باختصاراجمع سجلات journal الخاصة بـ systemd واستعرضها بصريًا في ClickStack باستخدام journald receiver في OpenTelemetry Collector. يتضمن ذلك مجموعة بيانات تجريبية ولوحة معلومات جاهزة.
راقب سجلات
التكامل مع الأنظمة الحالية
journald في نظام Linux الحالي لديك عبر تشغيل OpenTelemetry Collector باستخدام journald receiver لجمع سجلات النظام وإرسالها إلى ClickStack عبر OTLP.
إذا أردت اختبار هذا التكامل أولًا من دون تعديل إعدادك الحالي، فانتقل إلى قسم مجموعة البيانات التجريبية.
المتطلبات الأساسية
- مثيل ClickStack قيد التشغيل
- نظام Linux يعمل بـ systemd (Ubuntu 16.04+، CentOS 7+، Debian 8+)
- تثبيت Docker أو Docker Compose على النظام المراد مراقبته
1
احصل على مفتاح API لـ ClickStack
يرسل OpenTelemetry Collector البيانات إلى نقطة نهاية OTLP الخاصة بـ ClickStack، والتي تتطلب المصادقة.
- افتح HyperDX على عنوان URL الخاص بـ ClickStack لديك (على سبيل المثال: http://localhost:8080)
- أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول إذا لزم الأمر
- انتقل إلى Team Settings → API Keys
- انسخ مفتاح API للاستيعاب الخاص بك
- اضبطه كمتغير بيئة:
export CLICKSTACK_API_KEY=your-api-key-here
2
تحقّق من أن journal systemd قيد التشغيل
تأكد من أن نظامك يستخدم systemd وأن سجلات journal متوفرة:
إذا كان تخزين journal في الذاكرة فقط، ففعّل التخزين الدائم:
# تحقق من إصدار systemd
systemctl --version
# اعرض أحدث إدخالات journal
journalctl -n 20
# تحقق من استخدام journal للقرص
journalctl --disk-usage
sudo mkdir -p /var/log/journal
sudo systemd-tmpfiles --create --prefix /var/log/journal
sudo systemctl restart systemd-journald
3
أنشئ تهيئة collector لـ OpenTelemetry Collector
أنشئ تهيئة collector لـ OpenTelemetry Collector:
cat > otel-config.yaml << 'EOF'
receivers:
journald:
directory: /var/log/journal
priority: info
units:
- sshd
- nginx
- docker
- containerd
- systemd
processors:
batch:
timeout: 10s
send_batch_size: 10000
resource:
attributes:
- key: service.name
value: systemd-logs
action: insert
- key: host.name
from_attribute: _HOSTNAME
action: upsert
attributes:
actions:
- key: unit
from_attribute: _SYSTEMD_UNIT
action: upsert
- key: priority
from_attribute: PRIORITY
action: upsert
exporters:
otlphttp:
endpoint: ${CLICKSTACK_ENDPOINT}
headers:
authorization: ${CLICKSTACK_API_KEY}
service:
pipelines:
logs:
receivers: [journald]
processors: [resource, attributes, batch]
exporters: [otlphttp]
EOF
4
انشر باستخدام Docker Compose
يوضح هذا المثال كيفية نشر OTel Collector إلى جانب ClickStack:
يتطلب receiver
journald الملف التنفيذي
journalctl لقراءة ملفات journal. ولا تتضمن الصورة الرسمية
otel/opentelemetry-collector-contrib أداة
journalctl افتراضيًا.بالنسبة إلى عمليات النشر المعتمدة على الحاويات، يمكنك إما تثبيت OTel Collector مباشرةً على المضيف أو إنشاء image مخصصة تتضمن أدوات systemd. راجع قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها لمزيد من التفاصيل.
ابدأ الخدمات:
services:
clickstack:
image: clickhouse/clickstack-all-in-one:latest
ports:
- "8080:8080"
- "4317:4317"
- "4318:4318"
networks:
- monitoring
otel-collector:
image: otel/opentelemetry-collector-contrib:0.115.1
depends_on:
- clickstack
environment:
- CLICKSTACK_API_KEY=${CLICKSTACK_API_KEY}
- CLICKSTACK_ENDPOINT=http://clickstack:4318
volumes:
- ./otel-config.yaml:/etc/otelcol/config.yaml:ro
- /var/log/journal:/var/log/journal:ro
- /run/log/journal:/run/log/journal:ro
- /etc/machine-id:/etc/machine-id:ro
command: ["--config=/etc/otelcol/config.yaml"]
networks:
- monitoring
networks:
monitoring:
driver: bridge
docker compose up -d
5
تحقّق من السجلات في HyperDX
بعد اكتمال الإعداد، سجّل الدخول إلى HyperDX وتأكد من أن السجلات تتدفق:
- انتقل إلى Search view
- اضبط source على Logs
- صفِّ حسب
service.name:systemd-logs
- يجب أن ترى إدخالات سجلات منظَّمة تتضمن حقولًا مثل
unitو
priorityو
MESSAGEو
_HOSTNAME
للمستخدمين الذين يريدون اختبار تكامل سجلات systemd قبل تهيئة أنظمتهم في بيئة الإنتاج، نوفر مجموعة بيانات تجريبية تحتوي على سجلات systemd مُنشأة مسبقًا بأنماط واقعية.
مجموعة البيانات التجريبية
1
تنزيل مجموعة البيانات النموذجية
نزّل ملف السجل النموذجي:
curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/systemd/systemd-demo.log
2
إنشاء إعدادات collector التجريبية
أنشئ ملف إعدادات للعرض التجريبي:
cat > systemd-demo.yaml << 'EOF'
receivers:
filelog:
include:
- /tmp/systemd-demo/systemd-demo.log
start_at: beginning
operators:
- type: regex_parser
regex: '^(?P<timestamp>\S+) (?P<hostname>\S+) (?P<unit>\S+?)(?:\[(?P<pid>\d+)\])?: (?P<message>.*)$'
parse_from: body
parse_to: attributes
- type: time_parser
parse_from: attributes.timestamp
layout: '%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z'
- type: add
field: attributes.source
value: "systemd-demo"
service:
pipelines:
logs/systemd-demo:
receivers: [filelog]
processors:
- memory_limiter
- transform
- batch
exporters:
- clickhouse
EOF
3
تشغيل ClickStack باستخدام البيانات التجريبية
ابدأ تشغيل ClickStack باستخدام السجلات التجريبية:
docker run -d --name clickstack-demo \
-p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \
-e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \
-v "$(pwd)/systemd-demo.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \
-v "$(pwd)/systemd-demo.log:/tmp/systemd-demo/systemd-demo.log:ro" \
clickhouse/clickstack-all-in-one:latest
يستخدم العرض التجريبي receiver
filelog مع سجلات نصية بدلًا من
journald لتجنّب الحاجة إلى
journalctl داخل الحاوية.
4
التحقق من السجلات في HyperDX
بعد تشغيل ClickStack:
- افتح HyperDX وسجّل الدخول إلى حسابك
- انتقل إلى Search view واضبط source على
Logs
- اضبط النطاق الزمني على 2025-11-14 00:00:00 - 2025-11-17 00:00:00
عرض المنطقة الزمنيةيعرض HyperDX الطوابع الزمنية وفق المنطقة الزمنية المحلية في متصفحك. تمتد البيانات التجريبية عبر 2025-11-15 00:00:00 - 2025-11-16 00:00:00 (UTC). ويضمن هذا النطاق الزمني الواسع ظهور السجلات التجريبية بغض النظر عن موقعك.
لمساعدتك على البدء في مراقبة سجلات systemd باستخدام ClickStack، نوفر تصورات أساسية لبيانات systemd journal.
لوحات المعلومات والتصورات
1
تنزيل إعدادات لوحة المعلومات
.
2
استيراد لوحة المعلومات الجاهزة مسبقًا
- افتح HyperDX وانتقل إلى قسم Dashboards
- انقر على Import Dashboard في الزاوية العلوية اليمنى ضمن قائمة النقاط الثلاث
- ارفع الملف
systemd-logs-dashboard.jsonوانقر على Finish Import
3
عرض لوحة المعلومات
تتضمن لوحة المعلومات تصورات لـ:
- حجم السجلات بمرور الوقت
- أهم وحدات systemd حسب عدد السجلات
- أحداث مصادقة SSH
- حالات فشل الخدمة
- معدلات الأخطاء
بالنسبة إلى مجموعة البيانات التجريبية، اضبط النطاق الزمني على 2025-11-15 00:00:00 - 2025-11-16 00:00:00 (UTC) (مع تعديله بحسب منطقتك الزمنية المحلية).
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
تحقّق مما إذا كانت السجلات تصل إلى ClickHouse:
عدم ظهور السجلات في HyperDX
إذا لم تظهر أي نتائج، فتحقّق من سجلات الـcollector:
docker exec clickstack clickhouse-client --query "
SELECT COUNT(*) as log_count
FROM otel_logs
WHERE ServiceName = 'systemd-logs'
"
docker logs otel-collector | grep -i "error\|journald" | tail -20
إذا ظهر لك
خطأ عدم العثور على
خطأ عدم العثور على
journalctl
exec: "journalctl": executable file not found in $PATH:
فإن الصورة
otel/opentelemetry-collector-contrib لا تتضمن
journalctl. يمكنك أحد الخيارين التاليين:
- تثبيت الـ collector على المضيف:
wget https://github.com/open-telemetry/opentelemetry-collector-releases/releases/download/v0.115.0/otelcol-contrib_0.115.0_linux_amd64.tar.gz
tar -xzf otelcol-contrib_0.115.0_linux_amd64.tar.gz
sudo mv otelcol-contrib /usr/local/bin/
otelcol-contrib --config=otel-config.yaml
- استخدم نهج التصدير النصي (كما في العرض التوضيحي) مع receiver
filelogلقراءة ملفات تصدير journald
الخطوات التالية
- قم بإعداد التنبيهات لأحداث النظام الحرجة (تعطل الخدمة، فشل المصادقة، وعمليات الإنهاء بسبب نفاد الذاكرة OOM)
- أنشئ لوحات معلومات إضافية لحالات استخدام محددة (مراقبة أمان SSH، وصحة الخدمة)
- قم بالتصفية حسب وحدات systemd محددة لتقليل الضجيج والتركيز على الخدمات المهمة
يستخدم هذا الدليل OpenTelemetry Collector منفصلًا لقراءة سجلات systemd وإرسالها إلى نقطة نهاية OTLP الخاصة بـ ClickStack، وهذا هو النهج الموصى به في بيئات الإنتاج. بالنسبة إلى بيئات الإنتاج التي تضم عدة مضيفين، ضع في اعتبارك ما يلي:
الانتقال إلى بيئة الإنتاج
- نشر المجمّع كمجموعة تشغيل على كل عقدة (DaemonSet) في Kubernetes
- تشغيل المجمّع كخدمة systemd على كل مضيف
- استخدام OpenTelemetry Operator للنشر الآلي