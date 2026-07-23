باختصاراجمع سجلات نظام EC2 واعرضها بصريًا في ClickStack باستخدام OpenTelemetry Collector مع إثراء تلقائي بالبيانات الوصفية لـ EC2 (معرّف المثيل، المنطقة، منطقة التوافر، نوع المثيل). يتضمن مجموعة بيانات تجريبية ولوحة معلومات مُعدّة مسبقًا.
يغطي هذا القسم تثبيت OpenTelemetry Collector على مثيلات EC2 لديك لجمع سجلات النظام وإرسالها إلى ClickStack مع إثرائها تلقائيًا ببيانات EC2 الوصفية. هذه المعمارية الموزعة جاهزة لبيئات الإنتاج وقابلة للتوسع عبر مثيلات متعددة.
التكامل مع مثيل EC2 حالي
إذا كنت ترغب في اختبار تكامل سجلات مضيف EC2 قبل تهيئة مثيل الإنتاج لديك، فيمكنك استخدام إعدادنا المهيأ مسبقًا والبيانات النموذجية في قسم “مجموعة البيانات التجريبية”.
هل يعمل ClickStack على مثيل EC2 نفسه؟إذا كان ClickStack يعمل على مثيل EC2 نفسه الذي تريد مراقبة سجلاته، فيمكنك استخدام النهج المتكامل المشابه لما هو موضح في دليل سجلات المضيف العامة. اربط
/var/log بحاوية ClickStack وأضف المعالج
resourcedetection إلى التهيئة المخصصة لديك لالتقاط بيانات EC2 الوصفية تلقائيًا. يركّز هذا الدليل على المعمارية الموزعة الأكثر شيوعًا في عمليات النشر على بيئات الإنتاج.
المتطلبات الأساسية
- مثيل ClickStack قيد التشغيل (يمكن أن يكون داخل بنيتك التحتية، أو على السحابة، أو محليًا)
- مثيل EC2 قيد التشغيل (Ubuntu أو Amazon Linux أو أي توزيعة Linux أخرى)
- توفّر اتصال شبكي من مثيل EC2 إلى نقطة نهاية OTLP الخاصة بـ ClickStack (المنفذ 4318 لـ HTTP أو 4317 لـ gRPC)
- إمكانية الوصول إلى خدمة البيانات الوصفية للمثيل EC2 (مُمكّنة افتراضيًا)
1
تحقّق من إمكانية الوصول إلى بيانات EC2 الوصفية
من مثيل EC2 لديك، تحقّق من إمكانية الوصول إلى خدمة البيانات الوصفية:
يجب أن ترى معرّف المثيل والمنطقة ونوع المثيل. إذا لم تنجح هذه الأوامر، فتحقّق مما يلي:
# Get metadata token (IMDSv2)
TOKEN=$(curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600")
# Verify instance metadata
curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-data/instance-id
curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-data/placement/region
curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-data/instance-type
- أن خدمة بيانات تعريف المثيل مفعّلة
- أن IMDSv2 غير محظور بواسطة مجموعات الأمان أو قوائم ACL للشبكة
- أنك تشغّل هذه الأوامر من مثيل EC2 نفسه
تتوفر بيانات EC2 الوصفية على
http://169.254.169.254 من داخل المثيل. يستخدم معالج OpenTelemetry
resourcedetection نقطة النهاية هذه لإثراء السجلات تلقائيًا بسياق السحابة.
2
تحقّق من وجود ملفات syslog
تحقّق من أن مثيل EC2 لديك يُنشئ ملفات syslog:
# Ubuntu instances
ls -la /var/log/syslog
# Amazon Linux / RHEL instances
ls -la /var/log/messages
# View recent entries
tail -20 /var/log/syslog
# or
tail -20 /var/log/messages
3
تثبيت OpenTelemetry Collector
ثبّت توزيعة OpenTelemetry Collector Contrib على مثيل EC2 الخاص بك:
# Download the latest release
wget https://github.com/open-telemetry/opentelemetry-collector-releases/releases/download/v0.114.0/otelcol-contrib_0.114.0_linux_amd64.tar.gz
# Extract and install
tar -xvf otelcol-contrib_0.114.0_linux_amd64.tar.gz
sudo mv otelcol-contrib /usr/local/bin/
# Verify installation
otelcol-contrib --version
4
إنشاء تهيئة collector
أنشئ ملف تهيئة لـ OpenTelemetry Collector في المسار
استبدل ما يلي في التهيئة:
/etc/otelcol-contrib/config.yaml:
اختر الإعداد وفقًا لتوزيعة Linux لديك:
sudo mkdir -p /etc/otelcol-contrib
- إصدارات Linux الحديثة (Ubuntu 24.04+)
- إصدارات Linux القديمة (Amazon Linux 2 وRHEL وإصدارات Ubuntu الأقدم)
sudo tee /etc/otelcol-contrib/config.yaml > /dev/null << 'EOF'
receivers:
filelog/syslog:
include:
- /var/log/syslog
- /var/log/**/*.log
start_at: end
operators:
- type: regex_parser
regex: '^(?P<timestamp>\S+) (?P<hostname>\S+) (?P<unit>\S+?)(?:\[(?P<pid>\d+)\])?: (?P<message>.*)$'
parse_from: body
parse_to: attributes
- type: time_parser
parse_from: attributes.timestamp
layout_type: gotime
layout: '2006-01-02T15:04:05.999999-07:00'
- type: add
field: attributes.source
value: "ec2-host-logs"
processors:
resourcedetection:
detectors: [ec2, system]
timeout: 5s
override: false
ec2:
tags:
- ^Name
- ^Environment
- ^Team
batch:
timeout: 10s
send_batch_size: 10000
exporters:
otlphttp:
endpoint: "http://YOUR_CLICKSTACK_HOST:4318"
headers:
authorization: "${env:CLICKSTACK_API_KEY}"
service:
pipelines:
logs:
receivers: [filelog/syslog]
processors: [resourcedetection, batch]
exporters: [otlphttp]
EOF
استبدل ما يلي في التهيئة:
YOUR_CLICKSTACK_HOST: اسم المضيف أو عنوان IP الذي يستضيف ClickStack
- للاختبار المحلي، يمكنك استخدام نفق SSH (راجع قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها)
- يقرأ ملفات سجلات النظام من المسارات القياسية (
/var/log/syslogفي Ubuntu، و
/var/log/messagesفي Amazon Linux/RHEL)
- يحلّل تنسيق syslog لاستخراج الحقول المهيكلة (الطابع الزمني، واسم المضيف، والوحدة/الخدمة، وPID، والرسالة)
- يكتشف تلقائيًا بيانات EC2 الوصفية ويضيفها باستخدام المعالج
resourcedetection
- يتضمن اختياريًا وسوم EC2 (Name وEnvironment وTeam) إن وُجدت
- يرسل السجلات إلى ClickStack عبر OTLP HTTP
إثراء البيانات الوصفية لـ EC2يضيف المعالج
resourcedetection هذه السمات تلقائيًا إلى كل سجل:
cloud.provider: “aws”
cloud.platform: “aws_ec2”
cloud.region: منطقة AWS (على سبيل المثال، “us-east-1”)
cloud.availability_zone: نطاق التوفّر (على سبيل المثال، “us-east-1a”)
cloud.account.id: معرّف حساب AWS
host.id: معرّف مثيل EC2 (على سبيل المثال، “i-1234567890abcdef0”)
host.type: نوع المثيل (على سبيل المثال، “t3.medium”)
host.name: اسم مضيف المثيل
5
عيّن مفتاح API لـ ClickStack
صدّر مفتاح API لـ ClickStack كمتغير بيئة:
لجعل هذا مستمرًا بعد إعادة التشغيل، أضِفه إلى ملف إعدادات الصدفة:
export CLICKSTACK_API_KEY="your-api-key-here"
echo 'export CLICKSTACK_API_KEY="your-api-key-here"' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
6
شغّل الـ collector
ابدأ تشغيل OpenTelemetry Collector:
CLICKSTACK_API_KEY="your-api-key-here" /usr/local/bin/otelcol-contrib --config /etc/otelcol-contrib/config.yaml
للاستخدام في بيئة الإنتاجاضبط المُجمِّع ليعمل كخدمة ضمن systemd بحيث يبدأ تلقائيًا عند الإقلاع ويُعاد تشغيله عند حدوث فشل. راجع وثائق OpenTelemetry Collector لمزيد من التفاصيل.
7
التحقق من السجلات في HyperDX
بمجرد تشغيل المجمّع، سجّل الدخول إلى HyperDX وتحقّق من أن السجلات تتدفّق مع بيانات EC2 الوصفية:
- انتقل إلى عرض البحث
- اضبط المصدر على
Logs
- صفِّ حسب
source:ec2-host-logs
- انقر على إدخال سجل لتوسيعه
- تحقّق من ظهور بيانات EC2 الوصفية ضمن سمات المورد:
cloud.provider
cloud.region
host.id(معرّف المثيل)
host.type(نوع المثيل)
cloud.availability_zone
-
للمستخدمين الذين يريدون اختبار تكامل سجلات مضيف EC2 قبل تهيئة مثيلات الإنتاج لديهم، نوفّر مجموعة بيانات تجريبية تتضمن بيانات EC2 وصفية مُحاكاة.
مجموعة بيانات تجريبية
1
نزّل مجموعة البيانات النموذجية
نزّل ملف السجل النموذجي:
تتضمن مجموعة البيانات ما يلي:
curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/host-logs/journal.log
- تسلسل إقلاع النظام
- نشاط تسجيل الدخول عبر SSH (محاولات ناجحة وأخرى فاشلة)
- حادثة أمنية (هجوم قوة غاشمة مع استجابة fail2ban)
- صيانة مجدولة (مهام cron وanacron)
- إعادة تشغيل الخدمات (rsyslog)
- رسائل النواة ونشاط جدار الحماية
- مزيج من العمليات الطبيعية والأحداث البارزة
2
أنشئ تهيئة collector للاختبار
أنشئ ملفًا باسم
ec2-host-logs-demo.yaml يتضمن التهيئة التالية:
cat > ec2-host-logs-demo.yaml << 'EOF'
receivers:
filelog/journal:
include:
- /tmp/host-demo/journal.log
start_at: beginning
operators:
- type: regex_parser
regex: '^(?P<timestamp>\S+) (?P<hostname>\S+) (?P<unit>\S+?)(?:\[(?P<pid>\d+)\])?: (?P<message>.*)$'
parse_from: body
parse_to: attributes
- type: time_parser
parse_from: attributes.timestamp
layout: '%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z'
- type: add
field: attributes.source
value: "ec2-demo"
processors:
# Simulate EC2 metadata for demo (no real EC2 instance required)
resource:
attributes:
- key: service.name
value: "ec2-demo"
action: insert
- key: cloud.provider
value: "aws"
action: insert
- key: cloud.platform
value: "aws_ec2"
action: insert
- key: cloud.region
value: "us-east-1"
action: insert
- key: cloud.availability_zone
value: "us-east-1a"
action: insert
- key: host.id
value: "i-0abc123def456789"
action: insert
- key: host.type
value: "t3.medium"
action: insert
- key: host.name
value: "prod-web-01"
action: insert
service:
pipelines:
logs/ec2-demo:
receivers: [filelog/journal]
processors:
- resource
- memory_limiter
- transform
- batch
exporters:
- clickhouse
EOF
لأغراض العرض التوضيحي، نضيف بيانات EC2 الوصفية يدويًا باستخدام المعالج
resource. في بيئة الإنتاج مع مثيلات EC2 الفعلية، استخدم المعالج
resourcedetection، الذي يستعلم تلقائيًا عن واجهة برمجة تطبيقات بيانات EC2 الوصفية.
3
شغّل ClickStack بإعدادات العرض التوضيحي
شغّل ClickStack باستخدام السجلات وإعدادات العرض التوضيحي:
docker run --name clickstack-demo \
-p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \
-e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \
-v "$(pwd)/ec2-host-logs-demo.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \
-v "$(pwd)/journal.log:/tmp/host-demo/journal.log:ro" \
docker.hyperdx.io/hyperdx/hyperdx-all-in-one:latest
4
تحقّق من السجلات في HyperDX
بمجرد تشغيل الـ collector:
- افتح HyperDX وسجّل الدخول إلى حسابك (قد تحتاج إلى إنشاء حساب أولًا)
- انتقل إلى واجهة البحث واضبط المصدر على
Logs
- اضبط النطاق الزمني على 2025-11-10 00:00:00 - 2025-11-13 00:00:00
- صفِّ النتائج باستخدام
source:ec2-demo
- وسّع إدخال سجل لعرض بيانات EC2 الوصفية ضمن سمات المورد
يُفترض أن ترى سجلات تتضمن سياق EC2 مُحاكى، بما في ذلك:
عرض المنطقة الزمنيةيعرض HyperDX الطوابع الزمنية وفقًا للمنطقة الزمنية المحلية في متصفحك. تمتد البيانات التجريبية عبر 2025-11-11 00:00:00 - 2025-11-12 00:00:00 (UTC). يضمن النطاق الزمني الواسع ظهور السجلات التجريبية بغض النظر عن موقعك. وبعد ظهور السجلات، يمكنك تضييق النطاق إلى فترة 24 ساعة للحصول على تصورات أوضح.
- معرّف المثيل:
i-0abc123def456789
- المنطقة:
us-east-1
- منطقة التوفّر:
us-east-1a
- نوع المثيل:
t3.medium
لمساعدتك على بدء مراقبة سجلات مضيف EC2 باستخدام ClickStack، نوفر تصورات أساسية تتضمن سياق السحابة.
لوحات المعلومات والتصورات
1
تنزيل إعدادات لوحة المعلومات
.
2
استيراد لوحة المعلومات الجاهزة
- افتح HyperDX وانتقل إلى قسم Dashboards
- انقر على Import Dashboard في الزاوية العلوية اليمنى ضمن قائمة النقاط الثلاث
- ارفع ملف
host-logs-dashboard.jsonوانقر على Finish Import
3
عرض لوحة المعلومات
ستُنشأ لوحة المعلومات مع تهيئة جميع التصورات مسبقًا:يمكنك تصفية تصورات لوحة المعلومات حسب سياق EC2:
cloud.region:us-east-1- عرض السجلات من منطقة محددة
host.type:t3.medium- التصفية حسب نوع المثيل
host.id:i-0abc123def456- عرض السجلات من مثيل محدد
بالنسبة إلى مجموعة البيانات التجريبية، اضبط النطاق الزمني على 2025-11-11 00:00:00 - 2025-11-12 00:00:00 (UTC) (مع تعديله حسب منطقتك الزمنية المحلية). لن تتضمن لوحة المعلومات المستوردة نطاقًا زمنيًا محددًا افتراضيًا.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
تحقق من إمكانية الوصول إلى خدمة البيانات الوصفية لـ EC2:
عدم ظهور البيانات الوصفية لـ EC2 في السجلات
إذا لم ينجح ذلك، فتحقّق مما يلي:
# Get metadata token
TOKEN=$(curl -X PUT "http://169.254.169.254/latest/api/token" -H "X-aws-ec2-metadata-token-ttl-seconds: 21600")
# Test metadata endpoint
curl -H "X-aws-ec2-metadata-token: $TOKEN" http://169.254.169.254/latest/meta-data/instance-id
- أن خدمة البيانات الوصفية للمثيل مُمكّنة
- أن IMDSv2 غير محجوب بواسطة مجموعات الأمان
- أنك تشغّل المجمّع على مثيل EC2 نفسه
# If running as systemd service
sudo journalctl -u otelcol-contrib -f | grep -i "ec2\|metadata\|resourcedetection"
# If running in foreground, check stdout
تحقق من وجود ملفات السجل وأنه تتم الكتابة إليها:
عدم ظهور أي سجلات في HyperDX
تأكّد من أن المجمّع يستطيع قراءة ملفات السجل:
ls -la /var/log/syslog /var/log/messages
tail -f /var/log/syslog
تحقّق من اتصال الشبكة بـ ClickStack:
cat /var/log/syslog | head -20
تحقق من سجلات المُجمِّع بحثًا عن أخطاء:
# Test OTLP endpoint
curl -v http://YOUR_CLICKSTACK_HOST:4318/v1/logs
# Should get a response (even if error, means endpoint is reachable)
# If running in foreground
# Look for error messages in stdout
# If running as systemd service
sudo journalctl -u otelcol-contrib -f | grep -i "error\|failed"
تحقق من تنسيق syslog لديك: بالنسبة إلى Ubuntu 24.04+:
يتم تحليل السجلات بشكل غير صحيح
لنظامَي Amazon Linux 2 / Ubuntu 20.04:
# Should show ISO8601 format: 2025-11-17T20:55:44.826796+00:00
tail -5 /var/log/syslog
إذا لم يكن التنسيق لديك مطابقًا، فاستخدم علامة تبويب التهيئة المناسبة في قسم إنشاء تهيئة collector وفقًا للتوزيعة التي تستخدمها.
# Should show traditional format: Nov 17 14:16:16
tail -5 /var/log/messages
تحقق من حالة الخدمة:
تعذّر بدء تشغيل المُجمِّع كخدمة systemd
عرض السجلات التفصيلية:
sudo systemctl status otelcol-contrib
المشكلات الشائعة:
sudo journalctl -u otelcol-contrib -n 50
- لم يتم تعيين مفتاح API بشكل صحيح في البيئة
- أخطاء في صياغة ملف الإعدادات
- مشكلات في الأذونات عند قراءة ملفات السجل
الخطوات التالية
- قم بإعداد التنبيهات لأحداث النظام الحرجة (تعطل الخدمة، إخفاقات المصادقة، تحذيرات القرص)
- صفِّ حسب سمات بيانات EC2 الوصفية (المنطقة، نوع المثيل، معرّف المثيل) لمراقبة موارد محددة
- اربط سجلات مضيف EC2 بسجلات التطبيق لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها بشكل شامل
- أنشئ لوحات معلومات مخصصة لمراقبة الأمان (محاولات SSH، استخدام sudo، عمليات حظر جدار الحماية)
يثبّت هذا الدليل مجمّع OpenTelemetry مباشرةً على مثيلات EC2، وهذا هو النمط الموصى به في بيئات الإنتاج للمراقبة على مستوى المضيف. ولإدارة مكوّنات المجمّع عبر عدد كبير من المثيلات، فكّر في استخدام أدوات إدارة التهيئة (Ansible وChef وPuppet) أو OpenTelemetry Operator في بيئات Kubernetes. راجع إرسال بيانات OpenTelemetry للاطلاع على تهيئة بيئة الإنتاج.