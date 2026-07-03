Elixir SDK for ClickStack - The ClickHouse Observability Stack

✅ Logs ✖️ Metrics ✖️ Traces

🚧 OpenTelemetry metrics & tracing instrumentation coming soon!

​ Getting started

​ Install ClickStack logger backend package

The package can be installed by adding hyperdx to your list of dependencies in mix.exs :

def deps do [ { :hyperdx , "~> 0.1.6" } ] end

​ Configure logger

Add the following to your config.exs file:

# config/releases.exs config :logger , level: :info , backends: [ :console , { Hyperdx . Backend , :hyperdx }]

​ Configure environment variables

Afterwards you’ll need to configure the following environment variables in your shell to ship telemetry to ClickStack via the OpenTelemetry collector:

Managed ClickStack

ClickStack Open Source OTEL_SERVICE_NAME = '<NAME_OF_YOUR_APP_OR_SERVICE>' export HYPERDX_API_KEY = '<YOUR_INGESTION_API_KEY>' \ OTEL_SERVICE_NAME = '<NAME_OF_YOUR_APP_OR_SERVICE>'