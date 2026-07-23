توفّر Temporal طبقة تجريد لبناء تطبيقات بسيطة ومتقدمة وقادرة على التحمّل.
تحذيريتوفر دعم OpenMetrics في منصة Temporal ضمن المعاينة العامة. راجع وثائقهم لمزيد من المعلومات.
الخلاصة السريعةراقب مقاييس Temporal Cloud في ClickStack باستخدام Prometheus receiver في OTel. يتضمن ذلك لوحة معلومات مُعدّة مسبقًا.
يتناول هذا القسم كيفية تهيئة ClickStack عبر إعداد ClickStack OTel collector باستخدام Prometheus receiver.
التكامل مع Temporal Cloud القائم
المتطلبات الأساسية
- مثيل ClickStack قيد التشغيل
- حساب Temporal Cloud حالي
- إمكانية وصول عبر شبكة HTTP من ClickStack إلى Temporal Cloud الخاص بك
1
إنشاء مفتاح Temporal Cloud
تأكد من أن لديك مفتاح واجهة برمجة تطبيقات لـ Temporal Cloud. يمكنك إنشاؤه باتباع دليل المصادقة في وثائق Temporal.
2
أنشئ تهيئة مخصصة لـ OTel collector
يتيح لك ClickStack توسيع تهيئة OpenTelemetry collector الأساسية من خلال إرفاق ملف تهيئة مخصص وضبط متغير بيئة. وتُدمج التهيئة المخصصة مع التهيئة الأساسية التي يديرها HyperDX عبر OpAMP.أنشئ ملفًا باسم
temporal-metrics.yaml بالتكوين التالي:
هذا الإعداد:
temporal-metrics.yaml
receivers:
prometheus/temporal:
config:
scrape_configs:
- job_name: 'temporal-cloud'
scrape_interval: 60s
scrape_timeout: 30s
honor_timestamps: true
scheme: https
authorization:
type: Bearer
credentials_file: /etc/otelcol-contrib/temporal.key
static_configs:
- targets: ['metrics.temporal.io']
metrics_path: '/v1/metrics'
processors:
resource:
attributes:
- key: service.name
value: "temporal"
action: upsert
service:
pipelines:
metrics/temporal:
receivers: [prometheus/temporal]
processors:
- resource
- memory_limiter
- batch
exporters:
- clickhouse
- يتصل بـ Temporal Cloud عند
metrics.temporal.io
- يجمع المقاييس كل 60 ثانية
- يجمع مقاييس الأداء الرئيسية
- يعيّن سمة المورد
service.nameالمطلوبة وفقًا لـ الاتفاقيات الدلالية في OpenTelemetry
- يوجّه المقاييس إلى مُصدِّر ClickHouse عبر مسار معالجة مخصص
- لا تُعرِّف في التهيئة المخصصة سوى المستقبلات والمعالجات ومسارات المعالجة الجديدة
- المعالجان
memory_limiterو
batchومُصدِّر
clickhouseمعرّفة بالفعل في تهيئة ClickStack الأساسية — ما عليك سوى الإشارة إليها بالاسم
- يعيّن المعالج
resourceسمة
service.nameالمطلوبة وفقًا للاتفاقيات الدلالية في OpenTelemetry
- إذا كانت لديك عدة حسابات Temporal Cloud، فخصِّص
service.nameللتمييز بينها (مثل:
"temporal-prod"و
"temporal-dev")
3
تهيئة ClickStack لتحميل إعدادات مخصصة
لتمكين إعدادات مخصصة للمجمّع في عملية نشر ClickStack الحالية، يجب عليك:
الخيار 2: تشغيل Docker (إذا كنت تستخدم الصورة المتكاملة مع
- تركيب ملف الإعدادات المخصص على المسار
/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
- تعيين متغير البيئة
CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
- تركيب ملف
temporal.keyعلى المسار
/etc/otelcol-contrib/temporal.key
- التأكد من وجود اتصال شبكي بين ClickStack وTemporal
temporal-metrics.yaml و
temporal.key.
الخيار 1: Docker Composeحدّث إعدادات نشر ClickStack لديك:
services:
clickstack:
# ... existing configuration ...
environment:
- CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
volumes:
- ./temporal-metrics.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro
- ./temporal.key:/etc/otelcol-contrib/temporal.key:ro
# ... other volumes ...
الخيار 2: تشغيل Docker (إذا كنت تستخدم الصورة المتكاملة مع
docker run) (الصورة المتكاملة)
docker run:
docker run --name clickstack \
-p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \
-e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \
-v "$(pwd)/temporal-metrics.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \
-v "$(pwd)/temporal.key:/etc/otelcol-contrib/temporal.key:ro" \
clickhouse/clickstack-all-in-one:latest
4
تحقّق من المقاييس في HyperDX
بعد إكمال الإعداد، سجّل الدخول إلى HyperDX وتحقّق من تدفّق المقاييس:
- انتقل إلى مستكشف المقاييس
- ابحث عن المقاييس التي تبدأ بـ
temporal(مثل:
temporal_cloud_v1_workflow_success_count،
temporal_cloud_v1_poll_timeout_count)
- يُفترض أن ترى نقاط بيانات المقاييس تظهر وفق فاصل التجميع الزمني الذي أعددته
لمساعدتك على بدء مراقبة Temporal Cloud باستخدام ClickStack، نوفر بعض التصورات المرئية النموذجية لـ Temporal Metrics.
لوحات المعلومات والتصورات المرئية
1
تنزيل ملف إعداد لوحة المعلومات
.
2
استيراد لوحة المعلومات المُعدّة مسبقًا
- افتح HyperDX وانتقل إلى قسم Dashboards
- انقر على Import Dashboard في الزاوية العلوية اليمنى من قائمة النقاط الثلاث
- ارفع ملف
temporal-metrics-dashboard.jsonثم انقر على Finish Import
3
عرض لوحة المعلومات
سيتم إنشاء لوحة المعلومات مع إعداد جميع التصورات المرئية مسبقًا:
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
تحقّق من ضبط متغير البيئة
عدم تحميل ملف الإعدادات المخصّص
CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE بشكل صحيح:
تحقّق من أن ملف الإعدادات المخصّص مُحمَّل على المسار
docker exec <container-name> printenv CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE
/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:
اعرض محتوى الإعداد المخصص للتحقق من إمكانية قراءته:
docker exec <container-name> ls -lh /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
# usually, docker exec clickstack ls -lh /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
تأكد من أن
docker exec <container-name> cat /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
# usually, docker exec clickstack cat /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
temporal.key مركّب داخل الحاوية:
docker exec <container-name> cat /etc/otelcol-contrib/temporal.key
# usually, docker exec clickstack cat /etc/otelcol-contrib/temporal.key
# This should output your temporal.key
تحقق من إمكانية وصول الـ collector إلى Temporal Cloud:
عدم ظهور أي مقاييس في HyperDX
من المفترض أن ترى مجموعة من مقاييس Prometheus مطبوعة، مثلًا.
# From the ClickStack container
docker exec <container-name> curl -H "Authorization: Bearer <API_KEY>" https://metrics.temporal.io/v1/metrics
تحقّق من أن الإعداد الفعّال يتضمّن Prometheus receiver الخاص بك:
temporal_cloud_v1_workflow_success_count{operation="CompletionStats",region="aws-us-east-2",temporal_account="l2c4n",temporal_namespace="clickpipes-aws-prd-apps-us-east-2.l2c4n",temporal_task_queue="clickpipes-svc-dc118d12-b397-4975-a33e-c2888ac12ac4-peer-flow-task-queue",temporal_workflow_type="QRepPartitionWorkflow"} 0.067 1765894320
تحقّق من وجود أخطاء في سجلات وكيل collector:
docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/effective.yaml | grep -A 10 "Prometheus:"
## usually, docker exec clickstack cat /etc/otel/supervisor-data/effective.yaml | grep -A 10 "prometheus:"
تحقّق من سجلات الـ collector:
docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/agent.log | grep -i Prometheus
# Look for connection errors or authentication failures
# docker exec clickstack cat /etc/otel/supervisor-data/agent.log | grep -i Prometheus
docker exec <container> cat /var/log/otel-collector.log | grep -i error
# Look for config parsing errors - early supervisor.opamp-client can be ignored
# docker exec clickstack cat /var/log/otel-collector.log | grep -i error
إذا ظهرت أخطاء مصادقة في السجلات، فتحقق من مفتاح API الخاص بك.
أخطاء المصادقة
إذا تعذّر على ClickStack الوصول إلى Temporal Cloud، فتأكّد من أن ملف Docker Compose أو أوامر
مشكلات الاتصال بالشبكة
docker run تسمح بالاتصال الخارجي عبر الشبكة.
الخطوات التالية
- أعدّ التنبيهات للمقاييس المهمة (معدلات فشل سير العمل، تزايد تراكم المهام، زمن الانتقال من الجدولة إلى البدء)
- أنشئ لوحات معلومات إضافية لحالات استخدام محددة (المراقبة على مستوى مساحة الاسم، وأداء أنواع سير العمل)
- راقب عدة حسابات Temporal Cloud من خلال تكرار تهيئة المستقبِل باستخدام نقاط نهاية وأسماء خدمات مختلفة
يعتمد هذا الدليل على OpenTelemetry Collector المضمّن في ClickStack لتوفير إعداد سريع. أما لعمليات النشر في بيئة الإنتاج، فنوصي بتشغيل OTel Collector الخاص بك وإرسال البيانات إلى نقطة نهاية OTLP الخاصة بـ ClickStack. راجع إرسال بيانات OpenTelemetry للاطلاع على إعدادات بيئة الإنتاج.