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تحذيريتوفر دعم OpenMetrics في منصة Temporal ضمن المعاينة العامة. راجع وثائقهم لمزيد من المعلومات.
توفّر Temporal طبقة تجريد لبناء تطبيقات بسيطة ومتقدمة وقادرة على التحمّل.
الخلاصة السريعةراقب مقاييس Temporal Cloud في ClickStack باستخدام Prometheus receiver في OTel. يتضمن ذلك لوحة معلومات مُعدّة مسبقًا.

التكامل مع Temporal Cloud القائم

يتناول هذا القسم كيفية تهيئة ClickStack عبر إعداد ClickStack OTel collector باستخدام Prometheus receiver.

المتطلبات الأساسية

  • مثيل ClickStack قيد التشغيل
  • حساب Temporal Cloud حالي
  • إمكانية وصول عبر شبكة HTTP من ClickStack إلى Temporal Cloud الخاص بك
1

إنشاء مفتاح Temporal Cloud

تأكد من أن لديك مفتاح واجهة برمجة تطبيقات لـ Temporal Cloud. يمكنك إنشاؤه باتباع دليل المصادقة في وثائق Temporal.
ملف المفتاحتأكد من تخزين بيانات الاعتماد هذه في ملف temporal.key داخل الدليل نفسه الذي يوجد فيه ملف الإعدادات الذي ستنشئه أدناه. يجب تخزين هذا المفتاح كنص فقط، من دون أي مسافات قبله أو بعده.
2

أنشئ تهيئة مخصصة لـ OTel collector

يتيح لك ClickStack توسيع تهيئة OpenTelemetry collector الأساسية من خلال إرفاق ملف تهيئة مخصص وضبط متغير بيئة. وتُدمج التهيئة المخصصة مع التهيئة الأساسية التي يديرها HyperDX عبر OpAMP.أنشئ ملفًا باسم temporal-metrics.yaml بالتكوين التالي:
temporal-metrics.yaml
هذا الإعداد:
  • لا تُعرِّف في التهيئة المخصصة سوى المستقبلات والمعالجات ومسارات المعالجة الجديدة
  • المعالجان memory_limiter وbatch ومُصدِّر clickhouse معرّفة بالفعل في تهيئة ClickStack الأساسية — ما عليك سوى الإشارة إليها بالاسم
  • يعيّن المعالج resource سمة service.name المطلوبة وفقًا للاتفاقيات الدلالية في OpenTelemetry
  • إذا كانت لديك عدة حسابات Temporal Cloud، فخصِّص service.name للتمييز بينها (مثل: "temporal-prod" و"temporal-dev")
3

تهيئة ClickStack لتحميل إعدادات مخصصة

لتمكين إعدادات مخصصة للمجمّع في عملية نشر ClickStack الحالية، يجب عليك:
  1. تركيب ملف الإعدادات المخصص على المسار /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
  2. تعيين متغير البيئة CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
  3. تركيب ملف temporal.key على المسار /etc/otelcol-contrib/temporal.key
  4. التأكد من وجود اتصال شبكي بين ClickStack وTemporal
تفترض جميع الأوامر أنها تُنفَّذ من دليل العينة نفسه الذي يُخزَّن فيه كل من temporal-metrics.yaml وtemporal.key.
الخيار 1: Docker Compose
حدّث إعدادات نشر ClickStack لديك:
الخيار 2: تشغيل Docker (docker run) (الصورة المتكاملة)
إذا كنت تستخدم الصورة المتكاملة مع docker run:
4

تحقّق من المقاييس في HyperDX

بعد إكمال الإعداد، سجّل الدخول إلى HyperDX وتحقّق من تدفّق المقاييس:
  1. انتقل إلى مستكشف المقاييس
  2. ابحث عن المقاييس التي تبدأ بـ temporal (مثل: temporal_cloud_v1_workflow_success_count، temporal_cloud_v1_poll_timeout_count)
  3. يُفترض أن ترى نقاط بيانات المقاييس تظهر وفق فاصل التجميع الزمني الذي أعددته

لوحات المعلومات والتصورات المرئية

لمساعدتك على بدء مراقبة Temporal Cloud باستخدام ClickStack، نوفر بعض التصورات المرئية النموذجية لـ Temporal Metrics.
1

تنزيل ملف إعداد لوحة المعلومات

.
2

استيراد لوحة المعلومات المُعدّة مسبقًا

  1. افتح HyperDX وانتقل إلى قسم Dashboards
  2. انقر على Import Dashboard في الزاوية العلوية اليمنى من قائمة النقاط الثلاث
  1. ارفع ملف temporal-metrics-dashboard.json ثم انقر على Finish Import
3

عرض لوحة المعلومات

سيتم إنشاء لوحة المعلومات مع إعداد جميع التصورات المرئية مسبقًا:

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

عدم تحميل ملف الإعدادات المخصّص

تحقّق من ضبط متغير البيئة CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE بشكل صحيح:
تحقّق من أن ملف الإعدادات المخصّص مُحمَّل على المسار /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:
اعرض محتوى الإعداد المخصص للتحقق من إمكانية قراءته:
تأكد من أن temporal.key مركّب داخل الحاوية:

عدم ظهور أي مقاييس في HyperDX

تحقق من إمكانية وصول الـ collector إلى Temporal Cloud:
من المفترض أن ترى مجموعة من مقاييس Prometheus مطبوعة، مثلًا.
تحقّق من أن الإعداد الفعّال يتضمّن Prometheus receiver الخاص بك:
تحقّق من وجود أخطاء في سجلات وكيل collector:
تحقّق من سجلات الـ collector:

أخطاء المصادقة

إذا ظهرت أخطاء مصادقة في السجلات، فتحقق من مفتاح API الخاص بك.

مشكلات الاتصال بالشبكة

إذا تعذّر على ClickStack الوصول إلى Temporal Cloud، فتأكّد من أن ملف Docker Compose أو أوامر docker run تسمح بالاتصال الخارجي عبر الشبكة.

الخطوات التالية

  • أعدّ التنبيهات للمقاييس المهمة (معدلات فشل سير العمل، تزايد تراكم المهام، زمن الانتقال من الجدولة إلى البدء)
  • أنشئ لوحات معلومات إضافية لحالات استخدام محددة (المراقبة على مستوى مساحة الاسم، وأداء أنواع سير العمل)
  • راقب عدة حسابات Temporal Cloud من خلال تكرار تهيئة المستقبِل باستخدام نقاط نهاية وأسماء خدمات مختلفة

الانتقال إلى بيئة الإنتاج

يعتمد هذا الدليل على OpenTelemetry Collector المضمّن في ClickStack لتوفير إعداد سريع. أما لعمليات النشر في بيئة الإنتاج، فنوصي بتشغيل OTel Collector الخاص بك وإرسال البيانات إلى نقطة نهاية OTLP الخاصة بـ ClickStack. راجع إرسال بيانات OpenTelemetry للاطلاع على إعدادات بيئة الإنتاج.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦