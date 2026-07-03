يمكن لـ ClickPipes for Postgres اكتشاف تغييرات المخطط في جداول المصدر، وفي بعض الحالات، تمرير هذه التغييرات تلقائيًا إلى جداول الوجهة. يوضّح ما يلي كيفية التعامل مع كل عملية DDL:

نوع تغيير المخطط السلوك إضافة عمود جديد ( ALTER TABLE ADD COLUMN ... ) يُمرَّر تلقائيًا بمجرد أن يتلقى الجدول عملية insert/update/delete. ستُعبَّأ الأعمدة الجديدة لجميع الصفوف التي تمت مزامنتها بعد تغيير المخطط إضافة عمود جديد بقيمة افتراضية ( ALTER TABLE ADD COLUMN ... DEFAULT ... ) يُمرَّر تلقائيًا بمجرد أن يتلقى الجدول عملية insert/update/delete. ستُعبَّأ الأعمدة الجديدة لجميع الصفوف التي تمت مزامنتها بعد تغيير المخطط، لكن الصفوف الحالية لن تُظهر القيمة الافتراضية من دون تحديث كامل للجدول حذف عمود موجود ( ALTER TABLE DROP COLUMN ... ) يُكتشَف، لكن لا يُمرَّر. ستُعبَّأ الأعمدة المحذوفة بالقيمة NULL لجميع الصفوف التي تمت مزامنتها بعد تغيير المخطط