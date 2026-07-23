باختصارراقب مقاييس أداء PostgreSQL في ClickStack باستخدام مستقبِل PostgreSQL في OTel. يتضمن مجموعة بيانات تجريبية ولوحة معلومات مُعدّة مسبقًا.
يتناول هذا القسم كيفية تهيئة تثبيت PostgreSQL الحالي لديك لإرسال المقاييس إلى ClickStack، وذلك عبر تهيئة ClickStack OTel collector باستخدام مستقبِل PostgreSQL. إذا كنت ترغب في اختبار تكامل مقاييس PostgreSQL قبل تهيئة إعدادك الحالي، فيمكنك إجراء الاختبار باستخدام مجموعة البيانات التجريبية المُعدّ مسبقًا في القسم التالي.
التكامل مع PostgreSQL الحالي
المتطلبات الأساسية
- مثيل ClickStack قيد التشغيل
- تثبيت PostgreSQL حالي (الإصدار 9.6 أو أحدث)
- إتاحة الوصول عبر الشبكة من ClickStack إلى PostgreSQL (المنفذ الافتراضي 5432)
- مستخدم مراقبة في PostgreSQL لديه الأذونات المناسبة
1
تأكد من أن مستخدم المراقبة لديه الأذونات المطلوبة
يتطلب مستقبِل PostgreSQL مستخدمًا لديه إذن قراءة على طرق عرض الإحصاءات. امنح دور
pg_monitor لمستخدم المراقبة لديك:
GRANT pg_monitor TO your_monitoring_user;
2
أنشئ تهيئة مخصصة لـ OTel collector
يتيح لك ClickStack توسيع تهيئة OpenTelemetry collector الأساسية من خلال تركيب ملف تهيئة مخصص وتعيين متغير بيئة.أنشئ
postgres-metrics.yaml:
receivers:
postgresql:
endpoint: postgres-host:5432
transport: tcp
username: otel_monitor
password: ${env:POSTGRES_PASSWORD}
databases:
- postgres
- your_application_db # استبدلها بأسماء قواعد البيانات الفعلية لديك
collection_interval: 30s
tls:
insecure: true
processors:
resourcedetection:
detectors: [env, system, docker]
timeout: 5s
batch:
timeout: 10s
send_batch_size: 10000
exporters:
clickhouse:
endpoint: tcp://localhost:9000
database: default
ttl: 96h
service:
pipelines:
metrics/postgres:
receivers: [postgresql]
processors: [resourcedetection, batch]
exporters: [clickhouse]
يعطّل الإعداد
tls: insecure: true التحقق من SSL لأغراض التطوير/الاختبار. إذا كنت تستخدم PostgreSQL في بيئة الإنتاج مع تمكين SSL، فأزل هذا السطر أو اضبط الشهادات المناسبة.
3
انشر ClickStack باستخدام تهيئة مخصصة
قم بتركيب ملف التهيئة المخصص:
docker run -d \
--name clickstack-postgres \
-p 8123:8123 -p 9000:9000 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \
-e HYPERDX_API_KEY=your-api-key \
-e CLICKHOUSE_PASSWORD=your-clickhouse-password \
-e POSTGRES_PASSWORD=secure_password_here \
-e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \
-v "$(pwd)/postgres-metrics.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \
clickhouse/clickstack:latest
4
تحقّق من جمع المقاييس
بعد إكمال التهيئة، سجّل الدخول إلى HyperDX وتأكد من أن المقاييس تتدفق:
- انتقل إلى Metrics explorer
- ابحث عن المقاييس التي تبدأ بـ postgresql. (على سبيل المثال: postgresql.backends وpostgresql.commits)
- ينبغي أن ترى نقاط بيانات المقاييس تظهر وفقًا لفاصل الجمع الذي قمت بتهيئته
للمستخدمين الذين يريدون اختبار تكامل مقاييس PostgreSQL قبل تهيئة أنظمة الإنتاج الخاصة بهم، نوفر مجموعة بيانات مُولَّدة مسبقًا تتضمن أنماطًا واقعية لمقاييس PostgreSQL.
مجموعة البيانات التجريبية
مقاييس على مستوى قاعدة البيانات فقطتتضمن مجموعة البيانات التجريبية هذه مقاييس على مستوى قاعدة البيانات فقط للحفاظ على خفة بيانات العينة. تُجمَع مقاييس الجداول والفهارس تلقائيًا عند مراقبة قاعدة بيانات PostgreSQL فعلية.
1
تنزيل مجموعة بيانات المقاييس النموذجية
نزّل ملفات المقاييس المُولَّدة مسبقًا (24 ساعة من مقاييس PostgreSQL بأنماط واقعية):
تتضمن مجموعة البيانات أنماطًا واقعية:
# تنزيل مقاييس gauge (connections, database size)
curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/postgres/postgres-metrics-gauge.csv
# تنزيل مقاييس sum (commits, rollbacks, operations)
curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/postgres/postgres-metrics-sum.csv
- ارتفاع صباحي في الاتصالات (08:00) - ذروة تسجيل الدخول
- مشكلة في أداء cache (11:00) - ارتفاع مفاجئ في Blocks_read
- خلل في التطبيق (14:00-14:30) - ارتفاع معدل التراجع إلى 15%
- حالات deadlocks (14:15, 16:30) - deadlocks نادرة
2
ابدأ ClickStack
ابدأ مثيل من ClickStack:
انتظر نحو 30 ثانية حتى يكتمل تشغيل ClickStack بالكامل.
docker run -d --name clickstack-postgres-demo \
-p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \
clickhouse/clickstack-all-in-one:latest
3
حمّل المقاييس إلى ClickStack
حمّل المقاييس مباشرةً إلى ClickHouse:
# تحميل مقاييس gauge
cat postgres-metrics-gauge.csv | docker exec -i clickstack-postgres-demo \
clickhouse-client --query "INSERT INTO otel_metrics_gauge FORMAT CSVWithNames"
# تحميل مقاييس sum
cat postgres-metrics-sum.csv | docker exec -i clickstack-postgres-demo \
clickhouse-client --query "INSERT INTO otel_metrics_sum FORMAT CSVWithNames"
4
تحقّق من المقاييس في HyperDX
بعد تحميلها، فإن أسرع طريقة لعرض مقاييسك هي من خلال لوحة المعلومات الجاهزة مسبقًا.انتقل إلى قسم لوحات المعلومات والتصورات لاستيراد لوحة المعلومات وعرض العديد من مقاييس PostgreSQL دفعةً واحدة.
عرض المنطقة الزمنيةيعرض HyperDX الطوابع الزمنية وفقًا للمنطقة الزمنية المحلية في متصفحك. تغطي البيانات التجريبية الفترة 2025-11-10 00:00:00 - 2025-11-11 00:00:00 (UTC). اضبط النطاق الزمني على 2025-11-09 00:00:00 - 2025-11-12 00:00:00 لضمان ظهور المقاييس التجريبية بغض النظر عن موقعك. وبعد أن ترى المقاييس، يمكنك تضييق النطاق إلى فترة 24 ساعة للحصول على تصورات أوضح.
لمساعدتك على بدء مراقبة PostgreSQL باستخدام ClickStack، نوفر تصورات أساسية لمقاييس PostgreSQL.
لوحات المعلومات والتصورات
1
نزّل إعداد لوحة المعلومات
.
2
استورد لوحة المعلومات المُعدّة مسبقًا
- افتح HyperDX وانتقل إلى قسم لوحات المعلومات
- انقر على استيراد لوحة معلومات في الزاوية العلوية اليمنى من قائمة النقاط الثلاث
- ارفع ملف
postgres-metrics-dashboard.jsonوانقر على إنهاء الاستيراد
3
اعرض لوحة المعلومات
ستُنشأ لوحة المعلومات مع إعداد جميع التصورات مسبقًا:
بالنسبة إلى مجموعة البيانات التجريبية، اضبط النطاق الزمني على 2025-11-10 00:00:00 - 2025-11-11 00:00:00 (UTC) (عدّله وفقًا لمنطقتك الزمنية المحلية). لن تتضمن لوحة المعلومات المستوردة نطاقًا زمنيًا محددًا افتراضيًا.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
تحقّق من ضبط متغير البيئة:
تعذّر تحميل التهيئة المخصصة
تحقّق من تحميل ملف الإعدادات المخصّص:
docker exec <container-name> printenv CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE
docker exec <container-name> cat /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
تحقق من إمكانية الوصول إلى PostgreSQL:
عدم ظهور أي مقاييس في HyperDX
تحقق من سجلات OTel collector:
docker exec <clickstack-container> psql -h postgres-host -U otel_monitor -d postgres -c "SELECT 1"
docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/agent.log | grep -i postgres
تحقّق من ضبط كلمة المرور بشكل صحيح:
أخطاء المصادقة
اختبر بيانات الاعتماد مباشرةً:
docker exec <clickstack-container> printenv POSTGRES_PASSWORD
psql -h postgres-host -U otel_monitor -d postgres -c "SELECT version();"
الخطوات التالية
- أعدّ التنبيهات للعتبات الحرجة (حدود الاتصالات، ارتفاع معدلات التراجع، انخفاض نسب الإصابة في ذاكرة التخزين المؤقت)
- فعّل المراقبة على مستوى الاستعلامات باستخدام امتداد
pg_stat_statements
- راقب عدة مثيلات PostgreSQL عبر تكرار إعدادات الـ receiver مع نقاط نهاية وأسماء خدمات مختلفة
يعتمد هذا الدليل على OpenTelemetry Collector المضمّن في ClickStack لتوفير إعداد سريع. أما في عمليات النشر على بيئة الإنتاج، فنوصي بتشغيل OTel Collector الخاص بك وإرسال البيانات إلى نقطة نهاية OTLP الخاصة بـ ClickStack. راجع إرسال بيانات OpenTelemetry للاطلاع على إعدادات الإنتاج.