قبل تعديل الإعداد، اعرض مجموعات السجلات الموجودة في منطقتك حتى تتمكن من اختيار أسماء فعلية (والتأكد من أن المنطقة صحيحة):

aws logs describe-log-groups --region us-east-1 \ --query 'logGroups[].logGroupName' --output table

مثال على المخرجات:

------------------------------- | DescribeLogGroups | +-----------------------------+ | /aws-glue/jobs/error | | /aws-glue/jobs/logs-v2 | | /aws-glue/jobs/output | | /aws-glue/sessions/error | | /aws-glue/sessions/output | +-----------------------------+

استخدم الأسماء الواردة في هذه القائمة مباشرةً في كتلة groups.named ضمن المثال 1 أدناه. بالنسبة إلى الحساب أعلاه، سيصبح قسم named-groups كما يلي:

groups : named : /aws-glue/jobs/error : /aws-glue/jobs/logs-v2 : /aws-glue/jobs/output : /aws-glue/sessions/error : /aws-glue/sessions/output :