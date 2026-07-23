باختصارالتقط التتبعات الموزعة من تطبيقات Node.js في ClickStack باستخدام الرصد التلقائي من OpenTelemetry. يتضمن مجموعة بيانات تجريبية ولوحة معلومات مُعدّة مسبقًا.
يتناول هذا القسم كيفية إضافة التتبّع الموزّع إلى تطبيق Node.js الحالي لديك باستخدام الرصد التلقائي في OpenTelemetry. إذا كنت ترغب في اختبار هذا التكامل قبل تهيئة بيئتك الحالية، يمكنك تجربة الإعداد المُعَدّ مسبقًا والبيانات النموذجية في قسم مجموعة البيانات التجريبية.
التكامل مع تطبيق Node.js الحالي
المتطلبات الأساسية
- مثيل ClickStack قيد التشغيل مع إتاحة الوصول إلى نقاط نهاية OTLP (المنافذ 4317/4318)
- تطبيق Node.js حالي (Node.js 14 أو أحدث)
- مدير حزم npm أو yarn
- اسم المضيف أو عنوان IP الخاص بـ ClickStack
1
تثبيت OpenTelemetry وتهيئته
ثبّت الحزمة
@hyperdx/node-opentelemetry وقم بتهيئتها عند بدء تطبيقك. راجع دليل Node.js SDK للاطلاع على خطوات التثبيت التفصيلية.
2
الحصول على مفتاح واجهة برمجة تطبيقات لـ ClickStack
ستحتاج إلى مفتاح واجهة برمجة تطبيقات لإرسال التتبعات إلى نقطة نهاية OTLP الخاصة بـ ClickStack.
- افتح HyperDX على عنوان URL الخاص بـ ClickStack (على سبيل المثال: http://localhost:8080)
- أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول عند الحاجة
- انتقل إلى Team Settings → API Keys
- انسخ Ingestion API Key الخاص بك
3
شغّل تطبيقك
ابدأ تشغيل تطبيق Node.js بعد تعيين متغيرات البيئة:
export CLICKSTACK_API_KEY=your-api-key-here
export OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT=http://localhost:4318
4
ولّد بعض الحركة
أرسل طلبات إلى تطبيقك لإنشاء تتبعات:
# طلبات بسيطة
curl http://localhost:3000/
curl http://localhost:3000/api/users
curl http://localhost:3000/api/products
# محاكاة حمل
for i in {1..100}; do curl -s http://localhost:3000/ > /dev/null; done
5
تحقّق من التتبعات في HyperDX
بعد اكتمال التهيئة، سجّل الدخول إلى HyperDX وتحقّق من وصول التتبعات. ينبغي أن ترى شيئًا مشابهًا لما يلي. إذا لم تظهر لك التتبعات، فجرّب تعديل النطاق الزمني:انقر على أي تتبع لعرض التفاصيل، بما في ذلك spans والتوقيت والسمات:
للمستخدمين الذين يريدون اختبار التتبّع في Node.js باستخدام ClickStack قبل إضافة أدوات الرصد إلى تطبيقاتهم في بيئة الإنتاج، نوفر مجموعة بيانات نموذجية تحتوي على تتبعات مُولَّدة مسبقًا لتطبيق Node.js بأنماط حركة مرور واقعية.
مجموعة البيانات التجريبية
1
تنزيل مجموعة البيانات النموذجية
نزّل ملف التتبعات النموذجي:
curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/nodejs/nodejs-traces-sample.json
2
بدء ClickStack
إذا لم يكن ClickStack قيد التشغيل لديك بعد، فابدأه باستخدام:
docker run -d --name clickstack-demo \
-p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \
-e CLICKHOUSE_USER=default \
-e CLICKHOUSE_PASSWORD= \
clickhouse/clickstack-all-in-one:latest
3
الحصول على مفتاح واجهة برمجة تطبيقات لـ ClickStack
ستحتاج إلى مفتاح واجهة برمجة تطبيقات لإرسال التتبعات إلى نقطة نهاية OTLP الخاصة بـ ClickStack.
- افتح HyperDX على عنوان URL الخاص بـ ClickStack لديك (على سبيل المثال، http://localhost:8080)
- أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول إذا لزم الأمر
- انتقل إلى Team Settings → API Keys
- انسخ Ingestion API Key الخاص بك
export CLICKSTACK_API_KEY=your-api-key-here
4
إرسال التتبعات إلى ClickStack
ينبغي أن ترى استجابة مثل
curl -X POST http://localhost:4318/v1/traces \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: $CLICKSTACK_API_KEY" \
-d @nodejs-traces-sample.json
{"partialSuccess":{}}، ما يشير إلى أنه تم إرسال التتبعات بنجاح.
5
التحقق من التتبعات في HyperDX
- افتح HyperDX وسجّل الدخول إلى حسابك (قد تحتاج إلى إنشاء حساب أولًا)
- انتقل إلى عرض Search وعيّن المصدر إلى Traces
- عيّن النطاق الزمني إلى 2025-10-25 13:00:00 - 2025-10-28 13:00:00
عرض المنطقة الزمنيةيعرض HyperDX الطوابع الزمنية وفقًا للمنطقة الزمنية المحلية لمتصفحك. تمتد البيانات التجريبية عبر 2025-10-26 13:00:00 - 2025-10-27 13:00:00 (UTC). يضمن النطاق الزمني الواسع ظهور التتبعات التجريبية بغض النظر عن موقعك. وبعد ظهور التتبعات، يمكنك تضييق النطاق إلى فترة 24 ساعة للحصول على تصورات أوضح.
لمساعدتك على بدء مراقبة أداء تطبيقات Node.js، نوفر لوحة معلومات مُعدّة مسبقًا تتضمن تصورات أساسية للتتبعات.
لوحات المعلومات والتصورات
1
نزّل إعدادات لوحة المعلومات
.
2
استورد لوحة المعلومات المُعدّة مسبقًا
- افتح HyperDX وانتقل إلى قسم لوحات المعلومات
- انقر على استيراد لوحة معلومات في الزاوية العلوية اليمنى (ضمن قائمة النقاط الثلاث)
- ارفع ملف
nodejs-traces-dashboard.jsonوانقر على إنهاء الاستيراد
3
ستُنشأ لوحة المعلومات مع تهيئة جميع التصورات مسبقًا
بالنسبة إلى مجموعة البيانات التجريبية، اضبط النطاق الزمني على 2025-10-26 13:00:00 - 2025-10-27 13:00:00 (UTC) (عدّله وفقًا لمنطقتك الزمنية المحلية). لن يكون للنطاق الزمني في لوحة المعلومات المستوردة أي قيمة محددة افتراضيًا.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
إذا كنت قد أرسلت التتبعات عبر curl ولكنك لا تراها في HyperDX، فجرّب إرسالها مرةً أخرى:
عدم ظهور تتبعات العرض التوضيحي عند الإرسال عبر curl
هذه مشكلة معروفة تحدث عند استخدام نهج العرض التوضيحي عبر curl، ولا تؤثر في تطبيقات الإنتاج المزوّدة بأدوات الرصد.
curl -X POST http://localhost:4318/v1/traces \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: $CLICKSTACK_API_KEY" \
-d @nodejs-traces-sample.json
تحقق من ضبط متغيرات البيئة:
عدم ظهور التتبعات في HyperDX
تحقّق من الاتصال بالشبكة:
echo $CLICKSTACK_API_KEY
# Should output your API key
echo $OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT
# Should output http://localhost:4318 or your ClickStack host
يجب أن يتصل بنجاح بـ OTLP endpoint. تحقق من سجلات التطبيق: ابحث عن رسائل تهيئة OpenTelemetry عند بدء تشغيل تطبيقك. يجب أن تعرض حزمة SDK الخاصة بـ HyperDX تأكيدًا على اكتمال التهيئة.
curl -v http://localhost:4318/v1/traces
الخطوات التالية
- أعدّ التنبيهات للمقاييس المهمة (معدلات الأخطاء، حدود زمن الاستجابة)
- أنشئ لوحات معلومات إضافية لحالات استخدام محددة (مراقبة واجهة برمجة التطبيقات، الأحداث الأمنية)
يستخدم هذا الدليل HyperDX SDK، الذي يرسل التتبعات مباشرةً إلى نقطة نهاية OTLP الخاصة بـ ClickStack. ينجح هذا النهج مع بيئات التطوير والاختبار وعمليات النشر الإنتاجية الصغيرة إلى المتوسطة. أما في بيئات الإنتاج الأكبر، أو إذا كنت بحاجة إلى مزيد من التحكم في بيانات القياس عن بُعد، ففكّر في نشر OpenTelemetry Collector الخاص بك بصفته agent. راجع إدخال البيانات باستخدام OpenTelemetry للاطلاع على أنماط النشر في بيئة الإنتاج وأمثلة على تهيئة collector.