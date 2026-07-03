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ClickStack utiliza el estándar OpenTelemetry para recopilar datos de telemetría (logs, métricas, trazas y excepciones). Las trazas se generan automáticamente mediante instrumentación automática, por lo que no es necesario instrumentar manualmente para obtener valor de las trazas. Esta guía integra:
  • Logs
  • Métricas
  • Trazas
  • Excepciones

Primeros pasos

Instalar el paquete de instrumentación de OpenTelemetry de HyperDX

Utiliza el siguiente comando para instalar el paquete de OpenTelemetry de ClickStack.

Inicialización del SDK

Para inicializar el SDK, debes llamar a la función init al inicio del punto de entrada de tu aplicación.
Esto capturará automáticamente trazas, métricas y logs de tu aplicación Node.js.

Configurar la recopilación de logs

De forma predeterminada, se recopilan los logs de console.*. Si usas un logger como winston o pino, tendrás que añadir un transporte a tu logger para enviar logs a ClickStack. Si usas otro tipo de logger, contacta con nosotros o explora una de nuestras integraciones de plataforma, si corresponde (como Kubernetes).
Si usas winston como logger, tendrás que añadir el siguiente transporte a tu logger.

Configurar la recopilación de errores

El SDK de ClickStack puede capturar automáticamente excepciones no capturadas y errores en su aplicación, con la traza de pila completa y el contexto del código. Para habilitarlo, deberá añadir el siguiente código al final del middleware de gestión de errores de su aplicación o capturar manualmente las excepciones mediante la función recordException.

Solución de problemas

Si tienes problemas con el SDK, puedes habilitar el registro detallado configurando la variable de entorno OTEL_LOG_LEVEL en debug.

Configuración avanzada de la instrumentación

Capturar logs de la consola

De forma predeterminada, el SDK de ClickStack capturará los logs de la consola. Puede desactivarlo estableciendo la variable de entorno HDX_NODE_CONSOLE_CAPTURE en 0.
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Añadir información de usuario o metadatos

Para etiquetar fácilmente todos los eventos relacionados con un atributo o identificador determinado (p. ej., id. de usuario o correo electrónico), puede llamar a la función setTraceAttributes, que etiquetará cada log/span asociado a la traza actual tras la llamada con los atributos indicados. Se recomienda llamar a esta función lo antes posible dentro de una solicitud o traza determinadas (p. ej., lo antes posible en la pila de middleware de Express). Esta es una forma práctica de garantizar que todos los logs/spans queden etiquetados automáticamente con los identificadores correctos para poder buscarlos más adelante, en lugar de tener que etiquetar y propagar los identificadores manualmente. userId, userEmail, userName y teamName rellenarán la UI de sesiones con los valores correspondientes, pero pueden omitirse. Cualquier otro valor adicional puede especificarse y usarse para buscar eventos.
Asegúrese de habilitar el modo Beta configurando la variable de entorno HDX_NODE_BETA_MODE en 1 o pasando betaMode: true a la función init para habilitar los atributos de trazas.

Google Cloud Run

Si ejecutas tu aplicación en Google Cloud Run, Cloud Trace inyecta automáticamente encabezados de muestreo en las solicitudes entrantes, lo que actualmente limita el muestreo de trazas a 0,1 solicitudes por segundo por instancia. El paquete @hyperdx/node-opentelemetry establece la frecuencia de muestreo en 1.0 de forma predeterminada. Para cambiar este comportamiento o configurar otras instalaciones de OpenTelemetry, puedes configurar manualmente las variables de entorno OTEL_TRACES_SAMPLER=parentbased_always_on y OTEL_TRACES_SAMPLER_ARG=1 para lograr el mismo resultado. Para obtener más información y forzar el trazado de solicitudes específicas, consulta la documentación de Google Cloud Run.

Bibliotecas instrumentadas automáticamente

El SDK instrumentará automáticamente (generará trazas de) las siguientes bibliotecas:

Instalación alternativa

Ejecutar la aplicación con la CLI de OpenTelemetry de ClickStack

Como alternativa, puedes instrumentar automáticamente tu aplicación sin necesidad de hacer cambios en el código usando la CLI opentelemetry-instrument o la opción --require de Node.js. La instalación de la CLI ofrece una gama más amplia de bibliotecas y frameworks con instrumentación automática.
Managed ClickStackPuedes omitir HYPERDX_API_KEY en Managed ClickStack.
La variable de entorno OTEL_SERVICE_NAME se usa para identificar tu servicio en la aplicación de HyperDX; puede ser cualquier nombre que quieras.

Activar la captura de excepciones

Para activar la captura de excepciones no controladas, deberás establecer la variable de entorno HDX_NODE_EXPERIMENTAL_EXCEPTION_CAPTURE en 1.
Después, para capturar automáticamente las excepciones de Express o Koa, o para capturarlas manualmente, sigue las instrucciones de la sección Configurar la recopilación de errores anterior.

Bibliotecas instrumentadas automáticamente

Las siguientes bibliotecas se instrumentarán automáticamente (con trazas) mediante los métodos de instalación anteriores:
Última modificación el 3 de julio de 2026