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يستخدم ClickStack مكوّن OTel collector من OpenTelemetry لجمع السجلات والمقاييس وأحداث Kubernetes من مجموعات Kubernetes وإعادة توجيهها إلى ClickStack. نحن ندعم تنسيق سجلات OTel الأصلي، ولا نحتاج إلى أي تهيئة إضافية خاصة بأي مورّد. يغطي هذا الدليل ما يلي:
  • السجلات
  • مقاييس البنية التحتية
لإرسال مقاييس على مستوى التطبيق أو APM/traces، ستحتاج أيضًا إلى إضافة تكامل اللغة المقابل إلى تطبيقك.
يفترض هذا الدليل أنك قمت بنشر ClickStack OTel collector بوصفه gateway، مع تأمينه باستخدام مفتاح واجهة برمجة تطبيقات للإدخال.

إنشاء ملفات تكوين مخطط Helm لـ OTel

لجمع السجلات والمقاييس من كل عقدة ومن العنقود نفسه، سنحتاج إلى نشر جامعَي OpenTelemetry منفصلين. سيُنشر أحدهما كـ DaemonSet لجمع السجلات والمقاييس من كل عقدة، وسيُنشر الآخر كعملية نشر لجمع السجلات والمقاييس من العنقود نفسه.

إنشاء Kubernetes secret لمفتاح API

أنشئ Kubernetes secret جديدًا باستخدام مفتاح واجهة برمجة تطبيقات للإدخال من HyperDX. ستستخدمه المكوّنات المُثبّتة أدناه لإدخال البيانات بأمان إلى ClickStack OTel collector لديك:
بالإضافة إلى ذلك، أنشئ ConfigMap يحدّد موقع ClickStack OTel collector الخاص بك:

إنشاء تهيئة الـ DaemonSet

سيجمع الـ DaemonSet السجلات والمقاييس من كل عقدة في العنقود، لكنه لن يجمع أحداث Kubernetes أو المقاييس على مستوى العنقود بالكامل. نزّل ملف البيان الخاص بـ DaemonSet:

إنشاء تهيئة النشر

لجمع أحداث Kubernetes والمقاييس على مستوى العنقود بالكامل، سنحتاج إلى نشر جامع OpenTelemetry منفصل ككائن Deployment. نزّل ملف البيان الخاص بالنشر:

نشر جامع OpenTelemetry

يمكن الآن نشر جامع OpenTelemetry في عنقود Kubernetes لديك باستخدام مخطط Helm لـ OpenTelemetry. أضف مستودع Helm الخاص بـ OpenTelemetry:
ثبّت حزمة Helm باستخدام الإعدادات أعلاه:
copy
الآن، يُفترض أن تظهر المقاييس والسجلات وأحداث Kubernetes من عنقود Kubernetes لديك داخل HyperDX.

تمرير وسوم المورد إلى الكبسولات (مُوصى به)

لربط السجلات والمقاييس والتتبعات على مستوى التطبيق ببيانات Kubernetes الوصفية (مثل اسم الكبسولة، ومساحة الأسماء، وما إلى ذلك)، ستحتاج إلى تمرير بيانات Kubernetes الوصفية إلى تطبيقك باستخدام متغير البيئة OTEL_RESOURCE_ATTRIBUTES. فيما يلي مثال على كائن نشر يمرّر بيانات Kubernetes الوصفية إلى التطبيق باستخدام متغيرات البيئة:
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦