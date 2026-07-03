لاحظ أن إضافة العمود تُمرَّر عند نهاية مزامنة الدفعة، وقد يحدث ذلك بعد بلوغ sync interval أو pull batch size. لمزيد من المعلومات حول التحكم في المزامنة، راجع هنا
|نوع تغيير المخطط
|السلوك
|إضافة عمود جديد (
ALTER TABLE ADD COLUMN ...)
|يُمرَّر تلقائيًا بمجرد أن يتلقى الجدول عملية insert/update/delete. ستُعبَّأ الأعمدة الجديدة لجميع الصفوف التي تمت مزامنتها بعد تغيير المخطط
|إضافة عمود جديد بقيمة افتراضية (
ALTER TABLE ADD COLUMN ... DEFAULT ...)
|يُمرَّر تلقائيًا بمجرد أن يتلقى الجدول عملية insert/update/delete. ستُعبَّأ الأعمدة الجديدة لجميع الصفوف التي تمت مزامنتها بعد تغيير المخطط، لكن الصفوف الحالية لن تُظهر القيمة الافتراضية من دون تحديث كامل للجدول
|حذف عمود موجود (
ALTER TABLE DROP COLUMN ...)
|يُكتشَف، لكن لا يُمرَّر. ستُعبَّأ الأعمدة المحذوفة بالقيمة
NULL لجميع الصفوف التي تمت مزامنتها بعد تغيير المخطط