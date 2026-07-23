باختصارراقب مقاييس أداء Redis في ClickStack باستخدام مستقبِل Redis في OTel. يتضمن مجموعة بيانات تجريبية ولوحة معلومات معدّة مسبقًا.
يتناول هذا القسم كيفية تهيئة مثيل Redis الحالي لديك لإرسال المقاييس إلى ClickStack، وذلك عبر تهيئة ClickStack OTel مجمّع لاستخدام Redis مستقبِل. إذا كنت ترغب في اختبار تكامل Redis Metrics قبل تهيئة إعدادك الحالي، فيمكنك تجربته باستخدام مجموعة البيانات التجريبية المعدّة مسبقًا لدينا في القسم التالي.
التكامل مع Redis الحالي
المتطلبات الأساسية
- مثيل ClickStack قيد التشغيل
- تثبيت Redis موجود بالفعل (الإصدار 3.0 أو أحدث)
- إمكانية وصول شبكي من ClickStack إلى Redis (المنفذ الافتراضي 6379)
- كلمة مرور Redis إذا كانت المصادقة مفعّلة
1
تحقّق من الاتصال بـ Redis
أولًا، تحقّق من أنك تستطيع الاتصال بـ Redis وأن الأمر INFO يعمل:
إذا كان Redis يتطلب المصادقة:
# Test connection
redis-cli ping
# Expected output: PONG
# Test INFO command (used by metrics collector)
redis-cli INFO server
# Should display Redis server information
عناوين Redis الشائعة:
redis-cli -a <your-password> ping
- التثبيت المحلي:
localhost:6379
- Docker: استخدم اسم الحاوية أو اسم الخدمة (مثلًا،
redis:6379)
- عن بُعد:
<redis-host>:6379
2
أنشئ إعدادًا مخصصًا لـ OTel collector
يتيح لك ClickStack توسيع الإعداد الأساسي لـ OpenTelemetry collector من خلال تحميل ملف إعداد مخصص وتعيين متغير بيئة. ويُدمج الإعداد المخصص مع الإعداد الأساسي الذي يديره HyperDX عبر OpAMP.أنشئ ملفًا باسم
redis-metrics.yaml بالإعداد التالي:
هذا الإعداد:
redis-metrics.yaml
receivers:
redis:
endpoint: "localhost:6379"
collection_interval: 10s
# Uncomment if Redis requires authentication
# password: ${env:REDIS_PASSWORD}
# Configure which metrics to collect
metrics:
redis.commands.processed:
enabled: true
redis.clients.connected:
enabled: true
redis.memory.used:
enabled: true
redis.keyspace.hits:
enabled: true
redis.keyspace.misses:
enabled: true
redis.keys.evicted:
enabled: true
redis.keys.expired:
enabled: true
processors:
resource:
attributes:
- key: service.name
value: "redis"
action: upsert
service:
pipelines:
metrics/redis:
receivers: [redis]
processors:
- resource
- memory_limiter
- batch
exporters:
- clickhouse
- يتصل بـ Redis على
localhost:6379(عدّل نقطة النهاية بما يناسب بيئتك)
- يجمع المقاييس كل 10 ثوانٍ
- يجمع مقاييس الأداء الرئيسية (الأوامر، والعملاء، والذاكرة، وإحصاءات مساحة المفاتيح)
- يعيّن سمة المورد
service.nameالمطلوبة وفقًا لـ OpenTelemetry semantic conventions
- يوجّه المقاييس إلى مُصدّر ClickHouse عبر مسار معالجة مخصص
redis.commands.processed- عدد الأوامر التي تمت معالجتها في الثانية
redis.clients.connected- عدد العملاء المتصلين
redis.clients.blocked- العملاء المحجوبون بسبب الاستدعاءات الحاجزة
redis.memory.used- الذاكرة التي يستخدمها Redis بالبايت
redis.memory.peak- ذروة استخدام الذاكرة
redis.keyspace.hits- عمليات البحث الناجحة عن المفاتيح
redis.keyspace.misses- عمليات البحث الفاشلة عن المفاتيح (لاحتساب معدل إصابات cache)
redis.keys.expired- المفاتيح التي انتهت صلاحيتها
redis.keys.evicted- المفاتيح التي أُزيلت بسبب ضغط الذاكرة
redis.connections.received- إجمالي الاتصالات المستلَمة
redis.connections.rejected- الاتصالات المرفوضة
- ما عليك سوى تعريف receivers وprocessors وpipelines جديدة في الإعداد المخصص
- إن معالجي
memory_limiterو
batchومُصدّر
clickhouseمعرّفة بالفعل في إعداد ClickStack الأساسي، وما عليك إلا الرجوع إليها بالاسم
- يعيّن معالج
resourceسمة
service.nameالمطلوبة وفقًا لـ OpenTelemetry semantic conventions
- في بيئات production التي تستخدم authentication، خزّن كلمة المرور في متغير بيئة:
${env:REDIS_PASSWORD}
- عدّل
collection_intervalوفقًا لاحتياجاتك (القيمة الافتراضية 10 ثوانٍ؛ والقيم الأقل تزيد حجم البيانات)
- عند استخدام عدة نُسخ من Redis، خصّص
service.nameللتمييز بينها (مثل:
"redis-cache"و
"redis-sessions")
3
تكوين ClickStack لتحميل إعدادات مخصصة
لتمكين إعدادات المجمّع المخصصة في عملية نشر ClickStack الحالية، يجب عليك:
- تركيب ملف الإعدادات المخصص في
/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
- تعيين متغير البيئة
CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
- التأكد من توفر اتصال شبكي بين ClickStack وRedis
الخيار 1: Docker Composeحدّث تكوين نشر ClickStack:
services:
clickstack:
# ... existing configuration ...
environment:
- CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
# Optional: If Redis requires authentication
# - REDIS_PASSWORD=your-redis-password
# ... other environment variables ...
volumes:
- ./redis-metrics.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro
# ... other volumes ...
# If Redis is in the same compose file:
depends_on:
- redis
redis:
image: redis:7-alpine
ports:
- "6379:6379"
# Optional: Enable authentication
# command: redis-server --requirepass your-redis-password
الخيار 2: تشغيل Docker (الصورة المتكاملة)إذا كنت تستخدم الصورة المتكاملة مع
docker run:
مهم: إذا كان Redis يعمل في حاوية أخرى، فاستخدم شبكة Docker:
docker run --name clickstack \
-p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \
-e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \
-v "$(pwd)/redis-metrics.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \
clickhouse/clickstack-all-in-one:latest
# Create a network
docker network create monitoring
# Run Redis on the network
docker run -d --name redis --network monitoring redis:7-alpine
# Run ClickStack on the same network (update endpoint to "redis:6379" in config)
docker run --name clickstack \
--network monitoring \
-p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \
-e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \
-v "$(pwd)/redis-metrics.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \
clickhouse/clickstack-all-in-one:latest
4
تحقّق من المقاييس في HyperDX
بمجرد اكتمال الإعداد، سجّل الدخول إلى HyperDX وتحقّق من أن المقاييس تتدفّق:
- انتقل إلى مستكشف المقاييس
- ابحث عن المقاييس التي تبدأ بـ
redis.(مثل
redis.commands.processedو
redis.memory.used)
- يُفترض أن ترى نقاط بيانات المقاييس تظهر وفق الفاصل الزمني الذي حددته للجمع
للمستخدمين الذين يريدون اختبار تكامل Redis Metrics قبل تهيئة أنظمة الإنتاج الخاصة بهم، نوفر مجموعة بيانات مُولَّدة مسبقًا تتضمن أنماط Redis Metrics واقعية.
مجموعة البيانات التجريبية
1
تنزيل مجموعة بيانات نموذجية للمقاييس
نزّل ملفات المقاييس المُولَّدة مسبقًا (24 ساعة من Redis Metrics بأنماط واقعية):
تتضمن مجموعة البيانات أنماطًا واقعية:
# تنزيل مقاييس gauge (الذاكرة، نسبة التجزؤ)
curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/redis/redis-metrics-gauge.csv
# تنزيل مقاييس sum (الأوامر، الاتصالات، إحصاءات keyspace)
curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/redis/redis-metrics-sum.csv
- حدث إحماء الذاكرة المؤقتة (06:00) - يرتفع معدل الإصابة من 30% إلى 80%
- طفرة في الزيارات (14:30-14:45) - زيادة في الزيارات بمقدار 5x مع ضغط على الاتصالات
- ضغط على الذاكرة (20:00) - بدء طرد المفاتيح وتراجع أداء الذاكرة المؤقتة
- أنماط الزيارات اليومية - ذروات خلال ساعات العمل، وانخفاضات مسائية، وارتفاعات طفيفة عشوائية
2
بدء ClickStack
شغّل مثيلًا من ClickStack:
انتظر نحو 30 ثانية حتى يكتمل تشغيل ClickStack بالكامل.
docker run -d --name clickstack-demo \
-p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \
clickhouse/clickstack-all-in-one:latest
3
تحميل المقاييس إلى ClickStack
حمّل المقاييس مباشرةً إلى ClickHouse:
# تحميل مقاييس gauge (الذاكرة، التجزؤ)
cat redis-metrics-gauge.csv | docker exec -i clickstack-demo \
clickhouse-client --query "INSERT INTO otel_metrics_gauge FORMAT CSVWithNames"
# تحميل مقاييس sum (الأوامر، الاتصالات، keyspace)
cat redis-metrics-sum.csv | docker exec -i clickstack-demo \
clickhouse-client --query "INSERT INTO otel_metrics_sum FORMAT CSVWithNames"
4
التحقق من المقاييس في HyperDX
بعد تحميلها، أسرع طريقة لرؤية مقاييسك هي عبر لوحة المعلومات الجاهزة مسبقًا.انتقل إلى قسم لوحات المعلومات والتصورات لاستيراد لوحة المعلومات وعرض جميع بيانات Redis Metrics دفعةً واحدة.
النطاق الزمني لمجموعة البيانات التجريبية هو من 2025-10-20 00:00:00 إلى 2025-10-21 05:00:00. تأكد من أن النطاق الزمني في HyperDX يطابق هذه النافذة.ابحث عن هذه الأنماط اللافتة:
- 06:00 - إحماء الذاكرة المؤقتة (ارتفاع تدريجي في معدل الإصابة من مستوى منخفض)
- 14:30-14:45 - طفرة في الزيارات (ارتفاع في اتصالات العميل، مع بعض حالات الرفض)
- 20:00 - ضغط على الذاكرة (بدء طرد المفاتيح)
لمساعدتك على بدء مراقبة Redis باستخدام ClickStack، نوفر تصورات مرئية أساسية لـ Redis Metrics.
لوحات المعلومات والتصورات المرئية
1
تنزيل إعداد لوحة المعلومات
.
2
استيراد لوحة المعلومات المعدّة مسبقًا
- افتح HyperDX وانتقل إلى قسم لوحات المعلومات
- انقر على Import Dashboard في الزاوية العلوية اليمنى ضمن قائمة النقاط الثلاث
- ارفع ملف
redis-metrics-dashboard.jsonوانقر على Finish Import
3
عرض لوحة المعلومات
ستُنشأ لوحة المعلومات مع إعداد جميع التصورات المرئية مسبقًا:
بالنسبة إلى مجموعة البيانات التجريبية، اضبط النطاق الزمني على 2025-10-20 05:00:00 - 2025-10-21 05:00:00 (UTC) (عدّله وفقًا لمنطقتك الزمنية المحلية). لن تتضمن لوحة المعلومات المستوردة نطاقًا زمنيًا محددًا افتراضيًا.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
تحقق من تعيين متغير البيئة
تعذّر تحميل ملف الإعداد المخصّص
CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE بشكل صحيح:
تحقّق من أنّ ملف الإعداد المخصّص مركّب على المسار
docker exec <container-name> printenv CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE
/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:
اعرض محتوى ملف الإعداد المخصص للتحقق من إمكانية قراءته:
docker exec <container-name> ls -lh /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
docker exec <container-name> cat /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
تحقّق من إمكانية وصول المجمّع إلى Redis:
عدم ظهور أي مقاييس في HyperDX
تحقق من أن أمر Redis INFO يعمل:
# From the ClickStack container
docker exec <clickstack-container> redis-cli -h <redis-host> ping
# Expected output: PONG
تأكد من أن الإعدادات الفعّالة تتضمن مكوّن Redis مستقبِل الخاص بك:
docker exec <clickstack-container> redis-cli -h <redis-host> INFO stats
# Should display Redis statistics
تحقق من سجلات المجمّع بحثًا عن أخطاء:
docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/effective.yaml | grep -A 10 "redis:"
docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/agent.log | grep -i redis
# Look for connection errors or authentication failures
إذا ظهرت أخطاء مصادقة في السجلات:
أخطاء المصادقة
حدّث تهيئتك لاستخدام كلمة المرور:
# Verify Redis requires authentication
redis-cli CONFIG GET requirepass
# Test authentication
redis-cli -a <password> ping
# Ensure password is set in ClickStack environment
docker exec <clickstack-container> printenv REDIS_PASSWORD
receivers:
redis:
endpoint: "redis:6379"
password: ${env:REDIS_PASSWORD}
إذا تعذّر على ClickStack الوصول إلى Redis:
مشكلات في اتصال الشبكة
تأكد من أن ملف Docker Compose لديك أو أوامر
# Check if both containers are on the same network
docker network inspect <network-name>
# Test connectivity
docker exec <clickstack-container> ping redis
docker exec <clickstack-container> telnet redis 6379
docker run تضمن وضع كلتا الحاويتين على الشبكة نفسها.
الخطوات التالية
- قم بإعداد التنبيهات للمقاييس الحرجة (حدود استخدام الذاكرة، وحدود الاتصال، وانخفاض معدل إصابة ذاكرة التخزين المؤقت)
- أنشئ لوحات معلومات إضافية لحالات استخدام محددة (تأخر النسخ المتماثل، وأداء التخزين المستمر)
- راقب عدة مثيلات Redis من خلال تكرار تهيئة المستقبِل باستخدام نقاط نهاية وأسماء خدمات مختلفة
يعتمد هذا الدليل على OpenTelemetry Collector المضمّن في ClickStack لتسهيل الإعداد السريع. أمّا لعمليات النشر في بيئة الإنتاج، فنوصي بتشغيل OTel Collector الخاص بك وإرسال البيانات إلى نقطة نهاية OTLP الخاصة بـ ClickStack. راجع إرسال بيانات OpenTelemetry للاطلاع على إعدادات بيئة الإنتاج.