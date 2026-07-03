- عمليات تحميل أولية كبيرة (أكثر من 4 تيرابايت)
- ترحيل كمية متوسطة من البيانات بأسرع وقت ممكن
- دعم أكثر من 8 ClickPipes تعتمد على CDC ضمن الخدمة نفسها
- التأكد من أن قاعدة البيانات المصدر لديها سعة متاحة كافية
- ضبط توازي التحميل الأولي والتقسيم أولًا عند إنشاء ClickPipe
- التحقق من وجود معاملات طويلة التشغيل في المصدر، والتي قد تتسبب في تأخير CDC
قبل البدء، ستحتاج إلى:
المتطلبات الأساسية لهذه العملية
- مفتاح واجهة برمجة تطبيقات ClickHouse مع أذونات Admin على خدمة ClickHouse Cloud المستهدفة.
- ClickPipe لقاعدة بيانات (Postgres أو MySQL أو MongoDB) تم توفيره في الخدمة مسبقًا. تُنشأ البنية التحتية لـ CDC مع أول ClickPipe، وتصبح نقاط النهاية الخاصة بالتحجيم متاحة منذ ذلك الوقت.
عيّن متغيرات البيئة التالية قبل تشغيل أي أوامر:
خطوات تحجيم DB ClickPipes
استرجع إعدادات التحجيم الحالية (اختياري):
ORG_ID=<Your ClickHouse organization ID>
SERVICE_ID=<Your ClickHouse service ID>
KEY_ID=<Your ClickHouse key ID>
KEY_SECRET=<Your ClickHouse key secret>
حدِّد مستوى التحجيم المطلوب. تشمل الإعدادات المدعومة من 1 إلى 32 نواة CPU، مع ضبط الذاكرة (GB) على 4× عدد الأنوية:
curl --silent --user $KEY_ID:$KEY_SECRET \
https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipesCdcScaling \
| jq
# example result:
{
"result": {
"replicaCpuMillicores": 2000,
"replicaMemoryGb": 8
},
"requestId": "04310d9e-1126-4c03-9b05-2aa884dbecb7",
"status": 200
}
انتظر حتى تسري التهيئة (عادةً خلال 3 إلى 5 دقائق). بعد اكتمال عملية التحجيم، ستُظهر نقطة نهاية GET القيم الجديدة:
cat <<EOF | tee cdc_scaling.json
{
"replicaCpuMillicores": 32000,
"replicaMemoryGb": 128
}
EOF
curl --silent --user $KEY_ID:$KEY_SECRET \
-X PATCH -H "Content-Type: application/json" \
https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipesCdcScaling \
-d @cdc_scaling.json | jq
curl --silent --user $KEY_ID:$KEY_SECRET \
https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipesCdcScaling \
| jq
# example result:
{
"result": {
"replicaCpuMillicores": 32000,
"replicaMemoryGb": 128
},
"requestId": "5a76d642-d29f-45af-a857-8c4d4b947bf0",
"status": 200
}