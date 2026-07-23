تهيئة تسجيل MySQL

يدعم MySQL عدة أنواع من السجلات. وللحصول على مراقبة شاملة باستخدام OpenTelemetry، نوصي بتمكين سجل الأخطاء وسجل الاستعلامات البطيئة.

يوجد ملف التهيئة my.cnf أو my.ini عادةً في:

Linux (apt/yum) : /etc/mysql/my.cnf أو /etc/my.cnf

: أو macOS (Homebrew) : /usr/local/etc/my.cnf أو /opt/homebrew/etc/my.cnf

: أو Docker: تُضبط التهيئة عادةً عبر متغيرات البيئة أو من خلال ملف تهيئة يتم ربطه

أضِف هذه الإعدادات أو عدّلها في القسم [mysqld] :

[mysqld] # Error log configuration log_error = /var/log/mysql/error.log # Slow query log configuration slow_query_log = ON slow_query_log_file = /var/log/mysql/mysql-slow.log long_query_time = 1 log_queries_not_using_indexes = ON # Optional: General query log (verbose, use with caution in production) # general_log = ON # general_log_file = /var/log/mysql/mysql-general.log

يلتقط سجل الاستعلامات البطيئة الاستعلامات التي تستغرق أكثر من long_query_time ثانية. اضبط هذه العتبة وفقًا لمتطلبات أداء تطبيقك. سيؤدي ضبطها على قيمة منخفضة جدًا إلى إنشاء عدد مفرط من السجلات.

بعد إجراء هذه التغييرات، أعد تشغيل MySQL:

# For systemd sudo systemctl restart mysql # For Docker docker restart < mysql-containe r >

تحقق من تسجيل السجلات: