في المسار /etc/otelcol-contrib/config.yaml : sudo mkdir -p /etc/otelcol-contrib اختر الإعداد وفقًا لتوزيعة Linux لديك: إصدارات Linux الحديثة (Ubuntu 24.04+)

إصدارات Linux القديمة (Amazon Linux 2 وRHEL وإصدارات Ubuntu الأقدم) sudo tee /etc/otelcol-contrib/config.yaml > /dev/null << 'EOF' receivers : filelog/syslog : include : - /var/log/syslog - /var/log/**/*.log start_at : end operators : - type : regex_parser regex : '^(?P<timestamp>\S+) (?P<hostname>\S+) (?P<unit>\S+?)(?:\[(?P<pid>\d+)\])?: (?P<message>.*)$' parse_from : body parse_to : attributes - type : time_parser parse_from : attributes.timestamp layout_type : gotime layout : '2006-01-02T15:04:05.999999-07:00' - type : add field : attributes.source value : "ec2-host-logs" processors : resourcedetection : detectors : [ ec2 , system ] timeout : 5s override : false ec2 : tags : - ^Name - ^Environment - ^Team batch : timeout : 10s send_batch_size : 10000 exporters : otlphttp : endpoint : "http://YOUR_CLICKSTACK_HOST:4318" headers : authorization : "${env:CLICKSTACK_API_KEY}" service : pipelines : logs : receivers : [ filelog/syslog ] processors : [ resourcedetection , batch ] exporters : [ otlphttp ] EOF sudo tee /etc/otelcol-contrib/config.yaml > /dev/null << 'EOF' receivers : filelog/syslog : include : - /var/log/messages - /var/log/**/*.log start_at : end operators : - type : regex_parser regex : '^(?P<timestamp>\w+ \d+ \d{2}:\d{2}:\d{2}) (?P<hostname>\S+) (?P<unit>\S+?)(?:\[(?P<pid>\d+)\])?: (?P<message>.*)$' parse_from : body parse_to : attributes - type : time_parser parse_from : attributes.timestamp layout : '%b %d %H:%M:%S' - type : add field : attributes.source value : "ec2-host-logs" processors : resourcedetection : detectors : [ ec2 , system ] timeout : 5s override : false ec2 : tags : - ^Name - ^Environment - ^Team batch : timeout : 10s send_batch_size : 10000 exporters : otlphttp : endpoint : "http://YOUR_CLICKSTACK_HOST:4318" headers : authorization : "${env:CLICKSTACK_API_KEY}" service : pipelines : logs : receivers : [ filelog/syslog ] processors : [ resourcedetection , batch ] exporters : [ otlphttp ] EOF

استبدل ما يلي في التهيئة: YOUR_CLICKSTACK_HOST : اسم المضيف أو عنوان IP الذي يستضيف ClickStack

: اسم المضيف أو عنوان IP الذي يستضيف ClickStack للاختبار المحلي، يمكنك استخدام نفق SSH (راجع قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها) هذا الإعداد: يقرأ ملفات سجلات النظام من المسارات القياسية ( /var/log/syslog في Ubuntu، و /var/log/messages في Amazon Linux/RHEL)

في Ubuntu، و في Amazon Linux/RHEL) يحلّل تنسيق syslog لاستخراج الحقول المهيكلة (الطابع الزمني، واسم المضيف، والوحدة/الخدمة، وPID، والرسالة)

يكتشف تلقائيًا بيانات EC2 الوصفية ويضيفها باستخدام المعالج resourcedetection

باستخدام المعالج يتضمن اختياريًا وسوم EC2 ‏(Name وEnvironment وTeam) إن وُجدت

يرسل السجلات إلى ClickStack عبر OTLP HTTP إثراء البيانات الوصفية لـ EC2 يضيف المعالج resourcedetection هذه السمات تلقائيًا إلى كل سجل: cloud.provider : “aws”

: “aws” cloud.platform : “aws_ec2”

: “aws_ec2” cloud.region : منطقة AWS (على سبيل المثال، “us-east-1”)

: منطقة AWS (على سبيل المثال، “us-east-1”) cloud.availability_zone : نطاق التوفّر (على سبيل المثال، “us-east-1a”)

: نطاق التوفّر (على سبيل المثال، “us-east-1a”) cloud.account.id : معرّف حساب AWS

: معرّف حساب AWS host.id : معرّف مثيل EC2 (على سبيل المثال، “i-1234567890abcdef0”)

: معرّف مثيل EC2 (على سبيل المثال، “i-1234567890abcdef0”) host.type : نوع المثيل (على سبيل المثال، “t3.medium”)

: نوع المثيل (على سبيل المثال، “t3.medium”) host.name : اسم مضيف المثيل 5 عيّن مفتاح API لـ ClickStack صدّر مفتاح API لـ ClickStack كمتغير بيئة: export CLICKSTACK_API_KEY = "your-api-key-here" لجعل هذا مستمرًا بعد إعادة التشغيل، أضِفه إلى ملف إعدادات الصدفة: echo 'export CLICKSTACK_API_KEY="your-api-key-here"' >> ~/.bashrc source ~/.bashrc 6 شغّل الـ collector ابدأ تشغيل OpenTelemetry Collector: CLICKSTACK_API_KEY = "your-api-key-here" /usr/local/bin/otelcol-contrib --config /etc/otelcol-contrib/config.yaml للاستخدام في بيئة الإنتاج اضبط المُجمِّع ليعمل كخدمة ضمن systemd بحيث يبدأ تلقائيًا عند الإقلاع ويُعاد تشغيله عند حدوث فشل. راجع وثائق OpenTelemetry Collector لمزيد من التفاصيل. 7 التحقق من السجلات في HyperDX بمجرد تشغيل المجمّع، سجّل الدخول إلى HyperDX وتحقّق من أن السجلات تتدفّق مع بيانات EC2 الوصفية: انتقل إلى عرض البحث اضبط المصدر على Logs صفِّ حسب source:ec2-host-logs انقر على إدخال سجل لتوسيعه تحقّق من ظهور بيانات EC2 الوصفية ضمن سمات المورد: cloud.provider

cloud.region

host.id (معرّف المثيل)

(معرّف المثيل) host.type (نوع المثيل)

(نوع المثيل) cloud.availability_zone

​ مجموعة بيانات تجريبية

للمستخدمين الذين يريدون اختبار تكامل سجلات مضيف EC2 قبل تهيئة مثيلات الإنتاج لديهم، نوفّر مجموعة بيانات تجريبية تتضمن بيانات EC2 وصفية مُحاكاة.

1 نزّل مجموعة البيانات النموذجية نزّل ملف السجل النموذجي: curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/host-logs/journal.log تتضمن مجموعة البيانات ما يلي: تسلسل إقلاع النظام

نشاط تسجيل الدخول عبر SSH (محاولات ناجحة وأخرى فاشلة)

حادثة أمنية (هجوم قوة غاشمة مع استجابة fail2ban)

صيانة مجدولة (مهام cron وanacron)

إعادة تشغيل الخدمات (rsyslog)

رسائل النواة ونشاط جدار الحماية

مزيج من العمليات الطبيعية والأحداث البارزة 2 أنشئ تهيئة collector للاختبار أنشئ ملفًا باسم ec2-host-logs-demo.yaml يتضمن التهيئة التالية: cat > ec2-host-logs-demo.yaml << 'EOF' receivers : filelog/journal : include : - /tmp/host-demo/journal.log start_at : beginning operators : - type : regex_parser regex : '^(?P<timestamp>\S+) (?P<hostname>\S+) (?P<unit>\S+?)(?:\[(?P<pid>\d+)\])?: (?P<message>.*)$' parse_from : body parse_to : attributes - type : time_parser parse_from : attributes.timestamp layout : '%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z' - type : add field : attributes.source value : "ec2-demo" processors : # Simulate EC2 metadata for demo (no real EC2 instance required) resource : attributes : - key : service.name value : "ec2-demo" action : insert - key : cloud.provider value : "aws" action : insert - key : cloud.platform value : "aws_ec2" action : insert - key : cloud.region value : "us-east-1" action : insert - key : cloud.availability_zone value : "us-east-1a" action : insert - key : host.id value : "i-0abc123def456789" action : insert - key : host.type value : "t3.medium" action : insert - key : host.name value : "prod-web-01" action : insert service : pipelines : logs/ec2-demo : receivers : [ filelog/journal ] processors : - resource - memory_limiter - transform - batch exporters : - clickhouse EOF لأغراض العرض التوضيحي، نضيف بيانات EC2 الوصفية يدويًا باستخدام المعالج resource . في بيئة الإنتاج مع مثيلات EC2 الفعلية، استخدم المعالج resourcedetection ، الذي يستعلم تلقائيًا عن واجهة برمجة تطبيقات بيانات EC2 الوصفية. 3 شغّل ClickStack بإعدادات العرض التوضيحي شغّل ClickStack باستخدام السجلات وإعدادات العرض التوضيحي: docker run --name clickstack-demo \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \ -v "$( pwd )/ec2-host-logs-demo.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \ -v "$( pwd )/journal.log:/tmp/host-demo/journal.log:ro" \ docker.hyperdx.io/hyperdx/hyperdx-all-in-one:latest 4 تحقّق من السجلات في HyperDX بمجرد تشغيل الـ collector: افتح HyperDX وسجّل الدخول إلى حسابك (قد تحتاج إلى إنشاء حساب أولًا) انتقل إلى واجهة البحث واضبط المصدر على Logs اضبط النطاق الزمني على 2025-11-10 00:00:00 - 2025-11-13 00:00:00 صفِّ النتائج باستخدام source:ec2-demo وسّع إدخال سجل لعرض بيانات EC2 الوصفية ضمن سمات المورد عرض المنطقة الزمنية يعرض HyperDX الطوابع الزمنية وفقًا للمنطقة الزمنية المحلية في متصفحك. تمتد البيانات التجريبية عبر 2025-11-11 00:00:00 - 2025-11-12 00:00:00 (UTC). يضمن النطاق الزمني الواسع ظهور السجلات التجريبية بغض النظر عن موقعك. وبعد ظهور السجلات، يمكنك تضييق النطاق إلى فترة 24 ساعة للحصول على تصورات أوضح. يُفترض أن ترى سجلات تتضمن سياق EC2 مُحاكى، بما في ذلك: معرّف المثيل: i-0abc123def456789

المنطقة: us-east-1

منطقة التوفّر: us-east-1a

نوع المثيل: t3.medium

​ لوحات المعلومات والتصورات

لمساعدتك على بدء مراقبة سجلات مضيف EC2 باستخدام ClickStack، نوفر تصورات أساسية تتضمن سياق السحابة.

1 تنزيل إعدادات لوحة المعلومات . 2 استيراد لوحة المعلومات الجاهزة افتح HyperDX وانتقل إلى قسم Dashboards انقر على Import Dashboard في الزاوية العلوية اليمنى ضمن قائمة النقاط الثلاث ارفع ملف host-logs-dashboard.json وانقر على Finish Import 3 عرض لوحة المعلومات ستُنشأ لوحة المعلومات مع تهيئة جميع التصورات مسبقًا: يمكنك تصفية تصورات لوحة المعلومات حسب سياق EC2: cloud.region:us-east-1 - عرض السجلات من منطقة محددة

- عرض السجلات من منطقة محددة host.type:t3.medium - التصفية حسب نوع المثيل

- التصفية حسب نوع المثيل host.id:i-0abc123def456 - عرض السجلات من مثيل محدد بالنسبة إلى مجموعة البيانات التجريبية، اضبط النطاق الزمني على 2025-11-11 00:00:00 - 2025-11-12 00:00:00 (UTC) (مع تعديله حسب منطقتك الزمنية المحلية). لن تتضمن لوحة المعلومات المستوردة نطاقًا زمنيًا محددًا افتراضيًا.

​ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

​ عدم ظهور البيانات الوصفية لـ EC2 في السجلات

تحقق من إمكانية الوصول إلى خدمة البيانات الوصفية لـ EC2:

# Get metadata token TOKEN = $( curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600" ) # Test metadata endpoint curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN " http://169.254.169.254/latest/meta-data/instance-id

إذا لم ينجح ذلك، فتحقّق مما يلي:

أن خدمة البيانات الوصفية للمثيل مُمكّنة

أن IMDSv2 غير محجوب بواسطة مجموعات الأمان

أنك تشغّل المجمّع على مثيل EC2 نفسه

تحقّق من سجلات المجمّع بحثًا عن أخطاء في البيانات الوصفية:

# If running as systemd service sudo journalctl -u otelcol-contrib -f | grep -i "ec2\|metadata\|resourcedetection" # If running in foreground, check stdout

​ عدم ظهور أي سجلات في HyperDX

تحقق من وجود ملفات السجل وأنه تتم الكتابة إليها:

ls -la /var/log/syslog /var/log/messages tail -f /var/log/syslog

تأكّد من أن المجمّع يستطيع قراءة ملفات السجل:

cat /var/log/syslog | head -20

تحقّق من اتصال الشبكة بـ ClickStack:

# Test OTLP endpoint curl -v http://YOUR_CLICKSTACK_HOST:4318/v1/logs # Should get a response (even if error, means endpoint is reachable)

تحقق من سجلات المُجمِّع بحثًا عن أخطاء:

# If running in foreground # Look for error messages in stdout # If running as systemd service sudo journalctl -u otelcol-contrib -f | grep -i "error\|failed"

​ يتم تحليل السجلات بشكل غير صحيح

تحقق من تنسيق syslog لديك:

بالنسبة إلى Ubuntu 24.04+:

# Should show ISO8601 format: 2025-11-17T20:55:44.826796+00:00 tail -5 /var/log/syslog

لنظامَي Amazon Linux 2 / Ubuntu 20.04:

# Should show traditional format: Nov 17 14:16:16 tail -5 /var/log/messages

إذا لم يكن التنسيق لديك مطابقًا، فاستخدم علامة تبويب التهيئة المناسبة في قسم إنشاء تهيئة collector وفقًا للتوزيعة التي تستخدمها.

​ تعذّر بدء تشغيل المُجمِّع كخدمة systemd

تحقق من حالة الخدمة:

sudo systemctl status otelcol-contrib

عرض السجلات التفصيلية:

sudo journalctl -u otelcol-contrib -n 50

المشكلات الشائعة:

لم يتم تعيين مفتاح API بشكل صحيح في البيئة

أخطاء في صياغة ملف الإعدادات

مشكلات في الأذونات عند قراءة ملفات السجل

​ الخطوات التالية

قم بإعداد التنبيهات لأحداث النظام الحرجة (تعطل الخدمة، إخفاقات المصادقة، تحذيرات القرص)

صفِّ حسب سمات بيانات EC2 الوصفية (المنطقة، نوع المثيل، معرّف المثيل) لمراقبة موارد محددة

اربط سجلات مضيف EC2 بسجلات التطبيق لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل شامل

أنشئ لوحات معلومات مخصصة لمراقبة الأمان (محاولات SSH، استخدام sudo، عمليات حظر جدار الحماية)

​ الانتقال إلى الإنتاج