- Logs
- Métricas
- Trazas
- Excepciones
Primeros pasos
Utiliza el siguiente comando para instalar el paquete de OpenTelemetry de ClickStack.
Instalar el paquete de instrumentación de OpenTelemetry de HyperDX
- NPM
- Yarn
npm install @hyperdx/node-opentelemetry
Para inicializar el SDK, debes llamar a la función
Inicialización del SDK
init al inicio del punto de entrada de tu aplicación.
Esto capturará automáticamente trazas, métricas y logs de tu aplicación Node.js.
- require
- import
const HyperDX = require('@hyperdx/node-opentelemetry');
HyperDX.init({
url: 'http://your-otel-collector:4318',
apiKey: 'YOUR_INGESTION_API_KEY', // Omítelo en Managed ClickStack
service: 'my-service'
});
De forma predeterminada, se recopilan los logs de
Configurar la recopilación de logs
console.*. Si usas un logger
como
winston o
pino, tendrás que añadir un transporte a tu logger para
enviar logs a ClickStack. Si usas otro tipo de logger,
contacta con nosotros o explora una de nuestras
integraciones de plataforma, si corresponde (como Kubernetes).
- Winston
- Pino
- console.log
Si usas
winston como logger, tendrás que añadir el siguiente transporte a tu logger.
import winston from 'winston';
import * as HyperDX from '@hyperdx/node-opentelemetry';
const logger = winston.createLogger({
level: 'info',
format: winston.format.json(),
transports: [
new winston.transports.Console(),
HyperDX.getWinstonTransport('info', { // Enviar logs de nivel info y superiores
detectResources: true,
}),
],
});
export default logger;
El SDK de ClickStack puede capturar automáticamente excepciones no capturadas y errores en su aplicación, con la traza de pila completa y el contexto del código. Para habilitarlo, deberá añadir el siguiente código al final del middleware de gestión de errores de su aplicación o capturar manualmente las excepciones mediante la función
Configurar la recopilación de errores
recordException.
- Express
- Koa
- Manual
const HyperDX = require('@hyperdx/node-opentelemetry');
HyperDX.init({
url: 'http://your-otel-collector:4318',
apiKey: 'YOUR_INGESTION_API_KEY', // Omitir para Managed ClickStack
service: 'my-service'
});
const app = express();
// Añada sus rutas, etc.
// Añada esto después de todas las rutas,
// pero antes de definir cualquier otro middleware de gestión de errores
HyperDX.setupExpressErrorHandler(app);
app.listen(3000);
Si tienes problemas con el SDK, puedes habilitar el registro detallado configurando la variable de entorno
Solución de problemas
OTEL_LOG_LEVEL en
debug.
export OTEL_LOG_LEVEL=debug
Configuración avanzada de la instrumentación
De forma predeterminada, el SDK de ClickStack capturará los logs de la consola. Puede desactivarlo estableciendo la variable de entorno
Capturar logs de la consola
HDX_NODE_CONSOLE_CAPTURE en 0.
copy
export HDX_NODE_CONSOLE_CAPTURE=0
Para etiquetar fácilmente todos los eventos relacionados con un atributo o identificador determinado (p. ej., id. de usuario o correo electrónico), puede llamar a la función
Añadir información de usuario o metadatos
setTraceAttributes, que etiquetará cada
log/span asociado a la traza actual tras la llamada con los
atributos indicados. Se recomienda llamar a esta función lo antes posible dentro de una
solicitud o traza determinadas (p. ej., lo antes posible en la pila de middleware de Express).
Esta es una forma práctica de garantizar que todos los logs/spans queden etiquetados automáticamente con
los identificadores correctos para poder buscarlos más adelante, en lugar de tener que
etiquetar y propagar los identificadores manualmente.
userId,
userEmail,
userName y
teamName rellenarán la UI de sesiones
con los valores correspondientes, pero pueden omitirse. Cualquier otro valor adicional
puede especificarse y usarse para buscar eventos.
Asegúrese de habilitar el modo Beta configurando la variable de entorno
import * as HyperDX from '@hyperdx/node-opentelemetry';
app.use((req, res, next) => {
// Obtener información del usuario de la solicitud...
// Adjuntar información del usuario a la traza actual
HyperDX.setTraceAttributes({
userId,
userEmail,
});
next();
});
HDX_NODE_BETA_MODE
en 1 o pasando
betaMode: true a la función
init para
habilitar los atributos de trazas.
export HDX_NODE_BETA_MODE=1
Si ejecutas tu aplicación en Google Cloud Run, Cloud Trace inyecta automáticamente encabezados de muestreo en las solicitudes entrantes, lo que actualmente limita el muestreo de trazas a 0,1 solicitudes por segundo por instancia. El paquete
Google Cloud Run
@hyperdx/node-opentelemetry establece la frecuencia de muestreo en 1.0 de
forma predeterminada.
Para cambiar este comportamiento o configurar otras instalaciones de OpenTelemetry, puedes
configurar manualmente las variables de entorno
OTEL_TRACES_SAMPLER=parentbased_always_on y
OTEL_TRACES_SAMPLER_ARG=1 para
lograr el mismo resultado.
Para obtener más información y forzar el trazado de solicitudes específicas, consulta la
documentación de Google Cloud Run.
El SDK instrumentará automáticamente (generará trazas de) las siguientes bibliotecas:
Bibliotecas instrumentadas automáticamente
dns
express
graphql
hapi
http
ioredis
knex
koa
mongodb
mongoose
mysql
mysql2
net
pg
pino
redis
winston
Instalación alternativa
Como alternativa, puedes instrumentar automáticamente tu aplicación sin necesidad de hacer cambios en el código usando la CLI
Ejecutar la aplicación con la CLI de OpenTelemetry de ClickStack
opentelemetry-instrument o la opción
--require de Node.js. La instalación de la CLI ofrece una gama más amplia de bibliotecas y frameworks con instrumentación automática.
La variable de entorno
- Con NPX
- Punto de entrada personalizado (p. ej., Nodemon, ts-node, etc.)
- Importación de código
Managed ClickStackPuedes omitir
HYPERDX_API_KEY en Managed ClickStack.
HYPERDX_API_KEY='<YOUR_INGESTION_KEY>' OTEL_SERVICE_NAME='<YOUR_APP_NAME>' npx opentelemetry-instrument index.js
OTEL_SERVICE_NAME se usa para identificar tu servicio en la aplicación de HyperDX; puede ser cualquier nombre que quieras.
Para activar la captura de excepciones no controladas, deberás establecer la variable de entorno
Activar la captura de excepciones
HDX_NODE_EXPERIMENTAL_EXCEPTION_CAPTURE en 1.
Después, para capturar automáticamente las excepciones de Express o Koa, o para capturarlas manualmente, sigue las instrucciones de la sección Configurar la recopilación de errores anterior.
HDX_NODE_EXPERIMENTAL_EXCEPTION_CAPTURE=1
Las siguientes bibliotecas se instrumentarán automáticamente (con trazas) mediante los métodos de instalación anteriores: