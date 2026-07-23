إعداد Nginx لإرسال التتبعات إلى ClickStack

أضف إعدادات OpenTelemetry إلى ملف nginx.conf . تُحمّل هذه الإعدادات الوحدة وتوجّه التتبعات إلى نقطة نهاية OTLP الخاصة بـ ClickStack.

أولًا، احصل على مفتاح API الخاص بك:

افتح HyperDX على عنوان URL الخاص بـ ClickStack انتقل إلى Settings → API Keys انسخ Ingestion API Key الخاصة بك عيّنها كمتغير بيئة: export CLICKSTACK_API_KEY=your-api-key-here

أضف ما يلي إلى nginx.conf :

load_module modules/ngx_otel_module.so; events { worker_connections 1024; } http { # إعداد exporter الخاص بـ OpenTelemetry otel_exporter { endpoint <clickstack-host>:4317; header authorization ${CLICKSTACK_API_KEY}; } # اسم الخدمة للتعرّف على مثيل Nginx هذا otel_service_name "nginx-proxy"; # تمكين التتبّع otel_trace on; server { listen 80; location / { # تمكين التتبّع لهذا المسار otel_trace_context propagate; otel_span_name "$request_method $uri"; # إضافة تفاصيل الطلب إلى التتبعات otel_span_attr http.status_code $status; otel_span_attr http.request.method $request_method; otel_span_attr http.route $uri; # إعداد الوكيل أو التطبيق الحالي لديك proxy_pass http://your-backend; } } }

إذا كنت تشغّل Nginx داخل Docker، فمرّر متغير البيئة إلى الحاوية:

services : nginx : image : nginx:1.27-otel environment : - CLICKSTACK_API_KEY=${CLICKSTACK_API_KEY} volumes : - ./nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf:ro

استبدل <clickstack-host> باسم المضيف أو عنوان IP الخاص بمثيل ClickStack لديك.

المنفذ 4317 هو نقطة نهاية gRPC التي تستخدمها وحدة Nginx

هو نقطة نهاية gRPC التي تستخدمها وحدة Nginx يجب أن يكون otel_service_name اسمًا وصفيًا لمثيل Nginx لديك (مثل “api-gateway” أو “frontend-proxy”)

اسمًا وصفيًا لمثيل Nginx لديك (مثل “api-gateway” أو “frontend-proxy”) غيّر otel_service_name ليتوافق مع بيئتك لتسهيل التعرف عليه داخل HyperDX

فهم الإعدادات

ما الذي يتم تتبّعه: ينشئ كل طلب إلى Nginx trace span يوضّح:

طريقة الطلب والمسار

رمز حالة HTTP

مدة الطلب

الطابع الزمني

سمات span: تضيف توجيهات otel_span_attr بيانات وصفية إلى كل trace، ما يتيح لك تصفية الطلبات وتحليلها في HyperDX حسب رمز الحالة والطريقة والمسار وغير ذلك.

بعد إجراء هذه التغييرات، اختبر إعداد Nginx:

nginx -t

إذا نجح الاختبار، فأعد تحميل Nginx: