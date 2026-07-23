باختصار راقب مقاييس أداء PostgreSQL في ClickStack باستخدام مستقبِل PostgreSQL في OTel. يتضمن مجموعة بيانات تجريبية ولوحة معلومات مُعدّة مسبقًا.

​ التكامل مع PostgreSQL الحالي

يتناول هذا القسم كيفية تهيئة تثبيت PostgreSQL الحالي لديك لإرسال المقاييس إلى ClickStack، وذلك عبر تهيئة ClickStack OTel collector باستخدام مستقبِل PostgreSQL.

إذا كنت ترغب في اختبار تكامل مقاييس PostgreSQL قبل تهيئة إعدادك الحالي، فيمكنك إجراء الاختبار باستخدام مجموعة البيانات التجريبية المُعدّ مسبقًا في القسم التالي

المتطلبات الأساسية

مثيل ClickStack قيد التشغيل

تثبيت PostgreSQL حالي (الإصدار 9.6 أو أحدث)

إتاحة الوصول عبر الشبكة من ClickStack إلى PostgreSQL (المنفذ الافتراضي 5432)

مستخدم مراقبة في PostgreSQL لديه الأذونات المناسبة

1 تأكد من أن مستخدم المراقبة لديه الأذونات المطلوبة يتطلب مستقبِل PostgreSQL مستخدمًا لديه إذن قراءة على طرق عرض الإحصاءات. امنح دور pg_monitor لمستخدم المراقبة لديك: GRANT pg_monitor TO your_monitoring_user; 2 أنشئ تهيئة مخصصة لـ OTel collector يتيح لك ClickStack توسيع تهيئة OpenTelemetry collector الأساسية من خلال تركيب ملف تهيئة مخصص وتعيين متغير بيئة. أنشئ postgres-metrics.yaml : receivers : postgresql : endpoint : postgres-host:5432 transport : tcp username : otel_monitor password : ${env:POSTGRES_PASSWORD} databases : - postgres - your_application_db # استبدلها بأسماء قواعد البيانات الفعلية لديك collection_interval : 30s tls : insecure : true processors : resourcedetection : detectors : [ env , system , docker ] timeout : 5s batch : timeout : 10s send_batch_size : 10000 exporters : clickhouse : endpoint : tcp://localhost:9000 database : default ttl : 96h service : pipelines : metrics/postgres : receivers : [ postgresql ] processors : [ resourcedetection , batch ] exporters : [ clickhouse ] يعطّل الإعداد tls: insecure: true التحقق من SSL لأغراض التطوير/الاختبار. إذا كنت تستخدم PostgreSQL في بيئة الإنتاج مع تمكين SSL، فأزل هذا السطر أو اضبط الشهادات المناسبة. 3 انشر ClickStack باستخدام تهيئة مخصصة قم بتركيب ملف التهيئة المخصص: docker run -d \ --name clickstack-postgres \ -p 8123:8123 -p 9000:9000 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ -e HYPERDX_API_KEY=your-api-key \ -e CLICKHOUSE_PASSWORD=your-clickhouse-password \ -e POSTGRES_PASSWORD=secure_password_here \ -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \ -v "$( pwd )/postgres-metrics.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \ clickhouse/clickstack:latest 4 تحقّق من جمع المقاييس بعد إكمال التهيئة، سجّل الدخول إلى HyperDX وتأكد من أن المقاييس تتدفق: انتقل إلى Metrics explorer ابحث عن المقاييس التي تبدأ بـ postgresql. (على سبيل المثال: postgresql.backends وpostgresql.commits) ينبغي أن ترى نقاط بيانات المقاييس تظهر وفقًا لفاصل الجمع الذي قمت بتهيئته بمجرد بدء تدفق المقاييس، انتقل إلى قسم لوحات المعلومات والتصور لاستيراد لوحة المعلومات الجاهزة مسبقًا.

​ مجموعة البيانات التجريبية

للمستخدمين الذين يريدون اختبار تكامل مقاييس PostgreSQL قبل تهيئة أنظمة الإنتاج الخاصة بهم، نوفر مجموعة بيانات مُولَّدة مسبقًا تتضمن أنماطًا واقعية لمقاييس PostgreSQL.

مقاييس على مستوى قاعدة البيانات فقط تتضمن مجموعة البيانات التجريبية هذه مقاييس على مستوى قاعدة البيانات فقط للحفاظ على خفة بيانات العينة. تُجمَع مقاييس الجداول والفهارس تلقائيًا عند مراقبة قاعدة بيانات PostgreSQL فعلية.

1 تنزيل مجموعة بيانات المقاييس النموذجية نزّل ملفات المقاييس المُولَّدة مسبقًا (24 ساعة من مقاييس PostgreSQL بأنماط واقعية): # تنزيل مقاييس gauge (connections, database size) curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/postgres/postgres-metrics-gauge.csv # تنزيل مقاييس sum (commits, rollbacks, operations) curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/postgres/postgres-metrics-sum.csv تتضمن مجموعة البيانات أنماطًا واقعية: ارتفاع صباحي في الاتصالات (08:00) - ذروة تسجيل الدخول

- ذروة تسجيل الدخول مشكلة في أداء cache (11:00) - ارتفاع مفاجئ في Blocks_read

- ارتفاع مفاجئ في Blocks_read خلل في التطبيق (14:00-14:30) - ارتفاع معدل التراجع إلى 15%

- ارتفاع معدل التراجع إلى 15% حالات deadlocks (14:15, 16:30) - deadlocks نادرة 2 ابدأ ClickStack ابدأ مثيل من ClickStack: docker run -d --name clickstack-postgres-demo \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest انتظر نحو 30 ثانية حتى يكتمل تشغيل ClickStack بالكامل. 3 حمّل المقاييس إلى ClickStack حمّل المقاييس مباشرةً إلى ClickHouse: # تحميل مقاييس gauge cat postgres-metrics-gauge.csv | docker exec -i clickstack-postgres-demo \ clickhouse-client --query "INSERT INTO otel_metrics_gauge FORMAT CSVWithNames" # تحميل مقاييس sum cat postgres-metrics-sum.csv | docker exec -i clickstack-postgres-demo \ clickhouse-client --query "INSERT INTO otel_metrics_sum FORMAT CSVWithNames" 4 تحقّق من المقاييس في HyperDX بعد تحميلها، فإن أسرع طريقة لعرض مقاييسك هي من خلال لوحة المعلومات الجاهزة مسبقًا. انتقل إلى قسم لوحات المعلومات والتصورات لاستيراد لوحة المعلومات وعرض العديد من مقاييس PostgreSQL دفعةً واحدة. عرض المنطقة الزمنية يعرض HyperDX الطوابع الزمنية وفقًا للمنطقة الزمنية المحلية في متصفحك. تغطي البيانات التجريبية الفترة 2025-11-10 00:00:00 - 2025-11-11 00:00:00 (UTC). اضبط النطاق الزمني على 2025-11-09 00:00:00 - 2025-11-12 00:00:00 لضمان ظهور المقاييس التجريبية بغض النظر عن موقعك. وبعد أن ترى المقاييس، يمكنك تضييق النطاق إلى فترة 24 ساعة للحصول على تصورات أوضح.

​ لوحات المعلومات والتصورات

لمساعدتك على بدء مراقبة PostgreSQL باستخدام ClickStack، نوفر تصورات أساسية لمقاييس PostgreSQL.

1 نزّل إعداد لوحة المعلومات . 2 استورد لوحة المعلومات المُعدّة مسبقًا افتح HyperDX وانتقل إلى قسم لوحات المعلومات انقر على استيراد لوحة معلومات في الزاوية العلوية اليمنى من قائمة النقاط الثلاث ارفع ملف postgres-metrics-dashboard.json وانقر على إنهاء الاستيراد 3 اعرض لوحة المعلومات ستُنشأ لوحة المعلومات مع إعداد جميع التصورات مسبقًا: بالنسبة إلى مجموعة البيانات التجريبية، اضبط النطاق الزمني على 2025-11-10 00:00:00 - 2025-11-11 00:00:00 (UTC) (عدّله وفقًا لمنطقتك الزمنية المحلية). لن تتضمن لوحة المعلومات المستوردة نطاقًا زمنيًا محددًا افتراضيًا.

​ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

​ تعذّر تحميل التهيئة المخصصة

تحقّق من ضبط متغير البيئة:

docker exec < container-nam e > printenv CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE

تحقّق من تحميل ملف الإعدادات المخصّص:

docker exec < container-nam e > cat /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml

​ عدم ظهور أي مقاييس في HyperDX

تحقق من إمكانية الوصول إلى PostgreSQL:

docker exec < clickstack-containe r > psql -h postgres-host -U otel_monitor -d postgres -c "SELECT 1"

تحقق من سجلات OTel collector:

docker exec < containe r > cat /etc/otel/supervisor-data/agent.log | grep -i postgres

​ أخطاء المصادقة

تحقّق من ضبط كلمة المرور بشكل صحيح:

docker exec < clickstack-containe r > printenv POSTGRES_PASSWORD

اختبر بيانات الاعتماد مباشرةً:

psql -h postgres-host -U otel_monitor -d postgres -c "SELECT version();"

​ الخطوات التالية

أعدّ التنبيهات للعتبات الحرجة (حدود الاتصالات، ارتفاع معدلات التراجع، انخفاض نسب الإصابة في ذاكرة التخزين المؤقت)

فعّل المراقبة على مستوى الاستعلامات باستخدام امتداد pg_stat_statements

راقب عدة مثيلات PostgreSQL عبر تكرار إعدادات الـ receiver مع نقاط نهاية وأسماء خدمات مختلفة

​ الانتقال إلى بيئة الإنتاج