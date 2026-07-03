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يمكن لـ ClickPipes for Postgres اكتشاف تغييرات المخطط في جداول المصدر، وفي بعض الحالات، تمرير هذه التغييرات تلقائيًا إلى جداول الوجهة. يوضّح ما يلي كيفية التعامل مع كل عملية DDL: لاحظ أن إضافة العمود تُمرَّر عند نهاية مزامنة الدفعة، وقد يحدث ذلك بعد بلوغ sync interval أو pull batch size. لمزيد من المعلومات حول التحكم في المزامنة، راجع هنا
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦