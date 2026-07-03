Golang SDK for ClickStack - The ClickHouse Observability Stack

ClickStack uses the OpenTelemetry standard for collecting telemetry data (logs and traces). Traces are auto-generated with automatic instrumentation, so manual instrumentation isn’t required to get value out of tracing.

This Guide Integrates:

✅ Logs ✅ Metrics ✅ Traces

​ Getting started

​ Install OpenTelemetry instrumentation packages

To install the OpenTelemetry and HyperDX Go packages, use the command below. It is recommended to check out the current instrumentation packages and install the necessary packages to ensure that the trace information is attached correctly.

go get -u go.opentelemetry.io/otel go get -u github.com/hyperdxio/otel-config-go go get -u github.com/hyperdxio/opentelemetry-go go get -u github.com/hyperdxio/opentelemetry-logs-go

​ Native HTTP server example (net/http)

For this example, we will be using net/http/otelhttp .

go get -u go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/net/http/otelhttp

Refer to the commented sections to learn how to instrument your Go application.

package main import ( " context " " io " " log " " net/http " " os " " github.com/hyperdxio/opentelemetry-go/otelzap " " github.com/hyperdxio/opentelemetry-logs-go/exporters/otlp/otlplogs " " github.com/hyperdxio/otel-config-go/otelconfig " " go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/net/http/otelhttp " " go.opentelemetry.io/otel/trace " " go.uber.org/zap " sdk " github.com/hyperdxio/opentelemetry-logs-go/sdk/logs " semconv " go.opentelemetry.io/otel/semconv/v1.21.0 " " go.opentelemetry.io/otel/sdk/resource " ) // configure common attributes for all logs func newResource () * resource . Resource { hostName , _ := os . Hostname () return resource . NewWithAttributes ( semconv . SchemaURL , semconv . ServiceVersion ( "1.0.0" ), semconv . HostName ( hostName ), ) } // attach trace id to the log func WithTraceMetadata ( ctx context . Context , logger * zap . Logger ) * zap . Logger { spanContext := trace . SpanContextFromContext ( ctx ) if ! spanContext . IsValid () { // ctx does not contain a valid span. // There is no trace metadata to add. return logger } return logger . With ( zap . String ( "trace_id" , spanContext . TraceID (). String ()), zap . String ( "span_id" , spanContext . SpanID (). String ()), ) } func main () { // Initialize otel config and use it across the entire app otelShutdown , err := otelconfig . ConfigureOpenTelemetry () if err != nil { log . Fatalf ( "error setting up OTel SDK - %e " , err ) } defer otelShutdown () ctx := context . Background () // configure opentelemetry logger provider logExporter , _ := otlplogs . NewExporter ( ctx ) loggerProvider := sdk . NewLoggerProvider ( sdk . WithBatcher ( logExporter ), ) // gracefully shutdown logger to flush accumulated signals before program finish defer loggerProvider . Shutdown ( ctx ) // create new logger with opentelemetry zap core and set it globally logger := zap . New ( otelzap . NewOtelCore ( loggerProvider )) zap . ReplaceGlobals ( logger ) logger . Warn ( "hello world" , zap . String ( "foo" , "bar" )) http . Handle ( "/" , otelhttp . NewHandler ( wrapHandler ( logger , ExampleHandler ), "example-service" )) port := os . Getenv ( "PORT" ) if port == "" { port = "7777" } logger . Info ( "** Service Started on Port " + port + " **" ) if err := http . ListenAndServe ( ":" + port , nil ); err != nil { logger . Fatal ( err . Error ()) } } // Use this to wrap all handlers to add trace metadata to the logger func wrapHandler ( logger * zap . Logger , handler http . HandlerFunc ) http . HandlerFunc { return func ( w http . ResponseWriter , r * http . Request ) { logger := WithTraceMetadata ( r . Context (), logger ) logger . Info ( "request received" , zap . String ( "url" , r . URL . Path ), zap . String ( "method" , r . Method )) handler ( w , r ) logger . Info ( "request completed" , zap . String ( "path" , r . URL . Path ), zap . String ( "method" , r . Method )) } } func ExampleHandler ( w http . ResponseWriter , r * http . Request ) { w . Header (). Add ( "Content-Type" , "application/json" ) io . WriteString ( w , `{"status":"ok"}` ) }

​ Gin application example

For this example, we will be using gin-gonic/gin .

go get -u go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/github.com/gin-gonic/gin/otelgin

Refer to the commented sections to learn how to instrument your Go application.

package main import ( " context " " log " " net/http " " github.com/gin-gonic/gin " " github.com/hyperdxio/opentelemetry-go/otelzap " " github.com/hyperdxio/opentelemetry-logs-go/exporters/otlp/otlplogs " sdk " github.com/hyperdxio/opentelemetry-logs-go/sdk/logs " " github.com/hyperdxio/otel-config-go/otelconfig " " go.opentelemetry.io/contrib/instrumentation/github.com/gin-gonic/gin/otelgin " " go.opentelemetry.io/otel/trace " " go.uber.org/zap " ) // attach trace id to the log func WithTraceMetadata ( ctx context . Context , logger * zap . Logger ) * zap . Logger { spanContext := trace . SpanContextFromContext ( ctx ) if ! spanContext . IsValid () { // ctx does not contain a valid span. // There is no trace metadata to add. return logger } return logger . With ( zap . String ( "trace_id" , spanContext . TraceID (). String ()), zap . String ( "span_id" , spanContext . SpanID (). String ()), ) } func main () { // Initialize otel config and use it across the entire app otelShutdown , err := otelconfig . ConfigureOpenTelemetry () if err != nil { log . Fatalf ( "error setting up OTel SDK - %e " , err ) } defer otelShutdown () ctx := context . Background () // configure opentelemetry logger provider logExporter , _ := otlplogs . NewExporter ( ctx ) loggerProvider := sdk . NewLoggerProvider ( sdk . WithBatcher ( logExporter ), ) // gracefully shutdown logger to flush accumulated signals before program finish defer loggerProvider . Shutdown ( ctx ) // create new logger with opentelemetry zap core and set it globally logger := zap . New ( otelzap . NewOtelCore ( loggerProvider )) zap . ReplaceGlobals ( logger ) // Create a new Gin router router := gin . Default () router . Use ( otelgin . Middleware ( "service-name" )) // Define a route that responds to GET requests on the root URL router . GET ( "/" , func ( c * gin . Context ) { _logger := WithTraceMetadata ( c . Request . Context (), logger ) _logger . Info ( "Hello World!" ) c . String ( http . StatusOK , "Hello World!" ) }) // Run the server on port 7777 router . Run ( ":7777" ) }

​ Configure environment variables

Afterwards you’ll need to configure the following environment variables in your shell to ship telemetry to ClickStack via the OpenTelemetry collector:

Managed ClickStack

ClickStack Open Source export OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT = https :// your-otel-collector : 4318 \ OTEL_EXPORTER_OTLP_PROTOCOL = http / protobuf \ OTEL_SERVICE_NAME = '<NAME_OF_YOUR_APP_OR_SERVICE>' \ export OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT = https :// your-otel-collector : 4318 \ OTEL_EXPORTER_OTLP_PROTOCOL = http / protobuf \ OTEL_SERVICE_NAME = '<NAME_OF_YOUR_APP_OR_SERVICE>' \ OTEL_EXPORTER_OTLP_HEADERS = 'authorization=<YOUR_INGESTION_API_KEY>'