يستخدم Kafka ‏Log4j ويكتب السجلات في الدليل المحدد عبر خاصية النظام kafka.logs.dir أو متغير البيئة LOG_DIR . تحقّق من موقع ملف السجل:

ملفات سجل Kafka الأساسية:

يُنتج نمط Log4j الافتراضي في Kafka أسطرًا مثل: