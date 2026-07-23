باختصار راقب مقاييس أداء Apache Kafka في ClickStack باستخدام OTel JMX Metric Gatherer. يتضمن مجموعة بيانات تجريبية ولوحة معلومات مُعدّة مسبقًا.

​ التكامل مع نشر Kafka حالي

راقب نشر Kafka الحالي لديك من خلال تشغيل حاوية OpenTelemetry JMX Metric Gatherer لجمع المقاييس وإرسالها إلى ClickStack عبر OTLP.

إذا كنت تريد اختبار هذا التكامل أولًا من دون تعديل إعداداتك الحالية، فانتقل إلى قسم مجموعة البيانات التجريبية

المتطلبات الأساسية

مثيل ClickStack قيد التشغيل

تثبيت Kafka قائم (الإصدار 2.0 أو أحدث) مع تمكين JMX

إمكانية الوصول عبر الشبكة بين ClickStack وKafka (منفذ JMX ‏9999، ومنفذ Kafka ‏9092)

ملف JAR الخاص بـ OpenTelemetry JMX Metric Gatherer (تعليمات التنزيل أدناه)

1 الحصول على مفتاح API لـ ClickStack يرسل JMX Metric Gatherer البيانات إلى نقطة نهاية OTLP الخاصة بـ ClickStack، والتي تتطلب المصادقة. افتح HyperDX على عنوان URL الخاص بـ ClickStack (على سبيل المثال، http://localhost:8080) أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول إذا لزم الأمر انتقل إلى إعدادات الفريق → مفاتيح API انسخ مفتاح API للإدخال الخاص بك عيّنه كمتغير بيئة: export CLICKSTACK_API_KEY = your-api-key-here 2 حمّل OpenTelemetry JMX Metric Gatherer حمّل ملف JAR الخاص بـ JMX Metric Gatherer: curl -L -o opentelemetry-jmx-metrics.jar \ https://github.com/open-telemetry/opentelemetry-java-contrib/releases/download/v1.32.0/opentelemetry-jmx-metrics.jar 3 تحقّق من تفعيل Kafka JMX تأكّد من أن JMX مفعّل على وسطاء Kafka لديك. بالنسبة إلى عمليات نشر Docker: services : kafka : image : confluentinc/cp-kafka:latest environment : JMX_PORT : 9999 KAFKA_JMX_HOSTNAME : kafka # ... other Kafka configuration ports : - "9092:9092" - "9999:9999" بالنسبة لعمليات النشر غير المعتمدة على Docker، اضبط ما يلي في إعدادات بدء تشغيل Kafka: export JMX_PORT = 9999 تأكّد من إمكانية الوصول إلى JMX: netstat -an | grep 9999 4 نشر JMX Metric Gatherer باستخدام Docker Compose يوضح هذا المثال إعدادًا كاملًا يضم Kafka وJMX Metric Gatherer وClickStack. عدّل أسماء الخدمات ونقاط النهاية لتتوافق مع عملية النشر الحالية لديك: services : clickstack : image : clickhouse/clickstack-all-in-one:latest ports : - "8080:8080" - "4317:4317" - "4318:4318" networks : - monitoring kafka : image : confluentinc/cp-kafka:latest hostname : kafka container_name : kafka environment : KAFKA_NODE_ID : 1 KAFKA_LISTENER_SECURITY_PROTOCOL_MAP : 'CONTROLLER:PLAINTEXT,PLAINTEXT:PLAINTEXT' KAFKA_ADVERTISED_LISTENERS : 'PLAINTEXT://kafka:9092' KAFKA_PROCESS_ROLES : 'broker,controller' KAFKA_CONTROLLER_QUORUM_VOTERS : '1@kafka:29093' KAFKA_LISTENERS : 'PLAINTEXT://kafka:9092,CONTROLLER://kafka:29093' KAFKA_CONTROLLER_LISTENER_NAMES : 'CONTROLLER' KAFKA_LOG_DIRS : '/tmp/kraft-combined-logs' KAFKA_OFFSETS_TOPIC_REPLICATION_FACTOR : 1 KAFKA_TRANSACTION_STATE_LOG_REPLICATION_FACTOR : 1 KAFKA_TRANSACTION_STATE_LOG_MIN_ISR : 1 CLUSTER_ID : 'MkU3OEVBNTcwNTJENDM2Qk' JMX_PORT : 9999 KAFKA_JMX_HOSTNAME : kafka KAFKA_JMX_OPTS : '-Dcom.sun.management.jmxremote -Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false -Djava.rmi.server.hostname=kafka -Dcom.sun.management.jmxremote.rmi.port=9999' ports : - "9092:9092" - "9999:9999" networks : - monitoring kafka-jmx-exporter : image : eclipse-temurin:11-jre depends_on : - kafka - clickstack environment : - CLICKSTACK_API_KEY=${CLICKSTACK_API_KEY} volumes : - ./opentelemetry-jmx-metrics.jar:/app/opentelemetry-jmx-metrics.jar command : > sh -c "java -Dotel.jmx.service.url=service:jmx:rmi:///jndi/rmi://kafka:9999/jmxrmi -Dotel.jmx.target.system=kafka -Dotel.metrics.exporter=otlp -Dotel.exporter.otlp.protocol=http/protobuf -Dotel.exporter.otlp.endpoint=http://clickstack:4318 -Dotel.exporter.otlp.headers=authorization=\${CLICKSTACK_API_KEY} -Dotel.resource.attributes=service.name=kafka,kafka.broker.id=broker-0 -Dotel.jmx.interval.milliseconds=10000 -jar /app/opentelemetry-jmx-metrics.jar" networks : - monitoring networks : monitoring : driver : bridge معلمات التكوين الأساسية: service:jmx:rmi:///jndi/rmi://kafka:9999/jmxrmi - عنوان URL للاتصال عبر JMX (استخدم اسم مضيف Kafka الخاص بك)

- عنوان URL للاتصال عبر JMX (استخدم اسم مضيف Kafka الخاص بك) otel.jmx.target.system=kafka - يفعّل المقاييس الخاصة بـ Kafka

- يفعّل المقاييس الخاصة بـ Kafka http://clickstack:4318 - نقطة نهاية OTLP عبر HTTP (استخدم اسم مضيف ClickStack الخاص بك)

- نقطة نهاية OTLP عبر HTTP (استخدم اسم مضيف ClickStack الخاص بك) authorization=\${CLICKSTACK_API_KEY} - مفتاح API للمصادقة (مطلوب)

- مفتاح API للمصادقة (مطلوب) service.name=kafka,kafka.broker.id=broker-0 - سمات المورد لأغراض التصفية

- سمات المورد لأغراض التصفية 10000 - الفاصل الزمني للتجميع بالمللي ثانية (10 ثوانٍ) 5 تحقّق من المقاييس في HyperDX سجّل الدخول إلى HyperDX وتأكد من أن المقاييس تصل بشكل صحيح: انتقل إلى Chart Explorer ابحث عن kafka.message.count أو kafka.partition.count يجب أن تظهر المقاييس كل 10 ثوانٍ المقاييس الرئيسية التي يجب التحقق منها: kafka.message.count - إجمالي الرسائل المُعالجة

- إجمالي الرسائل المُعالجة kafka.partition.count - إجمالي الأقسام

- إجمالي الأقسام kafka.partition.under_replicated - يجب أن تكون القيمة 0 في عنقود سليم

- يجب أن تكون القيمة 0 في عنقود سليم kafka.network.io - معدل نقل الشبكة

- معدل نقل الشبكة kafka.request.time.* - المئينات لزمن استجابة الطلب لتوليد نشاط وملء المزيد من المقاييس: # Create a test topic docker exec kafka bash -c "unset JMX_PORT && kafka-topics --create --topic test-topic --bootstrap-server kafka:9092 --partitions 3 --replication-factor 1" # Send test messages echo -e "Message 1

Message 2

Message 3" | docker exec -i kafka bash -c "unset JMX_PORT && kafka-console-producer --topic test-topic --bootstrap-server kafka:9092" عند تشغيل أوامر عميل Kafka ‏(kafka-topics وkafka-console-producer وما إلى ذلك) من داخل حاوية Kafka، فاسبِقها بـ unset JMX_PORT && لتجنّب تعارض منفذ JMX.

​ مجموعة البيانات التجريبية

للمستخدمين الذين يريدون اختبار تكامل مقاييس Kafka قبل تهيئة أنظمتهم الإنتاجية، نوفر مجموعة بيانات مُولَّدة مسبقًا تتضمن أنماطًا واقعية لمقاييس Kafka.

1 نزّل مجموعة بيانات المقاييس النموذجية نزّل ملفات المقاييس المُولَّدة مسبقًا (29 ساعة من مقاييس Kafka بأنماط واقعية): # نزّل مقاييس gauge (أعداد الأقسام، وأحجام الطوابير، وزمن الاستجابة، وتأخر المستهلك) curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/kafka/kafka-metrics-gauge.csv # نزّل مقاييس sum (معدلات الرسائل، ومعدلات البايتات، وأعداد الطلبات) curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/kafka/kafka-metrics-sum.csv تتضمن مجموعة البيانات أنماطًا واقعية لعنقود Kafka للتجارة الإلكترونية بوسيط واحد: 06:00-08:00: ذروة الصباح - ارتفاع حاد في حركة المرور انطلاقًا من خط الأساس الليلي

- ارتفاع حاد في حركة المرور انطلاقًا من خط الأساس الليلي 10:00-10:15: تخفيضات خاطفة - قفزة كبيرة إلى 3.5 أضعاف حركة المرور المعتادة

- قفزة كبيرة إلى 3.5 أضعاف حركة المرور المعتادة 11:30: حدث نشر - قفزة بمقدار 12 ضعفًا في تأخر المستهلك مع التقسيمات غير المكررة بما يكفي

- قفزة بمقدار 12 ضعفًا في تأخر المستهلك مع التقسيمات غير المكررة بما يكفي 14:00-15:30: ذروة التسوق - حركة مرور مرتفعة مستمرة عند 2.8 ضعف خط الأساس

- حركة مرور مرتفعة مستمرة عند 2.8 ضعف خط الأساس 17:00-17:30: ذروة ما بعد العمل - ذروة ثانوية في حركة المرور

- ذروة ثانوية في حركة المرور 18:45: إعادة توازن المستهلك - قفزة بمقدار 6 أضعاف في التأخر أثناء إعادة التوازن

- قفزة بمقدار 6 أضعاف في التأخر أثناء إعادة التوازن 20:00-22:00: تراجع المساء - انخفاض حاد إلى مستويات الليل 2 ابدأ ClickStack ابدأ مثيل ClickStack: docker run -d --name clickstack-demo \ -p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \ clickhouse/clickstack-all-in-one:latest 3 حمّل المقاييس إلى ClickStack حمّل المقاييس مباشرةً إلى ClickHouse: # حمّل مقاييس gauge (أعداد الأقسام، وأحجام الطوابير، وزمن الاستجابة، وتأخر المستهلك) cat kafka-metrics-gauge.csv | docker exec -i clickstack-demo \ clickhouse-client --query "INSERT INTO otel_metrics_gauge FORMAT CSVWithNames" # حمّل مقاييس sum (معدلات الرسائل، ومعدلات البايتات، وأعداد الطلبات) cat kafka-metrics-sum.csv | docker exec -i clickstack-demo \ clickhouse-client --query "INSERT INTO otel_metrics_sum FORMAT CSVWithNames" 4 تحقّق من المقاييس في HyperDX بعد التحميل، أسرع طريقة لرؤية مقاييسك هي عبر لوحة المعلومات المُعَدّة مسبقًا. انتقل إلى قسم لوحات المعلومات والتصور لاستيراد لوحة المعلومات وعرض جميع مقاييس Kafka دفعةً واحدة. عرض المنطقة الزمنية يعرض HyperDX الطوابع الزمنية وفقًا للمنطقة الزمنية المحلية في متصفحك. تمتد البيانات التجريبية عبر 2025-11-05 16:00:00 - 2025-11-06 16:00:00 (UTC). اضبط النطاق الزمني على 2025-11-04 16:00:00 - 2025-11-07 16:00:00 لضمان ظهور المقاييس التجريبية مهما كان موقعك. وبعد رؤية المقاييس، يمكنك تضييق النطاق إلى فترة 24 ساعة للحصول على تصورات أوضح.

​ لوحات المعلومات والتصورات

لمساعدتك على بدء مراقبة Kafka باستخدام ClickStack، نوفر تصورات أساسية لمقاييس Kafka.

1 نزّل إعدادات لوحة المعلومات . 2 استورد لوحة المعلومات الجاهزة مسبقًا افتح HyperDX وانتقل إلى قسم Dashboards انقر على Import Dashboard في الزاوية العلوية اليمنى ضمن قائمة النقاط الثلاث ارفع ملف kafka-metrics-dashboard.json وانقر على Finish Import 3 اعرض لوحة المعلومات ستُنشأ لوحة المعلومات مع إعداد جميع التصورات مسبقًا: بالنسبة إلى مجموعة البيانات التجريبية، اضبط النطاق الزمني على 2025-11-05 16:00:00 - 2025-11-06 16:00:00 (UTC) (عدّله وفقًا لمنطقتك الزمنية المحلية). لن تتضمن لوحة المعلومات المستوردة نطاقًا زمنيًا محددًا تلقائيًا.

​ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

​ عدم ظهور أي مقاييس في HyperDX

تحقق من ضبط مفتاح API وتمريره إلى الحاوية:

# Check environment variable echo $CLICKSTACK_API_KEY # Verify it's in the container docker exec < jmx-exporter-containe r > env | grep CLICKSTACK_API_KEY

إذا لم يكن موجودًا، فاضبطه ثم أعد التشغيل:

export CLICKSTACK_API_KEY = your-api-key-here docker compose up -d kafka-jmx-exporter

تحقّق من وصول المقاييس إلى ClickHouse:

docker exec < clickstack-containe r > clickhouse-client --query " SELECT DISTINCT MetricName FROM otel_metrics_sum WHERE ServiceName = 'kafka' LIMIT 10 "

إذا لم تظهر أي نتائج، فتحقق من سجلات JMX exporter:

docker compose logs kafka-jmx-exporter | grep -i "error\|connection" | tail -10

أنشئ نشاطًا على Kafka لتعبئة المقاييس:

# Create a test topic docker exec kafka bash -c "unset JMX_PORT && kafka-topics --create --topic test-topic --bootstrap-server kafka:9092 --partitions 3 --replication-factor 1" # Send test messages echo -e "Message 1

Message 2

Message 3" | docker exec -i kafka bash -c "unset JMX_PORT && kafka-console-producer --topic test-topic --bootstrap-server kafka:9092"

​ أخطاء المصادقة

إذا رأيت Authorization failed أو 401 Unauthorized :

تحقّق من مفتاح API في واجهة مستخدم HyperDX (الإعدادات → مفاتيح API → مفتاح API للإدخال) أعِد التصدير ثم أعِد التشغيل:

export CLICKSTACK_API_KEY = your-correct-api-key docker compose down docker compose up -d

​ تعارضات المنافذ مع أوامر عميل Kafka

عند تشغيل أوامر Kafka من داخل حاوية Kafka، قد يظهر لك:

Error: Port already in use: 9999

ابدأ الأوامر بـ unset JMX_PORT && :

docker exec kafka bash -c "unset JMX_PORT && kafka-topics --list --bootstrap-server kafka:9092"

​ مشكلات الاتصال بالشبكة

إذا كانت سجلات JMX exporter تعرض Connection refused :

تحقّق من أن جميع الحاويات على شبكة Docker نفسها:

docker compose ps docker network inspect < network-nam e >

اختبر الاتصال:

# From JMX exporter to ClickStack docker exec < jmx-exporter-containe r > sh -c "timeout 2 bash -c 'cat < /dev/null > /dev/tcp/clickstack/4318' && echo 'Connected' || echo 'Failed'"

​ الخطوات التالية

قم بإعداد التنبيهات للمقاييس الحرجة (التقسيمات غير المكررة بما يكفي، وزيادة تأخر المستهلك، والارتفاعات المفاجئة في زمن استجابة الطلبات)

أنشئ لوحات معلومات إضافية لحالات استخدام محددة (معدل النقل لكل topic، ومراقبة consumer group)

راقب عدة وسطاء Kafka عبر إضافة مثيلات إضافية من JMX Metric Gatherer مع resource attributes فريدة لـ kafka.broker.id

​ الانتقال إلى بيئة الإنتاج

يرسل هذا الدليل المقاييس مباشرةً من JMX Metric Gatherer إلى نقطة نهاية OTLP الخاصة بـ ClickStack، وهو ما يناسب الاختبار وعمليات النشر الصغيرة.

بالنسبة إلى بيئات الإنتاج، انشر OpenTelemetry Collector الخاص بك بوصفه agent لتلقّي المقاييس من JMX Exporter وإعادة توجيهها إلى ClickStack. يوفّر ذلك التجميع الدفعي، والمرونة، والإدارة المركزية للتهيئة.