تحقّق من التتبعات في HyperDX

بعد اكتمال التهيئة، سجّل الدخول إلى HyperDX وتحقّق من وصول التتبعات. ينبغي أن ترى شيئًا مشابهًا لما يلي. إذا لم تظهر لك التتبعات، فجرّب تعديل النطاق الزمني:

انقر على أي تتبع لعرض التفاصيل، بما في ذلك spans والتوقيت والسمات: