الخلاصةاجمع سجلات أخطاء MySQL وسجلات الاستعلامات البطيئة واعرضها بصريًا في ClickStack باستخدام مستقبِل
filelog من OTel. يتضمن ذلك مجموعة بيانات تجريبية ولوحة معلومات جاهزة مسبقًا.
يتناول هذا القسم كيفية تهيئة إعداد MySQL الحالي لديك لإرسال السجلات إلى ClickStack، وذلك من خلال تعديل إعدادات ClickStack OTel collector. إذا كنت ترغب في اختبار تكامل سجلات MySQL قبل تهيئة إعدادك الحالي، فيمكنك تجربة الإعداد المهيأ مسبقًا والبيانات التجريبية في قسم “مجموعة البيانات التجريبية”.
التكامل مع MySQL الحالي
المتطلبات الأساسية
- مثيل ClickStack قيد التشغيل
- تثبيت MySQL موجود (الإصدار 5.7 أو أحدث)
- إمكانية تعديل ملفات إعداد MySQL
- مساحة قرص كافية لملفات السجل
1
تهيئة تسجيل MySQL
يدعم MySQL عدة أنواع من السجلات. وللحصول على مراقبة شاملة باستخدام OpenTelemetry، نوصي بتمكين سجل الأخطاء وسجل الاستعلامات البطيئة.يوجد ملف التهيئة
my.cnf أو
my.ini عادةً في:
- Linux (apt/yum):
/etc/mysql/my.cnfأو
/etc/my.cnf
- macOS (Homebrew):
/usr/local/etc/my.cnfأو
/opt/homebrew/etc/my.cnf
- Docker: تُضبط التهيئة عادةً عبر متغيرات البيئة أو من خلال ملف تهيئة يتم ربطه
[mysqld]:
[mysqld]
# Error log configuration
log_error = /var/log/mysql/error.log
# Slow query log configuration
slow_query_log = ON
slow_query_log_file = /var/log/mysql/mysql-slow.log
long_query_time = 1
log_queries_not_using_indexes = ON
# Optional: General query log (verbose, use with caution in production)
# general_log = ON
# general_log_file = /var/log/mysql/mysql-general.log
بعد إجراء هذه التغييرات، أعد تشغيل MySQL:
يلتقط سجل الاستعلامات البطيئة الاستعلامات التي تستغرق أكثر من
long_query_time ثانية. اضبط هذه العتبة وفقًا لمتطلبات أداء تطبيقك. سيؤدي ضبطها على قيمة منخفضة جدًا إلى إنشاء عدد مفرط من السجلات.
تحقق من تسجيل السجلات:
# For systemd
sudo systemctl restart mysql
# For Docker
docker restart <mysql-container>
# Check error log
tail -f /var/log/mysql/error.log
# Check slow query log
tail -f /var/log/mysql/mysql-slow.log
2
أنشئ إعدادًا مخصصًا لـ OTel collector
يتيح لك ClickStack توسيع إعداد OpenTelemetry Collector الأساسي من خلال تركيب ملف إعداد مخصص وتعيين متغير بيئة. ويُدمج الإعداد المخصص مع الإعداد الأساسي الذي يديره HyperDX عبر OpAMP.أنشئ ملفًا باسم
mysql-logs-monitoring.yaml يتضمن الإعداد التالي:
هذا الإعداد:
receivers:
filelog/mysql_error:
include:
- /var/log/mysql/error.log
start_at: end
multiline:
line_start_pattern: '^\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}'
operators:
- type: regex_parser
parse_from: body
parse_to: attributes
regex: '^(?P<timestamp>\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}\.\d{6}[+-]\d{2}:\d{2})\s+(?P<thread_id>\d+)\s+\[(?P<level>[^\]]+)\]\s+(\[(?P<error_code>[^\]]+)\]\s+)?(?P<message>.*)$'
- type: time_parser
parse_from: attributes.timestamp
layout_type: gotime
layout: '2006-01-02T15:04:05.999999-07:00'
parse_to: body
- type: add
field: attributes.source
value: "mysql-error"
- type: add
field: resource["service.name"]
value: "mysql-production"
filelog/mysql_slow:
include:
- /var/log/mysql/mysql-slow.log
start_at: end
multiline:
line_start_pattern: '^# Time:'
operators:
- type: regex_parser
parse_from: body
parse_to: attributes
regex: '^# Time: (?P<timestamp>\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}\.\d+Z)\n# User@Host: (?P<user>[^\[]+)\[(?P<user_host>[^\]]*)\]\s+@\s+(?P<host>[^\[]*)\[(?P<ip>[^\]]*)\].*\n# Query_time: (?P<query_time>[\d.]+)\s+Lock_time: (?P<lock_time>[\d.]+)\s+Rows_sent: (?P<rows_sent>\d+)\s+Rows_examined: (?P<rows_examined>\d+)'
- type: time_parser
parse_from: attributes.timestamp
layout_type: gotime
layout: '2006-01-02T15:04:05.999999Z'
parse_to: body
- type: add
field: attributes.source
value: "mysql-slow"
- type: add
field: resource["service.name"]
value: "mysql-production"
service:
pipelines:
logs/mysql:
receivers: [filelog/mysql_error, filelog/mysql_slow]
processors:
- memory_limiter
- transform
- batch
exporters:
- clickhouse
- يقرأ سجلات أخطاء MySQL وسجلات الاستعلامات البطيئة من مواقعها القياسية
- يتعامل مع إدخالات السجل متعددة الأسطر (إذ تمتد الاستعلامات البطيئة عبر عدة أسطر)
- يحلّل كِلا تنسيقي السجل لاستخراج الحقول المنظَّمة (level, error_code, query_time, rows_examined)
- يحتفظ بالطوابع الزمنية الأصلية للسجلات
- يضيف السمات
source: mysql-errorو
source: mysql-slowلاستخدامها في التصفية داخل HyperDX
- يوجّه السجلات إلى ClickHouse exporter عبر
pipelineمخصّص
يلزم استخدام receiverَين لأن سجلات أخطاء MySQL وسجلات الاستعلامات البطيئة لها تنسيقات مختلفة تمامًا. يستخدم
time_parser تخطيط
gotime للتعامل مع تنسيق الطابع الزمني ISO8601 الخاص بـ MySQL مع إزاحات المنطقة الزمنية.
3
هيّئ ClickStack لتحميل تهيئة مخصصة
لتمكين تهيئة collector مخصصة في نشر ClickStack الحالي، اربط ملف التهيئة المخصص عند
/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml واضبط متغير البيئة
CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml.حدّث تهيئة نشر ClickStack:
services:
clickstack:
# ... existing configuration ...
environment:
- CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml
# ... other environment variables ...
volumes:
- ./mysql-logs-monitoring.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro
- /var/log/mysql:/var/log/mysql:ro
# ... other volumes ...
تأكد من أن ClickStack collector لديه الأذونات المناسبة لقراءة ملفات سجلّات MySQL. استخدم نقاط تحميل للقراءة فقط (
:ro) والتزم بمبدأ الحد الأدنى من الامتيازات.
4
التحقق من السجلات في HyperDX
بمجرد اكتمال الإعداد، سجّل الدخول إلى HyperDX وتحقق من تدفق السجلات:
- انتقل إلى عرض البحث
- اضبط المصدر على Logs
- صفِّ باستخدام
source:mysql-errorأو
source:mysql-slowلعرض السجلات الخاصة بـ MySQL
- ينبغي أن ترى إدخالات سجل مهيكلة تتضمن حقولًا مثل
levelو
error_codeو
message(لسجلات الأخطاء)، و
query_timeو
rows_examinedو
query(لسجلات الاستعلامات البطيئة)
للمستخدمين الذين يريدون اختبار تكامل سجلات MySQL قبل تهيئة أنظمة الإنتاج لديهم، نوفر مجموعة بيانات تجريبية من سجلات MySQL المُنشأة مسبقًا وبأنماط واقعية.
مجموعة بيانات تجريبية
1
نزّل مجموعة البيانات التجريبية
نزّل ملفات السجل التجريبية:
تتضمن مجموعة البيانات ما يلي:
# Download error log
curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/mysql/error.log
# Download slow query log
curl -O https://datasets-documentation.s3.eu-west-3.amazonaws.com/clickstack-integrations/mysql/mysql-slow.log
- سجلات الأخطاء (رسائل بدء التشغيل، والتحذيرات، وأخطاء الاتصال، ورسائل InnoDB)
- الاستعلامات البطيئة ذات خصائص الأداء الواقعية
- أحداث دورة حياة الاتصال
- تسلسلات بدء تشغيل خادم قاعدة البيانات وإيقافه
2
أنشئ تهيئة مجمّع الاختبار
أنشئ ملفًا باسم
mysql-logs-demo.yaml يتضمن التهيئة التالية:
cat > mysql-logs-demo.yaml << 'EOF'
receivers:
filelog/mysql_error:
include:
- /tmp/mysql-demo/error.log
start_at: beginning # Read from beginning for demo data
multiline:
line_start_pattern: '^\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}'
operators:
- type: regex_parser
parse_from: body
parse_to: attributes
regex: '^(?P<timestamp>\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}\.\d{6}[+-]\d{2}:\d{2})\s+(?P<thread_id>\d+)\s+\[(?P<level>[^\]]+)\]\s+(\[(?P<error_code>[^\]]+)\]\s+)?(?P<message>.*)$'
- type: time_parser
parse_from: attributes.timestamp
layout_type: gotime
layout: '2006-01-02T15:04:05.999999-07:00'
parse_to: body
- type: add
field: attributes.source
value: "mysql-demo-error"
- type: add
field: resource["service.name"]
value: "mysql-demo"
filelog/mysql_slow:
include:
- /tmp/mysql-demo/mysql-slow.log
start_at: beginning # Read from beginning for demo data
multiline:
line_start_pattern: '^# Time:'
operators:
- type: regex_parser
parse_from: body
parse_to: attributes
regex: '^# Time: (?P<timestamp>\d{4}-\d{2}-\d{2}T\d{2}:\d{2}:\d{2}\.\d+Z)\n# User@Host: (?P<user>[^\[]+)\[(?P<user_host>[^\]]*)\]\s+@\s+(?P<host>[^\[]*)\[(?P<ip>[^\]]*)\].*\n# Query_time: (?P<query_time>[\d.]+)\s+Lock_time: (?P<lock_time>[\d.]+)\s+Rows_sent: (?P<rows_sent>\d+)\s+Rows_examined: (?P<rows_examined>\d+)'
- type: time_parser
parse_from: attributes.timestamp
layout_type: gotime
layout: '2006-01-02T15:04:05.999999Z'
parse_to: body
- type: add
field: attributes.source
value: "mysql-demo-slow"
- type: add
field: resource["service.name"]
value: "mysql-demo"
service:
pipelines:
logs/mysql-demo:
receivers: [filelog/mysql_error, filelog/mysql_slow]
processors:
- memory_limiter
- transform
- batch
exporters:
- clickhouse
EOF
3
شغّل ClickStack باستخدام التكوين التجريبي
شغّل ClickStack باستخدام السجلات والتكوين التجريبيَّين:
docker run --name clickstack-demo \
-p 8080:8080 -p 4317:4317 -p 4318:4318 \
-e CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE=/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml \
-v "$(pwd)/mysql-logs-demo.yaml:/etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml:ro" \
-v "$(pwd)/error.log:/tmp/mysql-demo/error.log:ro" \
-v "$(pwd)/mysql-slow.log:/tmp/mysql-demo/mysql-slow.log:ro" \
clickhouse/clickstack-all-in-one:latest
4
تحقّق من السجلات في HyperDX
بمجرد تشغيل ClickStack:
- انتظر بضع لحظات حتى يكتمل تهيئة ClickStack بالكامل (عادةً خلال 30 إلى 60 ثانية)
- افتح HyperDX وسجّل الدخول إلى حسابك (قد تحتاج إلى إنشاء حساب أولًا)
- انتقل إلى عرض Search واضبط المصدر على
Logs
- اضبط النطاق الزمني على 2025-11-13 00:00:00 - 2025-11-16 00:00:00
- من المفترض أن ترى ما مجموعه 40 سجلًا (30 سجل error مع
source:mysql-demo-error+ 10 queries بطيئة مع
source:mysql-demo-slow)
إذا لم تظهر لك السجلات الأربعون كلها فورًا، فانتظر نحو دقيقة حتى ينتهي collector من المعالجة. وإذا لم تظهر السجلات بعد الانتظار، فنفّذ
docker restart clickstack-demo ثم تحقّق مرة أخرى بعد دقيقة إضافية. هذه مشكلة معروفة في filelog receiver الخاص بـ OpenTelemetry عند التحميل المجمّع لملفات موجودة مسبقًا باستخدام
start_at: beginning. أما عمليات النشر في بيئة production التي تستخدم
start_at: end فتعالج السجلات لحظة كتابتها بشكل real-time، ولا تواجه هذه المشكلة.
عرض المنطقة الزمنيةيعرض HyperDX الطوابع الزمنية وفق المنطقة الزمنية المحلية في متصفحك. تمتد بيانات العرض التوضيحي عبر 2025-11-14 00:00:00 - 2025-11-15 00:00:00 (UTC). ويضمن النطاق الزمني الواسع ظهور سجلات العرض التوضيحي بغض النظر عن موقعك. وبعد ظهور السجلات، يمكنك تضييق النطاق إلى فترة 24 ساعة للحصول على تصورات أوضح.
لمساعدتك على بدء مراقبة MySQL باستخدام ClickStack، نوفر تصورات أساسية لسجلات MySQL.
لوحات المعلومات والتصورات
1
تنزيل إعداد لوحة المعلومات
.
2
استيراد لوحة المعلومات المعدّة مسبقًا
- افتح HyperDX وانتقل إلى قسم Dashboards
- انقر على Import Dashboard في الزاوية العلوية اليمنى ضمن قائمة النقاط الثلاث
- ارفع ملف
mysql-logs-dashboard.jsonثم انقر على Finish Import
3
عرض لوحة المعلومات
ستُنشأ لوحة المعلومات مع إعداد جميع التصورات مسبقًا.
بالنسبة إلى مجموعة البيانات التجريبية، اضبط النطاق الزمني على 2025-11-14 00:00:00 - 2025-11-15 00:00:00 (UTC) (عدّله وفق منطقتك الزمنية المحلية). لن تحتوي لوحة المعلومات المستوردة على نطاق زمني محدد افتراضيًا.
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
تحقّق من تعيين متغير البيئة:
تعذّر تحميل التهيئة المخصّصة
تحقق من أن ملف الإعدادات المخصّص مُركَّب ويمكن قراءته:
docker exec <container-name> printenv CUSTOM_OTELCOL_CONFIG_FILE
docker exec <container-name> cat /etc/otelcol-contrib/custom.config.yaml | head -10
تحقق من أن الإعدادات الفعلية تتضمن مستقبِل filelog الخاص بك:
عدم ظهور أي سجلات في HyperDX
تحقّق من سجلات الـ collector بحثًا عن أخطاء:
docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/effective.yaml | grep -A 10 filelog
إذا كنت تستخدم مجموعة البيانات التجريبية، فتأكد من أن ملفات السجل متاحة:
docker exec <container> cat /etc/otel/supervisor-data/agent.log | grep -i mysql
docker exec <container> cat /tmp/mysql-demo/error.log | wc -l
docker exec <container> cat /tmp/mysql-demo/mysql-slow.log | wc -l
تأكّد من تفعيل سجل الاستعلامات البطيئة في MySQL:
عدم ظهور سجلات الاستعلامات البطيئة
تحقق مما إذا كان MySQL يسجل الاستعلامات البطيئة:
SHOW VARIABLES LIKE 'slow_query_log';
SHOW VARIABLES LIKE 'long_query_time';
أنشئ استعلامًا بطيئًا تجريبيًا:
tail -f /var/log/mysql/mysql-slow.log
SELECT SLEEP(2);
تأكد من أن تنسيق سجل MySQL لديك يطابق التنسيق المتوقع. صُممت أنماط Regex في هذا الدليل لتلائم التنسيقات الافتراضية في MySQL 5.7+ و8.0+. راجع بضعة أسطر من سجل الأخطاء لديك:
عدم تحليل السجلات بشكل صحيح
التنسيق المتوقَّع:
head -5 /var/log/mysql/error.log
إذا كان التنسيق المستخدم لديك مختلفًا بدرجة كبيرة، فعدّل أنماط التعبيرات النمطية في الإعداد.
2025-11-14T10:23:45.123456+00:00 0 [System] [MY-010116] [Server] /usr/sbin/mysqld (mysqld 8.0.35) starting as process 1
الخطوات التالية
- أعدّ التنبيهات للأحداث الحرجة (مثل حالات فشل الاتصال، والاستعلامات البطيئة التي تتجاوز الحدود المحددة، والارتفاع المفاجئ في الأخطاء)
- أنشئ لوحات معلومات مخصصة لتحليل الاستعلامات البطيئة حسب نمط الاستعلام
- اضبط
long_query_timeبناءً على الأنماط المرصودة في أداء الاستعلامات
يعتمد هذا الدليل على OpenTelemetry Collector المضمّن في ClickStack لتوفير إعداد سريع. أما لعمليات النشر في بيئة الإنتاج، فنوصي بتشغيل OTel Collector الخاص بك وإرسال البيانات إلى نقطة نهاية OTLP الخاصة بـ ClickStack. راجع إرسال بيانات OpenTelemetry للاطلاع على إعدادات بيئة الإنتاج.