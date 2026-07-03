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يستخدم OTel collector الخاص بـ ClickStack ClickHouse exporter لإنشاء جداول في ClickHouse وإدراج البيانات. تُنشأ الجداول التالية لكل نوع بيانات في قاعدة البيانات default. يمكنك تغيير قاعدة البيانات المستهدفة هذه بتعديل متغير البيئة HYPERDX_OTEL_EXPORTER_CLICKHOUSE_DATABASE في صورة الحاوية التي تستضيف OTel collector.

السجلات

التتبعات

المقاييس

مقاييس من نوع Gauge

مقاييس الجمع

مقاييس المدرج التكراري

المدرجات التكرارية الأسية

لا يدعم HyperDX حتى الآن جلب مقاييس المدرجات التكرارية الأسية أو عرضها. يمكنك تهيئتها في مصدر المقاييس، لكن دعمها سيتوفر لاحقًا.

جدول موجز

الجلسات

آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦