Skip to main content
الخلاصةاجمع سجلات نظام المضيف (syslog وauth وkernel) وصوّرها بصريًا في ClickStack باستخدام مستقبِل OTel ‏filelog. يتضمن مجموعة بيانات تجريبية ولوحة معلومات مُعدّة مسبقًا.

التكامل مع المضيفين الحاليين

يشرح هذا القسم كيفية تهيئة المضيفين الحاليين لديك لإرسال سجلات النظام إلى ClickStack، وذلك عبر تعديل إعدادات ClickStack OTel مجمّع لقراءة جميع ملفات سجلات النظام (syslog وauth وkernel وdaemon وسجلات التطبيقات). إذا كنت ترغب في اختبار تكامل سجلات المضيف قبل تهيئة إعدادك الحالي، فيمكنك إجراء الاختبار باستخدام الإعداد المهيأ مسبقًا وبيانات العينة في قسم “مجموعة البيانات التجريبية”.
المتطلبات المسبقة
  • مثيل ClickStack قيد التشغيل
  • نظام يحتوي على ملفات syslog
  • إمكانية تعديل ملفات تكوين ClickStack
1

تأكّد من وجود ملفات syslog

أولاً، تأكّد من أن نظامك يُنشئ ملفات syslog:
المواقع الشائعة لملفات syslog:
  • Ubuntu/Debian: /var/log/syslog
  • RHEL/CentOS/Fedora: /var/log/messages
  • macOS: /var/log/system.log
2

إنشاء تهيئة مخصصة لـ OTel collector

يتيح لك ClickStack توسيع إعداد OpenTelemetry Collector الأساسي عن طريق ربط ملف إعداد مخصص وضبط متغير بيئة.أنشئ ملفًا باسم host-logs-monitoring.yaml يتضمن إعدادات نظامك:

جميع الإعدادات:
  • اقرأ ملفات syslog من مواقعها القياسية
  • حلّل تنسيق syslog لاستخراج الحقول المنظَّمة (الطابع الزمني، اسم المضيف، الوحدة/الخدمة، PID، الرسالة)
  • احتفِظ بالطوابع الزمنية الأصلية للسجلات
  • أضِف السمة source: host-logs لتسهيل التصفية في HyperDX
  • وجّه السجلات إلى مُصدِّر ClickHouse عبر pipeline مخصّص
  • لا تُعرِّف في الإعداد المخصّص سوى receivers وpipelines الجديدة
  • إن processors (memory_limiter, transform, batch) وexporters (clickhouse) معرّفة بالفعل في إعداد ClickStack الأساسي — ما عليك سوى الإشارة إليها بالاسم
  • يستخرج محلّل regex أسماء وحدات systemd ومعرّفات PID وبيانات وصفية أخرى من تنسيق syslog
  • يستخدم هذا الإعداد start_at: end لتجنّب إعادة إدخال السجلات عند إعادة تشغيل collector. وللاختبار، غيّره إلى start_at: beginning لعرض السجلات السابقة فورًا.
3

هيّئ ClickStack لتحميل إعدادات مخصصة

لتمكين إعدادات المجمّع المخصصة في نشر ClickStack الحالي لديك، يجب عليك:
  1. ربط ملف الإعدادات المخصص في المسار /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
  2. تعيين متغير البيئة CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
  3. ربط دليل syslog لديك لكي يتمكن المجمّع من قراءته
الخيار 1: Docker Compose
حدّث إعدادات نشر ClickStack لديك:
الخيار 2: Docker Run (الصورة المتكاملة)
إذا كنت تستخدم الصورة المتكاملة مع docker run:
تأكد من أن ClickStack collector لديه الصلاحيات المناسبة لقراءة ملفات syslog. في بيئة الإنتاج، استخدم عمليات ربط للقراءة فقط (:ro) واتبع مبدأ أقل الصلاحيات.
4

التحقّق من السجلات في HyperDX

بعد إتمام الإعداد، سجّل الدخول إلى HyperDX وتحقّق من أن السجلات تتدفّق:
  1. انتقل إلى عرض البحث
  2. اضبط المصدر على Logs
  3. صفِّ باستخدام source:host-logs لعرض السجلات الخاصة بالمضيف
  4. ينبغي أن ترى إدخالات سجل منظَّمة تتضمن حقولًا مثل unit وhostname وpid وmessage وغيرها.

مجموعة البيانات التجريبية

للمستخدمين الذين يريدون اختبار تكامل سجلات المضيف قبل تهيئة أنظمة الإنتاج الخاصة بهم، نوفر مجموعة بيانات نموذجية من سجلات النظام المُنشأة مسبقًا بأنماط واقعية.
1

تنزيل مجموعة البيانات النموذجية

نزّل ملف السجل النموذجي:
تتضمن مجموعة البيانات:
  • تسلسل إقلاع النظام
  • نشاط تسجيل الدخول عبر SSH (محاولات ناجحة وفاشلة)
  • حادثة أمنية (هجوم brute force مع استجابة fail2ban)
  • صيانة مجدولة (مهام cron وanacron)
  • عمليات إعادة تشغيل الخدمات (rsyslog)
  • رسائل النواة ونشاط الجدار الناري
  • مزيج من العمليات العادية والأحداث البارزة
2

أنشئ تهيئة collector للاختبار

أنشئ ملفًا باسم host-logs-demo.yaml باستخدام التهيئة التالية:
3

شغّل ClickStack باستخدام التهيئة التجريبية

شغّل ClickStack باستخدام السجلات التجريبية وهذه التهيئة:
يؤدي هذا إلى ربط ملف السجل مباشرةً داخل الحاوية. ويتم ذلك لأغراض الاختبار باستخدام بيانات تجريبية ثابتة.
4

تحقّق من السجلات في HyperDX

بعد تشغيل ClickStack:
  1. افتح HyperDX وسجّل الدخول إلى حسابك (قد تحتاج إلى إنشاء حساب أولًا)
  2. انتقل إلى Search view واضبط المصدر على Logs
  3. اضبط النطاق الزمني على 2025-11-10 00:00:00 - 2025-11-13 00:00:00
عرض المنطقة الزمنيةيعرض HyperDX الطوابع الزمنية وفقًا للمنطقة الزمنية المحلية في متصفحك. تمتد البيانات التجريبية عبر 2025-11-11 00:00:00 - 2025-11-12 00:00:00 (UTC). يضمن النطاق الزمني الواسع ظهور السجلات التجريبية بغض النظر عن موقعك. وبعد ظهور السجلات، يمكنك تضييق النطاق إلى فترة 24 ساعة للحصول على تصورات أكثر وضوحًا.

لوحات المعلومات والتصورات

لمساعدتك على بدء مراقبة سجلات المضيف باستخدام ClickStack، نوفر تصورات أساسية لسجلات النظام.
1

نزّل إعداد لوحة المعلومات

.
2

استورد لوحة المعلومات الجاهزة

  1. افتح HyperDX وانتقل إلى قسم لوحات المعلومات
  2. انقر على استيراد لوحة معلومات في الزاوية العلوية اليمنى ضمن قائمة النقاط الثلاث
  1. ارفع الملف host-logs-dashboard.json وانقر على إتمام الاستيراد
3

اعرض لوحة المعلومات

ستُنشأ لوحة المعلومات مع تهيئة جميع التصورات مسبقًا:تشمل التصورات الرئيسية ما يلي:
  • حجم السجلات بمرور الوقت حسب مستوى الخطورة
  • أكثر وحدات systemd توليدًا للسجلات
  • نشاط تسجيل الدخول عبر SSH (الناجح مقابل الفاشل)
  • نشاط جدار الحماية (المحظور مقابل المسموح)
  • الأحداث الأمنية (عمليات تسجيل الدخول الفاشلة، والحظر، والحجب)
  • نشاط إعادة تشغيل الخدمة
بالنسبة إلى مجموعة البيانات التجريبية، اضبط النطاق الزمني على 2025-11-11 00:00:00 - 2025-11-12 00:00:00 (UTC) (عدّله وفقًا لمنطقتك الزمنية المحلية). لن يكون للوحة المعلومات المستوردة نطاق زمني محدد افتراضيًا.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تعذّر تحميل ملف الإعدادات المخصّص

تحقّق من تعيين متغير البيئة:
تحقّق من أن ملف الإعدادات المخصّص مربوط ويمكن قراءته:

عدم ظهور السجلات في HyperDX

تأكّد من وجود ملفات syslog ومن استمرار الكتابة إليها:
تحقّق من قدرة المجمّع على قراءة السجلات:
تحقّق من أن الإعدادات الفعّالة تتضمن مستقبِل filelog لديك:
تحقّق من وجود أخطاء في سجلات المجمّع:
إذا كنت تستخدم مجموعة البيانات التجريبية، فتأكّد من إمكانية الوصول إلى ملف السجل:

عدم تحليل السجلات بصورة صحيحة

تحقّق من أن تنسيق syslog لديك يطابق التهيئة التي اخترتها: بالنسبة إلى Linux الحديث (Ubuntu 24.04+):
لأنظمة Linux القديمة أو macOS:
إذا لم يكن التنسيق لديك مطابقًا، فحدّد علامة تبويب التهيئة المناسبة في قسم إنشاء تهيئة مخصصة لـ OTel مجمّع.

الخطوات التالية

  • أعدّ التنبيهات لأحداث النظام الحرجة (تعطّل الخدمات، فشل المصادقة، تحذيرات القرص)
  • رشّح حسب وحدات محددة لمراقبة خدمات بعينها
  • اربط بين سجلات المضيف وسجلات التطبيق لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها على نحو شامل
  • أنشئ لوحات معلومات مخصصة لمراقبة الأمان (محاولات SSH، استخدام sudo، عمليات حظر جدار الحماية)

الانتقال إلى بيئة الإنتاج

يعتمد هذا الدليل على OpenTelemetry Collector المضمّن في ClickStack لتوفير إعداد سريع. أما في عمليات النشر على بيئة الإنتاج، فنوصي بتشغيل OTel Collector خاص بك وإرسال البيانات إلى نقطة نهاية OTLP الخاصة بـ ClickStack. راجع إرسال بيانات OpenTelemetry للاطلاع على إعدادات بيئة الإنتاج.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦