بالنسبة إلى مجموعة البيانات التجريبية، اضبط النطاق الزمني على 2025-10-27 10:00:00 - 2025-10-28 10:00:00 (UTC) (عدّله وفقًا لمنطقتك الزمنية المحلية). لن تتضمن لوحة المعلومات المستوردة نطاقًا زمنيًا محددًا افتراضيًا.