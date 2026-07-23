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باختصارأرسِل سجلات AWS CloudWatch إلى ClickStack باستخدام CloudWatch مستقبِل الخاص بـ OpenTelemetry Collector. يدعم مجموعات السجلات المُسمّاة والاكتشاف التلقائي. يتضمن مجموعة بيانات تجريبية ولوحة معلومات مُعدّة مسبقًا.

نظرة عامة

تُعد AWS CloudWatch خدمة مراقبة لموارد AWS وتطبيقاتها. ورغم أن CloudWatch يوفّر تجميع السجلات، فإن توجيه السجلات إلى ClickStack يتيح لك ما يلي:
  • تحليل السجلات إلى جانب المقاييس والتتبعات ضمن منصة موحّدة
  • الاستعلام عن السجلات باستخدام واجهة SQL في ClickHouse
  • خفض التكاليف من خلال أرشفة بيانات CloudWatch Logs أو تقليل مدة الاحتفاظ بها في CloudWatch
يوضّح هذا الدليل كيفية توجيه سجلات CloudWatch إلى ClickStack باستخدام OpenTelemetry Collector.

التكامل مع مجموعات سجلات CloudWatch الحالية

يوضح هذا القسم كيفية تهيئة OpenTelemetry Collector لسحب السجلات من مجموعات سجلات CloudWatch الحالية لديك وتمريرها إلى ClickStack. إذا أردت اختبار هذا التكامل قبل تهيئة بيئة الإنتاج لديك، يمكنك استخدام مجموعة البيانات التجريبية الخاصة بنا في قسم مجموعة البيانات التجريبية.

المتطلبات الأساسية

  • مثيل ClickStack قيد التشغيل
  • حساب AWS يتضمن مجموعات سجلات CloudWatch
  • بيانات اعتماد AWS مع أذونات IAM المناسبة
بخلاف تكاملات السجلات المعتمدة على الملفات (nginx وRedis)، يتطلب CloudWatch تشغيل OpenTelemetry Collector منفصل يستقصي واجهة برمجة تطبيقات CloudWatch. ولا يمكن تشغيله داخل الصورة المتكاملة الخاصة بـ ClickStack، لأنه يحتاج إلى بيانات اعتماد AWS وإمكانية الوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات.
1

الحصول على مفتاح API لـ ClickStack

يرسل OpenTelemetry Collector البيانات إلى نقطة نهاية OTLP الخاصة بـ ClickStack، والتي تتطلب المصادقة.
  1. افتح HyperDX على عنوان URL الخاص بـ ClickStack (على سبيل المثال، http://localhost:8080)
  2. أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول إذا لزم الأمر
  3. انتقل إلى إعدادات الفريق → مفاتيح API
  4. انسخ مفتاح API للاستيعاب الخاص بك
احفظ هذا في متغير بيئة:
2

تهيئة بيانات اعتماد AWS

صدِّر بيانات اعتماد AWS كمتغيرات بيئة. وتعتمد الطريقة على نوع authentication المستخدم لديك:لمستخدمي AWS SSO (موصى به لمعظم organizations):
استبدل YOUR_PROFILE_NAME باسم ملف تعريف AWS SSO لديك (على سبيل المثال، AccountAdministrators-123456789).لمستخدمي IAM الذين لديهم بيانات اعتماد طويلة الأجل:
أذونات IAM المطلوبة:يحتاج حساب AWS المرتبط ببيانات الاعتماد هذه إلى سياسة IAM التالية لقراءة السجلات من CloudWatch Logs:
استبدل YOUR_ACCOUNT_ID بمعرّف حساب AWS لديك.
3

تهيئة مستقبِل CloudWatch

أنشئ ملف otel-collector-config.yaml يتضمن تهيئة مستقبِل CloudWatch.
قبل تعديل الإعداد، اعرض مجموعات السجلات الموجودة في منطقتك حتى تتمكن من اختيار أسماء فعلية (والتأكد من أن المنطقة صحيحة):
مثال على المخرجات:
استخدم الأسماء الواردة في هذه القائمة مباشرةً في كتلة groups.named ضمن المثال 1 أدناه. بالنسبة إلى الحساب أعلاه، سيصبح قسم named-groups كما يلي:
بدلاً من ذلك، إذا كانت المجموعات التي تريدها تشترك في بادئة واحدة (هنا /aws-glue/)، فاستخدم المثال 2 مع prefix: /aws-glue/ بدلاً من إدراجها بشكل فردي.
المثال 1: مجموعات سجلات محددة بالاسم (مُوصى به)تجمع هذه التهيئة السجلات من مجموعات سجلات محددة بالاسم:
مثال 2: الاكتشاف التلقائي لمجموعات السجلات ذات البادئةتكتشف هذه التهيئة تلقائيًا ما يصل إلى 100 مجموعة سجلات تبدأ بالبادئة /aws/lambda، وتجمع السجلات منها:
معلمات التهيئة:
  • region: منطقة AWS التي توجد فيها مجموعات السجلات
  • poll_interval: عدد مرات التحقق من السجلات الجديدة (على سبيل المثال، 1m، 5m)
  • max_events_per_request: الحد الأقصى لعدد أحداث السجل التي يمكن جلبها في كل طلب
  • groups.autodiscover.limit: الحد الأقصى لعدد مجموعات السجلات التي يمكن اكتشافها
  • groups.autodiscover.prefix: تصفية مجموعات السجلات حسب البادئة
  • groups.named: إدراج أسماء مجموعات السجلات المطلوب جمعها صراحةً
للاطلاع على مزيد من خيارات التهيئة، راجع وثائق CloudWatch receiver.استبدل ما يلي:
  • ${CLICKSTACK_API_KEY} → يستخدم متغير البيئة الذي عيّنته سابقًا
  • http://localhost:4318 → نقطة نهاية ClickStack الخاصة بك (استخدم مضيف ClickStack إذا كنت تشغّله عن بُعد)
  • us-east-1 → منطقة AWS الخاصة بك
  • أسماء/بادئات مجموعات السجلات → مجموعات سجلات CloudWatch الفعلية لديك
لا يجلب CloudWatch receiver سوى السجلات من نوافذ زمنية حديثة (استنادًا إلى poll_interval). وعند تشغيله لأول مرة، يبدأ من الوقت الحالي. ولا تُسترجع السجلات التاريخية افتراضيًا.
4

ابدأ تشغيل المُجمِّع

أنشئ ملف docker-compose.yaml:
ثم شغّل المجمِّع:
اعرض سجلات المجمِّع:
5

تحقّق من السجلات في HyperDX

بمجرد تشغيل الـ collector:
  1. افتح HyperDX على http://localhost:8080 (أو على عنوان URL الخاص بـ ClickStack)
  2. انتقل إلى عرض السجلات
  3. انتظر دقيقة إلى دقيقتين حتى تظهر السجلات (بحسب فترة الاستطلاع لديك)
  4. ابحث عن السجلات القادمة من مجموعات سجلات CloudWatch الخاصة بك
ابحث عن هذه السمات الأساسية في السجلات:
  • ResourceAttributes['aws.region']: منطقة AWS الخاصة بك (على سبيل المثال: “us-east-1”)
  • ResourceAttributes['cloudwatch.log.group.name']: اسم مجموعة سجلات CloudWatch
  • ResourceAttributes['cloudwatch.log.stream']: اسم دفق السجل
  • Body: المحتوى الفعلي لرسالة السجل

مجموعة البيانات التجريبية

للمستخدمين الذين يرغبون في اختبار تكامل سجلات CloudWatch قبل تهيئة بيئة AWS الإنتاجية، نوفر مجموعة بيانات تجريبية تحتوي على سجلات مُولَّدة مسبقًا تعرض أنماطًا واقعية من عدة خدمات AWS.
1

تنزيل مجموعة البيانات التجريبية

تتضمن مجموعة البيانات 24 ساعة من سجلات CloudWatch من عدة خدمات:
  • وظائف Lambda: معالجة المدفوعات، وإدارة الطلبات، والمصادقة
  • خدمات ECS: بوابة API مع تحديد المعدل ومهلات
  • المهام الخلفية: معالجة على دفعات مع أنماط إعادة المحاولة
2

تشغيل ClickStack

إذا لم يكن ClickStack قيد التشغيل بالفعل:
انتظر بضع لحظات حتى يكتمل تشغيل ClickStack بالكامل.
3

استيراد مجموعة البيانات التجريبية

يؤدي هذا إلى استيراد السجلات مباشرةً إلى جدول السجلات في ClickStack.
4

التحقق من البيانات التجريبية

بعد الاستيراد:
  1. افتح HyperDX على http://localhost:8080 وسجّل الدخول (أنشئ حسابًا إذا لزم الأمر)
  2. انتقل إلى عرض Logs
  3. اضبط النطاق الزمني على 2025-12-07 00:00:00 - 2025-12-08 00:00:00 (UTC)
  4. ابحث عن cloudwatch-demo أو رشّح باستخدام LogAttributes['source'] = 'cloudwatch-demo'
من المفترض أن ترى سجلات من عدة مجموعات سجلات CloudWatch.
عرض المنطقة الزمنيةيعرض HyperDX الطوابع الزمنية وفقًا للمنطقة الزمنية المحلية في متصفحك. تمتد البيانات التجريبية عبر 2025-12-07 00:00:00 - 2025-12-08 00:00:00 (UTC). اضبط النطاق الزمني على 2025-12-06 00:00:00 - 2025-12-09 00:00:00 لضمان ظهور السجلات التجريبية بغض النظر عن موقعك. بعد ظهور السجلات، يمكنك تضييق النطاق إلى فترة 24 ساعة للحصول على تصورات أوضح.

لوحات المعلومات والتصورات

لمساعدتك في مراقبة سجلات CloudWatch باستخدام ClickStack، نوفر لوحة معلومات مُعدّة مسبقًا تتضمن التصورات الأساسية.
1

نزّل ملف إعدادات لوحة المعلومات

.
2

استورد لوحة المعلومات

  1. افتح HyperDX وانتقل إلى قسم لوحات المعلومات
  2. انقر على استيراد لوحة المعلومات في الزاوية العلوية اليمنى من قائمة النقاط الثلاث
  1. ارفع الملف cloudwatch-logs-dashboard.json ثم انقر على إنهاء الاستيراد
3

اعرض لوحة المعلومات

ستُنشأ لوحة المعلومات مع ضبط جميع التصورات مسبقًا:
بالنسبة إلى مجموعة البيانات التجريبية، اضبط النطاق الزمني على 2025-12-07 00:00:00 - 2025-12-08 00:00:00 (UTC) (مع تعديله بحسب منطقتك الزمنية المحلية). لن تتضمن لوحة المعلومات المستوردة نطاقًا زمنيًا محددًا افتراضيًا.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

عدم ظهور أي سجلات في HyperDX

تحقق من تهيئة بيانات اعتماد AWS:
إذا تعذّر ذلك، فبيانات الاعتماد لديك غير صالحة أو انتهت صلاحيتها. تحقق من أذونات IAM: تأكد من أن بيانات اعتماد AWS لديك تتضمن أذونات logs:DescribeLogGroups وlogs:FilterLogEvents المطلوبة. تحقق من سجلات الـ مجمِّع بحثًا عن أخطاء:
الأخطاء الشائعة:
  • The security token included in the request is invalid: بيانات الاعتماد غير صالحة أو منتهية الصلاحية. إذا كنت تستخدم بيانات اعتماد مؤقتة (SSO)، فتأكد من تعيين AWS_SESSION_TOKEN.
  • operation error CloudWatch Logs: FilterLogEvents, AccessDeniedException: أذونات IAM غير كافية
  • failed to refresh cached credentials, no EC2 IMDS role found: متغيرات بيئة بيانات اعتماد AWS غير مضبوطة
  • connection refused: يتعذر الوصول إلى endpoint الخاص بـ ClickStack
تحقق من وجود مجموعات سجلات CloudWatch وأنها تحتوي على logs حديثة:

لا تظهر إلا السجلات القديمة أو لا تظهر السجلات الحديثة

يبدأ مستقبِل CloudWatch من “الآن” افتراضيًا: عند بدء تشغيل المُجمِّع لأول مرة، ينشئ نقطة تحقّق عند الوقت الحالي ولا يجلب إلا السجلات التي تلي تلك النقطة. ولا تُسترجع السجلات التاريخية. لجمع السجلات التاريخية الحديثة: أوقِف المُجمِّع واحذف نقطة التحقّق الخاصة به، ثم أعد تشغيله:
سيُنشئ المستقبِل نقطة تحقّق جديدة، ثم يبدأ بجلب السجلات من الوقت الحالي فصاعدًا.

رمز الأمان غير صالح / انتهت صلاحية بيانات الاعتماد

إذا كنت تستخدم بيانات اعتماد مؤقتة (AWS SSO أو دورًا مفترضًا)، فستنتهي صلاحيتها بعد مدة من الزمن. أعِد تصدير بيانات اعتماد محدَّثة:

ارتفاع زمن الكمون أو فقدان السجلات الحديثة

قلّل فاصل الاستقصاء: القيمة الافتراضية لـ poll_interval هي دقيقة واحدة. للحصول على سجلات شبه فورية، قلّله:
ملاحظة: تؤدي الفواصل الزمنية الأقصر بين عمليات الاستقصاء إلى زيادة عدد استدعاءات واجهة برمجة تطبيقات AWS، وقد تترتب عليها تكاليف أعلى لواجهة برمجة تطبيقات CloudWatch.

يستهلك المجمِّع ذاكرةً كبيرة جدًا

قلّل حجم الدفعة أو زِد المهلة:
تقييد الاكتشاف التلقائي:

الخطوات التالية

  • قم بإعداد التنبيهات للأحداث الحرجة (إخفاقات الاتصال وازدياد الأخطاء)
  • خفّض تكاليف CloudWatch عبر ضبط فترات الاحتفاظ أو الأرشفة إلى S3، بعد أن أصبحت السجلات لديك في ClickStack
  • رشّح مجموعات السجلات كثيرة الضوضاء بإزالتها من إعدادات المجمّع لتقليل حجم الإدخال

الانتقال إلى بيئة الإنتاج

يوضح هذا الدليل كيفية تشغيل OpenTelemetry Collector محليًا باستخدام Docker Compose لأغراض الاختبار. أما لعمليات النشر في بيئة الإنتاج، فشغّل مجمِّع على بنية تحتية لديها وصول إلى AWS ‏(EC2 مع IAM roles، أو EKS مع IRSA، أو ECS مع task roles) للاستغناء عن إدارة مفاتيح الوصول. انشر مجمِّعات في منطقة AWS نفسها التي توجد فيها مجموعات سجلات CloudWatch لتقليل زمن الوصول والتكاليف. راجع استيعاب البيانات باستخدام OpenTelemetry للاطلاع على أنماط النشر في بيئة الإنتاج وأمثلة تهيئة مجمِّع.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦