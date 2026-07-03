لن يحتاج معظم المستخدمين إلى واجهة برمجة التطبيقات هذه صُمِّم الإعداد الافتراضي لـ DB ClickPipes للتعامل مع معظم أعباء العمل دون إعداد إضافي. إذا كنت تعتقد أن عبء العمل لديك يتطلب التحجيم، فافتح طلب دعم وسنرشدك إلى الإعدادات المثلى لحالة الاستخدام.

قد تكون واجهة برمجة تطبيقات التحجيم مفيدة في الحالات التالية:

عمليات تحميل أولية كبيرة (أكثر من 4 تيرابايت)

ترحيل كمية متوسطة من البيانات بأسرع وقت ممكن

دعم أكثر من 8 ClickPipes تعتمد على CDC ضمن الخدمة نفسها

قبل محاولة زيادة السعة، ضع في اعتبارك ما يلي:

التأكد من أن قاعدة البيانات المصدر لديها سعة متاحة كافية

ضبط توازي التحميل الأولي والتقسيم أولًا عند إنشاء ClickPipe

التحقق من وجود معاملات طويلة التشغيل في المصدر، والتي قد تتسبب في تأخير CDC

ستزيد زيادة السعة تكاليف الحوسبة الخاصة بـ ClickPipes لديك بشكل متناسب. إذا كنت تزيد السعة فقط من أجل عمليات التحميل الأولية، فمن المهم تقليلها بعد اكتمال snapshot لتجنّب الرسوم غير المتوقعة. لمزيد من التفاصيل حول التسعير، راجع إذا كنت تزيد السعة فقط من أجل عمليات التحميل الأولية، فمن المهم تقليلها بعد اكتمال snapshot لتجنّب الرسوم غير المتوقعة. لمزيد من التفاصيل حول التسعير، راجع تسعير Postgres CDC

​ المتطلبات الأساسية لهذه العملية

قبل البدء، ستحتاج إلى:

مفتاح واجهة برمجة تطبيقات ClickHouse مع أذونات Admin على خدمة ClickHouse Cloud المستهدفة. ClickPipe لقاعدة بيانات (Postgres أو MySQL أو MongoDB) تم توفيره في الخدمة مسبقًا. تُنشأ البنية التحتية لـ CDC مع أول ClickPipe، وتصبح نقاط النهاية الخاصة بالتحجيم متاحة منذ ذلك الوقت.

​ خطوات تحجيم DB ClickPipes

عيّن متغيرات البيئة التالية قبل تشغيل أي أوامر:

ORG_ID =< Your ClickHouse organization I D > SERVICE_ID =< Your ClickHouse service I D > KEY_ID =< Your ClickHouse key I D > KEY_SECRET =< Your ClickHouse key secre t >

استرجع إعدادات التحجيم الحالية (اختياري):

curl --silent --user $KEY_ID : $KEY_SECRET \ https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipesCdcScaling \ | jq # example result: { "result" : { "replicaCpuMillicores" : 2000, "replicaMemoryGb" : 8 }, "requestId" : "04310d9e-1126-4c03-9b05-2aa884dbecb7", "status" : 200 }

حدِّد مستوى التحجيم المطلوب. تشمل الإعدادات المدعومة من 1 إلى 32 نواة CPU، مع ضبط الذاكرة (GB) على 4× عدد الأنوية:

cat << EOF | tee cdc_scaling.json { "replicaCpuMillicores": 32000, "replicaMemoryGb": 128 } EOF curl --silent --user $KEY_ID : $KEY_SECRET \ -X PATCH -H "Content-Type: application/json" \ https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/clickpipesCdcScaling \ -d @cdc_scaling.json | jq

انتظر حتى تسري التهيئة (عادةً خلال 3 إلى 5 دقائق). بعد اكتمال عملية التحجيم، ستُظهر نقطة نهاية GET القيم الجديدة: