الخلاصةيوضّح هذا الدليل كيفية مراقبة وظائف AWS Lambda باستخدام ClickStack عبر Rotel Lambda Extension لجمع سجلات الوظائف، وسجلات الامتداد، وبيانات OpenTelemetry وإرسالها مباشرةً إلى ClickHouse. ستتعلّم كيفية:
- نشر طبقة Rotel Lambda Extension على وظائف Lambda لديك
- تهيئة الامتداد لتصدير السجلات والتتبعات إلى ClickStack
- تعطيل CloudWatch Logs اختياريًا لتقليل التكاليف
يوضح هذا القسم كيفية تهيئة وظائف AWS Lambda الحالية لديك لإرسال السجلات والتتبعات إلى ClickStack باستخدام Rotel Lambda Extension.
التكامل مع وظائف Lambda الحالية
المتطلبات الأساسية
- مثيل ClickStack قيد التشغيل
- وظائف AWS Lambda المراد مراقبتها
- AWS CLI مُعدّ مع الأذونات المناسبة
- دور تنفيذ Lambda مزوّد بأذونات لإضافة الطبقات
1
اختر طبقة Rotel Lambda Extension المناسبة
اختر طبقة Lambda التي تتوافق مع معمارية بيئة تشغيل Lambda لديك. يعتمد الحقل
{version}
على منطقة AWS التي تنشر إليها. راجع صفحة الإصدارات
للاطلاع على أحدث أرقام الإصدارات المطابقة لمنطقتك.
المناطق المتاحة:
|المعمارية
|ARN
|x86-64/amd64
arn:aws:lambda:{region}:418653438961:layer:rotel-extension-amd64:{version}
|arm64
arn:aws:lambda:{region}:418653438961:layer:rotel-extension-arm64:{version}
- us-east-, us-west-
- eu-central-1, eu-north-1, eu-west-
- ca-central-1
- ap-southeast-, ap-northeast-
- ap-south-1
- sa-east-1
2
أضِف طبقة Rotel إلى دالة Lambda الخاصة بك
في هذه الأمثلة، استبدل
{arch} و
{region} و
{version} بالقيم المناسبة المذكورة أعلاه.
الخيار 1: Console في AWS
- افتح Console الخاصة بـ AWS Lambda
- انتقل إلى دالة Lambda الخاصة بك
- مرّر إلى قسم Layers وانقر على Add a layer
- اختر Specify an ARN
- أدخل ARN الخاص بطبقة Rotel:
arn:aws:lambda:{region}:418653438961:layer:rotel-extension-{arch}:{version}
- انقر على Add
الخيار 2: AWS CLI
aws lambda update-function-configuration \
--function-name my-function \
--layers arn:aws:lambda:{region}:418653438961:layer:rotel-extension-{arch}:{version}
الخيار 3: AWS SAM
Resources:
MyFunction:
Type: AWS::Serverless::Function
Properties:
# ... other configuration ...
Layers:
- arn:aws:lambda:{region}:418653438961:layer:rotel-extension-{arch}:{version}
3
اضبط الامتداد للتصدير إلى ClickStack
يُضبط Rotel Lambda Extension باستخدام متغيرات البيئة. تحتاج إلى ضبط endpoint الخاص بمُصدِّر OTLP بحيث يشير إلى مثيل ClickStack الخاص بك. تفترض الأمثلة أن دالة AWS Lambda لديك قادرة على الوصول إلى مثيل ClickStack.
الإعدادات المتقدمة (باستخدام ملف لإعدادات أكثر تعقيدًا، أنشئ ملف
الإعداد الأساسي (متغيرات البيئة)أضف متغيرات البيئة هذه إلى دالة Lambda الخاصة بك:
# Required: ClickStack OTLP endpoint
ROTEL_OTLP_EXPORTER_ENDPOINT=https://clickstack.example.com:4317
# Optional: Authentication headers
ROTEL_OTLP_EXPORTER_CUSTOM_HEADERS="Authorization=<YOUR_INGESTION_API_KEY>"
# Optional: Service name (defaults to Lambda function name)
ROTEL_OTEL_RESOURCE_ATTRIBUTES="service.name=my-lambda-api,service.version=1.0.0"
الإعدادات المتقدمة (باستخدام ملف لإعدادات أكثر تعقيدًا، أنشئ ملف
.env)
rotel.env داخل حزمة Lambda function الخاصة بك:rotel.env:
ثم عيّن متغير البيئة بحيث يشير إلى هذا الملف:
ROTEL_OTLP_EXPORTER_ENDPOINT=https://clickstack.example.com:4317
ROTEL_OTLP_EXPORTER_CUSTOM_HEADERS="Authorization=<YOUR_INGESTION_API_KEY>"
ROTEL_OTEL_RESOURCE_ATTRIBUTES="service.name=my-lambda-api,deployment.environment=production"
ROTEL_ENV_FILE=/var/task/rotel.env
استخدام AWS Secrets Manager أو Parameter Storeفي عمليات النشر الإنتاجية، خزّن القيم الحساسة مثل مفاتيح API في AWS Secrets Manager أو Parameter Store:مثال على AWS Secrets Manager:
مثال على AWS Parameter Store:
ROTEL_OTLP_EXPORTER_ENDPOINT=https://clickstack.example.com:4317
ROTEL_OTLP_EXPORTER_CUSTOM_HEADERS="Authorization=${arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789012:secret:clickstack-api-key-abc123}"
أذونات IAM المطلوبة:أضِف هذه الأذونات إلى دور التنفيذ الخاص بـ Lambda:لـ Secrets Manager:
ROTEL_OTLP_EXPORTER_ENDPOINT=https://clickstack.example.com:4317
ROTEL_OTLP_EXPORTER_CUSTOM_HEADERS="Authorization=${arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:parameter/clickstack-api-key}"
في Parameter Store:
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"secretsmanager:GetSecretValue",
"secretsmanager:BatchGetSecretValue"
],
"Resource": "arn:aws:secretsmanager:us-east-1:123456789012:secret:clickstack-api-key-*"
}
]
}
{
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ssm:GetParameters"
],
"Resource": "arn:aws:ssm:us-east-1:123456789012:parameter/clickstack-api-key"
}
]
}
تضيف استدعاءات AWS API لاسترداد القيم السرية من 100 إلى 150 ملّي ثانية إلى زمن بدء التشغيل البارد. تُسترد القيم السرية على دفعات (حتى 10) وفقط عند التهيئة، لذا لا تتأثر عمليات الاستدعاء اللاحقة.
4
اختبر التكامل
استدعِ دالة Lambda الخاصة بك للتأكد من إرسال السجلات إلى ClickStack:
تحقّق من سجلات Lambda بحثًا عن أي أخطاء:
aws lambda invoke \
--function-name my-function \
--payload '{"test": "data"}' \
response.json
aws logs tail /aws/lambda/my-function --follow
5
تحقّق من السجلات في HyperDX
بعد اكتمال الإعداد، سجّل الدخول إلى HyperDX (واجهة مستخدم ClickStack) وتحقّق من وصول السجلات:ابحث عن السمات الأساسية التالية في السجلات:
service.name: اسم دالة Lambda الخاصة بك
faas.name: اسم دالة AWS Lambda
faas.invocation_id: معرّف الاستدعاء الفريد
cloud.provider: “aws”
cloud.platform: “aws_lambda”
بشكل افتراضي، ترسل AWS Lambda جميع السجلات إلى CloudWatch Logs، وقد تصبح هذه العملية مكلفة عند التوسّع. بعد التأكد من أن السجلات تتدفق إلى ClickStack، يمكنك تعطيل تسجيل CloudWatch لتقليل التكاليف.
تعطيل CloudWatch Logs (لتحسين التكلفة)
1
إزالة أذونات CloudWatch من دور التنفيذ
- افتح AWS Console وانتقل إلى AWS Lambda
- انتقل إلى دالة Lambda الخاصة بك
- حدّد Configuration → Permissions
- انقر على اسم دور التنفيذ لفتح وحدة تحكم IAM
- عدّل الدور وأزل أي actions من نوع
logs:*:
- إذا كنت تستخدم سياسة مخصصة، فعدّلها لإزالة
logs:CreateLogGroupو
logs:CreateLogStreamو
logs:PutLogEvents
- إذا كنت تستخدم سياسة AWS المُدارة
AWSLambdaBasicExecutionRole، فأزلها من الدور
- إذا كنت تستخدم سياسة مخصصة، فعدّلها لإزالة
- احفظ الدور
2
التحقّق من تعطيل تسجيل CloudWatch
استدعِ دالتك مرة أخرى وتحقّق مما يلي:
- عدم إنشاء أي streams جديدة للسجلات في CloudWatch
- استمرار ظهور السجلات في ClickStack/HyperDX
# يجب ألا يعرض هذا أي streams جديدة للسجلات بعد تغيير السياسة
aws logs describe-log-streams \
--log-group-name /aws/lambda/my-function \
--order-by LastEventTime \
--descending \
--max-items 5
يعمل Rotel Lambda Extension بسلاسة مع طبقات auto-instrumentation في OpenTelemetry لجمع تتبع وmetrics الموزعة بالإضافة إلى سجل.
إضافة auto-instrumentation في OpenTelemetry
1
اختر طبقة auto-instrumentation المناسبة للغتك
توفّر AWS طبقات auto-instrumentation في OpenTelemetry لعدة لغات:
اعثر على أحدث الإصدارات في AWS OpenTelemetry Lambda repository.
|اللغة
|نمط ARN للطبقة
|Node.js
arn:aws:lambda:{region}:901920570463:layer:aws-otel-nodejs-{arch}-ver-{version}
|Python
arn:aws:lambda:{region}:901920570463:layer:aws-otel-python-{arch}-ver-{version}
|Java
arn:aws:lambda:{region}:901920570463:layer:aws-otel-java-agent-{arch}-ver-{version}
2
أضف كلتا الطبقتين إلى دالتك
أضف كلتا طبقة امتداد Rotel وطبقة auto-instrumentation:
aws lambda update-function-configuration \
--function-name my-function \
--layers \
arn:aws:lambda:{region}:418653438961:layer:rotel-extension-{arch}:{version} \
arn:aws:lambda:{region}:901920570463:layer:aws-otel-nodejs-{arch}-ver-1-30-2:1
3
اضبط auto-instrumentation
عيّن متغير البيئة
AWS_LAMBDA_EXEC_WRAPPER لتمكين auto-instrumentation:بالنسبة إلى Node.js:
بالنسبة إلى Python:
AWS_LAMBDA_EXEC_WRAPPER=/opt/otel-handler
بالنسبة إلى Java:
AWS_LAMBDA_EXEC_WRAPPER=/opt/otel-instrument
AWS_LAMBDA_EXEC_WRAPPER=/opt/otel-handler
4
تحقّق من تتبع في HyperDX
بعد استدعاء دالتك:
- انتقل إلى عرض Traces في HyperDX
- ينبغي أن تظهر لك تتبع تتضمن spans من دالة Lambda الخاصة بك
- ستُربط تتبع مع سجل عبر السمتين
trace_idو
span_id
اطّلع على تطبيق Python التجريبي الذي يوضّح Rotel Lambda Extension:
تطبيقات توضيحية
- Python + ClickHouse: تطبيق Python مزوّد بـ instrumentation يدوي لـ OpenTelemetry، يرسل تتبع وسجل مباشرةً إلى ClickHouse
إذا كانت لديك أسئلة حول Rotel، يُرجى الانضمام إلى خادم Discord الخاص بـ Rotel ومشاركة ملاحظاتك أو طرح أسئلتك. ويمكنك أيضًا الاطّلاع على Rotel Lambda Extension للمساهمة في أي تحسينات.
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موارد إضافية
- Rotel Lambda Extension: الشفرة المصدرية ووثائق مفصلة
- Rotel Core: مستوى بيانات OTel خفيف الوزن الذي يشغّل الامتداد