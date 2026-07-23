الخلاصة اجمع سجلات نظام المضيف (syslog وauth وkernel) وصوّرها بصريًا في ClickStack باستخدام مستقبِل OTel ‏ filelog . يتضمن مجموعة بيانات تجريبية ولوحة معلومات مُعدّة مسبقًا.

​ التكامل مع المضيفين الحاليين

يشرح هذا القسم كيفية تهيئة المضيفين الحاليين لديك لإرسال سجلات النظام إلى ClickStack، وذلك عبر تعديل إعدادات ClickStack OTel مجمّع لقراءة جميع ملفات سجلات النظام ( syslog و auth و kernel و daemon وسجلات التطبيقات).

إذا كنت ترغب في اختبار تكامل سجلات المضيف قبل تهيئة إعدادك الحالي، فيمكنك إجراء الاختبار باستخدام الإعداد المهيأ مسبقًا وبيانات العينة في قسم “مجموعة البيانات التجريبية”

المتطلبات المسبقة

مثيل ClickStack قيد التشغيل

نظام يحتوي على ملفات syslog

إمكانية تعديل ملفات تكوين ClickStack

1 تأكّد من وجود ملفات syslog أولاً، تأكّد من أن نظامك يُنشئ ملفات syslog: # Check if syslog files exist (Linux) ls -la /var/log/syslog /var/log/messages # Or on macOS ls -la /var/log/system.log # View recent entries tail -20 /var/log/syslog المواقع الشائعة لملفات syslog: Ubuntu/Debian : /var/log/syslog

: RHEL/CentOS/Fedora : /var/log/messages

: macOS: /var/log/system.log 2 إنشاء تهيئة مخصصة لـ OTel collector يتيح لك ClickStack توسيع إعداد OpenTelemetry Collector الأساسي عن طريق ربط ملف إعداد مخصص وضبط متغير بيئة. أنشئ ملفًا باسم host-logs-monitoring.yaml يتضمن إعدادات نظامك: Linux الحديث (Ubuntu 24.04+)

Linux القديم (Ubuntu 20.04, RHEL, CentOS)

macOS receivers : filelog/syslog : include : - /var/log/syslog - /var/log/**/*.log start_at : end operators : - type : regex_parser regex : '^(?P<timestamp>\S+) (?P<hostname>\S+) (?P<unit>\S+?)(?:\[(?P<pid>\d+)\])?: (?P<message>.*)$' parse_from : body parse_to : attributes - type : time_parser parse_from : attributes.timestamp layout_type : gotime layout : '2006-01-02T15:04:05.999999-07:00' - type : add field : attributes.source value : "host-logs" - type : add field : resource["service.name"] value : "host-production" service : pipelines : logs/host : receivers : [ filelog/syslog ] processors : - memory_limiter - transform - batch exporters : - clickhouse receivers : filelog/syslog : include : - /var/log/syslog - /var/log/messages - /var/log/**/*.log start_at : end operators : - type : regex_parser regex : '^(?P<timestamp>\w+ \d+ \d{2}:\d{2}:\d{2}) (?P<hostname>\S+) (?P<unit>\S+?)(?:\[(?P<pid>\d+)\])?: (?P<message>.*)$' parse_from : body parse_to : attributes - type : time_parser parse_from : attributes.timestamp layout : '%b %d %H:%M:%S' - type : add field : attributes.source value : "host-logs" - type : add field : resource["service.name"] value : "host-production" service : pipelines : logs/host : receivers : [ filelog/syslog ] processors : - memory_limiter - transform - batch exporters : - clickhouse receivers : filelog/syslog : include : - /var/log/system.log - /host/private/var/log/*.log start_at : end operators : - type : regex_parser regex : '^(?P<timestamp>\w+ \d+ \d{2}:\d{2}:\d{2}) (?P<hostname>\S+) (?P<unit>\S+?)(?:\[(?P<pid>\d+)\])?: (?P<message>.*)$' parse_from : body parse_to : attributes - type : time_parser parse_from : attributes.timestamp layout : '%b %d %H:%M:%S' - type : add field : attributes.source value : "host-logs" - type : add field : resource["service.name"] value : "host-production" service : pipelines : logs/host : receivers : [ filelog/syslog ] processors : - memory_limiter - transform - batch exporters : - clickhouse

جميع الإعدادات: اقرأ ملفات syslog من مواقعها القياسية

حلّل تنسيق syslog لاستخراج الحقول المنظَّمة (الطابع الزمني، اسم المضيف، الوحدة/الخدمة، PID، الرسالة)

احتفِظ بالطوابع الزمنية الأصلية للسجلات

أضِف السمة source: host-logs لتسهيل التصفية في HyperDX

لتسهيل التصفية في HyperDX وجّه السجلات إلى مُصدِّر ClickHouse عبر pipeline مخصّص لا تُعرِّف في الإعداد المخصّص سوى receivers و pipelines الجديدة

و الجديدة إن processors ( memory_limiter , transform , batch ) و exporters ( clickhouse ) معرّفة بالفعل في إعداد ClickStack الأساسي — ما عليك سوى الإشارة إليها بالاسم

( , , ) و ( ) معرّفة بالفعل في إعداد ClickStack الأساسي — ما عليك سوى الإشارة إليها بالاسم يستخرج محلّل regex أسماء وحدات systemd ومعرّفات PID وبيانات وصفية أخرى من تنسيق syslog

أسماء وحدات systemd ومعرّفات PID وبيانات وصفية أخرى من تنسيق syslog يستخدم هذا الإعداد start_at: end لتجنّب إعادة إدخال السجلات عند إعادة تشغيل collector . وللاختبار، غيّره إلى start_at: beginning لعرض السجلات السابقة فورًا. 3 هيّئ ClickStack لتحميل إعدادات مخصصة لتمكين إعدادات المجمّع المخصصة في نشر ClickStack الحالي لديك، يجب عليك: ربط ملف الإعدادات المخصص في المسار /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml تعيين متغير البيئة CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml ربط دليل syslog لديك لكي يتمكن المجمّع من قراءته الخيار 1: Docker Compose حدّث إعدادات نشر ClickStack لديك: services : clickstack : # ... existing configuration ... environment : - CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml # ... other environment variables ... volumes : - ./host-logs-monitoring.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro - /var/log:/var/log:ro # ... other volumes ... الخيار 2: Docker Run (الصورة المتكاملة) إذا كنت تستخدم الصورة المتكاملة مع docker run: docker run --name clickstack \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \ -v "$( pwd )/host-logs-monitoring.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \ -v /var/log:/var/log:ro \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest تأكد من أن ClickStack collector لديه الصلاحيات المناسبة لقراءة ملفات syslog. في بيئة الإنتاج، استخدم عمليات ربط للقراءة فقط ( :ro ) واتبع مبدأ أقل الصلاحيات. 4 التحقّق من السجلات في HyperDX بعد إتمام الإعداد، سجّل الدخول إلى HyperDX وتحقّق من أن السجلات تتدفّق: انتقل إلى عرض البحث اضبط المصدر على Logs صفِّ باستخدام source:host-logs لعرض السجلات الخاصة بالمضيف ينبغي أن ترى إدخالات سجل منظَّمة تتضمن حقولًا مثل unit و hostname و pid و message وغيرها.

​ مجموعة البيانات التجريبية

للمستخدمين الذين يريدون اختبار تكامل سجلات المضيف قبل تهيئة أنظمة الإنتاج الخاصة بهم، نوفر مجموعة بيانات نموذجية من سجلات النظام المُنشأة مسبقًا بأنماط واقعية.

1 تنزيل مجموعة البيانات النموذجية نزّل ملف السجل النموذجي: curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/host-logs/journal.log تتضمن مجموعة البيانات: تسلسل إقلاع النظام

نشاط تسجيل الدخول عبر SSH (محاولات ناجحة وفاشلة)

حادثة أمنية (هجوم brute force مع استجابة fail2ban)

صيانة مجدولة (مهام cron وanacron)

عمليات إعادة تشغيل الخدمات (rsyslog)

رسائل النواة ونشاط الجدار الناري

مزيج من العمليات العادية والأحداث البارزة 2 أنشئ تهيئة collector للاختبار أنشئ ملفًا باسم host-logs-demo.yaml باستخدام التهيئة التالية: cat > host-logs-demo.yaml << 'EOF' receivers : filelog/journal : include : - /tmp/host-demo/journal.log start_at : beginning operators : - type : regex_parser regex : '^(?P<timestamp>\S+) (?P<hostname>\S+) (?P<unit>\S+?)(?:\[(?P<pid>\d+)\])?: (?P<message>.*)$' parse_from : body parse_to : attributes - type : time_parser parse_from : attributes.timestamp layout : '%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z' - type : add field : attributes.source value : "host-demo" - type : add field : resource["service.name"] value : "host-demo" service : pipelines : logs/host-demo : receivers : [ filelog/journal ] processors : - memory_limiter - transform - batch exporters : - clickhouse EOF 3 شغّل ClickStack باستخدام التهيئة التجريبية شغّل ClickStack باستخدام السجلات التجريبية وهذه التهيئة: docker run --name clickstack-demo \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \ -v "$( pwd )/host-logs-demo.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \ -v "$( pwd )/journal.log:/tmp/host-demo/journal.log:ro" \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest يؤدي هذا إلى ربط ملف السجل مباشرةً داخل الحاوية. ويتم ذلك لأغراض الاختبار باستخدام بيانات تجريبية ثابتة. 4 تحقّق من السجلات في HyperDX بعد تشغيل ClickStack: افتح HyperDX وسجّل الدخول إلى حسابك (قد تحتاج إلى إنشاء حساب أولًا) انتقل إلى Search view واضبط المصدر على Logs اضبط النطاق الزمني على 2025-11-10 00:00:00 - 2025-11-13 00:00:00 عرض المنطقة الزمنية يعرض HyperDX الطوابع الزمنية وفقًا للمنطقة الزمنية المحلية في متصفحك. تمتد البيانات التجريبية عبر 2025-11-11 00:00:00 - 2025-11-12 00:00:00 (UTC). يضمن النطاق الزمني الواسع ظهور السجلات التجريبية بغض النظر عن موقعك. وبعد ظهور السجلات، يمكنك تضييق النطاق إلى فترة 24 ساعة للحصول على تصورات أكثر وضوحًا.

​ لوحات المعلومات والتصورات

لمساعدتك على بدء مراقبة سجلات المضيف باستخدام ClickStack، نوفر تصورات أساسية لسجلات النظام.

1 نزّل إعداد لوحة المعلومات . 2 استورد لوحة المعلومات الجاهزة افتح HyperDX وانتقل إلى قسم لوحات المعلومات انقر على استيراد لوحة معلومات في الزاوية العلوية اليمنى ضمن قائمة النقاط الثلاث ارفع الملف host-logs-dashboard.json وانقر على إتمام الاستيراد 3 اعرض لوحة المعلومات ستُنشأ لوحة المعلومات مع تهيئة جميع التصورات مسبقًا: تشمل التصورات الرئيسية ما يلي: حجم السجلات بمرور الوقت حسب مستوى الخطورة

أكثر وحدات systemd توليدًا للسجلات

نشاط تسجيل الدخول عبر SSH (الناجح مقابل الفاشل)

نشاط جدار الحماية (المحظور مقابل المسموح)

الأحداث الأمنية (عمليات تسجيل الدخول الفاشلة، والحظر، والحجب)

نشاط إعادة تشغيل الخدمة بالنسبة إلى مجموعة البيانات التجريبية، اضبط النطاق الزمني على 2025-11-11 00:00:00 - 2025-11-12 00:00:00 (UTC) (عدّله وفقًا لمنطقتك الزمنية المحلية). لن يكون للوحة المعلومات المستوردة نطاق زمني محدد افتراضيًا.

​ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

​ تعذّر تحميل ملف الإعدادات المخصّص

تحقّق من تعيين متغير البيئة:

docker exec < container-nam e > printenv CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE

تحقّق من أن ملف الإعدادات المخصّص مربوط ويمكن قراءته:

docker exec < container-nam e > cat /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml | head -10

​ عدم ظهور السجلات في HyperDX

تأكّد من وجود ملفات syslog ومن استمرار الكتابة إليها:

# Check if syslog exists ls -la /var/log/syslog /var/log/messages # Verify logs are being written tail -f /var/log/syslog

تحقّق من قدرة المجمّع على قراءة السجلات:

docker exec < containe r > cat /var/log/syslog | head -20

تحقّق من أن الإعدادات الفعّالة تتضمن مستقبِل filelog لديك:

docker exec < containe r > cat /etc/otel/supervisor-data/effective.yaml | grep -A 10 filelog

تحقّق من وجود أخطاء في سجلات المجمّع:

docker exec < containe r > cat /etc/otel/supervisor-data/agent.log | grep -i "filelog\|syslog"

إذا كنت تستخدم مجموعة البيانات التجريبية، فتأكّد من إمكانية الوصول إلى ملف السجل:

docker exec < containe r > cat /tmp/host-demo/journal.log | wc -l

​ عدم تحليل السجلات بصورة صحيحة

تحقّق من أن تنسيق syslog لديك يطابق التهيئة التي اخترتها:

بالنسبة إلى Linux الحديث (Ubuntu 24.04+):

# Should show ISO8601 format: 2025-11-17T20:55:44.826796+00:00 tail -5 /var/log/syslog

لأنظمة Linux القديمة أو macOS:

# Should show traditional format: Nov 17 14:16:16 tail -5 /var/log/syslog # or tail -5 /var/log/system.log

إذا لم يكن التنسيق لديك مطابقًا، فحدّد علامة تبويب التهيئة المناسبة في قسم إنشاء تهيئة مخصصة لـ OTel مجمّع

​ الخطوات التالية

أعدّ التنبيهات لأحداث النظام الحرجة (تعطّل الخدمات، فشل المصادقة، تحذيرات القرص)

رشّح حسب وحدات محددة لمراقبة خدمات بعينها

اربط بين سجلات المضيف وسجلات التطبيق لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها على نحو شامل

أنشئ لوحات معلومات مخصصة لمراقبة الأمان (محاولات SSH، استخدام sudo، عمليات حظر جدار الحماية)

​ الانتقال إلى بيئة الإنتاج