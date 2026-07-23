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يوفّر ClickHouse وسائل متنوعة للتكامل مع الأنظمة الخارجية، بما في ذلك محركات الجداول. وكما هو الحال مع جميع محركات الجداول الأخرى، يُجرى الإعداد باستخدام استعلامات CREATE TABLE أو ALTER TABLE. ومن منظور المستخدم، يظهر التكامل المُعَدّ كأنه جدول عادي، لكن الاستعلامات الموجَّهة إليه تُمرَّر إلى النظام الخارجي عبر وكيل. وتُعدّ هذه الشفافية في الاستعلام إحدى المزايا الرئيسية لهذا النهج مقارنةً بطرق التكامل البديلة، مثل Dictionaries أو Table functions، التي تتطلب استخدام أساليب استعلام مخصّصة في كل مرة.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦