واجهة برمجة التطبيقات لنقطة نهاية Prometheus لاسترداد مقاييس ClickHouse Cloud
مرجع API
معلمات الطلب
|الطريقة
|المسار
|الوصف
|GET
https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/:organizationId/services/:serviceId/prometheus?filtered_metrics=[true | false]
|يعيد المقاييس لخدمة محددة
|GET
https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/:organizationId/prometheus?filtered_metrics=[true | false]
|يعيد المقاييس لجميع الخدمات ضمن مؤسسة
|الاسم
|الموقع
|النوع
|Organization ID
|عنوان endpoint
|uuid
|Service ID
|عنوان endpoint
|uuid (اختياري)
|filtered_metrics
|معلمة query
|boolean (اختياري)
استخدم مفتاح ClickHouse Cloud API الخاص بك لإجراء المصادقة الأساسية:
المصادقة
Username: <KEY_ID>
Password: <KEY_SECRET>
Example request
export KEY_SECRET=<key_secret>
export KEY_ID=<key_id>
export ORG_ID=<org_id>
# For all services in $ORG_ID
curl --silent --user $KEY_ID:$KEY_SECRET https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/prometheus?filtered_metrics=true
# For a single service only
export SERVICE_ID=<service_id>
curl --silent --user $KEY_ID:$KEY_SECRET https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/$ORG_ID/services/$SERVICE_ID/prometheus?filtered_metrics=true
استجابة نموذجية
# HELP ClickHouse_ServiceInfo Information about service, including cluster status and ClickHouse version
# TYPE ClickHouse_ServiceInfo untyped
ClickHouse_ServiceInfo{clickhouse_org="c2ba4799-a76e-456f-a71a-b021b1fafe60",clickhouse_service="12f4a114-9746-4a75-9ce5-161ec3a73c4c",clickhouse_service_name="test service",clickhouse_cluster_status="running",clickhouse_version="24.5",scrape="full"} 1
# HELP ClickHouseProfileEvents_Query Number of queries to be interpreted and potentially executed. Does not include queries that failed to parse or were rejected due to AST size limits, quota limits or limits on the number of simultaneously running queries. May include internal queries initiated by ClickHouse itself. Does not count subqueries.
# TYPE ClickHouseProfileEvents_Query counter
ClickHouseProfileEvents_Query{clickhouse_org="c2ba4799-a76e-456f-a71a-b021b1fafe60",clickhouse_service="12f4a114-9746-4a75-9ce5-161ec3a73c4c",clickhouse_service_name="test service",hostname="c-cream-ma-20-server-3vd2ehh-0",instance="c-cream-ma-20-server-3vd2ehh-0",table="system.events"} 6
# HELP ClickHouseProfileEvents_QueriesWithSubqueries Count queries with all subqueries
# TYPE ClickHouseProfileEvents_QueriesWithSubqueries counter
ClickHouseProfileEvents_QueriesWithSubqueries{clickhouse_org="c2ba4799-a76e-456f-a71a-b021b1fafe60",clickhouse_service="12f4a114-9746-4a75-9ce5-161ec3a73c4c",clickhouse_service_name="test service",hostname="c-cream-ma-20-server-3vd2ehh-0",instance="c-cream-ma-20-server-3vd2ehh-0",table="system.events"} 230
# HELP ClickHouseProfileEvents_SelectQueriesWithSubqueries Count SELECT queries with all subqueries
# TYPE ClickHouseProfileEvents_SelectQueriesWithSubqueries counter
ClickHouseProfileEvents_SelectQueriesWithSubqueries{clickhouse_org="c2ba4799-a76e-456f-a71a-b021b1fafe60",clickhouse_service="12f4a114-9746-4a75-9ce5-161ec3a73c4c",clickhouse_service_name="test service",hostname="c-cream-ma-20-server-3vd2ehh-0",instance="c-cream-ma-20-server-3vd2ehh-0",table="system.events"} 224
# HELP ClickHouseProfileEvents_FileOpen Number of files opened.
# TYPE ClickHouseProfileEvents_FileOpen counter
ClickHouseProfileEvents_FileOpen{clickhouse_org="c2ba4799-a76e-456f-a71a-b021b1fafe60",clickhouse_service="12f4a114-9746-4a75-9ce5-161ec3a73c4c",clickhouse_service_name="test service",hostname="c-cream-ma-20-server-3vd2ehh-0",instance="c-cream-ma-20-server-3vd2ehh-0",table="system.events"} 4157
# HELP ClickHouseProfileEvents_Seek Number of times the 'lseek' function was called.
# TYPE ClickHouseProfileEvents_Seek counter
ClickHouseProfileEvents_Seek{clickhouse_org="c2ba4799-a76e-456f-a71a-b021b1fafe60",clickhouse_service="12f4a114-9746-4a75-9ce5-161ec3a73c4c",clickhouse_service_name="test service",hostname="c-cream-ma-20-server-3vd2ehh-0",instance="c-cream-ma-20-server-3vd2ehh-0",table="system.events"} 1840
# HELP ClickPipes_Info Always equal to 1. Label "clickpipe_state" contains the current state of the pipe: Stopped/Provisioning/Running/Paused/Failed
# TYPE ClickPipes_Info gauge
ClickPipes_Info{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="ClickPipes demo instace",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="Confluent demo pipe",clickpipe_source="confluent",clickpipe_status="Running"} 1
# HELP ClickPipes_SentEvents_Total Total number of records sent to ClickHouse
# TYPE ClickPipes_SentEvents_Total counter
ClickPipes_SentEvents_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="ClickPipes demo instace",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="Confluent demo pipe",clickpipe_source="confluent"} 5534250
# HELP ClickPipes_SentBytesCompressed_Total Total compressed bytes sent to ClickHouse.
# TYPE ClickPipes_SentBytesCompressed_Total counter
ClickPipes_SentBytesCompressed_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name
="ClickPipes demo instace",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="Confluent demo pipe",clickpipe_source="confluent"} 380837520
ClickPipes_SentBytesCompressed_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name
# HELP ClickPipes_FetchedBytes_Total Total uncompressed bytes fetched from the source.
# TYPE ClickPipes_FetchedBytes_Total counter
ClickPipes_FetchedBytes_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="ClickPipes demo instace",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="Confluent demo pipe",clickpipe_source="confluent"} 873286202
# HELP ClickPipes_Errors_Total Total errors ingesting data.
# TYPE ClickPipes_Errors_Total counter
ClickPipes_Errors_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="ClickPipes demo instace",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="Confluent demo pipe",clickpipe_source="confluent"} 0
# HELP ClickPipes_SentBytes_Total Total uncompressed bytes sent to ClickHouse.
# TYPE ClickPipes_SentBytes_Total counter
ClickPipes_SentBytes_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="ClickPipes demo instace",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="Confluent demo pipe",clickpipe_source="confluent"} 477187967
# HELP ClickPipes_FetchedBytesCompressed_Total Total compressed bytes fetched from the source. If data is uncompressed at the source, this will equal ClickPipes_FetchedBytes_Total
# TYPE ClickPipes_FetchedBytesCompressed_Total counter
ClickPipes_FetchedBytesCompressed_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="ClickPipes demo instace",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="Confluent demo pipe",clickpipe_source="confluent"} 873286202
# HELP ClickPipes_FetchedEvents_Total Total number of records fetched from the source.
# TYPE ClickPipes_FetchedEvents_Total counter
ClickPipes_FetchedEvents_Total{clickhouse_org="11dfa1ec-767d-43cb-bfad-618ce2aaf959",clickhouse_service="82b83b6a-5568-4a82-aa78-fed9239db83f",clickhouse_service_name="ClickPipes demo instace",clickpipe_id="642bb967-940b-459e-9f63-a2833f62ec44",clickpipe_name="Confluent demo pipe",clickpipe_source="confluent"} 5535376
تحتوي جميع المقاييس على التسميات التالية:
تسميات المقاييس
بالنسبة إلى ClickPipes، ستتضمن المقاييس أيضًا التسميات التالية:
|التسمية
|الوصف
|clickhouse_org
|معرّف المؤسسة
|clickhouse_service
|معرّف الخدمة
|clickhouse_service_name
|اسم الخدمة
|التسمية
|الوصف
|clickpipe_id
|معرّف ClickPipe
|clickpipe_name
|اسم ClickPipe
|clickpipe_source
|نوع مصدر ClickPipe
يوفّر ClickHouse Cloud مقياسًا خاصًا باسم
مقاييس المعلومات
ClickHouse_ServiceInfo، وهو من نوع
gauge وتكون قيمته دائمًا
1. يحتوي هذا المقياس على جميع تسميات المقاييس بالإضافة إلى التسميات التالية:
لن تؤدي طلبات استرجاع المقاييس إلى استئناف خدمة في حالة
|التسمية
|الوصف
|clickhouse_cluster_status
|حالة الخدمة. ويمكن أن تكون إحدى القيم التالية: [
awaking
running
degraded
idle
stopped]
|clickhouse_version
|إصدار ClickHouse server الذي تعمل عليه الخدمة
|scrape
|يشير إلى حالة آخر عملية جمع. ويمكن أن تكون إما
full أو
partial
|full
|يشير إلى عدم وجود أي أخطاء أثناء آخر عملية جمع للمقاييس
|partial
|يشير إلى وجود بعض الأخطاء أثناء آخر عملية جمع للمقاييس، ولم يُرجع سوى المقياس
ClickHouse_ServiceInfo.
idle. وإذا كانت الخدمة في الحالة
idle، فلن يُرجع سوى المقياس
ClickHouse_ServiceInfo.
بالنسبة إلى ClickPipes، يوجد مقياس
gauge مشابه باسم
ClickPipes_Info يحتوي، بالإضافة إلى تسميات المقاييس، على التسميات التالية:
|التسمية
|الوصف
|clickpipe_state
|الحالة الحالية للمسار
يجمع خادم Prometheus المقاييس من الأهداف المُهيأة وفق الفواصل الزمنية المحددة. فيما يلي مثال على إعداد خادم Prometheus لاستخدام نقطة نهاية Prometheus في ClickHouse Cloud:
تهيئة Prometheus
لاحظ أن معلَمة الإعداد
global:
scrape_interval: 15s
scrape_configs:
- job_name: "prometheus"
static_configs:
- targets: ["localhost:9090"]
- job_name: "clickhouse"
static_configs:
- targets: ["api.clickhouse.cloud"]
scheme: https
params:
filtered_metrics: ["true"]
metrics_path: "/v1/organizations/<ORG_ID>/prometheus"
basic_auth:
username: <KEY_ID>
password: <KEY_SECRET>
honor_labels: true
honor_labels يجب تعيينها إلى
true لكي يُملأ وسم المثيل بشكل صحيح. بالإضافة إلى ذلك، ضُبطت
filtered_metrics على
true في المثال أعلاه، ولكن ينبغي تهيئتها وفقًا لتفضيل المستخدم.
لدى المستخدمين طريقتان أساسيتان للتكامل مع Grafana:
التكامل مع Grafana
- نقطة نهاية المقاييس – تمتاز هذه الطريقة بأنها لا تتطلب أي مكونات أو بنية تحتية إضافية. يقتصر هذا الخيار على Grafana Cloud، ولا يتطلب سوى endpoint URL لـ نقطة نهاية Prometheus في ClickHouse Cloud وبيانات الاعتماد.
- Grafana Alloy - Grafana Alloy هو توزيعة غير مرتبطة بمورّد معيّن من OpenTelemetry (OTel) Collector، ويحل محل Grafana Agent. ويمكن استخدامه كـ scraper، كما يمكن نشره ضمن بنيتك التحتية الخاصة، وهو متوافق مع أي نقطة نهاية Prometheus.
Grafana Cloud مع نقطة نهاية المقاييس
- سجّل الدخول إلى حسابك في Grafana Cloud
- أضف اتصالًا جديدًا باختيار نقطة نهاية المقاييس
- اضبط عنوان URL الخاص بـ Scrape بحيث يشير إلى نقطة نهاية Prometheus، واستخدم المصادقة الأساسية لإعداد اتصالك باستخدام مفتاح واجهة برمجة تطبيقات/السر
- اختبر الاتصال للتأكد من أنك قادر على الاتصال
بعد إكمال التهيئة، ينبغي أن ترى المقاييس في القائمة المنسدلة التي يمكنك اختيارها لتهيئة لوحات المعلومات:
إذا كنت تستخدم Grafana Cloud، فيمكن تثبيت Alloy بالانتقال إلى قائمة Alloy في Grafana واتباع الإرشادات المعروضة على الشاشة:
Grafana Cloud مع Alloy
من المفترض أن يُعِدّ ذلك Alloy باستخدام مكوّن
prometheus.remote_write لإرسال البيانات إلى نقطة نهاية في Grafana Cloud باستخدام رمز مصادقة. بعد ذلك، لن يحتاج المستخدمون إلا إلى تعديل ملف إعداد Alloy (الموجود في
/etc/alloy/config.alloy على Linux) لتضمين مكوّن scrape لـ نقطة نهاية Prometheus في ClickHouse Cloud.
يوضح ما يلي مثالاً لإعداد Alloy يتضمن مكوّن
prometheus.scrape لجمع المقاييس من نقطة نهاية ClickHouse Cloud، بالإضافة إلى مكوّن
prometheus.remote_write الذي يُضبط تلقائيًا. لاحظ أن مكوّن الإعداد
basic_auth يحتوي على معرّف مفتاح Cloud واجهة برمجة تطبيقات والقيمة السرية الخاصة به باعتبارهما اسم المستخدم وكلمة المرور، على الترتيب.
لاحظ أنه يجب ضبط معلمة التهيئة
prometheus.scrape "clickhouse_cloud" {
targets = [{
__address__ = "api.clickhouse.cloud",
}]
scheme = "https"
metrics_path = "/v1/organizations/<clickhouse_org_id>/prometheus"
params = {
"filtered_metrics" = ["true"],
}
honor_labels = true
scrape_interval = "30s"
scrape_timeout = "25s"
basic_auth {
username = "<clickhouse_api_key_id>"
password = "<clickhouse_api_key_secret>"
}
forward_to = [prometheus.remote_write.grafana_cloud.receiver]
}
prometheus.remote_write "grafana_cloud" {
endpoint {
url = "https://<grafana_prometheus_url>/api/prom/push"
basic_auth {
username = "<grafana_username>"
password = "<grafana_api_token>"
}
}
}
honor_labels على
true لكي يُملأ وسم المثيل بشكل صحيح.
يمكن لمستخدمي Grafana المُدارة ذاتيًا العثور على تعليمات تثبيت وكيل Alloy هنا. نفترض أن المستخدمين قد أعدّوا Alloy لإرسال مقاييس Prometheus إلى الوجهة المطلوبة. يتولى المكوّن
Grafana المُدارة ذاتيًا مع Alloy
prometheus.scrape أدناه جعل Alloy يجمع المقاييس من نقطة نهاية ClickHouse Cloud. ونفترض أن
prometheus.remote_write يستقبل المقاييس التي جُمعت. عدّل
forward_to key ليشير إلى الوجهة المستهدفة إذا لم يكن موجودًا.
بمجرد اكتمال الإعداد، ينبغي أن ترى المقاييس المتعلقة بـ ClickHouse في مستكشف المقاييس لديك:
// prometheus.scrape component causes Alloy to scrape the ClickHouse Cloud Prometheus endpoint.
// Adjust the forward_to key to match your remote_write receiver if it differs.
prometheus.scrape "clickhouse_cloud" {
targets = [{
__address__ = "api.clickhouse.cloud",
}]
scheme = "https"
metrics_path = "/v1/organizations/<organizationId>/prometheus"
params = {
"filtered_metrics" = ["true"],
}
honor_labels = true
basic_auth {
username = "<KEY_ID>"
password = "<KEY_SECRET>"
}
forward_to = [prometheus.remote_write.metrics_service.receiver]
}
تجدر الإشارة إلى أن معلمة الضبط
honor_labels يجب ضبطها على
true لكي تتم تعبئة وسم المثيل بشكل صحيح.
يمكنك استخدام Agent وتكامل OpenMetrics في Datadog لجمع المقاييس من نقطة نهاية ClickHouse Cloud. فيما يلي مثال إعداد بسيط لهذا الـAgent وهذا التكامل. لكن يُرجى ملاحظة أنك قد ترغب في الاكتفاء باختيار المقاييس الأكثر أهمية بالنسبة إليك. أما المثال الشامل أدناه فسيصدّر عدة آلاف من تركيبات المقاييس والمثيلات، والتي سيتعامل معها Datadog على أنها مقاييس مخصصة.
التكامل مع Datadog
init_config:
instances:
- openmetrics_endpoint: 'https://api.clickhouse.cloud/v1/organizations/97a33bdb-4db3-4067-b14f-ce40f621aae1/prometheus?filtered_metrics=true'
namespace: 'clickhouse'
metrics:
- '^ClickHouse.*'
username: username
password: password
- نظرة عامة على المراقبة — قارِن جميع أساليب المراقبة في ClickHouse Cloud
- المراقبة في Cloud Console — لوحات معلومات مدمجة لا تتطلب أي أدوات خارجية
- تكاملات المجتمع والشركاء — تكامل Datadog agent وحلول من المجتمع
- الاستعلام عن جداول النظام — وصول مباشر عبر SQL إلى مقاييس النظام
- نقطة نهاية Prometheus لـ Managed Postgres — اجلب المقاييس من خدمات Managed Postgres لديك