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باختصاراجمع سجلات خادم MongoDB (بتنسيق JSON للإصدار 4.4 فأحدث) واعرضها بصريًا في ClickStack باستخدام مستقبِل OTel filelog. يتضمن ذلك مجموعة بيانات تجريبية ولوحة معلومات مُعدّة مسبقًا.

التكامل مع MongoDB الحالي

يتناول هذا القسم كيفية تهيئة تثبيت MongoDB الحالي لديك لإرسال السجلات إلى ClickStack عبر تعديل تهيئة ClickStack OTel collector. إذا كنت ترغب في اختبار تكامل MongoDB قبل تهيئة بيئتك الحالية، فيمكنك التجربة باستخدام الإعداد المُعد مسبقًا والبيانات النموذجية الخاصة بنا في قسم “مجموعة البيانات التجريبية”.

المتطلبات الأساسية

  • مثيل ClickStack قيد التشغيل
  • تثبيت MongoDB مُدار ذاتيًا وموجود مسبقًا (الإصدار 4.4 أو أحدث)
  • إمكانية الوصول إلى ملفات سجلّات MongoDB
1

تحقّق من إعدادات التسجيل في MongoDB

ينشئ MongoDB 4.4+ سجلات JSON منظَّمة افتراضيًا. تحقّق من موقع ملف السجل:
مسارات سجلات MongoDB الشائعة:
  • Linux (apt/yum): /var/log/mongodb/mongod.log
  • macOS (Homebrew): /usr/local/var/log/mongodb/mongo.log
  • Docker: غالبًا ما تُسجَّل السجلات إلى stdout، ولكن يمكن تهيئة MongoDB للكتابة إلى /var/log/mongodb/mongod.log
إذا كان MongoDB يسجّل إلى stdout، فقم بتهيئته للكتابة إلى ملف عبر تحديث mongod.conf:
بعد تغيير الإعدادات، أعد تشغيل MongoDB:
2

أنشئ تهيئة مخصّصة لـ OTel collector خاصة بـ MongoDB

يتيح لك ClickStack توسيع التهيئة الأساسية لـ OpenTelemetry Collector من خلال تحميل ملف تهيئة مخصّص وتعيين متغير بيئة. وتُدمج التهيئة المخصّصة مع التهيئة الأساسية التي يديرها HyperDX عبر OpAMP.أنشئ ملفًا باسم mongodb-monitoring.yaml بالتكوين التالي:
  • في التهيئة المخصّصة، لا تحتاج إلا إلى تعريف receivers وpipelines الجديدين. أمّا processors (memory_limiter وtransform وbatch) وexporters (clickhouse) فهي معرّفة مسبقًا في تهيئة ClickStack الأساسية — وما عليك سوى الإشارة إليها بأسمائها.
  • تستخدم هذه التهيئة start_at: beginning لقراءة جميع السجلات الموجودة عند بدء تشغيل المجمّع. في عمليات النشر على بيئة الإنتاج، غيّرها إلى start_at: end لتجنّب إعادة إدخال السجلات عند إعادة تشغيل المجمّع.
3

تهيئة ClickStack لتحميل إعدادات مخصصة

لتمكين إعداد مخصص للمجمّع في عملية نشر ClickStack الحالية، يجب عليك:
  1. ربط ملف الإعدادات المخصص عند /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
  2. تعيين متغير البيئة CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
  3. ربط دليل سجلات MongoDB لكي يتمكن المجمّع من قراءته
حدّث إعدادات نشر ClickStack لديك:
تأكد من أن ClickStack collector لديه أذونات مناسبة لقراءة ملفات سجل MongoDB. في بيئات الإنتاج، استخدم عمليات ربط للقراءة فقط (:ro) واتبع مبدأ أقل قدر من الامتيازات.
4

التحقق من السجلات في HyperDX

بعد إتمام الإعداد، سجّل الدخول إلى HyperDX وتأكد من وصول السجلات:

مجموعة بيانات تجريبية

اختبر تكامل MongoDB باستخدام مجموعة بيانات نموذجية مُعدّة مسبقًا قبل تهيئة أنظمة الإنتاج لديك.
1

تنزيل مجموعة البيانات النموذجية

نزّل ملف السجل النموذجي:
2

إنشاء تهيئة collector للاختبار

أنشئ ملفًا باسم mongodb-demo.yaml بالتكوين التالي:
3

تشغيل ClickStack باستخدام التهيئة التجريبية

شغّل ClickStack باستخدام السجلات والتهيئة التجريبيتين:

التحقق من السجلات في HyperDX

بعد تشغيل ClickStack:
  1. افتح HyperDX وسجّل الدخول إلى حسابك (قد تحتاج أولًا إلى إنشاء حساب)
  2. انتقل إلى عرض Search واضبط المصدر على Logs
  3. اضبط النطاق الزمني ليشمل 2026-03-09 00:00:00 - 2026-03-10 00:00:00 (UTC)

لوحات المعلومات والتصورات

1

تنزيل تهيئة لوحة المعلومات

.
2

استيراد لوحة معلومات مُعدّة مسبقًا

  1. افتح HyperDX وانتقل إلى قسم لوحات المعلومات.
  2. انقر على “استيراد لوحة معلومات” في الزاوية العلوية اليمنى ضمن قائمة النقاط الثلاث.
  1. ارفع ملف mongodb-logs-dashboard.json ثم انقر على إنهاء الاستيراد.
3

ستُنشأ لوحة المعلومات مع تهيئة جميع التصورات مسبقًا

بالنسبة إلى مجموعة البيانات التجريبية، اضبط النطاق الزمني ليشمل 2026-03-09 00:00:00 - 2026-03-10 00:00:00 (UTC).

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

عدم ظهور أي سجلات في HyperDX

تحقّق من أن الإعدادات الفعّالة تتضمّن مستقبِل filelog الخاص بك:
افحص سجلات collector بحثًا عن أخطاء:

تعذّر تحليل السجلات بشكل صحيح

تحقق من أن MongoDB يُخرج السجلات بتنسيق JSON ‏(4.4+):
إذا لم يكن الإخراج بتنسيق JSON صالحًا، فقد يكون إصدار MongoDB لديك يستخدم تنسيق سجل نصي قديمًا (ما قبل 4.4). ستحتاج إلى استبدال العامل json_parser بـ regex_parser، أو الترقية إلى MongoDB 4.4+.

الخطوات التالية

  • أعدّ التنبيهات للأحداث الحرجة (الارتفاعات المفاجئة في معدلات الأخطاء، وعتبات الاستعلامات البطيئة)
  • أنشئ لوحات معلومات إضافية لحالات استخدام محددة (مراقبة مجموعات النسخ المتماثلة، وتتبّع الاتصالات)

الانتقال إلى بيئة الإنتاج

يعتمد هذا الدليل على OpenTelemetry Collector المدمج في ClickStack لتوفير إعداد سريع. بالنسبة إلى عمليات النشر في بيئة الإنتاج، نوصي بتشغيل OTel Collector خاص بك وإرسال البيانات إلى نقطة نهاية OTLP الخاصة بـ ClickStack. راجع إرسال بيانات OpenTelemetry للاطلاع على إعدادات بيئة الإنتاج.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦