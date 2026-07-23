Skip to main content
الخلاصةاجمع سجلات أخطاء MySQL وسجلات الاستعلامات البطيئة واعرضها بصريًا في ClickStack باستخدام مستقبِل filelog من OTel. يتضمن ذلك مجموعة بيانات تجريبية ولوحة معلومات جاهزة مسبقًا.

التكامل مع MySQL الحالي

يتناول هذا القسم كيفية تهيئة إعداد MySQL الحالي لديك لإرسال السجلات إلى ClickStack، وذلك من خلال تعديل إعدادات ClickStack OTel collector. إذا كنت ترغب في اختبار تكامل سجلات MySQL قبل تهيئة إعدادك الحالي، فيمكنك تجربة الإعداد المهيأ مسبقًا والبيانات التجريبية في قسم “مجموعة البيانات التجريبية”.
المتطلبات الأساسية
  • مثيل ClickStack قيد التشغيل
  • تثبيت MySQL موجود (الإصدار 5.7 أو أحدث)
  • إمكانية تعديل ملفات إعداد MySQL
  • مساحة قرص كافية لملفات السجل
1

تهيئة تسجيل MySQL

يدعم MySQL عدة أنواع من السجلات. وللحصول على مراقبة شاملة باستخدام OpenTelemetry، نوصي بتمكين سجل الأخطاء وسجل الاستعلامات البطيئة.يوجد ملف التهيئة my.cnf أو my.ini عادةً في:
  • Linux (apt/yum): /etc/mysql/my.cnf أو /etc/my.cnf
  • macOS (Homebrew): /usr/local/etc/my.cnf أو /opt/homebrew/etc/my.cnf
  • Docker: تُضبط التهيئة عادةً عبر متغيرات البيئة أو من خلال ملف تهيئة يتم ربطه
أضِف هذه الإعدادات أو عدّلها في القسم [mysqld]:
يلتقط سجل الاستعلامات البطيئة الاستعلامات التي تستغرق أكثر من long_query_time ثانية. اضبط هذه العتبة وفقًا لمتطلبات أداء تطبيقك. سيؤدي ضبطها على قيمة منخفضة جدًا إلى إنشاء عدد مفرط من السجلات.
بعد إجراء هذه التغييرات، أعد تشغيل MySQL:
تحقق من تسجيل السجلات:
2

أنشئ إعدادًا مخصصًا لـ OTel collector

يتيح لك ClickStack توسيع إعداد OpenTelemetry Collector الأساسي من خلال تركيب ملف إعداد مخصص وتعيين متغير بيئة. ويُدمج الإعداد المخصص مع الإعداد الأساسي الذي يديره HyperDX عبر OpAMP.أنشئ ملفًا باسم mysql-logs-monitoring.yaml يتضمن الإعداد التالي:
هذا الإعداد:
  • يقرأ سجلات أخطاء MySQL وسجلات الاستعلامات البطيئة من مواقعها القياسية
  • يتعامل مع إدخالات السجل متعددة الأسطر (إذ تمتد الاستعلامات البطيئة عبر عدة أسطر)
  • يحلّل كِلا تنسيقي السجل لاستخراج الحقول المنظَّمة (level, error_code, query_time, rows_examined)
  • يحتفظ بالطوابع الزمنية الأصلية للسجلات
  • يضيف السمات source: mysql-error وsource: mysql-slow لاستخدامها في التصفية داخل HyperDX
  • يوجّه السجلات إلى ClickHouse exporter عبر pipeline مخصّص
يلزم استخدام receiverَين لأن سجلات أخطاء MySQL وسجلات الاستعلامات البطيئة لها تنسيقات مختلفة تمامًا. يستخدم time_parser تخطيط gotime للتعامل مع تنسيق الطابع الزمني ISO8601 الخاص بـ MySQL مع إزاحات المنطقة الزمنية.
3

هيّئ ClickStack لتحميل تهيئة مخصصة

لتمكين تهيئة collector مخصصة في نشر ClickStack الحالي، اربط ملف التهيئة المخصص عند /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml واضبط متغير البيئة CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml.حدّث تهيئة نشر ClickStack:
تأكد من أن ClickStack collector لديه الأذونات المناسبة لقراءة ملفات سجلّات MySQL. استخدم نقاط تحميل للقراءة فقط (:ro) والتزم بمبدأ الحد الأدنى من الامتيازات.
4

التحقق من السجلات في HyperDX

بمجرد اكتمال الإعداد، سجّل الدخول إلى HyperDX وتحقق من تدفق السجلات:
  1. انتقل إلى عرض البحث
  2. اضبط المصدر على Logs
  3. صفِّ باستخدام source:mysql-error أو source:mysql-slow لعرض السجلات الخاصة بـ MySQL
  4. ينبغي أن ترى إدخالات سجل مهيكلة تتضمن حقولًا مثل level وerror_code وmessage (لسجلات الأخطاء)، وquery_time وrows_examined وquery (لسجلات الاستعلامات البطيئة)

مجموعة بيانات تجريبية

للمستخدمين الذين يريدون اختبار تكامل سجلات MySQL قبل تهيئة أنظمة الإنتاج لديهم، نوفر مجموعة بيانات تجريبية من سجلات MySQL المُنشأة مسبقًا وبأنماط واقعية.
1

نزّل مجموعة البيانات التجريبية

نزّل ملفات السجل التجريبية:
تتضمن مجموعة البيانات ما يلي:
  • سجلات الأخطاء (رسائل بدء التشغيل، والتحذيرات، وأخطاء الاتصال، ورسائل InnoDB)
  • الاستعلامات البطيئة ذات خصائص الأداء الواقعية
  • أحداث دورة حياة الاتصال
  • تسلسلات بدء تشغيل خادم قاعدة البيانات وإيقافه
2

أنشئ تهيئة مجمّع الاختبار

أنشئ ملفًا باسم mysql-logs-demo.yaml يتضمن التهيئة التالية:
3

شغّل ClickStack باستخدام التكوين التجريبي

شغّل ClickStack باستخدام السجلات والتكوين التجريبيَّين:
4

تحقّق من السجلات في HyperDX

بمجرد تشغيل ClickStack:
  1. انتظر بضع لحظات حتى يكتمل تهيئة ClickStack بالكامل (عادةً خلال 30 إلى 60 ثانية)
  2. افتح HyperDX وسجّل الدخول إلى حسابك (قد تحتاج إلى إنشاء حساب أولًا)
  3. انتقل إلى عرض Search واضبط المصدر على Logs
  4. اضبط النطاق الزمني على 2025-11-13 00:00:00 - 2025-11-16 00:00:00
  5. من المفترض أن ترى ما مجموعه 40 سجلًا (30 سجل error مع source:mysql-demo-error + 10 queries بطيئة مع source:mysql-demo-slow)
إذا لم تظهر لك السجلات الأربعون كلها فورًا، فانتظر نحو دقيقة حتى ينتهي collector من المعالجة. وإذا لم تظهر السجلات بعد الانتظار، فنفّذ docker restart clickstack-demo ثم تحقّق مرة أخرى بعد دقيقة إضافية. هذه مشكلة معروفة في filelog receiver الخاص بـ OpenTelemetry عند التحميل المجمّع لملفات موجودة مسبقًا باستخدام start_at: beginning. أما عمليات النشر في بيئة production التي تستخدم start_at: end فتعالج السجلات لحظة كتابتها بشكل real-time، ولا تواجه هذه المشكلة.
عرض المنطقة الزمنيةيعرض HyperDX الطوابع الزمنية وفق المنطقة الزمنية المحلية في متصفحك. تمتد بيانات العرض التوضيحي عبر 2025-11-14 00:00:00 - 2025-11-15 00:00:00 (UTC). ويضمن النطاق الزمني الواسع ظهور سجلات العرض التوضيحي بغض النظر عن موقعك. وبعد ظهور السجلات، يمكنك تضييق النطاق إلى فترة 24 ساعة للحصول على تصورات أوضح.

لوحات المعلومات والتصورات

لمساعدتك على بدء مراقبة MySQL باستخدام ClickStack، نوفر تصورات أساسية لسجلات MySQL.
1

تنزيل إعداد لوحة المعلومات

.
2

استيراد لوحة المعلومات المعدّة مسبقًا

  1. افتح HyperDX وانتقل إلى قسم Dashboards
  2. انقر على Import Dashboard في الزاوية العلوية اليمنى ضمن قائمة النقاط الثلاث
  1. ارفع ملف mysql-logs-dashboard.json ثم انقر على Finish Import
3

عرض لوحة المعلومات

ستُنشأ لوحة المعلومات مع إعداد جميع التصورات مسبقًا.
بالنسبة إلى مجموعة البيانات التجريبية، اضبط النطاق الزمني على 2025-11-14 00:00:00 - 2025-11-15 00:00:00 (UTC) (عدّله وفق منطقتك الزمنية المحلية). لن تحتوي لوحة المعلومات المستوردة على نطاق زمني محدد افتراضيًا.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تعذّر تحميل التهيئة المخصّصة

تحقّق من تعيين متغير البيئة:
تحقق من أن ملف الإعدادات المخصّص مُركَّب ويمكن قراءته:

عدم ظهور أي سجلات في HyperDX

تحقق من أن الإعدادات الفعلية تتضمن مستقبِل filelog الخاص بك:
تحقّق من سجلات الـ collector بحثًا عن أخطاء:
إذا كنت تستخدم مجموعة البيانات التجريبية، فتأكد من أن ملفات السجل متاحة:

عدم ظهور سجلات الاستعلامات البطيئة

تأكّد من تفعيل سجل الاستعلامات البطيئة في MySQL:
تحقق مما إذا كان MySQL يسجل الاستعلامات البطيئة:
أنشئ استعلامًا بطيئًا تجريبيًا:

عدم تحليل السجلات بشكل صحيح

تأكد من أن تنسيق سجل MySQL لديك يطابق التنسيق المتوقع. صُممت أنماط Regex في هذا الدليل لتلائم التنسيقات الافتراضية في MySQL 5.7+ و8.0+. راجع بضعة أسطر من سجل الأخطاء لديك:
التنسيق المتوقَّع:
إذا كان التنسيق المستخدم لديك مختلفًا بدرجة كبيرة، فعدّل أنماط التعبيرات النمطية في الإعداد.

الخطوات التالية

  • أعدّ التنبيهات للأحداث الحرجة (مثل حالات فشل الاتصال، والاستعلامات البطيئة التي تتجاوز الحدود المحددة، والارتفاع المفاجئ في الأخطاء)
  • أنشئ لوحات معلومات مخصصة لتحليل الاستعلامات البطيئة حسب نمط الاستعلام
  • اضبط long_query_time بناءً على الأنماط المرصودة في أداء الاستعلامات

الانتقال إلى بيئة الإنتاج

يعتمد هذا الدليل على OpenTelemetry Collector المضمّن في ClickStack لتوفير إعداد سريع. أما لعمليات النشر في بيئة الإنتاج، فنوصي بتشغيل OTel Collector الخاص بك وإرسال البيانات إلى نقطة نهاية OTLP الخاصة بـ ClickStack. راجع إرسال بيانات OpenTelemetry للاطلاع على إعدادات بيئة الإنتاج.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦