SDK de Node.js para ClickStack - El stack de observabilidad de ClickHouse

ClickStack utiliza el estándar OpenTelemetry para recopilar datos de telemetría (logs, métricas, trazas y excepciones). Las trazas se generan automáticamente mediante instrumentación automática, por lo que no es necesario instrumentar manualmente para obtener valor de las trazas.

Esta guía integra:

Logs

Métricas

Trazas

Excepciones

​ Primeros pasos

​ Instalar el paquete de instrumentación de OpenTelemetry de HyperDX

Utiliza el siguiente comando para instalar el paquete de OpenTelemetry de ClickStack

NPM

Yarn npm install @hyperdx/node-opentelemetry yarn add @hyperdx/node-opentelemetry

​ Inicialización del SDK

Para inicializar el SDK, debes llamar a la función init al inicio del punto de entrada de tu aplicación.

require

import const HyperDX = require ( '@hyperdx/node-opentelemetry' ); HyperDX . init ({ url: 'http://your-otel-collector:4318' , apiKey: 'YOUR_INGESTION_API_KEY' , // Omítelo en Managed ClickStack service: 'my-service' }); import * as HyperDX from '@hyperdx/node-opentelemetry' ; HyperDX . init ({ url: 'http://your-otel-collector:4318' , apiKey: 'YOUR_INGESTION_API_KEY' , // Omítelo en Managed ClickStack service: 'my-service' });

Esto capturará automáticamente trazas, métricas y logs de tu aplicación Node.js.

​ Configurar la recopilación de logs

console.* . Si usas un logger como winston o pino , tendrás que añadir un transporte a tu logger para enviar logs a ClickStack. Si usas otro tipo de logger, De forma predeterminada, se recopilan los logs de. Si usas un logger como, tendrás que añadir un transporte a tu logger para enviar logs a ClickStack. Si usas otro tipo de logger, contacta con nosotros o explora una de nuestras integraciones de plataforma, si corresponde (como Kubernetes ).

Winston

Pino

console.log Si usas winston como logger, tendrás que añadir el siguiente transporte a tu logger. import winston from 'winston' ; import * as HyperDX from '@hyperdx/node-opentelemetry' ; const logger = winston . createLogger ({ level: 'info' , format: winston . format . json (), transports: [ new winston . transports . Console (), HyperDX . getWinstonTransport ( 'info' , { // Enviar logs de nivel info y superiores detectResources: true , }), ], }); export default logger ; Si usas pino como logger, tendrás que añadir el siguiente transporte a tu logger y especificar un mixin para correlacionar los logs con las trazas. import pino from 'pino' ; import * as HyperDX from '@hyperdx/node-opentelemetry' ; const logger = pino ( pino . transport ({ mixin: HyperDX . getPinoMixinFunction , targets: [ HyperDX . getPinoTransport ( 'info' , { // Enviar logs de nivel info y superiores detectResources: true , }), ], }), ); export default logger ; De forma predeterminada, los métodos console.* se admiten de forma nativa. No se requiere ninguna configuración adicional. Puedes desactivar esto estableciendo la variable de entorno HDX_NODE_CONSOLE_CAPTURE en 0 o pasando consoleCapture: false a la función init .

​ Configurar la recopilación de errores

El SDK de ClickStack puede capturar automáticamente excepciones no capturadas y errores en su aplicación, con la traza de pila completa y el contexto del código.

Para habilitarlo, deberá añadir el siguiente código al final del middleware de gestión de errores de su aplicación o capturar manualmente las excepciones mediante la función recordException .

Express

Koa

Manual const HyperDX = require ( '@hyperdx/node-opentelemetry' ); HyperDX . init ({ url: 'http://your-otel-collector:4318' , apiKey: 'YOUR_INGESTION_API_KEY' , // Omitir para Managed ClickStack service: 'my-service' }); const app = express (); // Añada sus rutas, etc. // Añada esto después de todas las rutas, // pero antes de definir cualquier otro middleware de gestión de errores HyperDX . setupExpressErrorHandler ( app ); app . listen ( 3000 ); const Koa = require ( "koa" ); const Router = require ( "@koa/router" ); const HyperDX = require ( '@hyperdx/node-opentelemetry' ); HyperDX . init ({ url: 'http://your-otel-collector:4318' , apiKey: 'YOUR_INGESTION_API_KEY' , // Omitir para Managed ClickStack service: 'my-service' }); const router = new Router (); const app = new Koa (); HyperDX . setupKoaErrorHandler ( app ); // Añada sus rutas, etc. app . listen ( 3030 ); const HyperDX = require ( '@hyperdx/node-opentelemetry' ); function myErrorHandler ( error , req , res , next ) { // Esto puede usarse en cualquier parte de su aplicación HyperDX . recordException ( error ); }

​ Solución de problemas

Si tienes problemas con el SDK, puedes habilitar el registro detallado configurando la variable de entorno OTEL_LOG_LEVEL en debug .

export OTEL_LOG_LEVEL = debug

​ Configuración avanzada de la instrumentación

​ Capturar logs de la consola

De forma predeterminada, el SDK de ClickStack capturará los logs de la consola. Puede desactivarlo estableciendo la variable de entorno HDX_NODE_CONSOLE_CAPTURE en 0.

copy export HDX_NODE_CONSOLE_CAPTURE = 0

​ Añadir información de usuario o metadatos

Para etiquetar fácilmente todos los eventos relacionados con un atributo o identificador determinado (p. ej., id. de usuario o correo electrónico), puede llamar a la función setTraceAttributes , que etiquetará cada log/span asociado a la traza actual tras la llamada con los atributos indicados. Se recomienda llamar a esta función lo antes posible dentro de una solicitud o traza determinadas (p. ej., lo antes posible en la pila de middleware de Express).

Esta es una forma práctica de garantizar que todos los logs/spans queden etiquetados automáticamente con los identificadores correctos para poder buscarlos más adelante, en lugar de tener que etiquetar y propagar los identificadores manualmente.

userId , userEmail , userName y teamName rellenarán la UI de sesiones con los valores correspondientes, pero pueden omitirse. Cualquier otro valor adicional puede especificarse y usarse para buscar eventos.

import * as HyperDX from '@hyperdx/node-opentelemetry' ; app . use (( req , res , next ) => { // Obtener información del usuario de la solicitud... // Adjuntar información del usuario a la traza actual HyperDX . setTraceAttributes ({ userId , userEmail , }); next (); });

Asegúrese de habilitar el modo Beta configurando la variable de entorno HDX_NODE_BETA_MODE en 1 o pasando betaMode: true a la función init para habilitar los atributos de trazas.

export HDX_NODE_BETA_MODE = 1

​ Google Cloud Run

Si ejecutas tu aplicación en Google Cloud Run, Cloud Trace inyecta automáticamente encabezados de muestreo en las solicitudes entrantes, lo que actualmente limita el muestreo de trazas a 0,1 solicitudes por segundo por instancia.

El paquete @hyperdx/node-opentelemetry establece la frecuencia de muestreo en 1.0 de forma predeterminada.

Para cambiar este comportamiento o configurar otras instalaciones de OpenTelemetry, puedes configurar manualmente las variables de entorno OTEL_TRACES_SAMPLER=parentbased_always_on y OTEL_TRACES_SAMPLER_ARG=1 para lograr el mismo resultado.

Para obtener más información y forzar el trazado de solicitudes específicas, consulta la documentación de Google Cloud Run

​ Bibliotecas instrumentadas automáticamente

El SDK instrumentará automáticamente (generará trazas de) las siguientes bibliotecas:

​ Instalación alternativa

​ Ejecutar la aplicación con la CLI de OpenTelemetry de ClickStack

Como alternativa, puedes instrumentar automáticamente tu aplicación sin necesidad de hacer cambios en el código usando la CLI opentelemetry-instrument o la opción --require de Node.js. La instalación de la CLI ofrece una gama más amplia de bibliotecas y frameworks con instrumentación automática.

Con NPX

Punto de entrada personalizado (p. ej., Nodemon, ts-node, etc.)

Importación de código Managed ClickStack Puedes omitir HYPERDX_API_KEY en Managed ClickStack. HYPERDX_API_KEY = '<YOUR_INGESTION_KEY>' OTEL_SERVICE_NAME = '<YOUR_APP_NAME>' npx opentelemetry-instrument index.js Managed ClickStack Puedes omitir HYPERDX_API_KEY en Managed ClickStack. HYPERDX_API_KEY = '<YOUR_INGESTION_KEY>' OTEL_SERVICE_NAME = '<YOUR_APP_NAME>' ts-node -r '@hyperdx/node-opentelemetry/build/src/tracing' index.js // Importa esto al principio del primer archivo que se carga en tu aplicación // Seguirás especificando tu clave de API mediante la variable de entorno `HYPERDX_API_KEY` import { initSDK } from '@hyperdx/node-opentelemetry' ; initSDK ({ consoleCapture: true , // opcional, valor predeterminado: true additionalInstrumentations: [], // opcional, valor predeterminado: [] });

La variable de entorno OTEL_SERVICE_NAME se usa para identificar tu servicio en la aplicación de HyperDX; puede ser cualquier nombre que quieras.

​ Activar la captura de excepciones

Para activar la captura de excepciones no controladas, deberás establecer la variable de entorno HDX_NODE_EXPERIMENTAL_EXCEPTION_CAPTURE en 1.

HDX_NODE_EXPERIMENTAL_EXCEPTION_CAPTURE = 1

Después, para capturar automáticamente las excepciones de Express o Koa, o para capturarlas manualmente, sigue las instrucciones de la sección Configurar la recopilación de errores anterior.

​ Bibliotecas instrumentadas automáticamente

Las siguientes bibliotecas se instrumentarán automáticamente (con trazas) mediante los métodos de instalación anteriores: