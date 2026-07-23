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تدعم هذه الميزة التكامل مع Prometheus لمراقبة خدمات ClickHouse Cloud. ويُتاح الوصول إلى مقاييس Prometheus عبر نقطة نهاية ClickHouse Cloud API، ما يتيح لك الاتصال بأمان وتصدير المقاييس إلى مجمّع مقاييس Prometheus لديك. كما يمكن دمج هذه المقاييس مع لوحات المعلومات مثل Grafana وDatadog لعرضها بصريًا. للبدء، أنشئ مفتاح API. إذا كنت تبحث عن نقطة النهاية المقابلة لخدمات Managed Postgres، فراجع نقطة نهاية Prometheus لـ Managed Postgres.

واجهة برمجة التطبيقات لنقطة نهاية Prometheus لاسترداد مقاييس ClickHouse Cloud

مرجع API

معلمات الطلب

المصادقة

استخدم مفتاح ClickHouse Cloud API الخاص بك لإجراء المصادقة الأساسية:

استجابة نموذجية

تسميات المقاييس

تحتوي جميع المقاييس على التسميات التالية: بالنسبة إلى ClickPipes، ستتضمن المقاييس أيضًا التسميات التالية:

مقاييس المعلومات

يوفّر ClickHouse Cloud مقياسًا خاصًا باسم ClickHouse_ServiceInfo، وهو من نوع gauge وتكون قيمته دائمًا 1. يحتوي هذا المقياس على جميع تسميات المقاييس بالإضافة إلى التسميات التالية: لن تؤدي طلبات استرجاع المقاييس إلى استئناف خدمة في حالة idle. وإذا كانت الخدمة في الحالة idle، فلن يُرجع سوى المقياس ClickHouse_ServiceInfo. بالنسبة إلى ClickPipes، يوجد مقياس gauge مشابه باسم ClickPipes_Info يحتوي، بالإضافة إلى تسميات المقاييس، على التسميات التالية:

تهيئة Prometheus

يجمع خادم Prometheus المقاييس من الأهداف المُهيأة وفق الفواصل الزمنية المحددة. فيما يلي مثال على إعداد خادم Prometheus لاستخدام نقطة نهاية Prometheus في ClickHouse Cloud:
لاحظ أن معلَمة الإعداد honor_labels يجب تعيينها إلى true لكي يُملأ وسم المثيل بشكل صحيح. بالإضافة إلى ذلك، ضُبطت filtered_metrics على true في المثال أعلاه، ولكن ينبغي تهيئتها وفقًا لتفضيل المستخدم.

التكامل مع Grafana

لدى المستخدمين طريقتان أساسيتان للتكامل مع Grafana:
  • نقطة نهاية المقاييس – تمتاز هذه الطريقة بأنها لا تتطلب أي مكونات أو بنية تحتية إضافية. يقتصر هذا الخيار على Grafana Cloud، ولا يتطلب سوى endpoint URL لـ نقطة نهاية Prometheus في ClickHouse Cloud وبيانات الاعتماد.
  • Grafana Alloy - ‏Grafana Alloy هو توزيعة غير مرتبطة بمورّد معيّن من OpenTelemetry (OTel) Collector، ويحل محل Grafana Agent. ويمكن استخدامه كـ scraper، كما يمكن نشره ضمن بنيتك التحتية الخاصة، وهو متوافق مع أي نقطة نهاية Prometheus.
نوفّر أدناه إرشادات لاستخدام هذين الخيارين، مع التركيز على التفاصيل الخاصة بـ نقطة نهاية Prometheus في ClickHouse Cloud.

Grafana Cloud مع نقطة نهاية المقاييس

  • سجّل الدخول إلى حسابك في Grafana Cloud
  • أضف اتصالًا جديدًا باختيار نقطة نهاية المقاييس
  • اضبط عنوان URL الخاص بـ Scrape بحيث يشير إلى نقطة نهاية Prometheus، واستخدم المصادقة الأساسية لإعداد اتصالك باستخدام مفتاح واجهة برمجة تطبيقات/السر
  • اختبر الاتصال للتأكد من أنك قادر على الاتصال

بعد إكمال التهيئة، ينبغي أن ترى المقاييس في القائمة المنسدلة التي يمكنك اختيارها لتهيئة لوحات المعلومات:

Grafana Cloud مع Alloy

إذا كنت تستخدم Grafana Cloud، فيمكن تثبيت Alloy بالانتقال إلى قائمة Alloy في Grafana واتباع الإرشادات المعروضة على الشاشة:
من المفترض أن يُعِدّ ذلك Alloy باستخدام مكوّن prometheus.remote_write لإرسال البيانات إلى نقطة نهاية في Grafana Cloud باستخدام رمز مصادقة. بعد ذلك، لن يحتاج المستخدمون إلا إلى تعديل ملف إعداد Alloy (الموجود في /etc/alloy/config.alloy على Linux) لتضمين مكوّن scrape لـ نقطة نهاية Prometheus في ClickHouse Cloud. يوضح ما يلي مثالاً لإعداد Alloy يتضمن مكوّن prometheus.scrape لجمع المقاييس من نقطة نهاية ClickHouse Cloud، بالإضافة إلى مكوّن prometheus.remote_write الذي يُضبط تلقائيًا. لاحظ أن مكوّن الإعداد basic_auth يحتوي على معرّف مفتاح Cloud واجهة برمجة تطبيقات والقيمة السرية الخاصة به باعتبارهما اسم المستخدم وكلمة المرور، على الترتيب.
لاحظ أنه يجب ضبط معلمة التهيئة honor_labels على true لكي يُملأ وسم المثيل بشكل صحيح.

Grafana المُدارة ذاتيًا مع Alloy

يمكن لمستخدمي Grafana المُدارة ذاتيًا العثور على تعليمات تثبيت وكيل Alloy هنا. نفترض أن المستخدمين قد أعدّوا Alloy لإرسال مقاييس Prometheus إلى الوجهة المطلوبة. يتولى المكوّن prometheus.scrape أدناه جعل Alloy يجمع المقاييس من نقطة نهاية ClickHouse Cloud. ونفترض أن prometheus.remote_write يستقبل المقاييس التي جُمعت. عدّل forward_to key ليشير إلى الوجهة المستهدفة إذا لم يكن موجودًا.
بمجرد اكتمال الإعداد، ينبغي أن ترى المقاييس المتعلقة بـ ClickHouse في مستكشف المقاييس لديك:
تجدر الإشارة إلى أن معلمة الضبط honor_labels يجب ضبطها على true لكي تتم تعبئة وسم المثيل بشكل صحيح.

التكامل مع Datadog

يمكنك استخدام Agent وتكامل OpenMetrics في Datadog لجمع المقاييس من نقطة نهاية ClickHouse Cloud. فيما يلي مثال إعداد بسيط لهذا الـAgent وهذا التكامل. لكن يُرجى ملاحظة أنك قد ترغب في الاكتفاء باختيار المقاييس الأكثر أهمية بالنسبة إليك. أما المثال الشامل أدناه فسيصدّر عدة آلاف من تركيبات المقاييس والمثيلات، والتي سيتعامل معها Datadog على أنها مقاييس مخصصة.

آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦