أضف عناوين IP المسموح بها

لتقييد العملاء الذين يمكنهم استخدام مفتاح واجهة برمجة تطبيقات، انتقل إلى قسم Allow access to this API Key وحدّد Specific locations. أدخل عنوان IP أو نطاق CIDR، مثل 203.0.113.1 أو 203.0.113.0/24 ، ثم أضف إدخالات أخرى حسب الحاجة.

تلتزم Query API Endpoints بقوائم السماح لعناوين IP على مستوى مفتاح واجهة برمجة تطبيقات. ونظرًا لأن الطلبات تُمرَّر عبر وكيل من داخل بنية ClickHouse التحتية، فلا تنطبق قوائم السماح لعناوين IP على مستوى الخدمة. راجع IP Access Control لمزيد من التفاصيل.

انقر على Generate API Key عند الانتهاء من تكوين المفتاح.