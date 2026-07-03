|✅ Logs
|✅ Metrics
|✅ Traces
Getting started
Install OpenTelemetry instrumentation packagesTo install the OpenTelemetry and HyperDX Go packages, use the command below. It is recommended to check out the current instrumentation packages and install the necessary packages to ensure that the trace information is attached correctly.
go get -u go.opentelemetry.io/otel
go get -u github.com/hyperdxio/otel-config-go
go get -u github.com/hyperdxio/opentelemetry-go
go get -u github.com/hyperdxio/opentelemetry-logs-go
Native HTTP server example (net/http)For this example, we will be using
net/http/otelhttp.
Refer to the commented sections to learn how to instrument your Go application.
go get -u go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/net/http/otelhttp
package main
import (
"context"
"io"
"log"
"net/http"
"os"
"github.com/hyperdxio/opentelemetry-go/otelzap"
"github.com/hyperdxio/opentelemetry-logs-go/exporters/otlp/otlplogs"
"github.com/hyperdxio/otel-config-go/otelconfig"
"go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/net/http/otelhttp"
"go.opentelemetry.io/otel/trace"
"go.uber.org/zap"
sdk "github.com/hyperdxio/opentelemetry-logs-go/sdk/logs"
semconv "go.opentelemetry.io/otel/semconv/v1.21.0"
"go.opentelemetry.io/otel/sdk/resource"
)
// configure common attributes for all logs
func newResource() *resource.Resource {
hostName, _ := os.Hostname()
return resource.NewWithAttributes(
semconv.SchemaURL,
semconv.ServiceVersion("1.0.0"),
semconv.HostName(hostName),
)
}
// attach trace id to the log
func WithTraceMetadata(ctx context.Context, logger *zap.Logger) *zap.Logger {
spanContext := trace.SpanContextFromContext(ctx)
if !spanContext.IsValid() {
// ctx does not contain a valid span.
// There is no trace metadata to add.
return logger
}
return logger.With(
zap.String("trace_id", spanContext.TraceID().String()),
zap.String("span_id", spanContext.SpanID().String()),
)
}
func main() {
// Initialize otel config and use it across the entire app
otelShutdown, err := otelconfig.ConfigureOpenTelemetry()
if err != nil {
log.Fatalf("error setting up OTel SDK - %e", err)
}
defer otelShutdown()
ctx := context.Background()
// configure opentelemetry logger provider
logExporter, _ := otlplogs.NewExporter(ctx)
loggerProvider := sdk.NewLoggerProvider(
sdk.WithBatcher(logExporter),
)
// gracefully shutdown logger to flush accumulated signals before program finish
defer loggerProvider.Shutdown(ctx)
// create new logger with opentelemetry zap core and set it globally
logger := zap.New(otelzap.NewOtelCore(loggerProvider))
zap.ReplaceGlobals(logger)
logger.Warn("hello world", zap.String("foo", "bar"))
http.Handle("/", otelhttp.NewHandler(wrapHandler(logger, ExampleHandler), "example-service"))
port := os.Getenv("PORT")
if port == "" {
port = "7777"
}
logger.Info("** Service Started on Port " + port + " **")
if err := http.ListenAndServe(":"+port, nil); err != nil {
logger.Fatal(err.Error())
}
}
// Use this to wrap all handlers to add trace metadata to the logger
func wrapHandler(logger *zap.Logger, handler http.HandlerFunc) http.HandlerFunc {
return func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
logger := WithTraceMetadata(r.Context(), logger)
logger.Info("request received", zap.String("url", r.URL.Path), zap.String("method", r.Method))
handler(w, r)
logger.Info("request completed", zap.String("path", r.URL.Path), zap.String("method", r.Method))
}
}
func ExampleHandler(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
w.Header().Add("Content-Type", "application/json")
io.WriteString(w, `{"status":"ok"}`)
}
Gin application exampleFor this example, we will be using
gin-gonic/gin.
Refer to the commented sections to learn how to instrument your Go application.
go get -u go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/github.com/gin-gonic/gin/otelgin
package main
import (
"context"
"log"
"net/http"
"github.com/gin-gonic/gin"
"github.com/hyperdxio/opentelemetry-go/otelzap"
"github.com/hyperdxio/opentelemetry-logs-go/exporters/otlp/otlplogs"
sdk "github.com/hyperdxio/opentelemetry-logs-go/sdk/logs"
"github.com/hyperdxio/otel-config-go/otelconfig"
"go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/github.com/gin-gonic/gin/otelgin"
"go.opentelemetry.io/otel/trace"
"go.uber.org/zap"
)
// attach trace id to the log
func WithTraceMetadata(ctx context.Context, logger *zap.Logger) *zap.Logger {
spanContext := trace.SpanContextFromContext(ctx)
if !spanContext.IsValid() {
// ctx does not contain a valid span.
// There is no trace metadata to add.
return logger
}
return logger.With(
zap.String("trace_id", spanContext.TraceID().String()),
zap.String("span_id", spanContext.SpanID().String()),
)
}
func main() {
// Initialize otel config and use it across the entire app
otelShutdown, err := otelconfig.ConfigureOpenTelemetry()
if err != nil {
log.Fatalf("error setting up OTel SDK - %e", err)
}
defer otelShutdown()
ctx := context.Background()
// configure opentelemetry logger provider
logExporter, _ := otlplogs.NewExporter(ctx)
loggerProvider := sdk.NewLoggerProvider(
sdk.WithBatcher(logExporter),
)
// gracefully shutdown logger to flush accumulated signals before program finish
defer loggerProvider.Shutdown(ctx)
// create new logger with opentelemetry zap core and set it globally
logger := zap.New(otelzap.NewOtelCore(loggerProvider))
zap.ReplaceGlobals(logger)
// Create a new Gin router
router := gin.Default()
router.Use(otelgin.Middleware("service-name"))
// Define a route that responds to GET requests on the root URL
router.GET("/", func(c *gin.Context) {
_logger := WithTraceMetadata(c.Request.Context(), logger)
_logger.Info("Hello World!")
c.String(http.StatusOK, "Hello World!")
})
// Run the server on port 7777
router.Run(":7777")
}
Configure environment variablesAfterwards you’ll need to configure the following environment variables in your shell to ship telemetry to ClickStack via the OpenTelemetry collector:
The
- Managed ClickStack
- ClickStack Open Source
export OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT=https://your-otel-collector:4318 \
OTEL_EXPORTER_OTLP_PROTOCOL=http/protobuf \
OTEL_SERVICE_NAME='<NAME_OF_YOUR_APP_OR_SERVICE>' \
OTEL_EXPORTER_OTLP_HEADERS environment variable contains the API Key available via HyperDX app in
Team Settings → API Keys.