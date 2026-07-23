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باختصارراقب تطبيقات JVM في ClickStack باستخدام وكيل OpenTelemetry لـ Java. يتضمن مجموعة بيانات تجريبية ولوحة معلومات مُعدّة مسبقًا.

التكامل مع تطبيق JVM موجود

يوضح هذا القسم كيفية تهيئة تطبيق JVM الموجود لديك لإرسال المقاييس إلى ClickStack باستخدام وكيل OpenTelemetry لـ Java. إذا كنت ترغب في اختبار التكامل قبل تهيئة إعداد الإنتاج لديك، يمكنك الاختبار باستخدام مجموعة البيانات التجريبية الخاصة بنا في قسم مجموعة البيانات التجريبية.
المتطلبات المسبقة
  • مثيل ClickStack قيد التشغيل
  • تطبيق Java موجود (Java 8+)
  • إمكانية تعديل وسيطات بدء تشغيل JVM
1

الحصول على مفتاح API لـ ClickStack

يرسل وكيل OpenTelemetry لـ Java البيانات إلى OTLP endpoint الخاص بـ ClickStack، وهو ما يتطلب المصادقة.
  1. افتح HyperDX على عنوان URL الخاص بـ ClickStack (على سبيل المثال: http://localhost:8080)
  2. أنشئ حسابًا أو سجّل الدخول إذا لزم الأمر
  3. انتقل إلى إعدادات الفريق → مفاتيح API
  4. انسخ مفتاح API لإدخال البيانات الخاص بك
2

تنزيل وكيل OpenTelemetry لـ Java

نزّل ملف JAR الخاص بوكيل OpenTelemetry لـ Java:
سيؤدي هذا إلى تنزيل الوكيل إلى الدليل الحالي. يمكنك وضعه في أي مكان يناسب عملية النشر لديك (على سبيل المثال: /opt/opentelemetry/ أو بجوار ملف JAR الخاص بتطبيقك).
3

تهيئة وسيطات بدء تشغيل JVM

أضف وكيل Java إلى أمر بدء تشغيل JVM. يجمع الوكيل تلقائيًا مقاييس JVM ويرسلها إلى ClickStack.
الخيار 1: خيارات سطر الأوامر
استبدل ما يلي:
  • opentelemetry-javaagent.jar → المسار الكامل إلى ملف JAR الخاص بالوكيل (على سبيل المثال: /opt/opentelemetry/opentelemetry-javaagent.jar)
  • my-java-app → اسمًا واضحًا لخدمتك (على سبيل المثال: payment-service, user-api)
  • YOUR_API_KEY → مفتاح API الخاص بـ ClickStack من الأمر أعلاه
  • my-application.jar → اسم ملف JAR الخاص بتطبيقك
  • http://localhost:4318 → endpoint الخاص بـ ClickStack (استخدم localhost:4318 إذا كان ClickStack يعمل على الجهاز نفسه، وإلا فاستخدم http://your-clickstack-host:4318)
الخيار 2: متغيرات البيئة
بدلًا من ذلك، استخدم متغيرات البيئة:
استبدل ما يلي:
  • opentelemetry-javaagent.jar → المسار الكامل إلى ملف JAR الخاص بالوكيل
  • my-java-app → اسم خدمتك
  • YOUR_API_KEY → مفتاح API الخاص بـ ClickStack
  • http://localhost:4318 → endpoint الخاص بـ ClickStack
  • my-application.jar → اسم ملف JAR الخاص بتطبيقك
يجمع وكيل OpenTelemetry لـ Java تلقائيًا مقاييس JVM التالية:
  • الذاكرة: jvm.memory.used, jvm.memory.limit, jvm.memory.committed, jvm.memory.used_after_last_gc
  • جمع القمامة: jvm.gc.duration
  • الخيوط: jvm.thread.count
  • الفئات: jvm.class.count, jvm.class.loaded, jvm.class.unloaded
  • CPU: jvm.cpu.time, jvm.cpu.count
4

التحقق من المقاييس في HyperDX

بعد تشغيل تطبيقك باستخدام الوكيل، تحقّق من أن المقاييس تتدفّق إلى ClickStack:
  1. افتح HyperDX على http://localhost:8080 (أو عنوان URL الخاص بـ ClickStack)
  2. انتقل إلى Chart Explorer
  3. ابحث عن المقاييس التي تبدأ بـ jvm. (على سبيل المثال: jvm.memory.used, jvm.gc.duration, jvm.thread.count)

مجموعة البيانات التجريبية

بالنسبة إلى المستخدمين الذين يريدون اختبار تكامل مقاييس JVM قبل تزويد تطبيقاتهم بأدوات الرصد، نوفر مجموعة بيانات نموذجية تحتوي على مقاييس مُولَّدة مسبقًا تُظهر سلوك JVM واقعيًا لخدمة مصغّرة متوسطة الحجم ذات حركة مرور ثابتة ومعتدلة.
1

تنزيل مجموعة البيانات النموذجية

تتضمن مجموعة البيانات 24 ساعة من مقاييس JVM، وتُظهر:
  • نمو ذاكرة Heap مع أحداث garbage collection دورية
  • تغيّرات في عدد الخيوط
  • أزمنة توقّف GC واقعية
  • نشاط تحميل الفئات
  • أنماط استخدام CPU
2

تشغيل ClickStack

إذا لم يكن ClickStack قيد التشغيل لديك بالفعل:
انتظر بضع لحظات حتى يكتمل تشغيل ClickStack بالكامل.
3

استيراد مجموعة البيانات التجريبية

يؤدي ذلك إلى استيراد المقاييس مباشرةً إلى جداول المقاييس في ClickStack.
4

التحقق من البيانات التجريبية

بعد اكتمال الاستيراد:
  1. افتح HyperDX على http://localhost:8080 وسجّل الدخول (أنشئ حسابًا إذا لزم الأمر)
  2. انتقل إلى Search view واضبط source على Metrics
  3. اضبط النطاق الزمني على 2025-12-06 14:00:00 - 2025-12-09 14:00:00
  4. ابحث عن jvm.memory.used أو jvm.gc.duration
يُفترض أن ترى مقاييس الخدمة التجريبية.
عرض المنطقة الزمنيةيعرض HyperDX timestamps وفقًا للمنطقة الزمنية المحلية في متصفحك. تمتد البيانات التجريبية عبر 2025-12-07 14:00:00 - 2025-12-08 14:00:00 (UTC). اضبط النطاق الزمني على 2025-12-06 14:00:00 - 2025-12-09 14:00:00 لضمان ظهور المقاييس التجريبية بغض النظر عن موقعك. وبعد ظهور المقاييس، يمكنك تضييق النطاق إلى فترة 24 ساعة للحصول على تصورات أوضح.

لوحات المعلومات والتصورات

لمساعدتك في مراقبة تطبيقات JVM باستخدام ClickStack، نوفر لوحة معلومات مُعدّة مسبقًا تتضمن التصورات الأساسية لمقاييس JVM.
1

تنزيل إعداد لوحة المعلومات

.
2

استيراد لوحة المعلومات المُعدّة مسبقًا

  1. افتح HyperDX وانتقل إلى قسم لوحات المعلومات
  2. انقر على Import لوحة معلومات في الزاوية العلوية اليمنى ضمن قائمة النقاط الثلاث
  1. حمّل الملف jvm-metrics-dashboard.json ثم انقر على Finish Import
3

عرض لوحة المعلومات

سيتم إنشاء لوحة المعلومات مع تهيئة جميع التصورات مسبقًا:
بالنسبة إلى مجموعة البيانات التجريبية، اضبط النطاق الزمني على 2025-12-07 14:00:00 - 2025-12-08 14:00:00 (UTC). وعدّل ذلك وفقًا لمنطقتك الزمنية المحلية.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تعذّر بدء تشغيل الوكيل

تأكّد من وجود ملف JAR الخاص بالوكيل:
تحقّق من توافق إصدار Java (يتطلّب Java 8+):
تحقّق من ظهور رسالة في السجل عند بدء تشغيل العامل: عند بدء تشغيل تطبيقك، يُفترض أن ترى ما يلي:

عدم ظهور أي مقاييس في HyperDX

تحقّق من أن ClickStack قيد التشغيل ويمكن الوصول إليه:
تحقق من تهيئة مُصدِّر المقاييس:
تحقّق من سجلات التطبيق بحثًا عن أخطاء OpenTelemetry: ابحث عن أي رسائل error مرتبطة بـ OpenTelemetry أو حالات فشل التصدير عبر OTLP في سجلات تطبيقك. تحقّق من اتصال الشبكة: إذا كان ClickStack مستضافًا على host بعيد، فتأكّد من إمكانية الوصول إلى المنفذ 4318 من خادم التطبيق لديك. تحقّق من إصدار agent: تأكّد من أنك تستخدم أحدث إصدار مستقر من agent (حاليًا 2.22.0)، إذ تتضمّن الإصدارات الأحدث غالبًا تحسينات في الأداء.

الخطوات التالية

الانتقال إلى بيئة الإنتاج

يوضح هذا الدليل كيفية تهيئة وكيل OpenTelemetry لـ Java للاختبار المحلي. أما في عمليات النشر على بيئة الإنتاج، فضمّن ملف JAR الخاص بالوكيل في صور الحاويات لديك، وهيّئه باستخدام متغيرات البيئة لتسهيل إدارته. وفي البيئات الأكبر التي تضم عددًا كبيرًا من مثيلات JVM، انشر OpenTelemetry Collector مركزيًا لتجميع المقاييس على شكل دفعات وتمريرها من تطبيقات متعددة بدلًا من إرسالها مباشرةً إلى ClickStack. راجع إدخال البيانات باستخدام OpenTelemetry للاطلاع على أنماط النشر في بيئة الإنتاج وأمثلة على تهيئة collector.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦