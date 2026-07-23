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باختصاراجمع سجلات خادم Redis واستعرضها بصريًا في ClickStack باستخدام receiver ‏OTel ‏filelog. يتضمن ذلك مجموعة بيانات تجريبية ولوحة معلومات جاهزة مسبقًا.

التكامل مع Redis الحالي

يتناول هذا القسم كيفية تهيئة تثبيت Redis الحالي لديك لإرسال السجلات إلى ClickStack، وذلك من خلال تعديل إعداد ClickStack OTel collector. إذا أردت اختبار تكامل Redis قبل تهيئة إعدادك الحالي، فيمكنك استخدام الإعداد المهيأ مسبقًا وبيانات العينة في قسم “مجموعة البيانات التجريبية”.

المتطلبات الأساسية

  • مثيل ClickStack قيد التشغيل
  • وجود Redis مثبّت (الإصدار 3.0 أو أحدث)
  • الوصول إلى ملفات سجل Redis
1

تحقّق من إعدادات تسجيل Redis

أولاً، تحقّق من إعدادات تسجيل Redis لديك. اتصل بـ Redis وتحقّق من مسار ملف السجل:
مواقع ملفات سجل Redis الشائعة:
  • Linux (apt/yum): /var/log/redis/redis-server.log
  • macOS (Homebrew): /usr/local/var/log/redis.log
  • Docker: غالبًا ما تُسجَّل السجلات في stdout، لكن يمكن تهيئته للكتابة إلى /data/redis.log
إذا كان Redis يكتب سجلاته إلى stdout، فقم بتهيئته للكتابة إلى ملف عبر تحديث redis.conf:
بعد تغيير الإعدادات، أعد تشغيل Redis:
2

أنشئ تهيئة مخصصة لـ OTel collector

يتيح لك ClickStack توسيع تهيئة OpenTelemetry Collector الأساسية عبر إرفاق ملف تهيئة مخصص وتعيين متغير بيئة. وتُدمَج هذه التهيئة المخصصة مع التهيئة الأساسية التي يديرها HyperDX عبر OpAMP.أنشئ ملفًا باسم redis-monitoring.yaml بالتكوين التالي:
هذا الإعداد:
  • يقرأ سجلات Redis من موقعها القياسي
  • يحلّل تنسيق سجلات Redis باستخدام Regex لاستخراج الحقول المنظَّمة (pid, role, timestamp, log_level, message)
  • يضيف السمة source: redis لتسهيل التصفية في HyperDX
  • يوجّه السجلات إلى مُصدِّر ClickHouse عبر خط أنابيب مخصّص
  • ما عليك سوى تعريف receivers وخطوط الأنابيب الجديدة في الإعداد المخصّص
  • إن المعالجات (memory_limiter, transform, batch) والمُصدِّرات (clickhouse) معرّفة مسبقًا في إعداد ClickStack الأساسي، وما عليك إلا الإشارة إليها بالاسم
  • يستخرج المشغّل time_parser الطوابع الزمنية من سجلات Redis للحفاظ على توقيتها الأصلي
  • يستخدم هذا الإعداد start_at: beginning لقراءة جميع السجلات الموجودة عند بدء تشغيل المُجمِّع، ما يتيح لك رؤية السجلات فورًا. أمّا في عمليات النشر في بيئات الإنتاج، حيث تريد تجنّب إعادة إدخال السجلات عند إعادة تشغيل المُجمِّع، فغيّره إلى start_at: end.
3

تهيئة ClickStack لتحميل إعدادات مخصّصة

لتمكين إعدادات المجمِّع المخصّصة في عملية نشر ClickStack الحالية لديك، يجب عليك:
  1. تحميل ملف الإعدادات المخصّص إلى /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
  2. تعيين متغيّر البيئة CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
  3. تحميل دليل سجلات Redis لديك حتى يتمكّن المجمِّع من قراءتها
الخيار 1: Docker Compose
حدّث إعدادات نشر ClickStack لديك:
الخيار 2: Docker Run (الصورة الشاملة)
إذا كنت تستخدم الصورة الشاملة مع Docker، فشغّل:
تأكد من أن مجمّع ClickStack لديه الأذونات المناسبة لقراءة ملفات سجلات Redis. في بيئة الإنتاج، استخدم نقاط تركيب للقراءة فقط (:ro) واتبع مبدأ أقل الصلاحيات.
4

التحقق من السجلات في HyperDX

بعد إكمال الإعداد، سجّل الدخول إلى HyperDX وتحقّق من أن السجلات تصل كما ينبغي:

مجموعة البيانات التجريبية

للمستخدمين الذين يريدون اختبار تكامل Redis قبل تهيئة أنظمة production الخاصة بهم، نوفر مجموعة بيانات تجريبية من سجلات Redis مُولَّدة مسبقًا بأنماط واقعية.
1

تنزيل مجموعة البيانات التجريبية

نزّل ملف السجل التجريبي:
2

إنشاء تهيئة collector للاختبار

أنشئ ملفًا باسم redis-demo.yaml بالتهيئة التالية:
3

تشغيل ClickStack باستخدام التهيئة التجريبية

شغّل ClickStack باستخدام السجلات والتهيئة التجريبية:
يؤدي ذلك إلى ربط ملف السجل مباشرةً داخل الحاوية. ويُستخدم هذا لأغراض الاختبار مع بيانات تجريبية ثابتة.

التحقق من السجلات في HyperDX

بعد تشغيل ClickStack:
  1. افتح HyperDX وسجّل الدخول إلى حسابك (قد تحتاج أولًا إلى إنشاء حساب)
  2. انتقل إلى Search view واضبط source على Logs
  3. اضبط time range على 2025-10-26 10:00:00 - 2025-10-29 10:00:00
عرض المنطقة الزمنيةيعرض HyperDX الطوابع الزمنية بحسب المنطقة الزمنية المحلية في متصفحك. تمتد البيانات التجريبية عبر 2025-10-27 10:00:00 - 2025-10-28 10:00:00 (UTC). يضمن النطاق الزمني الواسع ظهور السجلات التجريبية بغض النظر عن موقعك. وبعد ظهور السجلات، يمكنك تضييق النطاق إلى فترة 24 ساعة للحصول على تصورات أوضح.

لوحات المعلومات والتصورات

لمساعدتك على بدء مراقبة Redis باستخدام ClickStack، نوفر التصورات الأساسية لسجلات Redis.
1

نزّل إعدادات لوحة المعلومات

.
2

استيراد لوحة معلومات مُعدّة مسبقًا

  1. افتح HyperDX وانتقل إلى قسم لوحات المعلومات.
  2. انقر على “استيراد لوحة معلومات” في الزاوية العلوية اليمنى ضمن قائمة النقاط الثلاث.
  1. ارفع ملف redis-logs-dashboard.json ثم انقر على إنهاء الاستيراد.
3

ستُنشأ لوحة المعلومات مع تهيئة جميع التصورات مسبقًا

بالنسبة إلى مجموعة البيانات التجريبية، اضبط النطاق الزمني على 2025-10-27 10:00:00 - 2025-10-28 10:00:00 (UTC) (عدّله وفقًا لمنطقتك الزمنية المحلية). لن تتضمن لوحة المعلومات المستوردة نطاقًا زمنيًا محددًا افتراضيًا.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

عدم تحميل إعدادات مخصّصة

تحقّق من ضبط متغيّر البيئة بشكل صحيح:
تأكد من تحميل ملف الإعدادات المخصّص:
اعرض محتوى التهيئة المخصصة:
تحقّق من أن التهيئة الفعّالة تتضمّن مستقبِل filelog الخاص بك:

عدم ظهور سجلات في HyperDX

تأكد من أن Redis يكتب السجلات إلى ملف:
تحقق من أن Redis يسجّل السجلات بالفعل:
تحقق من أن أداة التجميع يمكنها قراءة السجلات:
تحقّق من وجود أخطاء في سجلات أداة التجميع:
إذا كنت تستخدم docker-compose، فتحقّق من وحدات التخزين المشتركة:

السجلات لا تُحلَّل على نحو صحيح

تحقق من أن تنسيق سجلات Redis يطابق النمط المتوقع:
إذا كانت سجلات Redis لديك بتنسيق مختلف، فقد تحتاج إلى تعديل نمط Regex في المعامل regex_parser. التنسيق القياسي هو:
  • pid:role timestamp level message
  • مثال: 12345:M 28 Oct 2024 14:23:45.123 * Server started

الخطوات التالية

  • أعدّ التنبيهات للمقاييس المهمة (معدلات الخطأ، عتبات زمن الاستجابة)
  • أنشئ لوحات معلومات إضافية لحالات استخدام محددة (مراقبة واجهة برمجة التطبيقات، أحداث الأمان)

الانتقال إلى بيئة الإنتاج

يعتمد هذا الدليل على OpenTelemetry Collector المضمّن في ClickStack لتوفير إعداد سريع. أما بالنسبة إلى عمليات النشر في بيئة الإنتاج، فنوصي بتشغيل OTel Collector خاص بك وإرسال البيانات إلى نقطة نهاية OTLP الخاصة بـ ClickStack. راجع إرسال بيانات OpenTelemetry للاطلاع على إعدادات بيئة الإنتاج.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦