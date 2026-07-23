باختصارراقب مقاييس أداء Apache Kafka في ClickStack باستخدام OTel JMX Metric Gatherer. يتضمن مجموعة بيانات تجريبية ولوحة معلومات مُعدّة مسبقًا.
راقب نشر Kafka الحالي لديك من خلال تشغيل حاوية OpenTelemetry JMX Metric Gatherer لجمع المقاييس وإرسالها إلى ClickStack عبر OTLP. إذا كنت تريد اختبار هذا التكامل أولًا من دون تعديل إعداداتك الحالية، فانتقل إلى قسم مجموعة البيانات التجريبية.
التكامل مع نشر Kafka حالي
المتطلبات الأساسية
- مثيل ClickStack قيد التشغيل
- تثبيت Kafka قائم (الإصدار 2.0 أو أحدث) مع تمكين JMX
- إمكانية الوصول عبر الشبكة بين ClickStack وKafka (منفذ JMX 9999، ومنفذ Kafka 9092)
- ملف JAR الخاص بـ OpenTelemetry JMX Metric Gatherer (تعليمات التنزيل أدناه)
1
الحصول على مفتاح API لـ ClickStack
يرسل JMX Metric Gatherer البيانات إلى نقطة نهاية OTLP الخاصة بـ ClickStack، والتي تتطلب المصادقة.
- افتح HyperDX على عنوان URL الخاص بـ ClickStack (على سبيل المثال، http://localhost:8080)
- أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول إذا لزم الأمر
- انتقل إلى إعدادات الفريق → مفاتيح API
- انسخ مفتاح API للإدخال الخاص بك
- عيّنه كمتغير بيئة:
export CLICKSTACK_API_KEY=your-api-key-here
2
حمّل OpenTelemetry JMX Metric Gatherer
حمّل ملف JAR الخاص بـ JMX Metric Gatherer:
curl -L -o opentelemetry-jmx-metrics.jar \
https://github.com/open-telemetry/opentelemetry-java-contrib/releases/download/v1.32.0/opentelemetry-jmx-metrics.jar
3
تحقّق من تفعيل Kafka JMX
تأكّد من أن JMX مفعّل على وسطاء Kafka لديك. بالنسبة إلى عمليات نشر Docker:
بالنسبة لعمليات النشر غير المعتمدة على Docker، اضبط ما يلي في إعدادات بدء تشغيل Kafka:
services:
kafka:
image: confluentinc/cp-kafka:latest
environment:
JMX_PORT: 9999
KAFKA_JMX_HOSTNAME: kafka
# ... other Kafka configuration
ports:
- "9092:9092"
- "9999:9999"
تأكّد من إمكانية الوصول إلى JMX:
export JMX_PORT=9999
netstat -an | grep 9999
4
نشر JMX Metric Gatherer باستخدام Docker Compose
يوضح هذا المثال إعدادًا كاملًا يضم Kafka وJMX Metric Gatherer وClickStack. عدّل أسماء الخدمات ونقاط النهاية لتتوافق مع عملية النشر الحالية لديك:
معلمات التكوين الأساسية:
services:
clickstack:
image: clickhouse/clickstack-all-in-one:latest
ports:
- "8080:8080"
- "4317:4317"
- "4318:4318"
networks:
- monitoring
kafka:
image: confluentinc/cp-kafka:latest
hostname: kafka
container_name: kafka
environment:
KAFKA_NODE_ID: 1
KAFKA_LISTENER_SECURITY_PROTOCOL_MAP: 'CONTROLLER:PLAINTEXT,PLAINTEXT:PLAINTEXT'
KAFKA_ADVERTISED_LISTENERS: 'PLAINTEXT://kafka:9092'
KAFKA_PROCESS_ROLES: 'broker,controller'
KAFKA_CONTROLLER_QUORUM_VOTERS: '1@kafka:29093'
KAFKA_LISTENERS: 'PLAINTEXT://kafka:9092,CONTROLLER://kafka:29093'
KAFKA_CONTROLLER_LISTENER_NAMES: 'CONTROLLER'
KAFKA_LOG_DIRS: '/tmp/kraft-combined-logs'
KAFKA_OFFSETS_TOPIC_REPLICATION_FACTOR: 1
KAFKA_TRANSACTION_STATE_LOG_REPLICATION_FACTOR: 1
KAFKA_TRANSACTION_STATE_LOG_MIN_ISR: 1
CLUSTER_ID: 'MkU3OEVBNTcwNTJENDM2Qk'
JMX_PORT: 9999
KAFKA_JMX_HOSTNAME: kafka
KAFKA_JMX_OPTS: '-Dcom.sun.management.jmxremote -Dcom.sun.management.jmxremote.authenticate=false -Dcom.sun.management.jmxremote.ssl=false -Djava.rmi.server.hostname=kafka -Dcom.sun.management.jmxremote.rmi.port=9999'
ports:
- "9092:9092"
- "9999:9999"
networks:
- monitoring
kafka-jmx-exporter:
image: eclipse-temurin:11-jre
depends_on:
- kafka
- clickstack
environment:
- CLICKSTACK_API_KEY=${CLICKSTACK_API_KEY}
volumes:
- ./opentelemetry-jmx-metrics.jar:/app/opentelemetry-jmx-metrics.jar
command: >
sh -c "java
-Dotel.jmx.service.url=service:jmx:rmi:///jndi/rmi://kafka:9999/jmxrmi
-Dotel.jmx.target.system=kafka
-Dotel.metrics.exporter=otlp
-Dotel.exporter.otlp.protocol=http/protobuf
-Dotel.exporter.otlp.endpoint=http://clickstack:4318
-Dotel.exporter.otlp.headers=authorization=\${CLICKSTACK_API_KEY}
-Dotel.resource.attributes=service.name=kafka,kafka.broker.id=broker-0
-Dotel.jmx.interval.milliseconds=10000
-jar /app/opentelemetry-jmx-metrics.jar"
networks:
- monitoring
networks:
monitoring:
driver: bridge
service:jmx:rmi:///jndi/rmi://kafka:9999/jmxrmi- عنوان URL للاتصال عبر JMX (استخدم اسم مضيف Kafka الخاص بك)
otel.jmx.target.system=kafka- يفعّل المقاييس الخاصة بـ Kafka
http://clickstack:4318- نقطة نهاية OTLP عبر HTTP (استخدم اسم مضيف ClickStack الخاص بك)
authorization=\${CLICKSTACK_API_KEY}- مفتاح API للمصادقة (مطلوب)
service.name=kafka,kafka.broker.id=broker-0- سمات المورد لأغراض التصفية
10000- الفاصل الزمني للتجميع بالمللي ثانية (10 ثوانٍ)
5
تحقّق من المقاييس في HyperDX
سجّل الدخول إلى HyperDX وتأكد من أن المقاييس تصل بشكل صحيح:
- انتقل إلى Chart Explorer
- ابحث عن
kafka.message.countأو
kafka.partition.count
- يجب أن تظهر المقاييس كل 10 ثوانٍ
kafka.message.count- إجمالي الرسائل المُعالجة
kafka.partition.count- إجمالي الأقسام
kafka.partition.under_replicated- يجب أن تكون القيمة 0 في عنقود سليم
kafka.network.io- معدل نقل الشبكة
kafka.request.time.*- المئينات لزمن استجابة الطلب
# Create a test topic
docker exec kafka bash -c "unset JMX_PORT && kafka-topics --create --topic test-topic --bootstrap-server kafka:9092 --partitions 3 --replication-factor 1"
# Send test messages
echo -e "Message 1\nMessage 2\nMessage 3" | docker exec -i kafka bash -c "unset JMX_PORT && kafka-console-producer --topic test-topic --bootstrap-server kafka:9092"
عند تشغيل أوامر عميل Kafka (kafka-topics وkafka-console-producer وما إلى ذلك) من داخل حاوية Kafka، فاسبِقها بـ
unset JMX_PORT && لتجنّب تعارض منفذ JMX.
للمستخدمين الذين يريدون اختبار تكامل مقاييس Kafka قبل تهيئة أنظمتهم الإنتاجية، نوفر مجموعة بيانات مُولَّدة مسبقًا تتضمن أنماطًا واقعية لمقاييس Kafka.
مجموعة البيانات التجريبية
1
نزّل مجموعة بيانات المقاييس النموذجية
نزّل ملفات المقاييس المُولَّدة مسبقًا (29 ساعة من مقاييس Kafka بأنماط واقعية):
تتضمن مجموعة البيانات أنماطًا واقعية لعنقود Kafka للتجارة الإلكترونية بوسيط واحد:
# نزّل مقاييس gauge (أعداد الأقسام، وأحجام الطوابير، وزمن الاستجابة، وتأخر المستهلك)
curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/kafka/kafka-metrics-gauge.csv
# نزّل مقاييس sum (معدلات الرسائل، ومعدلات البايتات، وأعداد الطلبات)
curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/kafka/kafka-metrics-sum.csv
- 06:00-08:00: ذروة الصباح - ارتفاع حاد في حركة المرور انطلاقًا من خط الأساس الليلي
- 10:00-10:15: تخفيضات خاطفة - قفزة كبيرة إلى 3.5 أضعاف حركة المرور المعتادة
- 11:30: حدث نشر - قفزة بمقدار 12 ضعفًا في تأخر المستهلك مع التقسيمات غير المكررة بما يكفي
- 14:00-15:30: ذروة التسوق - حركة مرور مرتفعة مستمرة عند 2.8 ضعف خط الأساس
- 17:00-17:30: ذروة ما بعد العمل - ذروة ثانوية في حركة المرور
- 18:45: إعادة توازن المستهلك - قفزة بمقدار 6 أضعاف في التأخر أثناء إعادة التوازن
- 20:00-22:00: تراجع المساء - انخفاض حاد إلى مستويات الليل
2
ابدأ ClickStack
ابدأ مثيل ClickStack:
docker run -d --name clickstack-demo \
-p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \
clickhouse/clickstack-all-in-one:latest
3
حمّل المقاييس إلى ClickStack
حمّل المقاييس مباشرةً إلى ClickHouse:
# حمّل مقاييس gauge (أعداد الأقسام، وأحجام الطوابير، وزمن الاستجابة، وتأخر المستهلك)
cat kafka-metrics-gauge.csv | docker exec -i clickstack-demo \
clickhouse-client --query "INSERT INTO otel_metrics_gauge FORMAT CSVWithNames"
# حمّل مقاييس sum (معدلات الرسائل، ومعدلات البايتات، وأعداد الطلبات)
cat kafka-metrics-sum.csv | docker exec -i clickstack-demo \
clickhouse-client --query "INSERT INTO otel_metrics_sum FORMAT CSVWithNames"
4
تحقّق من المقاييس في HyperDX
بعد التحميل، أسرع طريقة لرؤية مقاييسك هي عبر لوحة المعلومات المُعَدّة مسبقًا.انتقل إلى قسم لوحات المعلومات والتصور لاستيراد لوحة المعلومات وعرض جميع مقاييس Kafka دفعةً واحدة.
عرض المنطقة الزمنيةيعرض HyperDX الطوابع الزمنية وفقًا للمنطقة الزمنية المحلية في متصفحك. تمتد البيانات التجريبية عبر 2025-11-05 16:00:00 - 2025-11-06 16:00:00 (UTC). اضبط النطاق الزمني على 2025-11-04 16:00:00 - 2025-11-07 16:00:00 لضمان ظهور المقاييس التجريبية مهما كان موقعك. وبعد رؤية المقاييس، يمكنك تضييق النطاق إلى فترة 24 ساعة للحصول على تصورات أوضح.
لمساعدتك على بدء مراقبة Kafka باستخدام ClickStack، نوفر تصورات أساسية لمقاييس Kafka.
لوحات المعلومات والتصورات
1
نزّل إعدادات لوحة المعلومات
.
2
استورد لوحة المعلومات الجاهزة مسبقًا
- افتح HyperDX وانتقل إلى قسم Dashboards
- انقر على Import Dashboard في الزاوية العلوية اليمنى ضمن قائمة النقاط الثلاث
- ارفع ملف
kafka-metrics-dashboard.jsonوانقر على Finish Import
3
اعرض لوحة المعلومات
ستُنشأ لوحة المعلومات مع إعداد جميع التصورات مسبقًا:
بالنسبة إلى مجموعة البيانات التجريبية، اضبط النطاق الزمني على 2025-11-05 16:00:00 - 2025-11-06 16:00:00 (UTC) (عدّله وفقًا لمنطقتك الزمنية المحلية). لن تتضمن لوحة المعلومات المستوردة نطاقًا زمنيًا محددًا تلقائيًا.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
تحقق من ضبط مفتاح API وتمريره إلى الحاوية:
عدم ظهور أي مقاييس في HyperDX
إذا لم يكن موجودًا، فاضبطه ثم أعد التشغيل:
# Check environment variable
echo $CLICKSTACK_API_KEY
# Verify it's in the container
docker exec <jmx-exporter-container> env | grep CLICKSTACK_API_KEY
تحقّق من وصول المقاييس إلى ClickHouse:
export CLICKSTACK_API_KEY=your-api-key-here
docker compose up -d kafka-jmx-exporter
إذا لم تظهر أي نتائج، فتحقق من سجلات JMX exporter:
docker exec <clickstack-container> clickhouse-client --query "
SELECT DISTINCT MetricName
FROM otel_metrics_sum
WHERE ServiceName = 'kafka'
LIMIT 10
"
أنشئ نشاطًا على Kafka لتعبئة المقاييس:
docker compose logs kafka-jmx-exporter | grep -i "error\|connection" | tail -10
# Create a test topic
docker exec kafka bash -c "unset JMX_PORT && kafka-topics --create --topic test-topic --bootstrap-server kafka:9092 --partitions 3 --replication-factor 1"
# Send test messages
echo -e "Message 1\nMessage 2\nMessage 3" | docker exec -i kafka bash -c "unset JMX_PORT && kafka-console-producer --topic test-topic --bootstrap-server kafka:9092"
إذا رأيت
أخطاء المصادقة
Authorization failed أو
401 Unauthorized:
- تحقّق من مفتاح API في واجهة مستخدم HyperDX (الإعدادات → مفاتيح API → مفتاح API للإدخال)
- أعِد التصدير ثم أعِد التشغيل:
export CLICKSTACK_API_KEY=your-correct-api-key
docker compose down
docker compose up -d
عند تشغيل أوامر Kafka من داخل حاوية Kafka، قد يظهر لك:
تعارضات المنافذ مع أوامر عميل Kafka
ابدأ الأوامر بـ
Error: Port already in use: 9999
unset JMX_PORT &&:
docker exec kafka bash -c "unset JMX_PORT && kafka-topics --list --bootstrap-server kafka:9092"
إذا كانت سجلات JMX exporter تعرض
مشكلات الاتصال بالشبكة
Connection refused:
تحقّق من أن جميع الحاويات على شبكة Docker نفسها:
اختبر الاتصال:
docker compose ps
docker network inspect <network-name>
# From JMX exporter to ClickStack
docker exec <jmx-exporter-container> sh -c "timeout 2 bash -c 'cat < /dev/null > /dev/tcp/clickstack/4318' && echo 'Connected' || echo 'Failed'"
الخطوات التالية
- قم بإعداد التنبيهات للمقاييس الحرجة (التقسيمات غير المكررة بما يكفي، وزيادة تأخر المستهلك، والارتفاعات المفاجئة في زمن استجابة الطلبات)
- أنشئ لوحات معلومات إضافية لحالات استخدام محددة (معدل النقل لكل topic، ومراقبة consumer group)
- راقب عدة وسطاء Kafka عبر إضافة مثيلات إضافية من JMX Metric Gatherer مع resource attributes فريدة لـ
kafka.broker.id
يرسل هذا الدليل المقاييس مباشرةً من JMX Metric Gatherer إلى نقطة نهاية OTLP الخاصة بـ ClickStack، وهو ما يناسب الاختبار وعمليات النشر الصغيرة. بالنسبة إلى بيئات الإنتاج، انشر OpenTelemetry Collector الخاص بك بوصفه agent لتلقّي المقاييس من JMX Exporter وإعادة توجيهها إلى ClickStack. يوفّر ذلك التجميع الدفعي، والمرونة، والإدارة المركزية للتهيئة. راجع إدخال البيانات باستخدام OpenTelemetry للاطلاع على أنماط النشر في بيئة الإنتاج وأمثلة على تهيئة collector.