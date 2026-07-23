Skip to main content
باختصاراجمع سجلات journal الخاصة بـ systemd واستعرضها بصريًا في ClickStack باستخدام journald receiver في OpenTelemetry Collector. يتضمن ذلك مجموعة بيانات تجريبية ولوحة معلومات جاهزة.

التكامل مع الأنظمة الحالية

راقب سجلات journald في نظام Linux الحالي لديك عبر تشغيل OpenTelemetry Collector باستخدام journald receiver لجمع سجلات النظام وإرسالها إلى ClickStack عبر OTLP. إذا أردت اختبار هذا التكامل أولًا من دون تعديل إعدادك الحالي، فانتقل إلى قسم مجموعة البيانات التجريبية.
المتطلبات الأساسية
  • مثيل ClickStack قيد التشغيل
  • نظام Linux يعمل بـ systemd ‏(Ubuntu 16.04+، CentOS 7+، Debian 8+)
  • تثبيت Docker أو Docker Compose على النظام المراد مراقبته
1

احصل على مفتاح API لـ ClickStack

يرسل OpenTelemetry Collector البيانات إلى نقطة نهاية OTLP الخاصة بـ ClickStack، والتي تتطلب المصادقة.
  1. افتح HyperDX على عنوان URL الخاص بـ ClickStack لديك (على سبيل المثال: http://localhost:8080)
  2. أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول إذا لزم الأمر
  3. انتقل إلى Team Settings → API Keys
  4. انسخ مفتاح API للاستيعاب الخاص بك
  1. اضبطه كمتغير بيئة:
2

تحقّق من أن journal systemd قيد التشغيل

تأكد من أن نظامك يستخدم systemd وأن سجلات journal متوفرة:
إذا كان تخزين journal في الذاكرة فقط، ففعّل التخزين الدائم:
3

أنشئ تهيئة collector لـ OpenTelemetry Collector

أنشئ تهيئة collector لـ OpenTelemetry Collector:
4

انشر باستخدام Docker Compose

يتطلب receiver journald الملف التنفيذي journalctl لقراءة ملفات journal. ولا تتضمن الصورة الرسمية otel/opentelemetry-collector-contrib أداة journalctl افتراضيًا.بالنسبة إلى عمليات النشر المعتمدة على الحاويات، يمكنك إما تثبيت OTel Collector مباشرةً على المضيف أو إنشاء image مخصصة تتضمن أدوات systemd. راجع قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها لمزيد من التفاصيل.
يوضح هذا المثال كيفية نشر OTel Collector إلى جانب ClickStack:
ابدأ الخدمات:
5

تحقّق من السجلات في HyperDX

بعد اكتمال الإعداد، سجّل الدخول إلى HyperDX وتأكد من أن السجلات تتدفق:
  1. انتقل إلى Search view
  2. اضبط source على Logs
  3. صفِّ حسب service.name:systemd-logs
  4. يجب أن ترى إدخالات سجلات منظَّمة تتضمن حقولًا مثل unit وpriority وMESSAGE و_HOSTNAME

مجموعة البيانات التجريبية

للمستخدمين الذين يريدون اختبار تكامل سجلات systemd قبل تهيئة أنظمتهم في بيئة الإنتاج، نوفر مجموعة بيانات تجريبية تحتوي على سجلات systemd مُنشأة مسبقًا بأنماط واقعية.
1

تنزيل مجموعة البيانات النموذجية

نزّل ملف السجل النموذجي:
2

إنشاء إعدادات collector التجريبية

أنشئ ملف إعدادات للعرض التجريبي:
3

تشغيل ClickStack باستخدام البيانات التجريبية

ابدأ تشغيل ClickStack باستخدام السجلات التجريبية:
يستخدم العرض التجريبي receiver filelog مع سجلات نصية بدلًا من journald لتجنّب الحاجة إلى journalctl داخل الحاوية.
4

التحقق من السجلات في HyperDX

بعد تشغيل ClickStack:
  1. افتح HyperDX وسجّل الدخول إلى حسابك
  2. انتقل إلى Search view واضبط source على Logs
  3. اضبط النطاق الزمني على 2025-11-14 00:00:00 - 2025-11-17 00:00:00
عرض المنطقة الزمنيةيعرض HyperDX الطوابع الزمنية وفق المنطقة الزمنية المحلية في متصفحك. تمتد البيانات التجريبية عبر 2025-11-15 00:00:00 - 2025-11-16 00:00:00 (UTC). ويضمن هذا النطاق الزمني الواسع ظهور السجلات التجريبية بغض النظر عن موقعك.

لوحات المعلومات والتصورات

لمساعدتك على البدء في مراقبة سجلات systemd باستخدام ClickStack، نوفر تصورات أساسية لبيانات systemd journal.
1

تنزيل إعدادات لوحة المعلومات

.
2

استيراد لوحة المعلومات الجاهزة مسبقًا

  1. افتح HyperDX وانتقل إلى قسم Dashboards
  2. انقر على Import Dashboard في الزاوية العلوية اليمنى ضمن قائمة النقاط الثلاث
  1. ارفع الملف systemd-logs-dashboard.json وانقر على Finish Import
3

عرض لوحة المعلومات

تتضمن لوحة المعلومات تصورات لـ:
  • حجم السجلات بمرور الوقت
  • أهم وحدات systemd حسب عدد السجلات
  • أحداث مصادقة SSH
  • حالات فشل الخدمة
  • معدلات الأخطاء
بالنسبة إلى مجموعة البيانات التجريبية، اضبط النطاق الزمني على 2025-11-15 00:00:00 - 2025-11-16 00:00:00 (UTC) (مع تعديله بحسب منطقتك الزمنية المحلية).

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

عدم ظهور السجلات في HyperDX

تحقّق مما إذا كانت السجلات تصل إلى ClickHouse:
إذا لم تظهر أي نتائج، فتحقّق من سجلات الـcollector:

خطأ عدم العثور على journalctl

إذا ظهر لك exec: "journalctl": executable file not found in $PATH: فإن الصورة otel/opentelemetry-collector-contrib لا تتضمن journalctl. يمكنك أحد الخيارين التاليين:
  1. تثبيت الـ collector على المضيف:
  1. استخدم نهج التصدير النصي (كما في العرض التوضيحي) مع receiver filelog لقراءة ملفات تصدير journald

الخطوات التالية

  • قم بإعداد التنبيهات لأحداث النظام الحرجة (تعطل الخدمة، فشل المصادقة، وعمليات الإنهاء بسبب نفاد الذاكرة OOM)
  • أنشئ لوحات معلومات إضافية لحالات استخدام محددة (مراقبة أمان SSH، وصحة الخدمة)
  • قم بالتصفية حسب وحدات systemd محددة لتقليل الضجيج والتركيز على الخدمات المهمة

الانتقال إلى بيئة الإنتاج

يستخدم هذا الدليل OpenTelemetry Collector منفصلًا لقراءة سجلات systemd وإرسالها إلى نقطة نهاية OTLP الخاصة بـ ClickStack، وهذا هو النهج الموصى به في بيئات الإنتاج. بالنسبة إلى بيئات الإنتاج التي تضم عدة مضيفين، ضع في اعتبارك ما يلي:
  • نشر المجمّع كمجموعة تشغيل على كل عقدة (DaemonSet) في Kubernetes
  • تشغيل المجمّع كخدمة systemd على كل مضيف
  • استخدام OpenTelemetry Operator للنشر الآلي
راجع إدخال البيانات باستخدام OpenTelemetry للاطلاع على أنماط النشر في بيئات الإنتاج.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦