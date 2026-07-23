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باختصاراجمع سجلات وسيط Kafka واعرضها بصريًا في ClickStack (بتنسيق Log4j) باستخدام مستقبل OTel ‏filelog. يتضمن مجموعة بيانات تجريبية ولوحة معلومات مُعدّة مسبقًا.

التكامل مع Kafka الحالي

يتناول هذا القسم كيفية تهيئة تثبيت Kafka الحالي لديك لإرسال سجلات وسيط إلى ClickStack من خلال تعديل إعداد ClickStack OTel مجمّع. إذا كنت ترغب في اختبار تكامل سجلات Kafka قبل تهيئة إعدادك الحالي، فيمكنك تجربة ذلك باستخدام إعدادنا المهيأ مسبقًا والبيانات النموذجية في قسم “مجموعة البيانات التجريبية”.

المتطلبات الأساسية

  • مثيل ClickStack قيد التشغيل
  • تثبيت Kafka حالي (الإصدار 2.0 أو أحدث)
  • إمكانية الوصول إلى ملفات سجلات Kafka (server.log, controller.log، إلخ.)
1

تحقّق من إعدادات تسجيل السجلات في Kafka

يستخدم Kafka ‏Log4j ويكتب السجلات في الدليل المحدد عبر خاصية النظام kafka.logs.dir أو متغير البيئة LOG_DIR. تحقّق من موقع ملف السجل:
ملفات سجل Kafka الأساسية:
  • server.log: سجلات الوسيط العامة (بدء التشغيل، والاتصالات، والنسخ المتماثل، والأخطاء)
  • controller.log: الأحداث الخاصة بوحدة التحكم (انتخاب القائد، وإعادة توزيع الأقسام)
  • state-change.log: انتقالات حالة الأقسام والنسخ المتماثلة
يُنتج نمط Log4j الافتراضي في Kafka أسطرًا مثل:
بالنسبة إلى عمليات نشر Kafka المعتمدة على Docker (مثل confluentinc/cp-kafka)، لا يشتمل إعداد Log4j الافتراضي إلا على مُلحِق console — ولا يوجد مُلحِق file، لذا لا تُكتَب السجلات إلا إلى stdout. لاستخدام المستقبِل filelog، ستحتاج إلى إعادة توجيه السجلات إلى ملف، إما بإضافة مُلحِق file إلى log4j.properties أو بتمرير stdout عبر أنبوب (مثل | tee /var/log/kafka/server.log).
2

أنشئ تهيئة مخصصة لـ OTel collector لـ Kafka

يتيح لك ClickStack توسيع التهيئة الأساسية لـ OpenTelemetry Collector من خلال ربط ملف تهيئة مخصص وتعيين متغير بيئة. وتُدمَج التهيئة المخصصة مع التهيئة الأساسية التي يديرها HyperDX عبر OpAMP.أنشئ ملفًا باسم kafka-logs-monitoring.yaml يتضمن التهيئة التالية:
  • لا تُعرِّف في الإعداد المخصّص سوى receivers وpipelines الجديدين. أمّا processors (memory_limiter وtransform وbatch) وexporters (clickhouse) فهي مُعرَّفة مسبقًا في إعداد ClickStack الأساسي — وكل ما عليك هو الإشارة إليها بأسمائها.
  • يضمن إعداد multiline التقاط تتبعات المكدس كسجل واحد.
  • يستخدم هذا الإعداد start_at: beginning لقراءة جميع السجلات الموجودة عند بدء تشغيل الـ collector. وفي عمليات النشر على بيئة الإنتاج، غيّرها إلى start_at: end لتجنّب إعادة استيعاب السجلات عند إعادة تشغيل الـ collector.
3

تهيئة ClickStack لتحميل إعدادات مخصصة

لتمكين تهيئة المُجمّع المخصصة في عملية نشر ClickStack الحالية، يجب عليك ما يلي:
  1. ربط ملف الإعدادات المخصص على المسار /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
  2. تعيين متغير البيئة CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
  3. ربط دليل سجلات Kafka حتى يتمكن المُجمّع من قراءتها
حدّث إعدادات نشر ClickStack:
تأكد من أن مُجمّع ClickStack لديه الأذونات المناسبة لقراءة ملفات سجلات Kafka. في بيئة الإنتاج، استخدم عمليات ربط للقراءة فقط (:ro) واتبع مبدأ الحد الأدنى من الامتيازات.
4

التحقق من السجلات في HyperDX

بعد إكمال الإعداد، سجّل الدخول إلى HyperDX وتحقّق من أن السجلات تتدفق:

مجموعة البيانات التجريبية

اختبر تكامل سجلات Kafka باستخدام مجموعة بيانات نموذجية مُعدّة مسبقًا قبل تهيئة أنظمة production لديك.
1

تنزيل مجموعة البيانات النموذجية

نزّل ملف السجل النموذجي:
2

إنشاء تهيئة collector للاختبار

أنشئ ملفًا باسم kafka-logs-demo.yaml بالمحتوى التالي:
3

تشغيل ClickStack باستخدام التهيئة التجريبية

شغّل ClickStack باستخدام السجلات التجريبية وهذه التهيئة:

التحقق من السجلات في HyperDX

بعد تشغيل ClickStack:
  1. افتح HyperDX وسجّل الدخول إلى حسابك (قد تحتاج أولًا إلى إنشاء حساب)
  2. انتقل إلى Search view واضبط المصدر على Logs
  3. اضبط النطاق الزمني ليشمل 2026-03-09 00:00:00 - 2026-03-10 00:00:00 (UTC)

لوحات المعلومات والتصورات

1

نزّل إعدادات لوحة المعلومات

.
2

استيراد لوحة معلومات مُعدّة مسبقًا

  1. افتح HyperDX وانتقل إلى قسم لوحات المعلومات.
  2. انقر على “Import Dashboard” في الزاوية العلوية اليمنى ضمن قائمة النقاط الثلاث.
  1. حمّل ملف kafka-logs-dashboard.json وانقر على إنهاء الاستيراد.
3

سيتم إنشاء لوحة المعلومات مع ضبط جميع التصورات مسبقًا

بالنسبة إلى مجموعة البيانات التجريبية، اضبط النطاق الزمني ليشمل 2026-03-09 00:00:00 - 2026-03-10 00:00:00 (UTC).

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تحقّق من أن التهيئة الفعلية تتضمّن مستقبِل filelog الخاص بك:
تحقّق من أخطاء المجمّع:
تحقّق من أن تنسيق سجلات Kafka يطابق النمط المتوقع:
إذا كان تثبيت Kafka يستخدم نمط Log4j مخصصًا، فعدّل تعبير regex الخاص بـ regex_parser وفقًا لذلك.

الخطوات التالية

  • أعدّ التنبيهات للأحداث الحرجة (تعطل الوسطاء، أخطاء النسخ المتماثل، مشكلات مجموعات المستهلكين)
  • اجمعها مع مقاييس Kafka للحصول على مراقبة شاملة لـ Kafka
  • أنشئ لوحات معلومات إضافية لحالات استخدام محددة (أحداث وحدة التحكم، إعادة إسناد الأقسام)

الانتقال إلى الإنتاج

يعتمد هذا الدليل على OpenTelemetry Collector المضمّن في ClickStack لتوفير إعداد سريع. أما لعمليات النشر في بيئة الإنتاج، فنوصي بتشغيل OTel Collector الخاص بك وإرسال البيانات إلى نقطة نهاية OTLP الخاصة بـ ClickStack. راجع إرسال بيانات OpenTelemetry للاطلاع على إعدادات الإنتاج.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦