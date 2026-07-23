إنشاء مهمة ClickPipes

ClickHouse Cloud Console → مصادر البيانات → Create ClickPipe المصدر: Amazon S3

الاتصال:

مسار ملف S3 : مسار bucket سجلات Cloudflare لديك مع حرف بدل لمطابقة الملفات. إذا فعّلت المجلدات الفرعية اليومية في Logpush، فاستخدم ** للمطابقة عبر المجلدات الفرعية: بدون مجلدات فرعية: https://your-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/logs/* مجلدات فرعية يومية: https://your-bucket.s3.us-east-1.amazonaws.com/logs/**/*

: مسار bucket سجلات Cloudflare لديك مع حرف بدل لمطابقة الملفات. إذا فعّلت المجلدات الفرعية اليومية في Logpush، فاستخدم للمطابقة عبر المجلدات الفرعية: المصادقة: اختر طريقة المصادقة وقدّم بيانات الاعتماد أو IAM Role ARN

إعدادات الإدخال:

انقر على البيانات الواردة، ثم اضبط ما يلي:

فعّل الإدخال المستمر

الترتيب: الترتيب المعجمي

يكتب Cloudflare Logpush الملفات بأسماء تعتمد على التاريخ (مثل 20250127/... )، وهذا يتوافق طبيعيًا مع الترتيب المعجمي. ويتحقق ClickPipes من وجود ملفات جديدة كل 30 ثانية، ثم يُدخل أي ملف يحمل اسمًا أكبر من اسم آخر ملف تمت معالجته.

مطابقة المخطط:

انقر على تحليل المعلومات. يأخذ ClickPipes عينات من ملفات السجل ويكتشف المخطط تلقائيًا. راجع الأعمدة المُعيّنة واضبط الأنواع حسب الحاجة. حدّد مفتاح ترتيب للجدول الوجهة — وبالنسبة إلى سجلات Cloudflare، يُعد (EdgeStartTimestamp, ClientCountry, EdgeResponseStatus) خيارًا جيدًا.

انقر على إكمال الإعداد.