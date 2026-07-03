- السجلات
- المقاييس
- التتبعات
- الاستثناءات
بدء الاستخدام
استخدم الأمر التالي لتثبيت حزمة ClickStack OpenTelemetry.
ثبّت حزمة HyperDX OpenTelemetry الخاصة بالرصد
- NPM
- Yarn
npm install @hyperdx/node-opentelemetry
لتهيئة SDK، ستحتاج إلى استدعاء الدالة
تهيئة SDK
init في بداية نقطة الدخول الخاصة بتطبيقك.
سيؤدي ذلك تلقائيًا إلى التقاط بيانات التتبّع والمقاييس والسجلات من تطبيق Node.js الخاص بك.
- require
- import
const HyperDX = require('@hyperdx/node-opentelemetry');
HyperDX.init({
url: 'http://your-otel-collector:4318',
apiKey: 'YOUR_INGESTION_API_KEY', // احذف هذا الحقل في Managed ClickStack
service: 'my-service'
});
افتراضيًا، تُجمَع سجلات
إعداد جمع السجلات
console.* تلقائيًا. إذا كنت تستخدم
logger
مثل
winston أو
pino، فستحتاج إلى إضافة
transport إلى
logger لديك
لإرسال السجلات إلى ClickStack. وإذا كنت تستخدم نوعًا آخر من
logger،
فتواصل معنا أو اطّلِع على أحد
تكاملات منصتنا إن كان ذلك مناسبًا (مثل Kubernetes).
- Winston
- Pino
- console.log
إذا كنت تستخدم
winston كـ
logger، فستحتاج إلى إضافة
transport التالي إلى
logger لديك.
import winston from 'winston';
import * as HyperDX from '@hyperdx/node-opentelemetry';
const logger = winston.createLogger({
level: 'info',
format: winston.format.json(),
transports: [
new winston.transports.Console(),
HyperDX.getWinstonTransport('info', { // إرسال سجلات المستوى info وما فوق
detectResources: true,
}),
],
});
export default logger;
يمكن لحزمة SDK الخاصة بـ ClickStack التقاط الاستثناءات والأخطاء غير المعالَجة تلقائيًا في تطبيقك، مع stack trace كامل وسياق الشيفرة. لتمكين ذلك، ستحتاج إلى إضافة الكود التالي في نهاية البرمجية الوسيطة لمعالجة الأخطاء في تطبيقك، أو التقاط الاستثناءات يدويًا باستخدام الدالة
إعداد التقاط الأخطاء
recordException.
- Express
- Koa
- يدويًا
const HyperDX = require('@hyperdx/node-opentelemetry');
HyperDX.init({
url: 'http://your-otel-collector:4318',
apiKey: 'YOUR_INGESTION_API_KEY', // احذف هذا عند استخدام Managed ClickStack
service: 'my-service'
});
const app = express();
// أضف المسارات الخاصة بك، وما إلى ذلك.
// أضف هذا بعد جميع المسارات،
// ولكن قبل تعريف أي برمجيات وسيطة أخرى لمعالجة الأخطاء
HyperDX.setupExpressErrorHandler(app);
app.listen(3000);
إذا كنت تواجه مشكلة في الـ SDK، يمكنك تفعيل التسجيل المطوّل عبر ضبط متغير البيئة
استكشاف الأخطاء وإصلاحها
OTEL_LOG_LEVEL على
debug.
export OTEL_LOG_LEVEL=debug
التهيئة المتقدّمة للرصد
افتراضيًا، تلتقط حزمة SDK الخاصة بـ ClickStack سجلات وحدة التحكم. يمكنك تعطيل ذلك عن طريق ضبط متغير البيئة
التقاط سجلات وحدة التحكم
HDX_NODE_CONSOLE_CAPTURE على 0.
copy
export HDX_NODE_CONSOLE_CAPTURE=0
لتوسيم جميع الأحداث المرتبطة بسهولة بسمة أو معرّف معيّن (مثل: معرّف المستخدم أو البريد الإلكتروني)، يمكنك استدعاء الدالة
إرفاق معلومات المستخدم أو البيانات الوصفية
setTraceAttributes، التي ستوسم كل
سجل/span مرتبط بالتتبّع الحالي بعد الاستدعاء بالسمات المُعلنة.
ويُوصى باستدعاء هذه الدالة في أقرب وقت ممكن ضمن طلب/trace معيّن (مثل: في أقرب
مرحلة ممكنة ضمن مكدس Express للبرمجيات الوسيطة).
تُعد هذه طريقة عملية لضمان توسيم جميع السجلات/spans تلقائيًا
بالمعرّفات الصحيحة لتسهيل البحث عنها لاحقًا، بدلًا من الاضطرار إلى
توسيم المعرّفات وتمريرها يدويًا بنفسك.
ستؤدي
userId و
userEmail و
userName و
teamName إلى تعبئة واجهة الجلسات
بالقيم المقابلة، لكن يمكن الاستغناء عنها. ويمكن تحديد أي قيم إضافية أخرى
واستخدامها للبحث عن الأحداث.
تأكد من تفعيل وضع Beta عبر ضبط متغير البيئة
import * as HyperDX from '@hyperdx/node-opentelemetry';
app.use((req, res, next) => {
// Get user information from the request...
// Attach user information to the current trace
HyperDX.setTraceAttributes({
userId,
userEmail,
});
next();
});
HDX_NODE_BETA_MODE
على 1 أو بتمرير
betaMode: true إلى الدالة
init من أجل
تفعيل سمات التتبّع.
export HDX_NODE_BETA_MODE=1
إذا كنت تشغّل تطبيقك على Google Cloud Run، فإن Cloud Trace يضيف تلقائيًا رؤوس أخذ العينات إلى الطلبات الواردة، مما يقيّد حاليًا التتبعات بحيث لا تُؤخذ منها عينات إلا بمعدل 0.1 طلب في الثانية لكل مثيل. تضبط حزمة
Google Cloud Run
@hyperdx/node-opentelemetry معدل أخذ العينات على 1.0
بشكل افتراضي.
لتغيير هذا السلوك، أو لتهيئة عمليات تثبيت OpenTelemetry أخرى، يمكنك
ضبط متغيرات البيئة يدويًا
OTEL_TRACES_SAMPLER=parentbased_always_on و
OTEL_TRACES_SAMPLER_ARG=1 من أجل
تحقيق النتيجة نفسها.
لمعرفة المزيد، ولفرض التتبع لطلبات محددة، يُرجى الرجوع إلى
وثائق Google Cloud Run.
سيضيف SDK التتبّع تلقائيًا إلى المكتبات التالية:
المكتبات المزوّدة بأدوات الرصد تلقائيًا
dns
express
graphql
hapi
http
ioredis
knex
koa
mongodb
mongoose
mysql
mysql2
net
pg
pino
redis
winston
طريقة تثبيت بديلة
بدلاً من ذلك، يمكنك تفعيل الرصد التلقائي لتطبيقك من دون أي تغييرات على الشيفرة باستخدام واجهة سطر الأوامر
شغّل التطبيق باستخدام ClickStack OpenTelemetry CLI
opentelemetry-instrument أو عبر
الخيار
--require في Node.js. يوفّر تثبيت CLI نطاقًا أوسع من المكتبات وأطر العمل المزوّدة بالرصد التلقائي.
يُستخدم متغير البيئة
- باستخدام NPX
- نقطة الدخول المخصّصة (مثل Nodemon وts-node وغيرهما)
- استيراد الشيفرة
Managed ClickStackيمكن حذف
HYPERDX_API_KEY عند استخدام Managed ClickStack.
HYPERDX_API_KEY='<YOUR_INGESTION_KEY>' OTEL_SERVICE_NAME='<YOUR_APP_NAME>' npx opentelemetry-instrument index.js
OTEL_SERVICE_NAME للتعريف بخدمتك في تطبيق HyperDX، ويمكن أن يكون أي اسم تريده.
لتمكين التقاط الاستثناءات غير المعالَجة، عليك ضبط متغير البيئة
تمكين التقاط الاستثناءات
HDX_NODE_EXPERIMENTAL_EXCEPTION_CAPTURE على القيمة 1.
بعد ذلك، لالتقاط الاستثناءات تلقائيًا من Express أو Koa، أو للتعامل مع الاستثناءات يدويًا، اتبع الإرشادات الواردة في قسم إعداد جمع الأخطاء أعلاه.
HDX_NODE_EXPERIMENTAL_EXCEPTION_CAPTURE=1
سيتم تزويد المكتبات التالية بأدوات الرصد تلقائيًا (لتجميع التتبعات) باستخدام طرق التثبيت المذكورة أعلاه: