يمكن نشر OpenTelemetry collectors في دورين رئيسيين:
أدوار المجمّع
- الوكيل - تجمع مثيلات الوكيل البيانات على الأطراف، مثل الخوادم أو عُقد Kubernetes، أو تستقبل الأحداث مباشرةً من التطبيقات المزوّدة بـ OpenTelemetry SDK. وفي الحالة الأخيرة، يعمل مثيل الوكيل مع التطبيق أو على المضيف نفسه الذي يعمل عليه التطبيق (مثل sidecar أو DaemonSet). ويمكن للوكلاء إرسال بياناتهم مباشرةً إلى ClickHouse أو إلى مثيل بوابة. وفي الحالة الأولى، يُشار إلى ذلك باسم نمط نشر الوكيل.
- البوابة - توفّر مثيلات البوابة خدمة مستقلة، على سبيل المثال على هيئة عملية نشر في Kubernetes، وعادةً ما تكون لكل عنقود أو لكل مركز بيانات أو لكل منطقة. وتستقبل هذه المثيلات الأحداث من التطبيقات (أو من collectors أخرى تعمل كوكلاء) عبر OTLP endpoint واحد. وعادةً ما تُنشر مجموعة من مثيلات البوابة، مع استخدام load balancer جاهز لتوزيع الحمل بينها. وإذا كانت جميع الوكلاء والتطبيقات ترسل إشاراتها إلى نقطة النهاية الواحدة هذه، فغالبًا ما يُشار إلى ذلك باسم نمط نشر البوابة.
نشر المُجمِّع
- ClickStack المُدار
- ClickStack مفتوح المصدر
نوصي باستخدام توزيعة ClickStack الرسمية للمُجمِّع لدور البوابة عند الإرسال إلى Managed ClickStack، كلما أمكن ذلك. إذا اخترت استخدام مُجمِّعك الخاص، فتأكد من أنه يتضمن ClickHouse exporter.يمكن نشر المُجمِّع إما عبر Helm (الموصى به لبيئات Kubernetes) أو عبر Docker. يتضمّن مخطط Helm الرسمي لـ ClickStack مخطط Helm الخاص بـ OpenTelemetry Collector من المصدر الأصلي بوصفه مخططًا فرعيًا، مع تهيئة مسبقة لصورة توزيعة ClickStack—راجع دليل نشر ClickStack عبر Helm إذا كنت ترغب في تثبيت المجموعة الكاملة بما فيها HyperDX. أما لنشر المُجمِّع بصورة مستقلة، فيمكن استخدام المخطط الأصلي مباشرةً مع صورة ClickStack، كما هو موضح أدناه.
يتم تهيئة نسخة ClickHouse المستهدفة عبر متغيرات البيئة
- Helm
- Docker
أضف مستودع Helm المصدر لـ OpenTelemetry:
أنشئ ملف
helm repo add open-telemetry https://open-telemetry.github.io/opentelemetry-helm-charts
helm repo update
values.yaml لإعداد صورة ClickStack وبيانات اعتماد Managed ClickStack:
ثبّت الـ chart:
# values.yaml
mode: deployment
image:
repository: docker.clickhouse.com/clickhouse/clickstack-otel-collector
tag: "2.19.0"
ports:
otlp:
enabled: true
otlp-http:
enabled: true
extraEnvs:
- name: CLICKHOUSE_ENDPOINT
value: "https://your-instance.clickhouse.cloud:8443"
- name: CLICKHOUSE_USER
value: "default"
- name: CLICKHOUSE_PASSWORD
value: "<password>"
في عمليات النشر الخاصة ببيئات الإنتاج، نوصي بتخزين
helm install clickstack-otel-collector open-telemetry/opentelemetry-collector -f values.yaml
CLICKHOUSE_PASSWORD في Kubernetes secret والإشارة إليه عبر
extraEnvsFrom بدلًا من تضمين القيمة مباشرة.
CLICKHOUSE_ENDPOINT و
CLICKHOUSE_USER و
CLICKHOUSE_PASSWORD. يجب أن يكون
CLICKHOUSE_ENDPOINT هو عنوان HTTP endpoint الكامل لـ ClickHouse Cloud، بما يشمل البروتوكول والمنفذ—على سبيل المثال:
https://99rr6dm6v3.us-central1.gcp.clickhouse.cloud:8443.للاطلاع على تفاصيل استرداد بيانات اعتماد Managed ClickStack الخاصة بك، انظر هنا.
مستخدم الإنتاجيجب استخدام مستخدم لديه بيانات الاعتماد المناسبة في بيئة الإنتاج.
تعديل التهيئة
تهيئة نسخة Managed ClickStackيمكن تهيئة OpenTelemetry Collector للاتصال بنسخة Managed ClickStack عبر متغيرات البيئة
CLICKHOUSE_ENDPOINT و
CLICKHOUSE_USER و
CLICKHOUSE_PASSWORD. تختلف طريقة ضبط هذه المتغيرات بحسب أسلوب النشر المُتّبع:
- Helm
- Docker
عدِّل الإدخالات ذات الصلة ضمن
extraEnvs في ملف
values.yaml، ثم حدِّث الإصدار:
# values.yaml
extraEnvs:
- name: CLICKHOUSE_ENDPOINT
value: "<HTTPS_ENDPOINT>"
- name: CLICKHOUSE_USER
value: "<CLICKHOUSE_USER>"
- name: CLICKHOUSE_PASSWORD
value: "<CLICKHOUSE_PASSWORD>"
helm upgrade clickstack-otel-collector open-telemetry/opentelemetry-collector -f values.yaml
يدعم توزيع ClickStack من OTel مُجمِّع توسيع التهيئة الأساسية من خلال تركيب ملف تهيئة مخصص وتعيين متغير بيئة.لإضافة receivers أو processors أو pipelines مخصصة:
توسيع تهيئة الـ مُجمِّع
- أنشئ ملف تهيئة مخصصًا يتضمن التهيئة الإضافية
- ركّب الملف في
/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
- عيّن متغير البيئة
CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
النشر باستخدام المُجمِّع المستقل:
receivers:
# Collect logs from local files
filelog:
include:
- /var/log/**/*.log
- /var/log/syslog
- /var/log/messages
start_at: beginning
# Collect host system metrics
hostmetrics:
collection_interval: 30s
scrapers:
cpu:
metrics:
system.cpu.utilization:
enabled: true
memory:
metrics:
system.memory.utilization:
enabled: true
disk:
network:
filesystem:
metrics:
system.filesystem.utilization:
enabled: true
service:
pipelines:
# Logs pipeline
logs/host:
receivers: [filelog]
processors:
- memory_limiter
- transform
- batch
exporters:
- clickhouse
# Metrics pipeline
metrics/hostmetrics:
receivers: [hostmetrics]
processors:
- memory_limiter
- batch
exporters:
- clickhouse
docker run -d \
-e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \
# -e OPAMP_SERVER_URL=${OPAMP_SERVER_URL} \
-e CLICKHOUSE_ENDPOINT=${CLICKHOUSE_ENDPOINT} \
-e CLICKHOUSE_USER=default \
-e CLICKHOUSE_PASSWORD=${CLICKHOUSE_PASSWORD} \
-v "$(pwd)/custom-config.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \
-p 4317:4317 -p 4318:4318 \
clickhouse/clickstack-otel-collector:latest
بالنسبة إلى التهيئات الأكثر تعقيدًا، راجع التهيئة الافتراضية لمجمّع ClickStack ووثائق مُصدِّر ClickHouse.
لا تُعرِّف في التهيئة المخصّصة سوى
receivers و
processors و
pipelines الجديدة. أمّا
processors الأساسية (
memory_limiter و
batch) و
exporters (
clickhouse) فهي معرّفة مسبقًا، لذا اكتفِ بالإشارة إليها بالاسم. تُدمَج التهيئة المخصّصة مع التهيئة الأساسية، ولا يمكنها تجاوز المكوّنات الموجودة.
للاطلاع على تفاصيل حول إعداد مكوّنات OTel مُجمِّع، بما في ذلك
هيكل التهيئة
receivers، و
operators، و
processors، نوصي بالرجوع إلى الوثائق الرسمية لـ OpenTelemetry مُجمِّع.
Docker Composeباستخدام Docker Compose، عدِّل إعداد الـ collector باستخدام متغيرات البيئة ذاتها المذكورة أعلاه:
otel-collector:
image: hyperdx/hyperdx-otel-collector
environment:
CLICKHOUSE_ENDPOINT: 'https://mxl4k3ul6a.us-east-2.aws.clickhouse-staging.com:8443'
HYPERDX_LOG_LEVEL: ${HYPERDX_LOG_LEVEL}
CLICKHOUSE_USER: 'default'
CLICKHOUSE_PASSWORD: 'password'
CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE: '/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml'
ports:
- '13133:13133' # health_check extension
- '24225:24225' # fluentd receiver
- '4317:4317' # OTLP gRPC receiver
- '4318:4318' # OTLP http receiver
- '8888:8888' # metrics extension
volumes:
- ./custom-config.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro
restart: always
networks:
- internal
تأمين المجمِّع
- ClickStack المُدار
- ClickStack مفتوح المصدر
افتراضيًا، لا يكون جامع OpenTelemetry الخاص بـ ClickStack مؤمّنًا عند نشره خارج التوزيعات مفتوحة المصدر، ولا يتطلب مصادقة على منافذ OTLP الخاصة به.لتأمين إدخال البيانات، حدِّد رمز مصادقة عند نشر الجامع باستخدام متغير البيئة
OTLP_AUTH_TOKEN. وتعتمد طريقة ضبط ذلك على أسلوب النشر الذي تستخدمه:
نوصي أيضًا بما يلي:
- Helm
- Docker
أضف
OTLP_AUTH_TOKEN إلى
extraEnvs في ملف
values.yaml، ثم قم بترقية الإصدار:
# values.yaml
extraEnvs:
- name: OTLP_AUTH_TOKEN
value: "a_very_secure_string"
- name: CLICKHOUSE_ENDPOINT
value: "<HTTPS_ENDPOINT>"
- name: CLICKHOUSE_USER
value: "<CLICKHOUSE_USER>"
- name: CLICKHOUSE_PASSWORD
value: "<CLICKHOUSE_PASSWORD>"
بالنسبة إلى عمليات النشر في بيئة production، نوصي بتخزين
helm upgrade clickstack-otel-collector open-telemetry/opentelemetry-collector -f values.yaml
OTLP_AUTH_TOKEN و
CLICKHOUSE_PASSWORD في Kubernetes secret والإشارة إليهما عبر
extraEnvsFrom.
- تهيئة الجامع للتواصل مع ClickHouse عبر HTTPS.
- إنشاء مستخدم مخصص لإدخال البيانات بصلاحيات محدودة — انظر أدناه.
- تمكين TLS لنقطة نهاية OTLP، بما يضمن اتصالًا مشفرًا بين SDKs/agents والجامع. ويمكن تهيئة ذلك عبر تهيئة مخصصة للجامع.
إنشاء مستخدم لإدخال البياناتنوصي بإنشاء قاعدة بيانات ومستخدم مخصصين لجامع OTel لإدخال البيانات إلى Managed ClickStack. ويجب أن يمتلك هذا المستخدم صلاحية إنشاء الجداول التي ينشئها ClickStack ويستخدمها وإدخال البيانات فيها.
يفترض هذا أن الـ collector مُعدّ لاستخدام قاعدة البيانات
CREATE DATABASE otel;
CREATE USER hyperdx_ingest IDENTIFIED WITH sha256_password BY 'ClickH0u3eRocks123!';
GRANT SELECT, INSERT, CREATE DATABASE, CREATE TABLE, CREATE VIEW ON otel.* TO hyperdx_ingest;
otel. يمكن التحكم في ذلك عبر متغير البيئة
HYPERDX_OTEL_EXPORTER_CLICKHOUSE_DATABASE. مرّر هذا إلى الـ collector على غرار متغيرات البيئة الأخرى.
سيرغب المستخدمون حتمًا في تصفية رسائل الأحداث وتحويلها وإثرائها أثناء الإدخال. ونظرًا إلى أن إعدادات موصل ClickStack لا يمكن تعديلها، فإننا نوصي المستخدمين الذين يحتاجون إلى مزيد من تصفية الأحداث ومعالجتها بأحد الخيارين التاليين:
المعالجة - التصفية، والتحويل، والإثراء
- نشر نسختهم الخاصة من OTel collector لتنفيذ التصفية والمعالجة، ثم إرسال الأحداث إلى ClickStack collector عبر OTLP لإدخالها إلى ClickHouse.
- نشر نسختهم الخاصة من OTel collector وإرسال الأحداث مباشرةً إلى ClickHouse باستخدام ClickHouse exporter.
-
Processors - تأخذ Processors البيانات التي تجمعها receivers وتعدّلها أو تحوّلها قبل إرسالها إلى exporters. وتُطبَّق Processors بالترتيب المحدد في قسم
processorsضمن إعدادات collector. وهي اختيارية، لكن يُوصى عادةً باستخدام الحد الأدنى منها. عند استخدام OTel collector مع ClickHouse، نوصي بقصر Processors على ما يلي:
- استخدام memory_limiter لمنع حالات نفاد الذاكرة في collector. راجع تقدير الموارد للاطلاع على التوصيات.
- أي processor ينفّذ إثراءً استنادًا إلى السياق. على سبيل المثال، يتيح Kubernetes Attributes Processor الضبط التلقائي لـ resource attributes الخاصة بـ spans وmetrics وlogs باستخدام metadata الخاصة بـ k8s، مثل إثراء الأحداث بمعرّف pod المصدر.
- Tail أو head sampling عند الحاجة إلى traces.
- Basic filtering - إسقاط الأحداث غير المطلوبة إذا تعذر تنفيذ ذلك عبر operator (انظر أدناه).
- Batching - وهو أمر أساسي عند العمل مع ClickHouse لضمان إرسال البيانات على دفعات. راجع “Optimizing inserts”.
- Operators - توفّر Operators أبسط وحدة معالجة متاحة على مستوى receiver. ويجري دعم parsing الأساسي، مما يسمح بضبط حقول مثل Severity وTimestamp. كما يجري دعم parsing باستخدام JSON وregex هنا، إلى جانب تصفية الأحداث والتحويلات الأساسية. ونوصي بتنفيذ تصفية الأحداث هنا.
يوضح الإعداد التالي كيفية جمع بيانات ملف السجل غير المنظَّم هذا. ويمكن استخدام هذا الإعداد بواسطة مُجمِّع يعمل بدور agent لإرسال البيانات إلى بوابة ClickStack. لاحظ استخدام المشغّلات لاستخراج البنية من أسطر السجل (
مثال
regex_parser) وتصفية الأحداث، إلى جانب معالج لتجميع الأحداث على دفعات والحد من استخدام الذاكرة.
لاحظ ضرورة تضمين ترويسة authorization التي تحتوي على مفتاح API للإدخال الخاص بك في أي تواصل عبر OTLP. لإعدادات أكثر تقدمًا، نوصي بالاطلاع على وثائق OpenTelemetry Collector.
file=code_snippets/ClickStack/config-unstructured-logs-with-processor.yaml
receivers:
filelog:
include:
- /opt/data/logs/access-unstructured.log
start_at: beginning
operators:
- type: regex_parser
regex: '^(?P<ip>[\d.]+)\s+-\s+-\s+\[(?P<timestamp>[^\]]+)\]\s+"(?P<method>[A-Z]+)\s+(?P<url>[^\s]+)\s+HTTP/[^\s]+"\s+(?P<status>\d+)\s+(?P<size>\d+)\s+"(?P<referrer>[^"]*)"\s+"(?P<user_agent>[^"]*)"'
timestamp:
parse_from: attributes.timestamp
layout: '%d/%b/%Y:%H:%M:%S %z'
#22/Jan/2019:03:56:14 +0330
processors:
batch:
timeout: 1s
send_batch_size: 10000
memory_limiter:
check_interval: 1s
limit_mib: 2048
spike_limit_mib: 256
exporters:
# HTTP setup
otlphttp/hdx:
endpoint: 'http://localhost:4318'
headers:
authorization: <YOUR_INGESTION_API_KEY>
compression: gzip
# gRPC setup (alternative)
otlp/hdx:
endpoint: 'localhost:4317'
headers:
authorization: <YOUR_API_INGESTION_KEY>
compression: gzip
service:
telemetry:
metrics:
address: 0.0.0.0:9888 # Modified as 2 collectors running on same host
pipelines:
logs:
receivers: [filelog]
processors: [batch]
exporters: [otlphttp/hdx]
لتحقيق أداء عالٍ لعمليات الإدراج مع ضمانات قوية للاتساق، ينبغي الالتزام ببعض القواعد البسيطة عند إدراج بيانات observability في ClickHouse عبر ClickStack collector. ومع الإعداد الصحيح لـ OTel collector، يفترض أن يكون اتباع القواعد التالية سهلًا. ويساعد ذلك أيضًا على تجنّب المشكلات الشائعة التي يواجهها المستخدمون عند استخدام ClickHouse للمرة الأولى.
تحسين عمليات الإدراج
بشكل افتراضي، تؤدي كل عملية insert تُرسَل إلى ClickHouse إلى أن ينشئ ClickHouse فورًا جزءًا تخزينيًا يحتوي على بيانات عملية insert، إلى جانب بيانات وصفية أخرى يجب تخزينها. لذلك، فإن إرسال عدد أقل من عمليات insert بحيث تحتوي كل واحدة منها على قدر أكبر من البيانات، مقارنةً بإرسال عدد أكبر من عمليات insert بحيث تحتوي كل واحدة منها على قدر أقل من البيانات، يقلل عدد عمليات الكتابة المطلوبة. نوصي بإدراج البيانات في دفعات كبيرة نسبيًا، لا تقل عن 1,000 صف في كل مرة. يمكن العثور على مزيد من التفاصيل هنا. بشكل افتراضي، تكون عمليات insert إلى ClickHouse متزامنة، وتكون idempotent إذا كانت متطابقة. بالنسبة إلى الجداول التي تنتمي إلى عائلة محركات MergeTree، يطبّق ClickHouse افتراضيًا إلغاء تكرار عمليات insert تلقائيًا. وهذا يعني أن عمليات insert تتحمّل حالات مثل ما يلي:
التجميع على دفعات
- (1) إذا واجهت العقدة التي تستقبل البيانات مشكلات، فستنتهي مهلة insert query (أو ستظهر error أكثر تحديدًا) ولن يصل أي إقرار.
- (2) إذا كانت العقدة قد كتبت البيانات، ولكن تعذّر إعادة الإقرار إلى مُرسل query بسبب انقطاع الشبكة، فسيحصل المُرسل إما على timeout أو على error في الشبكة.
timeout الخاص بـ batch processor، مما يضمن بقاء latency من طرف إلى طرف في pipeline منخفضًا، وأن تكون الدفعات ذات حجم متسق.
عادةً ما يضطر المستخدمون إلى إرسال دفعات أصغر عندما يكون معدل النقل لدى المجمّع منخفضًا، ومع ذلك يظلون يتوقعون وصول البيانات إلى ClickHouse بأقل زمن وصول ممكن من طرف إلى طرف. في هذه الحالة، تُرسل الدفعات الصغيرة عند انتهاء مهلة
استخدم عمليات الإدراج غير المتزامنة
timeout الخاصة بـ batch processor. وقد يسبب ذلك مشكلات، وهنا تصبح عمليات الإدراج غير المتزامنة ضرورية. ونادرًا ما تظهر هذه المشكلة إذا كنت ترسل البيانات إلى ClickStack collector الذي يعمل كبوابة Gateway، إذ يخفف هذا الإشكال من خلال عمله كمجمّع — راجع أدوار المجمّع.
إذا تعذر ضمان دفعات كبيرة، يمكنك إسناد التجميع إلى ClickHouse باستخدام عمليات الإدراج غير المتزامنة. ففي عمليات الإدراج غير المتزامنة، تُدرج البيانات أولًا في مخزن مؤقت، ثم تُكتب لاحقًا إلى تخزين قاعدة البيانات بشكل غير متزامن.
عند تمكين عمليات الإدراج غير المتزامنة، عندما يستقبل ClickHouse ① insert query، تُكتب بيانات الاستعلام ② فورًا إلى مخزن مؤقت داخل الذاكرة. وعندما يحدث ③ التفريغ التالي للمخزن المؤقت، تُرتَّب بياناته sorted وتُكتب كجزء إلى تخزين قاعدة البيانات. لاحظ أن البيانات لا تكون قابلة للبحث عبر الاستعلامات قبل تفريغها إلى تخزين قاعدة البيانات؛ كما أن تفريغ المخزن المؤقت قابل للتهيئة.
لتمكين عمليات الإدراج غير المتزامنة للمجمّع، أضف
async_insert=1 إلى connection string. ونوصي باستخدام
wait_for_async_insert=1 (وهو الإعداد الافتراضي) للحصول على ضمانات التسليم — راجع هنا لمزيد من التفاصيل.
تُدرج البيانات من async insert بمجرد تفريغ المخزن المؤقت في ClickHouse. ويحدث ذلك إما بعد تجاوز
async_insert_max_data_size أو بعد مرور
async_insert_busy_timeout_ms Milliseconds منذ أول INSERT query. وإذا ضُبط
async_insert_stale_timeout_ms على قيمة غير صفرية، فستُدرج البيانات بعد
async_insert_stale_timeout_ms milliseconds منذ آخر query. يمكنك ضبط هذه الإعدادات للتحكم في زمن الوصول من طرف إلى طرف في pipeline لديك. وتجد هنا إعدادات إضافية يمكن استخدامها لضبط تفريغ المخزن المؤقت. وبوجه عام، تكون القيم الافتراضية مناسبة.
أخيرًا، فإن سلوك deduplication السابق المرتبط بعمليات الإدراج المتزامنة في ClickHouse لا يكون مفعّلًا افتراضيًا عند استخدام عمليات الإدراج غير المتزامنة. وإذا لزم الأمر، فراجع الإعداد
ضع في اعتبارك عمليات الإدراج غير المتزامنة التكيفيةفي الحالات التي يُستخدم فيها عدد قليل من agent، مع معدل نقل منخفض ولكن متطلبات صارمة لزمن الوصول من طرف إلى طرف، قد تكون عمليات الإدراج غير المتزامنة التكيفية مفيدة. لكن عمومًا، لا تكون مناسبة لحالات استخدام Observability ذات معدل النقل المرتفع، كما هو الحال مع ClickHouse.
async_insert_deduplicate.
يمكن العثور على التفاصيل الكاملة حول تهيئة هذه الميزة في صفحة التوثيق، أو في منشور المدونة المتعمق.
يعمل ClickStack OTel مجمّع كمثيل بوابة — راجع أدوار المجمّع. وتوفّر هذه المثيلات خدمة مستقلة، عادةً لكل مركز بيانات أو لكل منطقة. وهي تستقبل الأحداث من التطبيقات (أو من مجمّعات أخرى بدور وكيل) عبر OTLP endpoint واحد. وعادةً ما يُنشر عدد من مثيلات مجمّع، مع استخدام موازن تحميل جاهز لتوزيع الحمل بينها. الهدف من هذه المعمارية هو تخفيف عبء المعالجة كثيفة الاستهلاك عن الوكلاء، مما يقلّل استخدامهم للموارد. ويمكن لبوابات ClickStack هذه تنفيذ مهام التحويل التي كان سيتعيّن على الوكلاء تنفيذها لولا ذلك. إضافةً إلى ذلك، من خلال تجميع الأحداث من عدد كبير من الوكلاء، يمكن للبوابات ضمان إرسال دفعات كبيرة إلى ClickHouse، مما يتيح إدراجًا بكفاءة. ويمكن توسيع مجمّعات البوابة هذه بسهولة مع إضافة المزيد من الوكلاء ومصادر SDK وزيادة throughput للأحداث.
التوسّع
قد يلاحظ القرّاء أن البُنى المعمارية المذكورة أعلاه لا تستخدم Kafka كصفّ رسائل. يُعد استخدام صفّ Kafka كمخزن مؤقت للرسائل نمطًا تصميميًا شائعًا في معماريات logging، وقد اشتهرت به حزمة ELK. ويوفّر ذلك عدة مزايا: أبرزها أنه يساعد في توفير ضمانات أقوى لتسليم الرسائل، كما يساعد على التعامل مع الضغط العكسي. تُرسَل الرسائل من وكلاء التجميع إلى Kafka وتُكتَب على القرص. ومن الناحية النظرية، ينبغي أن يوفّر مثيل Kafka عنقودي مخزنًا مؤقتًا عالي الإنتاجية للرسائل، لأن كتابة البيانات تسلسليًا إلى القرص تفرض عبئًا حسابيًا أقل من parse الرسالة ومعالجتها. في Elastic، على سبيل المثال، تفرض tokenization وindexing عبئًا إضافيًا كبيرًا. ومن خلال إبعاد البيانات عن الوكلاء، فإنك تقلل أيضًا من خطر فقدان الرسائل نتيجة تدوير السجلات في المصدر. وأخيرًا، يوفّر بعض إمكانات إعادة تشغيل الرسائل والنسخ المتماثل بين المناطق، وهو ما قد يكون جذابًا لبعض حالات الاستخدام. ومع ذلك، يستطيع ClickHouse التعامل مع insert البيانات بسرعة كبيرة جدًا — ملايين الصفوف في الثانية على عتاد متوسط. كما أن الضغط العكسي من ClickHouse نادر. وفي كثير من الأحيان، يعني الاعتماد على صفّ Kafka مزيدًا من التعقيد المعماري والتكلفة. وإذا كان بإمكانك تبنّي مبدأ أن السجلات لا تحتاج إلى ضمانات التسليم نفسها التي تحتاجها المعاملات البنكية وغيرها من البيانات بالغة الأهمية، فنحن نوصي بتجنّب تعقيد Kafka. ومع ذلك، إذا كنت تحتاج إلى ضمانات تسليم عالية أو إلى القدرة على إعادة تشغيل البيانات (وربما إلى مصادر متعددة)، فقد تكون Kafka إضافة معمارية مفيدة. في هذه الحالة, يمكن تهيئة وكلاء OTel لإرسال البيانات إلى Kafka عبر Kafka exporter. وتستهلك مثيلات بوابة الرسائل بدورها باستخدام Kafka receiver. نوصي بالرجوع إلى وثائق Confluent وOTel لمزيد من التفاصيل.
إضافة Kafka
تهيئة OTel مجمّعيمكن تهيئة توزيعة ClickStack OpenTelemetry مجمّع مع Kafka باستخدام تهيئة مجمّع مخصّصة.
تعتمد متطلبات الموارد لـ OTel collector على معدل مرور الأحداث، وحجم الرسائل، ومقدار المعالجة التي تُجرى. ويوفّر مشروع OpenTelemetry اختبارات benchmark يمكن للمستخدمين الاستفادة منها لتقدير متطلبات الموارد. وفقًا لتجربتنا، يمكن لمثيل gateway في ClickStack مزوّد بـ 3 أنوية و12GB من RAM معالجة نحو 60 ألف حدث في الثانية. ويفترض ذلك pipeline معالجة بسيطًا يقتصر على إعادة تسمية الحقول، من دون استخدام regular expressions. بالنسبة إلى مثيلات agent المسؤولة عن إرسال الأحداث إلى gateway، والتي يقتصر دورها على تعيين timestamp للحدث، فنوصي بتحديد الحجم بناءً على العدد المتوقع من logs في الثانية. وتمثل الأرقام التالية قيماً تقريبية يمكنك استخدامها كنقطة بداية:
تقدير الموارد
|معدل السجلات
|الموارد المخصصة لـ collector agent
|1k/second
|0.2CPU, 0.2GiB
|5k/second
|0.5 CPU, 0.5GiB
|10k/second
|1 CPU, 1GiB
ينشئ ClickStack مجمّع جداول تخزّن السمات في أعمدة
اختيار المخطط: Map أم JSON
Map(LowCardinality(String), String) بشكل افتراضي. وهذا هو المخطط المُوصى به لأحمال عمل observability. كما يتوفر مخطط من النوع
JSON في إصدار بيتا للتقييم على أحمال العمل التي تتضمن مجموعة صغيرة ومستقرة من مفاتيح السمات.
للاطلاع على المقارنة الكاملة، ومعرفة الحالات المناسبة لكل خيار، ومتغيرات البيئة المطلوبة لتمكين مخطط النوع
JSON، وخطوات الترحيل التفصيلية، راجع Map vs JSON type.