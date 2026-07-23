باختصاراجمع سجلات خادم MongoDB (بتنسيق JSON للإصدار 4.4 فأحدث) واعرضها بصريًا في ClickStack باستخدام مستقبِل OTel
filelog. يتضمن ذلك مجموعة بيانات تجريبية ولوحة معلومات مُعدّة مسبقًا.
يتناول هذا القسم كيفية تهيئة تثبيت MongoDB الحالي لديك لإرسال السجلات إلى ClickStack عبر تعديل تهيئة ClickStack OTel collector. إذا كنت ترغب في اختبار تكامل MongoDB قبل تهيئة بيئتك الحالية، فيمكنك التجربة باستخدام الإعداد المُعد مسبقًا والبيانات النموذجية الخاصة بنا في قسم “مجموعة البيانات التجريبية”.
التكامل مع MongoDB الحالي
المتطلبات الأساسية
- مثيل ClickStack قيد التشغيل
- تثبيت MongoDB مُدار ذاتيًا وموجود مسبقًا (الإصدار 4.4 أو أحدث)
- إمكانية الوصول إلى ملفات سجلّات MongoDB
1
تحقّق من إعدادات التسجيل في MongoDB
ينشئ MongoDB 4.4+ سجلات JSON منظَّمة افتراضيًا. تحقّق من موقع ملف السجل:
مسارات سجلات MongoDB الشائعة:
cat /etc/mongod.conf | grep -A 5 systemLog
- Linux (apt/yum):
/var/log/mongodb/mongod.log
- macOS (Homebrew):
/usr/local/var/log/mongodb/mongo.log
- Docker: غالبًا ما تُسجَّل السجلات إلى stdout، ولكن يمكن تهيئة MongoDB للكتابة إلى
/var/log/mongodb/mongod.log
mongod.conf:
بعد تغيير الإعدادات، أعد تشغيل MongoDB:
systemLog:
destination: file
path: /var/log/mongodb/mongod.log
logAppend: true
# For systemd
sudo systemctl restart mongod
# For Docker
docker restart <mongodb-container>
2
أنشئ تهيئة مخصّصة لـ OTel collector خاصة بـ MongoDB
يتيح لك ClickStack توسيع التهيئة الأساسية لـ OpenTelemetry Collector من خلال تحميل ملف تهيئة مخصّص وتعيين متغير بيئة. وتُدمج التهيئة المخصّصة مع التهيئة الأساسية التي يديرها HyperDX عبر OpAMP.أنشئ ملفًا باسم
mongodb-monitoring.yaml بالتكوين التالي:
receivers:
filelog/mongodb:
include:
- /var/log/mongodb/mongod.log
start_at: beginning
operators:
- type: json_parser
parse_from: body
parse_to: attributes
timestamp:
parse_from: attributes.t.$$date
layout: '2006-01-02T15:04:05.000-07:00'
layout_type: gotime
severity:
parse_from: attributes.s
overwrite_text: true
mapping:
fatal: F
error: E
warn: W
info: I
debug:
- D1
- D2
- D3
- D4
- D5
- type: move
from: attributes.msg
to: body
- type: add
field: attributes.source
value: "mongodb"
- type: add
field: resource["service.name"]
value: "mongodb-production"
service:
pipelines:
logs/mongodb:
receivers: [filelog/mongodb]
processors:
- memory_limiter
- transform
- batch
exporters:
- clickhouse
- في التهيئة المخصّصة، لا تحتاج إلا إلى تعريف
receiversو
pipelinesالجديدين. أمّا
processors(
memory_limiterو
transformو
batch) و
exporters(
clickhouse) فهي معرّفة مسبقًا في تهيئة ClickStack الأساسية — وما عليك سوى الإشارة إليها بأسمائها.
- تستخدم هذه التهيئة
start_at: beginningلقراءة جميع السجلات الموجودة عند بدء تشغيل المجمّع. في عمليات النشر على بيئة الإنتاج، غيّرها إلى
start_at: endلتجنّب إعادة إدخال السجلات عند إعادة تشغيل المجمّع.
3
تهيئة ClickStack لتحميل إعدادات مخصصة
لتمكين إعداد مخصص للمجمّع في عملية نشر ClickStack الحالية، يجب عليك:
- ربط ملف الإعدادات المخصص عند
/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
- تعيين متغير البيئة
CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
- ربط دليل سجلات MongoDB لكي يتمكن المجمّع من قراءته
- Docker Compose
- Docker Run (All-in-One Image)
حدّث إعدادات نشر ClickStack لديك:
services:
clickstack:
# ... الإعدادات الحالية ...
environment:
- CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
# ... متغيرات بيئة أخرى ...
volumes:
- ./mongodb-monitoring.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro
- /var/log/mongodb:/var/log/mongodb:ro
# ... وحدات تخزين أخرى ...
تأكد من أن ClickStack collector لديه أذونات مناسبة لقراءة ملفات سجل MongoDB. في بيئات الإنتاج، استخدم عمليات ربط للقراءة فقط (
:ro) واتبع مبدأ أقل قدر من الامتيازات.
4
التحقق من السجلات في HyperDX
بعد إتمام الإعداد، سجّل الدخول إلى HyperDX وتأكد من وصول السجلات:
اختبر تكامل MongoDB باستخدام مجموعة بيانات نموذجية مُعدّة مسبقًا قبل تهيئة أنظمة الإنتاج لديك.
مجموعة بيانات تجريبية
1
تنزيل مجموعة البيانات النموذجية
نزّل ملف السجل النموذجي:
curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/mongodb/mongod.log
2
إنشاء تهيئة collector للاختبار
أنشئ ملفًا باسم
mongodb-demo.yaml بالتكوين التالي:
cat > mongodb-demo.yaml << 'EOF'
receivers:
filelog/mongodb:
include:
- /tmp/mongodb-demo/mongod.log
start_at: beginning
operators:
- type: json_parser
parse_from: body
parse_to: attributes
timestamp:
parse_from: attributes.t.$$date
layout: '2006-01-02T15:04:05.000-07:00'
layout_type: gotime
severity:
parse_from: attributes.s
overwrite_text: true
mapping:
fatal: F
error: E
warn: W
info: I
debug:
- D1
- D2
- D3
- D4
- D5
- type: move
from: attributes.msg
to: body
- type: add
field: attributes.source
value: "mongodb-demo"
- type: add
field: resource["service.name"]
value: "mongodb-demo"
service:
pipelines:
logs/mongodb-demo:
receivers: [filelog/mongodb]
processors:
- memory_limiter
- transform
- batch
exporters:
- clickhouse
EOF
3
تشغيل ClickStack باستخدام التهيئة التجريبية
شغّل ClickStack باستخدام السجلات والتهيئة التجريبيتين:
docker run --name clickstack-demo \
-p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \
-e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \
-v "$(pwd)/mongodb-demo.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \
-v "$(pwd)/mongod.log:/tmp/mongodb-demo/mongod.log:ro" \
clickhouse/clickstack-all-in-one:latest
التحقق من السجلات في HyperDXبعد تشغيل ClickStack:
- افتح HyperDX وسجّل الدخول إلى حسابك (قد تحتاج أولًا إلى إنشاء حساب)
- انتقل إلى عرض Search واضبط المصدر على
Logs
- اضبط النطاق الزمني ليشمل 2026-03-09 00:00:00 - 2026-03-10 00:00:00 (UTC)
لوحات المعلومات والتصورات
1
تنزيل تهيئة لوحة المعلومات
.
2
استيراد لوحة معلومات مُعدّة مسبقًا
- افتح HyperDX وانتقل إلى قسم لوحات المعلومات.
- انقر على “استيراد لوحة معلومات” في الزاوية العلوية اليمنى ضمن قائمة النقاط الثلاث.
- ارفع ملف mongodb-logs-dashboard.json ثم انقر على إنهاء الاستيراد.
3
ستُنشأ لوحة المعلومات مع تهيئة جميع التصورات مسبقًا
بالنسبة إلى مجموعة البيانات التجريبية، اضبط النطاق الزمني ليشمل 2026-03-09 00:00:00 - 2026-03-10 00:00:00 (UTC).
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
تحقّق من أن الإعدادات الفعّالة تتضمّن مستقبِل filelog الخاص بك:
عدم ظهور أي سجلات في HyperDX
افحص سجلات collector بحثًا عن أخطاء:
docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/effective.yaml | grep -A 10 filelog
docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/agent.log
تحقق من أن MongoDB يُخرج السجلات بتنسيق JSON (4.4+):
تعذّر تحليل السجلات بشكل صحيح
إذا لم يكن الإخراج بتنسيق JSON صالحًا، فقد يكون إصدار MongoDB لديك يستخدم تنسيق سجل نصي قديمًا (ما قبل 4.4). ستحتاج إلى استبدال العامل
tail -1 /var/log/mongodb/mongod.log | python3 -m json.tool
json_parser بـ
regex_parser، أو الترقية إلى MongoDB 4.4+.
الخطوات التالية
- أعدّ التنبيهات للأحداث الحرجة (الارتفاعات المفاجئة في معدلات الأخطاء، وعتبات الاستعلامات البطيئة)
- أنشئ لوحات معلومات إضافية لحالات استخدام محددة (مراقبة مجموعات النسخ المتماثلة، وتتبّع الاتصالات)
يعتمد هذا الدليل على OpenTelemetry Collector المدمج في ClickStack لتوفير إعداد سريع. بالنسبة إلى عمليات النشر في بيئة الإنتاج، نوصي بتشغيل OTel Collector خاص بك وإرسال البيانات إلى نقطة نهاية OTLP الخاصة بـ ClickStack. راجع إرسال بيانات OpenTelemetry للاطلاع على إعدادات بيئة الإنتاج.