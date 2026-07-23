باختصارأرسِل سجلات AWS CloudWatch إلى ClickStack باستخدام CloudWatch مستقبِل الخاص بـ OpenTelemetry Collector. يدعم مجموعات السجلات المُسمّاة والاكتشاف التلقائي. يتضمن مجموعة بيانات تجريبية ولوحة معلومات مُعدّة مسبقًا.
تُعد AWS CloudWatch خدمة مراقبة لموارد AWS وتطبيقاتها. ورغم أن CloudWatch يوفّر تجميع السجلات، فإن توجيه السجلات إلى ClickStack يتيح لك ما يلي:
نظرة عامة
- تحليل السجلات إلى جانب المقاييس والتتبعات ضمن منصة موحّدة
- الاستعلام عن السجلات باستخدام واجهة SQL في ClickHouse
- خفض التكاليف من خلال أرشفة بيانات CloudWatch Logs أو تقليل مدة الاحتفاظ بها في CloudWatch
يوضح هذا القسم كيفية تهيئة OpenTelemetry Collector لسحب السجلات من مجموعات سجلات CloudWatch الحالية لديك وتمريرها إلى ClickStack. إذا أردت اختبار هذا التكامل قبل تهيئة بيئة الإنتاج لديك، يمكنك استخدام مجموعة البيانات التجريبية الخاصة بنا في قسم مجموعة البيانات التجريبية.
التكامل مع مجموعات سجلات CloudWatch الحالية
المتطلبات الأساسية
- مثيل ClickStack قيد التشغيل
- حساب AWS يتضمن مجموعات سجلات CloudWatch
- بيانات اعتماد AWS مع أذونات IAM المناسبة
بخلاف تكاملات السجلات المعتمدة على الملفات (nginx وRedis)، يتطلب CloudWatch تشغيل OpenTelemetry Collector منفصل يستقصي واجهة برمجة تطبيقات CloudWatch. ولا يمكن تشغيله داخل الصورة المتكاملة الخاصة بـ ClickStack، لأنه يحتاج إلى بيانات اعتماد AWS وإمكانية الوصول إلى واجهة برمجة تطبيقات.
1
الحصول على مفتاح API لـ ClickStack
يرسل OpenTelemetry Collector البيانات إلى نقطة نهاية OTLP الخاصة بـ ClickStack، والتي تتطلب المصادقة.
- افتح HyperDX على عنوان URL الخاص بـ ClickStack (على سبيل المثال، http://localhost:8080)
- أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول إذا لزم الأمر
- انتقل إلى إعدادات الفريق → مفاتيح API
- انسخ مفتاح API للاستيعاب الخاص بك
export CLICKSTACK_API_KEY="your-api-key-here"
2
تهيئة بيانات اعتماد AWS
صدِّر بيانات اعتماد AWS كمتغيرات بيئة. وتعتمد الطريقة على نوع authentication المستخدم لديك:لمستخدمي AWS SSO (موصى به لمعظم organizations):
استبدل
# Login to SSO
aws sso login --profile YOUR_PROFILE_NAME
# Export credentials to environment variables
eval $(aws configure export-credentials --profile YOUR_PROFILE_NAME --format env)
# Verify credentials work
aws sts get-caller-identity
YOUR_PROFILE_NAME باسم ملف تعريف AWS SSO لديك (على سبيل المثال،
AccountAdministrators-123456789).لمستخدمي IAM الذين لديهم بيانات اعتماد طويلة الأجل:
أذونات IAM المطلوبة:يحتاج حساب AWS المرتبط ببيانات الاعتماد هذه إلى سياسة IAM التالية لقراءة السجلات من CloudWatch Logs:
export AWS_ACCESS_KEY_ID="your-access-key-id"
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY="your-secret-access-key"
export AWS_REGION="us-east-1"
# Verify credentials work
aws sts get-caller-identity
استبدل
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Sid": "CloudWatchLogsRead",
"Effect": "Allow",
"Action": [
"logs:DescribeLogGroups",
"logs:FilterLogEvents"
],
"Resource": "arn:aws:logs:*:YOUR_ACCOUNT_ID:log-group:*"
}
]
}
YOUR_ACCOUNT_ID بمعرّف حساب AWS لديك.
3
تهيئة مستقبِل CloudWatch
أنشئ ملف
otel-collector-config.yaml يتضمن تهيئة مستقبِل CloudWatch.
المثال 1: مجموعات سجلات محددة بالاسم (مُوصى به)تجمع هذه التهيئة السجلات من مجموعات سجلات محددة بالاسم:
اكتشاف مجموعات السجلات المتاحة في حسابك
اكتشاف مجموعات السجلات المتاحة في حسابك
قبل تعديل الإعداد، اعرض مجموعات السجلات الموجودة في منطقتك حتى تتمكن من اختيار أسماء فعلية (والتأكد من أن المنطقة صحيحة):
مثال على المخرجات:
aws logs describe-log-groups --region us-east-1 \
--query 'logGroups[].logGroupName' --output table
استخدم الأسماء الواردة في هذه القائمة مباشرةً في كتلة
-------------------------------
| DescribeLogGroups |
+-----------------------------+
| /aws-glue/jobs/error |
| /aws-glue/jobs/logs-v2 |
| /aws-glue/jobs/output |
| /aws-glue/sessions/error |
| /aws-glue/sessions/output |
+-----------------------------+
groups.named ضمن المثال 1 أدناه. بالنسبة إلى الحساب أعلاه، سيصبح قسم
named-groups كما يلي:
بدلاً من ذلك، إذا كانت المجموعات التي تريدها تشترك في بادئة واحدة (هنا
groups:
named:
/aws-glue/jobs/error:
/aws-glue/jobs/logs-v2:
/aws-glue/jobs/output:
/aws-glue/sessions/error:
/aws-glue/sessions/output:
/aws-glue/)، فاستخدم المثال 2 مع
prefix: /aws-glue/ بدلاً من إدراجها بشكل فردي.
مثال 2: الاكتشاف التلقائي لمجموعات السجلات ذات البادئةتكتشف هذه التهيئة تلقائيًا ما يصل إلى 100 مجموعة سجلات تبدأ بالبادئة
receivers:
awscloudwatch:
region: us-east-1
logs:
poll_interval: 1m
max_events_per_request: 100
groups:
named:
/aws/lambda/my-function:
/aws/ecs/my-service:
/aws/eks/my-cluster/cluster:
processors:
batch:
timeout: 10s
exporters:
otlphttp:
endpoint: http://localhost:4318
headers:
authorization: ${CLICKSTACK_API_KEY}
service:
pipelines:
logs:
receivers: [awscloudwatch]
processors: [batch]
exporters: [otlphttp]
/aws/lambda، وتجمع السجلات منها:
معلمات التهيئة:
receivers:
awscloudwatch:
region: us-east-1
logs:
poll_interval: 1m
max_events_per_request: 100
groups:
autodiscover:
limit: 100
prefix: /aws/lambda
processors:
batch:
timeout: 10s
exporters:
otlphttp:
endpoint: http://localhost:4318
headers:
authorization: ${CLICKSTACK_API_KEY}
service:
pipelines:
logs:
receivers: [awscloudwatch]
processors: [batch]
exporters: [otlphttp]
region: منطقة AWS التي توجد فيها مجموعات السجلات
poll_interval: عدد مرات التحقق من السجلات الجديدة (على سبيل المثال،
1m،
5m)
max_events_per_request: الحد الأقصى لعدد أحداث السجل التي يمكن جلبها في كل طلب
groups.autodiscover.limit: الحد الأقصى لعدد مجموعات السجلات التي يمكن اكتشافها
groups.autodiscover.prefix: تصفية مجموعات السجلات حسب البادئة
groups.named: إدراج أسماء مجموعات السجلات المطلوب جمعها صراحةً
${CLICKSTACK_API_KEY}→ يستخدم متغير البيئة الذي عيّنته سابقًا
http://localhost:4318→ نقطة نهاية ClickStack الخاصة بك (استخدم مضيف ClickStack إذا كنت تشغّله عن بُعد)
us-east-1→ منطقة AWS الخاصة بك
- أسماء/بادئات مجموعات السجلات → مجموعات سجلات CloudWatch الفعلية لديك
لا يجلب CloudWatch receiver سوى السجلات من نوافذ زمنية حديثة (استنادًا إلى
poll_interval). وعند تشغيله لأول مرة، يبدأ من الوقت الحالي. ولا تُسترجع السجلات التاريخية افتراضيًا.
4
ابدأ تشغيل المُجمِّع
أنشئ ملف
docker-compose.yaml:
ثم شغّل المجمِّع:
services:
otel-collector:
image: otel/opentelemetry-collector-contrib:latest
command: ["--config=/etc/otel-config.yaml"]
volumes:
- ./otel-collector-config.yaml:/etc/otel-config.yaml
environment:
- AWS_ACCESS_KEY_ID
- AWS_SECRET_ACCESS_KEY
- AWS_SESSION_TOKEN
- AWS_REGION
- CLICKSTACK_API_KEY
restart: unless-stopped
extra_hosts:
- "host.docker.internal:host-gateway"
اعرض سجلات المجمِّع:
docker compose up -d
docker compose logs -f otel-collector
5
تحقّق من السجلات في HyperDX
بمجرد تشغيل الـ collector:
- افتح HyperDX على http://localhost:8080 (أو على عنوان URL الخاص بـ ClickStack)
- انتقل إلى عرض السجلات
- انتظر دقيقة إلى دقيقتين حتى تظهر السجلات (بحسب فترة الاستطلاع لديك)
- ابحث عن السجلات القادمة من مجموعات سجلات CloudWatch الخاصة بك
ResourceAttributes['aws.region']: منطقة AWS الخاصة بك (على سبيل المثال: “us-east-1”)
ResourceAttributes['cloudwatch.log.group.name']: اسم مجموعة سجلات CloudWatch
ResourceAttributes['cloudwatch.log.stream']: اسم دفق السجل
Body: المحتوى الفعلي لرسالة السجل
للمستخدمين الذين يرغبون في اختبار تكامل سجلات CloudWatch قبل تهيئة بيئة AWS الإنتاجية، نوفر مجموعة بيانات تجريبية تحتوي على سجلات مُولَّدة مسبقًا تعرض أنماطًا واقعية من عدة خدمات AWS.
مجموعة البيانات التجريبية
1
تنزيل مجموعة البيانات التجريبية
تتضمن مجموعة البيانات 24 ساعة من سجلات CloudWatch من عدة خدمات:
curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/aws/cloudwatch/cloudwatch-logs.jsonl
- وظائف Lambda: معالجة المدفوعات، وإدارة الطلبات، والمصادقة
- خدمات ECS: بوابة API مع تحديد المعدل ومهلات
- المهام الخلفية: معالجة على دفعات مع أنماط إعادة المحاولة
2
تشغيل ClickStack
إذا لم يكن ClickStack قيد التشغيل بالفعل:
انتظر بضع لحظات حتى يكتمل تشغيل ClickStack بالكامل.
docker run -d --name clickstack \
-p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \
clickhouse/clickstack-all-in-one:latest
3
استيراد مجموعة البيانات التجريبية
يؤدي هذا إلى استيراد السجلات مباشرةً إلى جدول السجلات في ClickStack.
docker exec -i clickstack clickhouse-client --query="
INSERT INTO default.otel_logs FORMAT JSONEachRow
" < cloudwatch-logs.jsonl
4
التحقق من البيانات التجريبية
بعد الاستيراد:
- افتح HyperDX على http://localhost:8080 وسجّل الدخول (أنشئ حسابًا إذا لزم الأمر)
- انتقل إلى عرض Logs
- اضبط النطاق الزمني على 2025-12-07 00:00:00 - 2025-12-08 00:00:00 (UTC)
- ابحث عن
cloudwatch-demoأو رشّح باستخدام
LogAttributes['source'] = 'cloudwatch-demo'
عرض المنطقة الزمنيةيعرض HyperDX الطوابع الزمنية وفقًا للمنطقة الزمنية المحلية في متصفحك. تمتد البيانات التجريبية عبر 2025-12-07 00:00:00 - 2025-12-08 00:00:00 (UTC). اضبط النطاق الزمني على 2025-12-06 00:00:00 - 2025-12-09 00:00:00 لضمان ظهور السجلات التجريبية بغض النظر عن موقعك. بعد ظهور السجلات، يمكنك تضييق النطاق إلى فترة 24 ساعة للحصول على تصورات أوضح.
لمساعدتك في مراقبة سجلات CloudWatch باستخدام ClickStack، نوفر لوحة معلومات مُعدّة مسبقًا تتضمن التصورات الأساسية.
لوحات المعلومات والتصورات
1
نزّل ملف إعدادات لوحة المعلومات
.
2
استورد لوحة المعلومات
- افتح HyperDX وانتقل إلى قسم لوحات المعلومات
- انقر على استيراد لوحة المعلومات في الزاوية العلوية اليمنى من قائمة النقاط الثلاث
- ارفع الملف
cloudwatch-logs-dashboard.jsonثم انقر على إنهاء الاستيراد
3
اعرض لوحة المعلومات
ستُنشأ لوحة المعلومات مع ضبط جميع التصورات مسبقًا:
بالنسبة إلى مجموعة البيانات التجريبية، اضبط النطاق الزمني على 2025-12-07 00:00:00 - 2025-12-08 00:00:00 (UTC) (مع تعديله بحسب منطقتك الزمنية المحلية). لن تتضمن لوحة المعلومات المستوردة نطاقًا زمنيًا محددًا افتراضيًا.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
تحقق من تهيئة بيانات اعتماد AWS:
عدم ظهور أي سجلات في HyperDX
إذا تعذّر ذلك، فبيانات الاعتماد لديك غير صالحة أو انتهت صلاحيتها. تحقق من أذونات IAM: تأكد من أن بيانات اعتماد AWS لديك تتضمن أذونات
aws sts get-caller-identity
logs:DescribeLogGroups و
logs:FilterLogEvents المطلوبة.
تحقق من سجلات الـ مجمِّع بحثًا عن أخطاء:
الأخطاء الشائعة:
# If using Docker directly, logs appear in stdout
# If using Docker Compose:
docker compose logs otel-collector
The security token included in the request is invalid: بيانات الاعتماد غير صالحة أو منتهية الصلاحية. إذا كنت تستخدم بيانات اعتماد مؤقتة (SSO)، فتأكد من تعيين
AWS_SESSION_TOKEN.
operation error CloudWatch Logs: FilterLogEvents, AccessDeniedException: أذونات IAM غير كافية
failed to refresh cached credentials, no EC2 IMDS role found: متغيرات بيئة بيانات اعتماد AWS غير مضبوطة
connection refused: يتعذر الوصول إلى endpoint الخاص بـ ClickStack
# List your log groups
aws logs describe-log-groups --region us-east-1
# Check if a specific log group has recent logs (last hour)
aws logs filter-log-events \
--log-group-name /aws/lambda/my-function \
--region us-east-1 \
--start-time $(date -u -v-1H +%s)000 \
--max-items 5
يبدأ مستقبِل CloudWatch من “الآن” افتراضيًا: عند بدء تشغيل المُجمِّع لأول مرة، ينشئ نقطة تحقّق عند الوقت الحالي ولا يجلب إلا السجلات التي تلي تلك النقطة. ولا تُسترجع السجلات التاريخية. لجمع السجلات التاريخية الحديثة: أوقِف المُجمِّع واحذف نقطة التحقّق الخاصة به، ثم أعد تشغيله:
لا تظهر إلا السجلات القديمة أو لا تظهر السجلات الحديثة
سيُنشئ المستقبِل نقطة تحقّق جديدة، ثم يبدأ بجلب السجلات من الوقت الحالي فصاعدًا.
# Stop the collector
docker stop <container-id>
# Restart fresh (checkpoints are stored in container, so removing it resets)
docker run --rm ...
إذا كنت تستخدم بيانات اعتماد مؤقتة (AWS SSO أو دورًا مفترضًا)، فستنتهي صلاحيتها بعد مدة من الزمن. أعِد تصدير بيانات اعتماد محدَّثة:
رمز الأمان غير صالح / انتهت صلاحية بيانات الاعتماد
# For SSO users:
aws sso login --profile YOUR_PROFILE_NAME
eval $(aws configure export-credentials --profile YOUR_PROFILE_NAME --format env)
# For IAM users:
export AWS_ACCESS_KEY_ID="your-key"
export AWS_SECRET_ACCESS_KEY="your-secret"
# Restart the collector
docker restart <container-id>
قلّل فاصل الاستقصاء: القيمة الافتراضية لـ
ارتفاع زمن الكمون أو فقدان السجلات الحديثة
poll_interval هي دقيقة واحدة. للحصول على سجلات شبه فورية، قلّله:
ملاحظة: تؤدي الفواصل الزمنية الأقصر بين عمليات الاستقصاء إلى زيادة عدد استدعاءات واجهة برمجة تطبيقات AWS، وقد تترتب عليها تكاليف أعلى لواجهة برمجة تطبيقات CloudWatch.
logs:
poll_interval: 30s # Poll every 30 seconds
قلّل حجم الدفعة أو زِد المهلة:
يستهلك المجمِّع ذاكرةً كبيرة جدًا
تقييد الاكتشاف التلقائي:
processors:
batch:
timeout: 5s
send_batch_size: 100
groups:
autodiscover:
limit: 50 # Reduce from 100 to 50
الخطوات التالية
- قم بإعداد التنبيهات للأحداث الحرجة (إخفاقات الاتصال وازدياد الأخطاء)
- خفّض تكاليف CloudWatch عبر ضبط فترات الاحتفاظ أو الأرشفة إلى S3، بعد أن أصبحت السجلات لديك في ClickStack
- رشّح مجموعات السجلات كثيرة الضوضاء بإزالتها من إعدادات المجمّع لتقليل حجم الإدخال
يوضح هذا الدليل كيفية تشغيل OpenTelemetry Collector محليًا باستخدام Docker Compose لأغراض الاختبار. أما لعمليات النشر في بيئة الإنتاج، فشغّل مجمِّع على بنية تحتية لديها وصول إلى AWS (EC2 مع IAM roles، أو EKS مع IRSA، أو ECS مع task roles) للاستغناء عن إدارة مفاتيح الوصول. انشر مجمِّعات في منطقة AWS نفسها التي توجد فيها مجموعات سجلات CloudWatch لتقليل زمن الوصول والتكاليف. راجع استيعاب البيانات باستخدام OpenTelemetry للاطلاع على أنماط النشر في بيئة الإنتاج وأمثلة تهيئة مجمِّع.