Como parte de la configuración, ClickHouse ofrece la posibilidad de imponer restricciones sobre la complejidad de las consultas. Esto ayuda a proteger frente a consultas que pueden consumir muchos recursos, lo que garantiza una ejecución más segura y predecible, especialmente al usar la interfaz de usuario. Casi todas las restricciones solo se aplican a las consultas
Descripción general
SELECT, y en el
procesamiento distribuido de consultas, las restricciones se aplican por separado en cada servidor.
Por lo general, ClickHouse comprueba las restricciones solo después de que las partes de datos se hayan
procesado por completo, en lugar de comprobarlas para cada fila. Esto puede
dar lugar a situaciones en las que se infrinjan las restricciones mientras se está
procesando la parte de datos.
La mayoría de las restricciones también tienen un ajuste
Ajustes de
Ajustes de
overflow_mode
overflow_mode, que define qué ocurre
cuando se supera el límite y puede tomar uno de estos dos valores:
throw: lanzar una excepción (predeterminado).
break: detener la ejecución de la consulta y devolver un resultado parcial, como si los datos de origen se hubieran agotado.
La configuración
Configuración de
Configuración de
group_by_overflow_mode
group_by_overflow_mode también puede tomar
el valor
any:
any: continúa la agregación para las claves que ya entraron en el conjunto, pero no agrega nuevas claves al conjunto.
Los siguientes ajustes se utilizan para aplicar restricciones a la complejidad de las consultas.
Lista de ajustes
Las restricciones sobre la «cantidad máxima de algo» pueden tomar el valor
0,
lo que significa que es «sin restricciones».
|Ajuste
|Descripción breve
max_memory_usage
|La cantidad máxima de RAM que puede usarse para ejecutar una consulta en un solo servidor.
max_memory_usage_for_user
|La cantidad máxima de RAM que puede usarse para ejecutar las consultas de un usuario en un solo servidor.
max_rows_to_read
|El número máximo de filas que pueden leerse de una tabla al ejecutar una consulta.
max_bytes_to_read
|El número máximo de bytes (de datos sin comprimir) que pueden leerse de una tabla al ejecutar una consulta.
read_overflow_mode_leaf
|Establece qué sucede cuando el volumen de datos leídos supera uno de los límites de los nodos hoja
max_rows_to_read_leaf
|El número máximo de filas que pueden leerse de una tabla local en un nodo hoja al ejecutar una consulta distribuida
max_bytes_to_read_leaf
|El número máximo de bytes (de datos sin comprimir) que pueden leerse de una tabla local en un nodo hoja al ejecutar una consulta distribuida.
read_overflow_mode_leaf
|Establece qué sucede cuando el volumen de datos leídos supera uno de los límites de los nodos hoja.
max_rows_to_group_by
|El número máximo de claves únicas recibidas de la agregación.
group_by_overflow_mode
|Establece qué sucede cuando el número de claves únicas para la agregación supera el límite
max_bytes_before_external_group_by
|Habilita o deshabilita la ejecución de cláusulas
GROUP BY en memoria externa.
max_bytes_ratio_before_external_group_by
|La proporción de la memoria disponible que puede usarse para
GROUP BY. Una vez alcanzada, se usa memoria externa para la agregación.
max_bytes_before_external_sort
|Habilita o deshabilita la ejecución de cláusulas
ORDER BY en memoria externa.
max_bytes_ratio_before_external_sort
|La proporción de la memoria disponible que puede usarse para
ORDER BY. Una vez alcanzada, se usa ordenación externa.
max_rows_to_sort
|El número máximo de filas antes de ordenar. Permite limitar el consumo de memoria durante la ordenación.
max_bytes_to_sort
|El número máximo de bytes antes de ordenar.
sort_overflow_mode
|Establece qué sucede si el número de filas recibidas antes de ordenar supera uno de los límites.
max_result_rows
|Limita el número de filas del resultado.
max_result_bytes
|Limita el tamaño del resultado en bytes (sin comprimir)
result_overflow_mode
|Establece qué hacer si el volumen del resultado supera uno de los límites.
max_execution_time
|El tiempo máximo de ejecución de la consulta, en segundos.
timeout_overflow_mode
|Establece qué hacer si la consulta se ejecuta durante más tiempo que
max_execution_time o si el tiempo estimado de ejecución supera
max_estimated_execution_time.
max_execution_time_leaf
|Semánticamente similar a
max_execution_time, pero solo se aplica en los nodos hoja para consultas distribuidas o remotas.
timeout_overflow_mode_leaf
|Establece qué sucede cuando la consulta en un nodo hoja se ejecuta durante más tiempo que
max_execution_time_leaf.
min_execution_speed
|Velocidad mínima de ejecución en filas por segundo.
min_execution_speed_bytes
|El número mínimo de bytes procesados por segundo durante la ejecución.
max_execution_speed
|El número máximo de filas procesadas por segundo durante la ejecución.
max_execution_speed_bytes
|El número máximo de bytes procesados por segundo durante la ejecución.
timeout_before_checking_execution_speed
|Comprueba que la velocidad de ejecución no sea demasiado lenta (no inferior a
min_execution_speed) una vez transcurrido el tiempo especificado, en segundos.
max_estimated_execution_time
|Tiempo máximo estimado de ejecución de la consulta, en segundos.
max_columns_to_read
|El número máximo de columnas que se pueden leer de una tabla en una sola consulta.
max_temporary_columns
|El número máximo de columnas temporales que deben mantenerse en RAM simultáneamente al ejecutar una consulta, incluidas las columnas constantes.
max_temporary_non_const_columns
|El número máximo de columnas temporales que deben mantenerse en RAM simultáneamente al ejecutar una consulta, sin contar las columnas constantes.
max_subquery_depth
|Establece qué ocurre si una consulta tiene más subconsultas anidadas que el número especificado.
max_ast_depth
|La profundidad máxima de anidamiento del árbol sintáctico de una consulta.
max_ast_elements
|El número máximo de elementos en el árbol sintáctico de una consulta.
max_rows_in_set
|El número máximo de filas de un conjunto de datos en la cláusula IN creada a partir de una subconsulta.
max_bytes_in_set
|El número máximo de bytes (de datos sin comprimir) usados por un conjunto en la cláusula IN creada a partir de una subconsulta.
set_overflow_mode
|Establece qué ocurre cuando el volumen de datos supera alguno de los límites.
max_rows_in_distinct
|El número máximo de filas distintas al usar DISTINCT.
max_bytes_in_distinct
|El número máximo de bytes del estado (en bytes sin comprimir) en memoria que utiliza una tabla hash al usar DISTINCT.
distinct_overflow_mode
|Establece qué ocurre cuando el volumen de datos supera alguno de los límites.
max_rows_to_transfer
|El tamaño máximo (en filas) que puede pasarse a un servidor remoto o guardarse en una tabla temporal cuando se ejecuta la sección GLOBAL IN/JOIN.
max_bytes_to_transfer
|El número máximo de bytes (datos sin comprimir) que se puede pasar a un servidor remoto o guardar en una tabla temporal cuando se ejecuta la sección GLOBAL IN/JOIN.
transfer_overflow_mode
|Establece qué ocurre cuando el volumen de datos supera alguno de los límites.
max_rows_in_join
|Limita el número de filas de la tabla hash que se utiliza al unir tablas.
max_bytes_in_join
|El tamaño máximo, en bytes, de la tabla hash utilizada al unir tablas.
join_overflow_mode
|Define qué acción realiza ClickHouse cuando se alcanza cualquiera de los siguientes límites de join.
max_partitions_per_insert_block
|Limita el número máximo de particiones en un único bloque insertado y lanza una excepción si el bloque contiene demasiadas particiones.
throw_on_max_partitions_per_insert_block
|Permite controlar el comportamiento cuando se alcanza
max_partitions_per_insert_block.
max_temporary_data_on_disk_size_for_user
|La cantidad máxima de datos, en bytes, consumida por archivos temporales en disco para todas las consultas del usuario que se ejecutan simultáneamente.
max_temporary_data_on_disk_size_for_query
|La cantidad máxima de datos, en bytes, consumida por archivos temporales en disco para todas las consultas que se ejecutan simultáneamente.
max_sessions_for_user
|Número máximo de sesiones simultáneas por usuario autenticado en el servidor ClickHouse.
max_partitions_to_read
|Limita el número máximo de particiones a las que se puede acceder en una sola consulta.
Configuraciones obsoletas
Las siguientes configuraciones están obsoletas
Profundidad máxima del pipeline. Corresponde al número de transformaciones por las que pasa cada bloque de datos durante el procesamiento de la consulta. Se contabiliza dentro de los límites de un único servidor. Si la profundidad del pipeline es mayor, se lanza una excepción.