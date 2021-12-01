On this page

stochasticLinearRegression

Функция реализует стохастическую линейную регрессию. Поддерживает пользовательские параметры для скорости обучения, коэффициента регуляризации L2, размера mini-batch и имеет несколько методов обновления весов (Adam (по умолчанию), simple SGD, Momentum, Nesterov).

Есть 4 настраиваемых параметра. Они передаются в функцию последовательно, однако не обязательно указывать все, используются значения по умолчанию, однако хорошая модель требует некоторой настройки параметров.

stochasticLinearRegression(1.0, 1.0, 10, 'SGD')



Скорость обучения — коэффициент длины шага, при выполнении градиентного спуска. Слишком большая скорость обучения может привести к бесконечным весам модели. По умолчанию 0.00001 . Коэффициент регуляризации l2. Помогает предотвратить подгонку. По умолчанию 0.1 . Размер mini-batch задаёт количество элементов, чьи градиенты будут вычислены и просуммированы при выполнении одного шага градиентного спуска. Чистый стохастический спуск использует один элемент, однако использование mini-batch (около 10 элементов) делает градиентные шаги более стабильными. По умолчанию 15 . Метод обновления весов, можно выбрать один из следующих: Adam (по умолчанию), SGD , Momentum , Nesterov . Momentum и Nesterov более требовательные к вычислительным ресурсам и памяти, однако они имеют высокую скорость схождения и устойчивости методов стохастического градиента.

stochasticLinearRegression используется на двух этапах: построение модели и предсказание новых данных. Чтобы построить модель и сохранить её состояние для дальнейшего использования, мы используем комбинатор -State . Для прогнозирования мы используем функцию evalMLMethod, которая принимает в качестве аргументов состояние и свойства для прогнозирования.

1. Построение модели

Пример запроса:

CREATE TABLE IF NOT EXISTS train_data

(

param1 Float64 ,

param2 Float64 ,

target Float64

) ENGINE = Memory ;



CREATE TABLE your_model ENGINE = Memory AS SELECT

stochasticLinearRegressionState ( 0.1 , 0.0 , 5 , 'SGD' ) ( target , param1 , param2 )

AS state FROM train_data ;



Здесь нам также нужно вставить данные в таблицу train_data . Количество параметров не фиксировано, оно зависит только от количества аргументов, перешедших в linearRegressionState . Все они должны быть числовыми значениями. Обратите внимание, что столбец с целевым значением (которое мы хотели бы научиться предсказывать) вставляется в качестве первого аргумента.

2. Прогнозирование

После сохранения состояния в таблице мы можем использовать его несколько раз для прогнозирования или смёржить с другими состояниями и создать новые, улучшенные модели.

WITH ( SELECT state FROM your_model ) AS model SELECT

evalMLMethod ( model , param1 , param2 ) FROM test_data



Запрос возвращает столбец прогнозируемых значений. Обратите внимание, что первый аргумент evalMLMethod это объект AggregateFunctionState , далее идут столбцы свойств.

test_data — это таблица, подобная train_data , но при этом может не содержать целевое значение.

Объединить две модели можно следующим запросом:

SELECT state1 + state2 FROM your_models



где таблица your_models содержит обе модели. Запрос вернёт новый объект AggregateFunctionState .

Пользователь может получать веса созданной модели для своих целей без сохранения модели, если не использовать комбинатор -State .

SELECT stochasticLinearRegression ( 0.01 ) ( target , param1 , param2 ) FROM train_data



Подобный запрос строит модель и возвращает её веса, отвечающие параметрам моделей и смещение. Таким образом, в приведенном выше примере запрос вернет столбец с тремя значениями.

Смотрите также