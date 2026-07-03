- السجلات
- مقاييس البنية التحتية
يفترض هذا الدليل أنك قمت بنشر ClickStack OTel collector بوصفه gateway، مع تأمينه باستخدام مفتاح واجهة برمجة تطبيقات للإدخال.
لإرسال مقاييس على مستوى التطبيق أو APM/traces، ستحتاج أيضًا إلى إضافة تكامل اللغة المقابل إلى تطبيقك.
لجمع السجلات والمقاييس من كل عقدة ومن العنقود نفسه، سنحتاج إلى نشر جامعَي OpenTelemetry منفصلين. سيُنشر أحدهما كـ DaemonSet لجمع السجلات والمقاييس من كل عقدة، وسيُنشر الآخر كعملية نشر لجمع السجلات والمقاييس من العنقود نفسه.
إنشاء ملفات تكوين مخطط Helm لـ OTel
أنشئ Kubernetes secret جديدًا باستخدام مفتاح واجهة برمجة تطبيقات للإدخال من HyperDX. ستستخدمه المكوّنات المُثبّتة أدناه لإدخال البيانات بأمان إلى ClickStack OTel collector لديك:
إنشاء Kubernetes secret لمفتاح API
بالإضافة إلى ذلك، أنشئ ConfigMap يحدّد موقع ClickStack OTel collector الخاص بك:
kubectl create secret generic hyperdx-secret \
--from-literal=HYPERDX_API_KEY=<ingestion_api_key> \
kubectl create configmap -n=otel-demo otel-config-vars --from-literal=YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT=<OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT>
# e.g. kubectl create configmap -n=otel-demo otel-config-vars --from-literal=YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT=http://my-hyperdx-hdx-oss-v2-otel-collector:4318
سيجمع الـ DaemonSet السجلات والمقاييس من كل عقدة في العنقود، لكنه لن يجمع أحداث Kubernetes أو المقاييس على مستوى العنقود بالكامل. نزّل ملف البيان الخاص بـ DaemonSet:
إنشاء تهيئة الـ DaemonSet
curl -O https://raw.githubusercontent.com/ClickHouse/clickhouse-docs/refs/heads/main/docs/use-cases/observability/clickstack/example-datasets/_snippets/k8s_daemonset.yaml
- ClickStack المُدار
- ClickStack مفتوح المصدر
k8s_daemonset.yaml
k8s_daemonset.yaml
# daemonset.yaml
mode: daemonset
# مطلوب لاستخدام مقاييس استخدام CPU/الذاكرة من kubeletstats
clusterRole:
create: true
rules:
- apiGroups:
- ''
resources:
- nodes/proxy
verbs:
- get
presets:
logsCollection:
enabled: true
hostMetrics:
enabled: true
# يهيئ معالج Kubernetes لإضافة البيانات الوصفية الخاصة بـ Kubernetes.
# يضيف المعالج k8sattributes إلى جميع المسارات ويضيف القواعد اللازمة إلى ClusterRole.
# مزيد من المعلومات: https://opentelemetry.io/docs/kubernetes/collector/components/#kubernetes-attributes-processor
kubernetesAttributes:
enabled: true
# عند التمكين، سيستخرج المعالج جميع التسميات الخاصة بأي جراب مرتبط ويضيفها كسمات مورد.
# سيكون الاسم الدقيق للتسمية هو المفتاح.
extractAllPodLabels: true
# عند التمكين، سيستخرج المعالج جميع التعليقات التوضيحية الخاصة بأي جراب مرتبط ويضيفها كسمات مورد.
# سيكون الاسم الدقيق للتعليق التوضيحي هو المفتاح.
extractAllPodAnnotations: true
# يهيئ المجمّع لجمع مقاييس العقدة والجراب والحاوية من خادم واجهة برمجة التطبيقات على kubelet.
# يضيف المستقبِل kubeletstats إلى مسار المقاييس ويضيف القواعد اللازمة إلى ClusterRole.
# مزيد من المعلومات: https://opentelemetry.io/docs/kubernetes/collector/components/#kubeletstats-receiver
kubeletMetrics:
enabled: true
extraEnvs:
- name: YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT
valueFrom:
configMapKeyRef:
name: otel-config-vars
key: YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT
config:
receivers:
# يهيئ مقاييس kubelet إضافية
kubeletstats:
collection_interval: 20s
auth_type: 'serviceAccount'
endpoint: '${env:K8S_NODE_NAME}:10250'
insecure_skip_verify: true
metrics:
k8s.pod.cpu_limit_utilization:
enabled: true
k8s.pod.cpu_request_utilization:
enabled: true
k8s.pod.memory_limit_utilization:
enabled: true
k8s.pod.memory_request_utilization:
enabled: true
k8s.pod.uptime:
enabled: true
k8s.node.uptime:
enabled: true
k8s.container.cpu_limit_utilization:
enabled: true
k8s.container.cpu_request_utilization:
enabled: true
k8s.container.memory_limit_utilization:
enabled: true
k8s.container.memory_request_utilization:
enabled: true
container.uptime:
enabled: true
exporters:
otlphttp:
endpoint: "${env:YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT}"
compression: gzip
service:
pipelines:
logs:
exporters:
- otlphttp
metrics:
exporters:
- otlphttp
لجمع أحداث Kubernetes والمقاييس على مستوى العنقود بالكامل، سنحتاج إلى نشر جامع OpenTelemetry منفصل ككائن Deployment. نزّل ملف البيان الخاص بالنشر:
إنشاء تهيئة النشر
curl -O https://raw.githubusercontent.com/ClickHouse/clickhouse-docs/refs/heads/main/docs/use-cases/observability/clickstack/example-datasets/_snippets/k8s_deployment.yaml
- ClickStack المُدار
- ClickStack مفتوح المصدر
k8s_deployment.yaml
k8s_deployment.yaml
# deployment.yaml
mode: deployment
image:
repository: otel/opentelemetry-collector-contrib
tag: 0.123.0
# نحتاج إلى جامع واحد فقط من هذه الجوامع، لأن أي عدد أكبر سيؤدي إلى إنتاج بيانات مكررة
replicaCount: 1
presets:
kubernetesAttributes:
enabled: true
# عند التمكين، سيستخرج المعالج جميع labels الخاصة بـ pod المرتبط ويضيفها كسمات resource.
# سيكون الاسم الدقيق لـ label هو المفتاح.
extractAllPodLabels: true
# عند التمكين، سيستخرج المعالج جميع annotations الخاصة بـ pod المرتبط ويضيفها كسمات resource.
# سيكون الاسم الدقيق لـ annotation هو المفتاح.
extractAllPodAnnotations: true
# يهيّئ الـ collector لجمع أحداث Kubernetes.
# يضيف k8sobject receiver إلى logs pipeline ويجمع أحداث Kubernetes افتراضيًا.
# مزيد من المعلومات: https://opentelemetry.io/docs/kubernetes/collector/components/#kubernetes-objects-receiver
kubernetesEvents:
enabled: true
# يهيّئ Kubernetes Cluster Receiver لجمع metrics على مستوى cluster.
# يضيف k8s_cluster receiver إلى metrics pipeline ويضيف القواعد اللازمة إلى ClusterRole.
# مزيد من المعلومات: https://opentelemetry.io/docs/kubernetes/collector/components/#kubernetes-cluster-receiver
clusterMetrics:
enabled: true
extraEnvs:
- name: YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT
valueFrom:
configMapKeyRef:
name: otel-config-vars
key: YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT
config:
exporters:
otlphttp:
endpoint: "${env:YOUR_OTEL_COLLECTOR_ENDPOINT}"
compression: gzip
service:
pipelines:
logs:
exporters:
- otlphttp
metrics:
exporters:
- otlphttp
يمكن الآن نشر جامع OpenTelemetry في عنقود Kubernetes لديك باستخدام مخطط Helm لـ OpenTelemetry. أضف مستودع Helm الخاص بـ OpenTelemetry:
نشر جامع OpenTelemetry
ثبّت حزمة Helm باستخدام الإعدادات أعلاه:
helm repo add open-telemetry https://open-telemetry.github.io/opentelemetry-helm-charts # Add OTel Helm repo
الآن، يُفترض أن تظهر المقاييس والسجلات وأحداث Kubernetes من عنقود Kubernetes لديك داخل HyperDX. لربط السجلات والمقاييس والتتبعات على مستوى التطبيق ببيانات Kubernetes الوصفية (مثل اسم الكبسولة، ومساحة الأسماء، وما إلى ذلك)، ستحتاج إلى تمرير بيانات Kubernetes الوصفية إلى تطبيقك باستخدام متغير البيئة
copy
helm install my-opentelemetry-collector-deployment open-telemetry/opentelemetry-collector -f k8s_deployment.yaml
helm install my-opentelemetry-collector-daemonset open-telemetry/opentelemetry-collector -f k8s_daemonset.yaml
OTEL_RESOURCE_ATTRIBUTES.
فيما يلي مثال على كائن نشر يمرّر بيانات Kubernetes الوصفية إلى
التطبيق باستخدام متغيرات البيئة:
# my_app_deployment.yaml
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
metadata:
name: app-deployment
spec:
replicas: 1
selector:
matchLabels:
app: app
template:
metadata:
labels:
app: app
# Combined with the Kubernetes Attribute Processor, this will ensure
# the pod's logs and metrics will be associated with a service name.
service.name: <MY_APP_NAME>
spec:
containers:
- name: app-container
image: my-image
env:
# ... other environment variables
# Collect K8s metadata from the downward API to forward to the app
- name: POD_NAME
valueFrom:
fieldRef:
fieldPath: metadata.name
- name: POD_UID
valueFrom:
fieldRef:
fieldPath: metadata.uid
- name: POD_NAMESPACE
valueFrom:
fieldRef:
fieldPath: metadata.namespace
- name: NODE_NAME
valueFrom:
fieldRef:
fieldPath: spec.nodeName
- name: DEPLOYMENT_NAME
valueFrom:
fieldRef:
fieldPath: metadata.labels['deployment']
# Forward the K8s metadata to the app via OTEL_RESOURCE_ATTRIBUTES
- name: OTEL_RESOURCE_ATTRIBUTES
value: k8s.pod.name=$(POD_NAME),k8s.pod.uid=$(POD_UID),k8s.namespace.name=$(POD_NAMESPACE),k8s.node.name=$(NODE_NAME),k8s.deployment.name=$(DEPLOYMENT_NAME)