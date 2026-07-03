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Descripción general

Como parte de la configuración, ClickHouse ofrece la posibilidad de imponer restricciones sobre la complejidad de las consultas. Esto ayuda a proteger frente a consultas que pueden consumir muchos recursos, lo que garantiza una ejecución más segura y predecible, especialmente al usar la interfaz de usuario. Casi todas las restricciones solo se aplican a las consultas SELECT, y en el procesamiento distribuido de consultas, las restricciones se aplican por separado en cada servidor. Por lo general, ClickHouse comprueba las restricciones solo después de que las partes de datos se hayan procesado por completo, en lugar de comprobarlas para cada fila. Esto puede dar lugar a situaciones en las que se infrinjan las restricciones mientras se está procesando la parte de datos.

Ajustes de overflow_mode

La mayoría de las restricciones también tienen un ajuste overflow_mode, que define qué ocurre cuando se supera el límite y puede tomar uno de estos dos valores:
  • throw: lanzar una excepción (predeterminado).
  • break: detener la ejecución de la consulta y devolver un resultado parcial, como si los datos de origen se hubieran agotado.

Configuración de group_by_overflow_mode

La configuración group_by_overflow_mode también puede tomar el valor any:
  • any : continúa la agregación para las claves que ya entraron en el conjunto, pero no agrega nuevas claves al conjunto.

Lista de ajustes

Los siguientes ajustes se utilizan para aplicar restricciones a la complejidad de las consultas.
Las restricciones sobre la «cantidad máxima de algo» pueden tomar el valor 0, lo que significa que es «sin restricciones».

Configuraciones obsoletas

Las siguientes configuraciones están obsoletas

max_pipeline_depth

Profundidad máxima del pipeline. Corresponde al número de transformaciones por las que pasa cada bloque de datos durante el procesamiento de la consulta. Se contabiliza dentro de los límites de un único servidor. Si la profundidad del pipeline es mayor, se lanza una excepción.
Última modificación el 3 de julio de 2026