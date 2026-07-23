محرك الجدول AzureBlobStorage يوفّر هذا المحرك تكاملًا مع منظومة Azure Blob Storage.

محرك الجدول DeltaLake يوفّر هذا المحرك تكاملًا للقراءة فقط مع جداول Delta Lake الحالية في Amazon S3.

محرك الجدول EmbeddedRocksDB يتيح هذا المحرك تكامل ClickHouse مع RocksDB.

محرك الجدول ExternalDistributed يتيح المحرك ExternalDistributed تنفيذ استعلامات SELECT على البيانات المخزنة على خوادم MySQL أو PostgreSQL بعيدة. ويقبل محركَي MySQL أو PostgreSQL كوسيطة، مما يتيح التقسيم الأفقي.

محرك الجدول TimeSeries محرك جدول يخزّن السلاسل الزمنية، أي مجموعة من القيم المرتبطة بطوابع زمنية ووسوم (أو تسميات).

محرك الجدول HDFS يوفّر هذا المحرك تكاملًا مع منظومة Apache Hadoop، إذ يتيح إدارة البيانات على HDFS عبر ClickHouse. ويشبه هذا المحرك محركَي File وURL، لكنه يوفّر ميزات خاصة بـ Hadoop.

محرك جدول Hive يتيح لك محرك Hive تنفيذ استعلامات SELECT على جدول Hive في HDFS.

محرك جدول Hudi يوفّر هذا المحرك تكاملًا بوضع القراءة فقط مع جداول Apache Hudi الموجودة في Amazon S3.

محرك جدول Iceberg يوفّر هذا المحرك تكاملًا بوضع القراءة فقط مع جداول Apache Iceberg الموجودة في Amazon S3 وAzure وHDFS والجداول المخزّنة محليًا.

محرك جدول Paimon يوفّر هذا المحرك تكاملًا للقراءة فقط مع جداول Apache Paimon الموجودة في Amazon S3 وAzure وHDFS، وكذلك الجداول المخزّنة محليًا.

محرك جدول JDBC يتيح لـ ClickHouse الاتصال بقواعد بيانات خارجية عبر JDBC.

محرك جدول Kafka يمكن استخدام محرك جدول Kafka للعمل مع Apache Kafka، ويتيح لك نشر تدفقات البيانات أو الاشتراك فيها، وتنظيم تخزين متحمّل للأعطال، ومعالجة التدفقات بمجرد توفرها.

محرك جدول MaterializedPostgreSQL ينشئ جدول ClickHouse استنادًا إلى dump بيانات أولي من جدول PostgreSQL ويبدأ عملية النسخ المتماثل.

محرك جدول MongoDB محرك MongoDB هو محرك جدول للقراءة فقط يتيح قراءة البيانات من مجموعة بعيدة.

محرك جدول MySQL وثائق محرك جدول MySQL

محرك جدول NATS يتيح هذا المحرك دمج ClickHouse مع NATS لنشر الرسائل إلى subjectات أو الاشتراك فيها، ومعالجة الرسائل الجديدة فور توفرها.

محرك جدول ODBC يتيح لـ ClickHouse الاتصال بقواعد بيانات خارجية عبر ODBC.

محرك جدول PostgreSQL يتيح محرك PostgreSQL إجراء استعلامات SELECT و INSERT على البيانات المخزّنة على خادم PostgreSQL بعيد.

محرك جدول RabbitMQ يتيح هذا المحرك تكامل ClickHouse مع RabbitMQ.

محرك الجداول Redis يتيح هذا المحرك دمج ClickHouse مع Redis.

محرك الجداول S3 يوفر هذا المحرك تكاملًا مع منظومة Amazon S3. وهو مشابه لمحرك HDFS، لكنه يوفر ميزات خاصة بـ S3.

محرك الجدول S3Queue يوفّر هذا المحرك تكاملًا مع منظومة Amazon S3 ويتيح الاستيراد المتدفق. وهو مشابه لمحركَي Kafka وRabbitMQ، لكنه يوفّر ميزات خاصة بـ S3.

محرك الجدول AzureQueue يوفّر هذا المحرّك تكاملًا مع منظومة Azure Blob Storage، مما يتيح استيراد البيانات المتدفقة.

محرّك جدول YTsaurus محرّك جدول يتيح استيراد البيانات من cluster ‏YTsaurus.

محرّك جدول SQLite يتيح هذا المحرك استيراد البيانات إلى SQLite وتصديرها منها، كما يدعم الاستعلام من جداول SQLite مباشرةً من ClickHouse.