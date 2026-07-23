|محرك الجدول AzureBlobStorage
|يوفّر هذا المحرك تكاملًا مع منظومة Azure Blob Storage.
|محرك الجدول DeltaLake
|يوفّر هذا المحرك تكاملًا للقراءة فقط مع جداول Delta Lake الحالية في Amazon S3.
|محرك الجدول EmbeddedRocksDB
|يتيح هذا المحرك تكامل ClickHouse مع RocksDB.
|محرك الجدول ExternalDistributed
|يتيح المحرك
ExternalDistributed تنفيذ استعلامات
SELECT على البيانات المخزنة على خوادم MySQL أو PostgreSQL بعيدة. ويقبل محركَي MySQL أو PostgreSQL كوسيطة، مما يتيح التقسيم الأفقي.
|محرك الجدول TimeSeries
|محرك جدول يخزّن السلاسل الزمنية، أي مجموعة من القيم المرتبطة بطوابع زمنية ووسوم (أو تسميات).
|محرك الجدول HDFS
|يوفّر هذا المحرك تكاملًا مع منظومة Apache Hadoop، إذ يتيح إدارة البيانات على HDFS عبر ClickHouse. ويشبه هذا المحرك محركَي File وURL، لكنه يوفّر ميزات خاصة بـ Hadoop.
|محرك جدول Hive
|يتيح لك محرك Hive تنفيذ استعلامات
SELECT على جدول Hive في HDFS.
|محرك جدول Hudi
|يوفّر هذا المحرك تكاملًا بوضع القراءة فقط مع جداول Apache Hudi الموجودة في Amazon S3.
|محرك جدول Iceberg
|يوفّر هذا المحرك تكاملًا بوضع القراءة فقط مع جداول Apache Iceberg الموجودة في Amazon S3 وAzure وHDFS والجداول المخزّنة محليًا.
|محرك جدول Paimon
|يوفّر هذا المحرك تكاملًا للقراءة فقط مع جداول Apache Paimon الموجودة في Amazon S3 وAzure وHDFS، وكذلك الجداول المخزّنة محليًا.
|محرك جدول JDBC
|يتيح لـ ClickHouse الاتصال بقواعد بيانات خارجية عبر JDBC.
|محرك جدول Kafka
|يمكن استخدام محرك جدول Kafka للعمل مع Apache Kafka، ويتيح لك نشر تدفقات البيانات أو الاشتراك فيها، وتنظيم تخزين متحمّل للأعطال، ومعالجة التدفقات بمجرد توفرها.
|محرك جدول MaterializedPostgreSQL
|ينشئ جدول ClickHouse استنادًا إلى dump بيانات أولي من جدول PostgreSQL ويبدأ عملية النسخ المتماثل.
|محرك جدول MongoDB
|محرك MongoDB هو محرك جدول للقراءة فقط يتيح قراءة البيانات من مجموعة بعيدة.
|محرك جدول MySQL
|وثائق محرك جدول MySQL
|محرك جدول NATS
|يتيح هذا المحرك دمج ClickHouse مع NATS لنشر الرسائل إلى subjectات أو الاشتراك فيها، ومعالجة الرسائل الجديدة فور توفرها.
|محرك جدول ODBC
|يتيح لـ ClickHouse الاتصال بقواعد بيانات خارجية عبر ODBC.
|محرك جدول PostgreSQL
|يتيح محرك PostgreSQL إجراء استعلامات
SELECT و
INSERT على البيانات المخزّنة على خادم PostgreSQL بعيد.
|محرك جدول RabbitMQ
|يتيح هذا المحرك تكامل ClickHouse مع RabbitMQ.
|محرك الجداول Redis
|يتيح هذا المحرك دمج ClickHouse مع Redis.
|محرك الجداول S3
|يوفر هذا المحرك تكاملًا مع منظومة Amazon S3. وهو مشابه لمحرك HDFS، لكنه يوفر ميزات خاصة بـ S3.
|محرك الجدول S3Queue
|يوفّر هذا المحرك تكاملًا مع منظومة Amazon S3 ويتيح الاستيراد المتدفق. وهو مشابه لمحركَي Kafka وRabbitMQ، لكنه يوفّر ميزات خاصة بـ S3.
|محرك الجدول AzureQueue
|يوفّر هذا المحرّك تكاملًا مع منظومة Azure Blob Storage، مما يتيح استيراد البيانات المتدفقة.
|محرّك جدول YTsaurus
|محرّك جدول يتيح استيراد البيانات من cluster YTsaurus.
|محرّك جدول SQLite
|يتيح هذا المحرك استيراد البيانات إلى SQLite وتصديرها منها، كما يدعم الاستعلام من جداول SQLite مباشرةً من ClickHouse.
|محرك الجدول ArrowFlight
|يتيح هذا المحرك الاستعلام من مجموعات البيانات البعيدة وإدراج البيانات فيها عبر Apache Arrow Flight.