يُعد Vector خط أنابيب عالي الأداء ومحايدًا تجاه المورّدين لبيانات observability. ويُستخدم على نطاق واسع لجمع السجلات والمقاييس وتحويلها وتوجيهها من مجموعة كبيرة من المصادر، ويتميّز بشعبية خاصة في استيعاب السجلات بفضل مرونته وانخفاض استهلاكه للموارد.

عند استخدام Vector مع ClickStack، يكون المستخدمون مسؤولين عن تحديد المخططات الخاصة بهم. وقد تتبع هذه المخططات اصطلاحات OpenTelemetry، لكنها قد تكون أيضًا مخصّصة بالكامل لتمثيل بُنى أحداث يحددها المستخدم. وعمليًا، يُستخدم استيعاب البيانات عبر Vector غالبًا مع السجلات، عندما يرغب المستخدمون في تحكم كامل في التحليل والإثراء قبل كتابة البيانات إلى ClickHouse.

يركّز هذا الدليل على إدخال البيانات إلى ClickStack باستخدام Vector لكلٍّ من ClickStack Open Source وManaged ClickStack. وللتبسيط، لا يتناول الدليل مصادر Vector أو إعدادات خط الأنابيب بالتفصيل. وبدلًا من ذلك، يركّز على تهيئة الوجهة التي تكتب البيانات إلى ClickHouse، والتأكد من أن المخطط الناتج متوافق مع ClickStack.

المتطلب الصارم الوحيد في ClickStack، سواء عند استخدام النشر مفتوح المصدر أو النشر المُدار، هو أن تتضمن البيانات عمود طابع زمني (أو حقل وقت مكافئ)، ويمكن تحديده عند تهيئة مصدر البيانات في واجهة مستخدم ClickStack.

​ إرسال البيانات عبر Vector

​ مجموعة بيانات تجريبية باستخدام Vector

للاطلاع على مثال أكثر اكتمالًا، نستخدم أدناه ملف سجلّات Nginx.