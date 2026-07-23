باختصار راقب مقاييس أداء Redis في ClickStack باستخدام مستقبِل Redis في OTel. يتضمن مجموعة بيانات تجريبية ولوحة معلومات معدّة مسبقًا.

​ التكامل مع Redis الحالي

يتناول هذا القسم كيفية تهيئة مثيل Redis الحالي لديك لإرسال المقاييس إلى ClickStack، وذلك عبر تهيئة ClickStack OTel مجمّع لاستخدام Redis مستقبِل.

إذا كنت ترغب في اختبار تكامل Redis Metrics قبل تهيئة إعدادك الحالي، فيمكنك تجربته باستخدام مجموعة البيانات التجريبية المعدّة مسبقًا لدينا في القسم التالي

المتطلبات الأساسية

مثيل ClickStack قيد التشغيل

تثبيت Redis موجود بالفعل (الإصدار 3.0 أو أحدث)

إمكانية وصول شبكي من ClickStack إلى Redis (المنفذ الافتراضي 6379)

كلمة مرور Redis إذا كانت المصادقة مفعّلة

1 تحقّق من الاتصال بـ Redis أولًا، تحقّق من أنك تستطيع الاتصال بـ Redis وأن الأمر INFO يعمل: # Test connection redis-cli ping # Expected output: PONG # Test INFO command (used by metrics collector) redis-cli INFO server # Should display Redis server information إذا كان Redis يتطلب المصادقة: redis-cli -a < your-passwor d > ping عناوين Redis الشائعة: التثبيت المحلي : localhost:6379

: Docker : استخدم اسم الحاوية أو اسم الخدمة (مثلًا، redis:6379 )

: استخدم اسم الحاوية أو اسم الخدمة (مثلًا، ) عن بُعد: <redis-host>:6379 2 أنشئ إعدادًا مخصصًا لـ OTel collector يتيح لك ClickStack توسيع الإعداد الأساسي لـ OpenTelemetry collector من خلال تحميل ملف إعداد مخصص وتعيين متغير بيئة. ويُدمج الإعداد المخصص مع الإعداد الأساسي الذي يديره HyperDX عبر OpAMP. أنشئ ملفًا باسم redis-metrics.yaml بالإعداد التالي: redis-metrics.yaml receivers : redis : endpoint : "localhost:6379" collection_interval : 10s # Uncomment if Redis requires authentication # password: ${env:REDIS_PASSWORD} # Configure which metrics to collect metrics : redis.commands.processed : enabled : true redis.clients.connected : enabled : true redis.memory.used : enabled : true redis.keyspace.hits : enabled : true redis.keyspace.misses : enabled : true redis.keys.evicted : enabled : true redis.keys.expired : enabled : true processors : resource : attributes : - key : service.name value : "redis" action : upsert service : pipelines : metrics/redis : receivers : [ redis ] processors : - resource - memory_limiter - batch exporters : - clickhouse هذا الإعداد: يتصل بـ Redis على localhost:6379 (عدّل نقطة النهاية بما يناسب بيئتك)

(عدّل نقطة النهاية بما يناسب بيئتك) يجمع المقاييس كل 10 ثوانٍ

يجمع مقاييس الأداء الرئيسية (الأوامر، والعملاء، والذاكرة، وإحصاءات مساحة المفاتيح)

يعيّن سمة المورد service.name المطلوبة وفقًا لـ OpenTelemetry semantic conventions

وفقًا لـ OpenTelemetry semantic conventions يوجّه المقاييس إلى مُصدّر ClickHouse عبر مسار معالجة مخصص المقاييس الرئيسية التي يتم جمعها: redis.commands.processed - عدد الأوامر التي تمت معالجتها في الثانية

- عدد الأوامر التي تمت معالجتها في الثانية redis.clients.connected - عدد العملاء المتصلين

- عدد العملاء المتصلين redis.clients.blocked - العملاء المحجوبون بسبب الاستدعاءات الحاجزة

- العملاء المحجوبون بسبب الاستدعاءات الحاجزة redis.memory.used - الذاكرة التي يستخدمها Redis بالبايت

- الذاكرة التي يستخدمها Redis بالبايت redis.memory.peak - ذروة استخدام الذاكرة

- ذروة استخدام الذاكرة redis.keyspace.hits - عمليات البحث الناجحة عن المفاتيح

- عمليات البحث الناجحة عن المفاتيح redis.keyspace.misses - عمليات البحث الفاشلة عن المفاتيح (لاحتساب معدل إصابات cache)

- عمليات البحث الفاشلة عن المفاتيح (لاحتساب معدل إصابات cache) redis.keys.expired - المفاتيح التي انتهت صلاحيتها

- المفاتيح التي انتهت صلاحيتها redis.keys.evicted - المفاتيح التي أُزيلت بسبب ضغط الذاكرة

- المفاتيح التي أُزيلت بسبب ضغط الذاكرة redis.connections.received - إجمالي الاتصالات المستلَمة

- إجمالي الاتصالات المستلَمة redis.connections.rejected - الاتصالات المرفوضة ما عليك سوى تعريف receivers وprocessors وpipelines جديدة في الإعداد المخصص

إن معالجي memory_limiter و batch ومُصدّر clickhouse معرّفة بالفعل في إعداد ClickStack الأساسي، وما عليك إلا الرجوع إليها بالاسم

و ومُصدّر معرّفة بالفعل في إعداد ClickStack الأساسي، وما عليك إلا الرجوع إليها بالاسم يعيّن معالج resource سمة service.name المطلوبة وفقًا لـ OpenTelemetry semantic conventions

سمة المطلوبة وفقًا لـ OpenTelemetry semantic conventions في بيئات production التي تستخدم authentication، خزّن كلمة المرور في متغير بيئة: ${env:REDIS_PASSWORD}

عدّل collection_interval وفقًا لاحتياجاتك (القيمة الافتراضية 10 ثوانٍ؛ والقيم الأقل تزيد حجم البيانات)

وفقًا لاحتياجاتك (القيمة الافتراضية 10 ثوانٍ؛ والقيم الأقل تزيد حجم البيانات) عند استخدام عدة نُسخ من Redis، خصّص service.name للتمييز بينها (مثل: "redis-cache" و "redis-sessions" ) 3 تكوين ClickStack لتحميل إعدادات مخصصة لتمكين إعدادات المجمّع المخصصة في عملية نشر ClickStack الحالية، يجب عليك: تركيب ملف الإعدادات المخصص في /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml تعيين متغير البيئة CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml التأكد من توفر اتصال شبكي بين ClickStack وRedis الخيار 1: Docker Compose حدّث تكوين نشر ClickStack: services : clickstack : # ... existing configuration ... environment : - CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml # Optional: If Redis requires authentication # - REDIS_PASSWORD=your-redis-password # ... other environment variables ... volumes : - ./redis-metrics.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro # ... other volumes ... # If Redis is in the same compose file: depends_on : - redis redis : image : redis:7-alpine ports : - "6379:6379" # Optional: Enable authentication # command: redis-server --requirepass your-redis-password الخيار 2: تشغيل Docker (الصورة المتكاملة) إذا كنت تستخدم الصورة المتكاملة مع docker run : docker run --name clickstack \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \ -v "$( pwd )/redis-metrics.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest مهم: إذا كان Redis يعمل في حاوية أخرى، فاستخدم شبكة Docker: # Create a network docker network create monitoring # Run Redis on the network docker run -d --name redis --network monitoring redis:7-alpine # Run ClickStack on the same network (update endpoint to "redis:6379" in config) docker run --name clickstack \ --network monitoring \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ -e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \ -v "$( pwd )/redis-metrics.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest 4 تحقّق من المقاييس في HyperDX بمجرد اكتمال الإعداد، سجّل الدخول إلى HyperDX وتحقّق من أن المقاييس تتدفّق: انتقل إلى مستكشف المقاييس ابحث عن المقاييس التي تبدأ بـ redis. (مثل redis.commands.processed و redis.memory.used ) يُفترض أن ترى نقاط بيانات المقاييس تظهر وفق الفاصل الزمني الذي حددته للجمع

​ مجموعة البيانات التجريبية

للمستخدمين الذين يريدون اختبار تكامل Redis Metrics قبل تهيئة أنظمة الإنتاج الخاصة بهم، نوفر مجموعة بيانات مُولَّدة مسبقًا تتضمن أنماط Redis Metrics واقعية.

1 تنزيل مجموعة بيانات نموذجية للمقاييس نزّل ملفات المقاييس المُولَّدة مسبقًا (24 ساعة من Redis Metrics بأنماط واقعية): # تنزيل مقاييس gauge (الذاكرة، نسبة التجزؤ) curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/redis/redis-metrics-gauge.csv # تنزيل مقاييس sum (الأوامر، الاتصالات، إحصاءات keyspace) curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/redis/redis-metrics-sum.csv تتضمن مجموعة البيانات أنماطًا واقعية: حدث إحماء الذاكرة المؤقتة (06:00) - يرتفع معدل الإصابة من 30% إلى 80%

- يرتفع معدل الإصابة من 30% إلى 80% طفرة في الزيارات (14:30-14:45) - زيادة في الزيارات بمقدار 5x مع ضغط على الاتصالات

- زيادة في الزيارات بمقدار 5x مع ضغط على الاتصالات ضغط على الذاكرة (20:00) - بدء طرد المفاتيح وتراجع أداء الذاكرة المؤقتة

- بدء طرد المفاتيح وتراجع أداء الذاكرة المؤقتة أنماط الزيارات اليومية - ذروات خلال ساعات العمل، وانخفاضات مسائية، وارتفاعات طفيفة عشوائية 2 بدء ClickStack شغّل مثيلًا من ClickStack: docker run -d --name clickstack-demo \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest انتظر نحو 30 ثانية حتى يكتمل تشغيل ClickStack بالكامل. 3 تحميل المقاييس إلى ClickStack حمّل المقاييس مباشرةً إلى ClickHouse: # تحميل مقاييس gauge (الذاكرة، التجزؤ) cat redis-metrics-gauge.csv | docker exec -i clickstack-demo \ clickhouse-client --query "INSERT INTO otel_metrics_gauge FORMAT CSVWithNames" # تحميل مقاييس sum (الأوامر، الاتصالات، keyspace) cat redis-metrics-sum.csv | docker exec -i clickstack-demo \ clickhouse-client --query "INSERT INTO otel_metrics_sum FORMAT CSVWithNames" 4 التحقق من المقاييس في HyperDX بعد تحميلها، أسرع طريقة لرؤية مقاييسك هي عبر لوحة المعلومات الجاهزة مسبقًا. انتقل إلى قسم لوحات المعلومات والتصورات لاستيراد لوحة المعلومات وعرض جميع بيانات Redis Metrics دفعةً واحدة. النطاق الزمني لمجموعة البيانات التجريبية هو من 2025-10-20 00:00:00 إلى 2025-10-21 05:00:00. تأكد من أن النطاق الزمني في HyperDX يطابق هذه النافذة. ابحث عن هذه الأنماط اللافتة: 06:00 - إحماء الذاكرة المؤقتة (ارتفاع تدريجي في معدل الإصابة من مستوى منخفض)

- إحماء الذاكرة المؤقتة (ارتفاع تدريجي في معدل الإصابة من مستوى منخفض) 14:30-14:45 - طفرة في الزيارات (ارتفاع في اتصالات العميل، مع بعض حالات الرفض)

- طفرة في الزيارات (ارتفاع في اتصالات العميل، مع بعض حالات الرفض) 20:00 - ضغط على الذاكرة (بدء طرد المفاتيح)

​ لوحات المعلومات والتصورات المرئية

لمساعدتك على بدء مراقبة Redis باستخدام ClickStack، نوفر تصورات مرئية أساسية لـ Redis Metrics.

1 تنزيل إعداد لوحة المعلومات . 2 استيراد لوحة المعلومات المعدّة مسبقًا افتح HyperDX وانتقل إلى قسم لوحات المعلومات انقر على Import Dashboard في الزاوية العلوية اليمنى ضمن قائمة النقاط الثلاث ارفع ملف redis-metrics-dashboard.json وانقر على Finish Import 3 عرض لوحة المعلومات ستُنشأ لوحة المعلومات مع إعداد جميع التصورات المرئية مسبقًا: بالنسبة إلى مجموعة البيانات التجريبية، اضبط النطاق الزمني على 2025-10-20 05:00:00 - 2025-10-21 05:00:00 (UTC) (عدّله وفقًا لمنطقتك الزمنية المحلية). لن تتضمن لوحة المعلومات المستوردة نطاقًا زمنيًا محددًا افتراضيًا.

​ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

​ تعذّر تحميل ملف الإعداد المخصّص

تحقق من تعيين متغير البيئة CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE بشكل صحيح:

docker exec < container-nam e > printenv CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE

تحقّق من أنّ ملف الإعداد المخصّص مركّب على المسار /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml :

docker exec < container-nam e > ls -lh /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml

اعرض محتوى ملف الإعداد المخصص للتحقق من إمكانية قراءته:

docker exec < container-nam e > cat /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml

​ عدم ظهور أي مقاييس في HyperDX

تحقّق من إمكانية وصول المجمّع إلى Redis:

# From the ClickStack container docker exec < clickstack-containe r > redis-cli -h < redis-hos t > ping # Expected output: PONG

تحقق من أن أمر Redis INFO يعمل:

docker exec < clickstack-containe r > redis-cli -h < redis-hos t > INFO stats # Should display Redis statistics

تأكد من أن الإعدادات الفعّالة تتضمن مكوّن Redis مستقبِل الخاص بك:

docker exec < containe r > cat /etc/otel/supervisor-data/effective.yaml | grep -A 10 "redis:"

تحقق من سجلات المجمّع بحثًا عن أخطاء:

docker exec < containe r > cat /etc/otel/supervisor-data/agent.log | grep -i redis # Look for connection errors or authentication failures

​ أخطاء المصادقة

إذا ظهرت أخطاء مصادقة في السجلات:

# Verify Redis requires authentication redis-cli CONFIG GET requirepass # Test authentication redis-cli -a < passwor d > ping # Ensure password is set in ClickStack environment docker exec < clickstack-containe r > printenv REDIS_PASSWORD

حدّث تهيئتك لاستخدام كلمة المرور:

receivers : redis : endpoint : "redis:6379" password : ${env:REDIS_PASSWORD}

​ مشكلات في اتصال الشبكة

إذا تعذّر على ClickStack الوصول إلى Redis:

# Check if both containers are on the same network docker network inspect < network-nam e > # Test connectivity docker exec < clickstack-containe r > ping redis docker exec < clickstack-containe r > telnet redis 6379

تأكد من أن ملف Docker Compose لديك أو أوامر docker run تضمن وضع كلتا الحاويتين على الشبكة نفسها.

​ الخطوات التالية

قم بإعداد التنبيهات للمقاييس الحرجة (حدود استخدام الذاكرة، وحدود الاتصال، وانخفاض معدل إصابة ذاكرة التخزين المؤقت)

أنشئ لوحات معلومات إضافية لحالات استخدام محددة (تأخر النسخ المتماثل، وأداء التخزين المستمر)

راقب عدة مثيلات Redis من خلال تكرار تهيئة المستقبِل باستخدام نقاط نهاية وأسماء خدمات مختلفة

​ الانتقال إلى بيئة الإنتاج