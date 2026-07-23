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باختصارراقب مقاييس أداء Redis في ClickStack باستخدام مستقبِل Redis في OTel. يتضمن مجموعة بيانات تجريبية ولوحة معلومات معدّة مسبقًا.

التكامل مع Redis الحالي

يتناول هذا القسم كيفية تهيئة مثيل Redis الحالي لديك لإرسال المقاييس إلى ClickStack، وذلك عبر تهيئة ClickStack OTel مجمّع لاستخدام Redis مستقبِل. إذا كنت ترغب في اختبار تكامل Redis Metrics قبل تهيئة إعدادك الحالي، فيمكنك تجربته باستخدام مجموعة البيانات التجريبية المعدّة مسبقًا لدينا في القسم التالي.
المتطلبات الأساسية
  • مثيل ClickStack قيد التشغيل
  • تثبيت Redis موجود بالفعل (الإصدار 3.0 أو أحدث)
  • إمكانية وصول شبكي من ClickStack إلى Redis (المنفذ الافتراضي 6379)
  • كلمة مرور Redis إذا كانت المصادقة مفعّلة
1

تحقّق من الاتصال بـ Redis

أولًا، تحقّق من أنك تستطيع الاتصال بـ Redis وأن الأمر INFO يعمل:
إذا كان Redis يتطلب المصادقة:
عناوين Redis الشائعة:
  • التثبيت المحلي: localhost:6379
  • Docker: استخدم اسم الحاوية أو اسم الخدمة (مثلًا، redis:6379)
  • عن بُعد: <redis-host>:6379
2

أنشئ إعدادًا مخصصًا لـ OTel collector

يتيح لك ClickStack توسيع الإعداد الأساسي لـ OpenTelemetry collector من خلال تحميل ملف إعداد مخصص وتعيين متغير بيئة. ويُدمج الإعداد المخصص مع الإعداد الأساسي الذي يديره HyperDX عبر OpAMP.أنشئ ملفًا باسم redis-metrics.yaml بالإعداد التالي:
redis-metrics.yaml
هذا الإعداد:
  • يتصل بـ Redis على localhost:6379 (عدّل نقطة النهاية بما يناسب بيئتك)
  • يجمع المقاييس كل 10 ثوانٍ
  • يجمع مقاييس الأداء الرئيسية (الأوامر، والعملاء، والذاكرة، وإحصاءات مساحة المفاتيح)
  • يعيّن سمة المورد service.name المطلوبة وفقًا لـ OpenTelemetry semantic conventions
  • يوجّه المقاييس إلى مُصدّر ClickHouse عبر مسار معالجة مخصص
المقاييس الرئيسية التي يتم جمعها:
  • redis.commands.processed - عدد الأوامر التي تمت معالجتها في الثانية
  • redis.clients.connected - عدد العملاء المتصلين
  • redis.clients.blocked - العملاء المحجوبون بسبب الاستدعاءات الحاجزة
  • redis.memory.used - الذاكرة التي يستخدمها Redis بالبايت
  • redis.memory.peak - ذروة استخدام الذاكرة
  • redis.keyspace.hits - عمليات البحث الناجحة عن المفاتيح
  • redis.keyspace.misses - عمليات البحث الفاشلة عن المفاتيح (لاحتساب معدل إصابات cache)
  • redis.keys.expired - المفاتيح التي انتهت صلاحيتها
  • redis.keys.evicted - المفاتيح التي أُزيلت بسبب ضغط الذاكرة
  • redis.connections.received - إجمالي الاتصالات المستلَمة
  • redis.connections.rejected - الاتصالات المرفوضة
  • ما عليك سوى تعريف receivers وprocessors وpipelines جديدة في الإعداد المخصص
  • إن معالجي memory_limiter وbatch ومُصدّر clickhouse معرّفة بالفعل في إعداد ClickStack الأساسي، وما عليك إلا الرجوع إليها بالاسم
  • يعيّن معالج resource سمة service.name المطلوبة وفقًا لـ OpenTelemetry semantic conventions
  • في بيئات production التي تستخدم authentication، خزّن كلمة المرور في متغير بيئة: ${env:REDIS_PASSWORD}
  • عدّل collection_interval وفقًا لاحتياجاتك (القيمة الافتراضية 10 ثوانٍ؛ والقيم الأقل تزيد حجم البيانات)
  • عند استخدام عدة نُسخ من Redis، خصّص service.name للتمييز بينها (مثل: "redis-cache" و"redis-sessions")
3

تكوين ClickStack لتحميل إعدادات مخصصة

لتمكين إعدادات المجمّع المخصصة في عملية نشر ClickStack الحالية، يجب عليك:
  1. تركيب ملف الإعدادات المخصص في /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
  2. تعيين متغير البيئة CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
  3. التأكد من توفر اتصال شبكي بين ClickStack وRedis
الخيار 1: Docker Compose
حدّث تكوين نشر ClickStack:
الخيار 2: تشغيل Docker (الصورة المتكاملة)
إذا كنت تستخدم الصورة المتكاملة مع docker run:
مهم: إذا كان Redis يعمل في حاوية أخرى، فاستخدم شبكة Docker:
4

تحقّق من المقاييس في HyperDX

بمجرد اكتمال الإعداد، سجّل الدخول إلى HyperDX وتحقّق من أن المقاييس تتدفّق:
  1. انتقل إلى مستكشف المقاييس
  2. ابحث عن المقاييس التي تبدأ بـ redis. (مثل redis.commands.processed وredis.memory.used)
  3. يُفترض أن ترى نقاط بيانات المقاييس تظهر وفق الفاصل الزمني الذي حددته للجمع

مجموعة البيانات التجريبية

للمستخدمين الذين يريدون اختبار تكامل Redis Metrics قبل تهيئة أنظمة الإنتاج الخاصة بهم، نوفر مجموعة بيانات مُولَّدة مسبقًا تتضمن أنماط Redis Metrics واقعية.
1

تنزيل مجموعة بيانات نموذجية للمقاييس

نزّل ملفات المقاييس المُولَّدة مسبقًا (24 ساعة من Redis Metrics بأنماط واقعية):
تتضمن مجموعة البيانات أنماطًا واقعية:
  • حدث إحماء الذاكرة المؤقتة (06:00) - يرتفع معدل الإصابة من 30% إلى 80%
  • طفرة في الزيارات (14:30-14:45) - زيادة في الزيارات بمقدار 5x مع ضغط على الاتصالات
  • ضغط على الذاكرة (20:00) - بدء طرد المفاتيح وتراجع أداء الذاكرة المؤقتة
  • أنماط الزيارات اليومية - ذروات خلال ساعات العمل، وانخفاضات مسائية، وارتفاعات طفيفة عشوائية
2

بدء ClickStack

شغّل مثيلًا من ClickStack:
انتظر نحو 30 ثانية حتى يكتمل تشغيل ClickStack بالكامل.
3

تحميل المقاييس إلى ClickStack

حمّل المقاييس مباشرةً إلى ClickHouse:
4

التحقق من المقاييس في HyperDX

بعد تحميلها، أسرع طريقة لرؤية مقاييسك هي عبر لوحة المعلومات الجاهزة مسبقًا.انتقل إلى قسم لوحات المعلومات والتصورات لاستيراد لوحة المعلومات وعرض جميع بيانات Redis Metrics دفعةً واحدة.
النطاق الزمني لمجموعة البيانات التجريبية هو من 2025-10-20 00:00:00 إلى 2025-10-21 05:00:00. تأكد من أن النطاق الزمني في HyperDX يطابق هذه النافذة.ابحث عن هذه الأنماط اللافتة:
  • 06:00 - إحماء الذاكرة المؤقتة (ارتفاع تدريجي في معدل الإصابة من مستوى منخفض)
  • 14:30-14:45 - طفرة في الزيارات (ارتفاع في اتصالات العميل، مع بعض حالات الرفض)
  • 20:00 - ضغط على الذاكرة (بدء طرد المفاتيح)

لوحات المعلومات والتصورات المرئية

لمساعدتك على بدء مراقبة Redis باستخدام ClickStack، نوفر تصورات مرئية أساسية لـ Redis Metrics.
1

تنزيل إعداد لوحة المعلومات

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2

استيراد لوحة المعلومات المعدّة مسبقًا

  1. افتح HyperDX وانتقل إلى قسم لوحات المعلومات
  2. انقر على Import Dashboard في الزاوية العلوية اليمنى ضمن قائمة النقاط الثلاث
  1. ارفع ملف redis-metrics-dashboard.json وانقر على Finish Import
3

عرض لوحة المعلومات

ستُنشأ لوحة المعلومات مع إعداد جميع التصورات المرئية مسبقًا:
بالنسبة إلى مجموعة البيانات التجريبية، اضبط النطاق الزمني على 2025-10-20 05:00:00 - 2025-10-21 05:00:00 (UTC) (عدّله وفقًا لمنطقتك الزمنية المحلية). لن تتضمن لوحة المعلومات المستوردة نطاقًا زمنيًا محددًا افتراضيًا.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تعذّر تحميل ملف الإعداد المخصّص

تحقق من تعيين متغير البيئة CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE بشكل صحيح:
تحقّق من أنّ ملف الإعداد المخصّص مركّب على المسار /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:
اعرض محتوى ملف الإعداد المخصص للتحقق من إمكانية قراءته:

عدم ظهور أي مقاييس في HyperDX

تحقّق من إمكانية وصول المجمّع إلى Redis:
تحقق من أن أمر Redis INFO يعمل:
تأكد من أن الإعدادات الفعّالة تتضمن مكوّن Redis مستقبِل الخاص بك:
تحقق من سجلات المجمّع بحثًا عن أخطاء:

أخطاء المصادقة

إذا ظهرت أخطاء مصادقة في السجلات:
حدّث تهيئتك لاستخدام كلمة المرور:

مشكلات في اتصال الشبكة

إذا تعذّر على ClickStack الوصول إلى Redis:
تأكد من أن ملف Docker Compose لديك أو أوامر docker run تضمن وضع كلتا الحاويتين على الشبكة نفسها.

الخطوات التالية

  • قم بإعداد التنبيهات للمقاييس الحرجة (حدود استخدام الذاكرة، وحدود الاتصال، وانخفاض معدل إصابة ذاكرة التخزين المؤقت)
  • أنشئ لوحات معلومات إضافية لحالات استخدام محددة (تأخر النسخ المتماثل، وأداء التخزين المستمر)
  • راقب عدة مثيلات Redis من خلال تكرار تهيئة المستقبِل باستخدام نقاط نهاية وأسماء خدمات مختلفة

الانتقال إلى بيئة الإنتاج

يعتمد هذا الدليل على OpenTelemetry Collector المضمّن في ClickStack لتسهيل الإعداد السريع. أمّا لعمليات النشر في بيئة الإنتاج، فنوصي بتشغيل OTel Collector الخاص بك وإرسال البيانات إلى نقطة نهاية OTLP الخاصة بـ ClickStack. راجع إرسال بيانات OpenTelemetry للاطلاع على إعدادات بيئة الإنتاج.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦