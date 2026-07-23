باختصاراجمع سجلات وسيط Kafka واعرضها بصريًا في ClickStack (بتنسيق Log4j) باستخدام مستقبل OTel
filelog. يتضمن مجموعة بيانات تجريبية ولوحة معلومات مُعدّة مسبقًا.
يتناول هذا القسم كيفية تهيئة تثبيت Kafka الحالي لديك لإرسال سجلات وسيط إلى ClickStack من خلال تعديل إعداد ClickStack OTel مجمّع. إذا كنت ترغب في اختبار تكامل سجلات Kafka قبل تهيئة إعدادك الحالي، فيمكنك تجربة ذلك باستخدام إعدادنا المهيأ مسبقًا والبيانات النموذجية في قسم “مجموعة البيانات التجريبية”.
التكامل مع Kafka الحالي
المتطلبات الأساسية
- مثيل ClickStack قيد التشغيل
- تثبيت Kafka حالي (الإصدار 2.0 أو أحدث)
- إمكانية الوصول إلى ملفات سجلات Kafka (
server.log,
controller.log، إلخ.)
1
تحقّق من إعدادات تسجيل السجلات في Kafka
يستخدم Kafka Log4j ويكتب السجلات في الدليل المحدد عبر خاصية النظام
kafka.logs.dir أو متغير البيئة
LOG_DIR. تحقّق من موقع ملف السجل:
ملفات سجل Kafka الأساسية:
# Default locations
ls $KAFKA_HOME/logs/ # Standard Apache Kafka (defaults to <install-dir>/logs/)
ls /var/log/kafka/ # RPM/DEB package installations
server.log: سجلات الوسيط العامة (بدء التشغيل، والاتصالات، والنسخ المتماثل، والأخطاء)
controller.log: الأحداث الخاصة بوحدة التحكم (انتخاب القائد، وإعادة توزيع الأقسام)
state-change.log: انتقالات حالة الأقسام والنسخ المتماثلة
[2026-03-09 14:23:45,123] INFO [KafkaServer id=0] started (kafka.server.KafkaServer)
بالنسبة إلى عمليات نشر Kafka المعتمدة على Docker (مثل
confluentinc/cp-kafka)، لا يشتمل إعداد Log4j الافتراضي إلا على مُلحِق console — ولا يوجد مُلحِق file، لذا لا تُكتَب السجلات إلا إلى stdout. لاستخدام المستقبِل
filelog، ستحتاج إلى إعادة توجيه السجلات إلى ملف، إما بإضافة مُلحِق file إلى
log4j.properties أو بتمرير stdout عبر أنبوب (مثل
| tee /var/log/kafka/server.log).
2
أنشئ تهيئة مخصصة لـ OTel collector لـ Kafka
يتيح لك ClickStack توسيع التهيئة الأساسية لـ OpenTelemetry Collector من خلال ربط ملف تهيئة مخصص وتعيين متغير بيئة. وتُدمَج التهيئة المخصصة مع التهيئة الأساسية التي يديرها HyperDX عبر OpAMP.أنشئ ملفًا باسم
kafka-logs-monitoring.yaml يتضمن التهيئة التالية:
receivers:
filelog/kafka:
include:
- /var/log/kafka/server.log
- /var/log/kafka/controller.log # optional, only exists if log4j is configured with separate file appenders
- /var/log/kafka/state-change.log # optional, same as above
start_at: beginning
multiline:
line_start_pattern: '^\[\d{4}-\d{2}-\d{2}'
operators:
- type: regex_parser
regex: '^\[(?P<timestamp>\d{4}-\d{2}-\d{2} \d{2}:\d{2}:\d{2},\d{3})\] (?P<severity>\w+) (?P<message>.*)'
parse_from: body
parse_to: attributes
timestamp:
parse_from: attributes.timestamp
layout: '%Y-%m-%d %H:%M:%S,%L'
severity:
parse_from: attributes.severity
- type: move
from: attributes.message
to: body
- type: add
field: attributes.source
value: "kafka"
- type: add
field: resource["service.name"]
value: "kafka-production"
service:
pipelines:
logs/kafka:
receivers: [filelog/kafka]
processors:
- memory_limiter
- transform
- batch
exporters:
- clickhouse
- لا تُعرِّف في الإعداد المخصّص سوى
receiversو
pipelinesالجديدين. أمّا
processors(
memory_limiterو
transformو
batch) و
exporters(
clickhouse) فهي مُعرَّفة مسبقًا في إعداد ClickStack الأساسي — وكل ما عليك هو الإشارة إليها بأسمائها.
- يضمن إعداد
multilineالتقاط تتبعات المكدس كسجل واحد.
- يستخدم هذا الإعداد
start_at: beginningلقراءة جميع السجلات الموجودة عند بدء تشغيل الـ
collector. وفي عمليات النشر على بيئة الإنتاج، غيّرها إلى
start_at: endلتجنّب إعادة استيعاب السجلات عند إعادة تشغيل الـ
collector.
3
تهيئة ClickStack لتحميل إعدادات مخصصة
لتمكين تهيئة المُجمّع المخصصة في عملية نشر ClickStack الحالية، يجب عليك ما يلي:
- ربط ملف الإعدادات المخصص على المسار
/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
- تعيين متغير البيئة
CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
- ربط دليل سجلات Kafka حتى يتمكن المُجمّع من قراءتها
- Docker Compose
- Docker Run (الصورة المتكاملة)
حدّث إعدادات نشر ClickStack:
services:
clickstack:
# ... الإعدادات الحالية ...
environment:
- CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
# ... متغيرات بيئة أخرى ...
volumes:
- ./kafka-logs-monitoring.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro
- /var/log/kafka:/var/log/kafka:ro
# ... وحدات تخزين أخرى ...
تأكد من أن مُجمّع ClickStack لديه الأذونات المناسبة لقراءة ملفات سجلات Kafka. في بيئة الإنتاج، استخدم عمليات ربط للقراءة فقط (
:ro) واتبع مبدأ الحد الأدنى من الامتيازات.
4
التحقق من السجلات في HyperDX
بعد إكمال الإعداد، سجّل الدخول إلى HyperDX وتحقّق من أن السجلات تتدفق:
اختبر تكامل سجلات Kafka باستخدام مجموعة بيانات نموذجية مُعدّة مسبقًا قبل تهيئة أنظمة production لديك.
مجموعة البيانات التجريبية
1
تنزيل مجموعة البيانات النموذجية
نزّل ملف السجل النموذجي:
curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/kafka/server.log
2
إنشاء تهيئة collector للاختبار
أنشئ ملفًا باسم
kafka-logs-demo.yaml بالمحتوى التالي:
cat > kafka-logs-demo.yaml << 'EOF'
receivers:
filelog/kafka:
include:
- /tmp/kafka-demo/server.log
start_at: beginning
multiline:
line_start_pattern: '^\[\d{4}-\d{2}-\d{2}'
operators:
- type: regex_parser
regex: '^\[(?P<timestamp>\d{4}-\d{2}-\d{2} \d{2}:\d{2}:\d{2},\d{3})\] (?P<severity>\w+) (?P<message>.*)'
parse_from: body
parse_to: attributes
timestamp:
parse_from: attributes.timestamp
layout: '%Y-%m-%d %H:%M:%S,%L'
severity:
parse_from: attributes.severity
- type: move
from: attributes.message
to: body
- type: add
field: attributes.source
value: "kafka-demo"
- type: add
field: resource["service.name"]
value: "kafka-demo"
service:
pipelines:
logs/kafka-demo:
receivers: [filelog/kafka]
processors:
- memory_limiter
- transform
- batch
exporters:
- clickhouse
EOF
3
تشغيل ClickStack باستخدام التهيئة التجريبية
شغّل ClickStack باستخدام السجلات التجريبية وهذه التهيئة:
docker run --name clickstack-demo \
-p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \
-e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \
-v "$(pwd)/kafka-logs-demo.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \
-v "$(pwd)/server.log:/tmp/kafka-demo/server.log:ro" \
clickhouse/clickstack-all-in-one:latest
التحقق من السجلات في HyperDXبعد تشغيل ClickStack:
- افتح HyperDX وسجّل الدخول إلى حسابك (قد تحتاج أولًا إلى إنشاء حساب)
- انتقل إلى Search view واضبط المصدر على
Logs
- اضبط النطاق الزمني ليشمل 2026-03-09 00:00:00 - 2026-03-10 00:00:00 (UTC)
لوحات المعلومات والتصورات
1
نزّل إعدادات لوحة المعلومات
.
2
استيراد لوحة معلومات مُعدّة مسبقًا
- افتح HyperDX وانتقل إلى قسم لوحات المعلومات.
- انقر على “Import Dashboard” في الزاوية العلوية اليمنى ضمن قائمة النقاط الثلاث.
- حمّل ملف kafka-logs-dashboard.json وانقر على إنهاء الاستيراد.
3
سيتم إنشاء لوحة المعلومات مع ضبط جميع التصورات مسبقًا
بالنسبة إلى مجموعة البيانات التجريبية، اضبط النطاق الزمني ليشمل 2026-03-09 00:00:00 - 2026-03-10 00:00:00 (UTC).
تحقّق من أن التهيئة الفعلية تتضمّن مستقبِل filelog الخاص بك:
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
تحقّق من أخطاء المجمّع:
docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/effective.yaml | grep -A 10 filelog
تحقّق من أن تنسيق سجلات Kafka يطابق النمط المتوقع:
docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/agent.log
إذا كان تثبيت Kafka يستخدم نمط Log4j مخصصًا، فعدّل تعبير regex الخاص بـ
tail -1 /var/log/kafka/server.log
regex_parser وفقًا لذلك.
الخطوات التالية
- أعدّ التنبيهات للأحداث الحرجة (تعطل الوسطاء، أخطاء النسخ المتماثل، مشكلات مجموعات المستهلكين)
- اجمعها مع مقاييس Kafka للحصول على مراقبة شاملة لـ Kafka
- أنشئ لوحات معلومات إضافية لحالات استخدام محددة (أحداث وحدة التحكم، إعادة إسناد الأقسام)
يعتمد هذا الدليل على OpenTelemetry Collector المضمّن في ClickStack لتوفير إعداد سريع. أما لعمليات النشر في بيئة الإنتاج، فنوصي بتشغيل OTel Collector الخاص بك وإرسال البيانات إلى نقطة نهاية OTLP الخاصة بـ ClickStack. راجع إرسال بيانات OpenTelemetry للاطلاع على إعدادات الإنتاج.