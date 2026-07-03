# daemonset.yaml mode : daemonset # مطلوب لاستخدام مقاييس استخدام CPU/الذاكرة في kubeletstats clusterRole : create : true rules : - apiGroups : - '' resources : - nodes/proxy verbs : - get presets : logsCollection : enabled : true hostMetrics : enabled : true # يهيّئ Kubernetes Processor لإضافة بيانات Kubernetes الوصفية. # يضيف المعالج k8sattributes إلى جميع مسارات pipelines ويضيف القواعد اللازمة إلى ClusterRole. # لمزيد من المعلومات: https://opentelemetry.io/docs/kubernetes/collector/components/#kubernetes-attributes-processor kubernetesAttributes : enabled : true # عند التمكين، سيستخرج المعالج جميع labels الخاصة بالـ pod المرتبط ويضيفها كـ resource attributes. # سيكون الاسم الدقيق للـ label هو المفتاح. extractAllPodLabels : true # عند التمكين، سيستخرج المعالج جميع annotations الخاصة بالـ pod المرتبط ويضيفها كـ resource attributes. # سيكون الاسم الدقيق للـ annotation هو المفتاح. extractAllPodAnnotations : true # يهيّئ collector لجمع مقاييس العقدة والـ pod والحاوية من خادم API على kubelet. # يضيف receiver المسمى kubeletstats إلى مسار metrics ويضيف القواعد اللازمة إلى ClusterRole. # لمزيد من المعلومات: https://opentelemetry.io/docs/kubernetes/collector/components/#kubeletstats-receiver kubeletMetrics : enabled : true extraEnvs : - name : HYPERDX_API_KEY valueFrom : secretKeyRef : name : hyperdx-secret key : HYPERDX_API_KEY optional : true - name : YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT valueFrom : configMapKeyRef : name : otel-config-vars key : YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT config : receivers : # يهيّئ مقاييس kubelet إضافية kubeletstats : collection_interval : 20s auth_type : 'serviceAccount' endpoint : '${env:K8S_NODE_NAME}:10250' insecure_skip_verify : true metrics : k8s.pod.cpu_limit_utilization : enabled : true k8s.pod.cpu_request_utilization : enabled : true k8s.pod.memory_limit_utilization : enabled : true k8s.pod.memory_request_utilization : enabled : true k8s.pod.uptime : enabled : true k8s.node.uptime : enabled : true k8s.container.cpu_limit_utilization : enabled : true k8s.container.cpu_request_utilization : enabled : true k8s.container.memory_limit_utilization : enabled : true k8s.container.memory_request_utilization : enabled : true container.uptime : enabled : true exporters : otlphttp : endpoint : "${env:YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT}" headers : authorization : "${env:HYPERDX_API_KEY}" compression : gzip service : pipelines : logs : exporters : - otlphttp metrics : exporters : - otlphttp