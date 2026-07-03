إرسال بيانات OpenTelemetry
- ClickStack المُدار
- ClickStack مفتوح المصدر
تثبيت ClickStack OpenTelemetry collectorلإرسال البيانات إلى Managed ClickStack، يجب نشر OTel collector في دور gateway. سترسل أدوات instrumentation المتوافقة مع OTel الأحداث إلى هذا الـ OTel collector عبر OTLP باستخدام HTTP أو gRPC.
لمزيد من التفاصيل، راجع “نشر الـ collector”.
نوصي باستخدام ClickStack OpenTelemetry collectorيتيح لك ذلك الاستفادة من إدخال بيانات موحّد، وschemas موحّدة ومفروضة، وتوافق جاهز مع ClickStack UI (HyperDX). كما يتيح استخدام schema الافتراضي الاكتشاف التلقائي للمصادر وعمليات تعيين الأعمدة المُعدّة مسبقًا.
إرسال البيانات إلى الـ collectorلإرسال البيانات إلى Managed ClickStack، وجّه أدوات OpenTelemetry instrumentation إلى نقاط النهاية التالية التي يوفّرها OpenTelemetry Collector:
- HTTP (OTLP):
http://localhost:4318
- gRPC (OTLP):
localhost:4317
OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT في تطبيقك:
إذا كنت تنشر توزيعة contrib من OTel collector بدور agent، فيمكنك استخدام OTLP exporter للإرسال إلى ClickStack collector. فيما يلي مثال على إعداد agent يستهلك ملف السجل المهيكل هذا.
export OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT=http://localhost:4318
# clickhouse-agent-config.yaml
receivers:
filelog:
include:
- /opt/data/logs/access-structured.log
start_at: beginning
operators:
- type: json_parser
timestamp:
parse_from: attributes.time_local
layout: '%Y-%m-%d %H:%M:%S'
exporters:
# HTTP setup
otlphttp/hdx:
endpoint: 'http://localhost:4318'
compression: gzip
# gRPC setup (alternative)
otlp/hdx:
endpoint: 'localhost:4317'
compression: gzip
processors:
batch:
timeout: 5s
send_batch_size: 10000
service:
telemetry:
metrics:
address: 0.0.0.0:9888 # Modified as 2 collectors running on same host
pipelines:
logs:
receivers: [filelog]
processors: [batch]
exporters: [otlphttp/hdx]