|✅ Logs
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|✖️ Traces
Getting started
Install ClickStack logger backend packageThe package can be installed by adding
hyperdx to your list of dependencies in
mix.exs:
def deps do
[
{:hyperdx, "~> 0.1.6"}
]
end
Configure loggerAdd the following to your
config.exs file:
# config/releases.exs
config :logger,
level: :info,
backends: [:console, {Hyperdx.Backend, :hyperdx}]
Configure environment variablesAfterwards you’ll need to configure the following environment variables in your shell to ship telemetry to ClickStack via the OpenTelemetry collector:
The
- Managed ClickStack
- ClickStack Open Source
OTEL_SERVICE_NAME='<NAME_OF_YOUR_APP_OR_SERVICE>'
OTEL_SERVICE_NAME environment variable is used to identify your service
in the HyperDX app, it can be any name you want.