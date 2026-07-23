تحقّق من إعدادات التسجيل في MongoDB

ينشئ MongoDB 4.4+ سجلات JSON منظَّمة افتراضيًا. تحقّق من موقع ملف السجل:

cat /etc/mongod.conf | grep -A 5 systemLog

مسارات سجلات MongoDB الشائعة:

Linux (apt/yum) : /var/log/mongodb/mongod.log

: macOS (Homebrew) : /usr/local/var/log/mongodb/mongo.log

: Docker: غالبًا ما تُسجَّل السجلات إلى stdout، ولكن يمكن تهيئة MongoDB للكتابة إلى /var/log/mongodb/mongod.log

إذا كان MongoDB يسجّل إلى stdout، فقم بتهيئته للكتابة إلى ملف عبر تحديث mongod.conf :

systemLog : destination : file path : /var/log/mongodb/mongod.log logAppend : true

بعد تغيير الإعدادات، أعد تشغيل MongoDB: