كيف يعمل
- يستخدم تطبيقك إحدى حزم SDK الخاصة بـ ClickStack (مثل Node.js أو بايثون أو Go). وتعتمد هذه الحزم على OpenTelemetry SDKs مع مزايا إضافية وتحسينات في سهولة الاستخدام.
- تجمع حزمة SDK التتبعات والسجلات وتُصدّرها عبر OTLP (HTTP أو gRPC).
- يتلقى OpenTelemetry Collector بيانات القياس عن بُعد ويكتبها إلى ClickHouse عبر exporterات المُعدّة.
اللغات المدعومة
التوافق مع OpenTelemetryفي حين يوفّر ClickStack حِزم SDK خاصة به للغات المختلفة مع إمكانات وبيانات القياس عن بُعد محسّنة، يمكنك أيضًا استخدام OpenTelemetry SDKs الحالية لديك بسلاسة.
|اللغة
|الوصف
|الرابط
|AWS Lambda
|أضف أدوات الرصد إلى AWS Lambda functions لديك
|الوثائق
|Browser
|JavaScript SDK للتطبيقات المستندة إلى المتصفح
|الوثائق
|Elixir
|تطبيقات Elixir
|الوثائق
|Go
|تطبيقات Go والخدمات المصغّرة
|الوثائق
|Java
|تطبيقات Java
|الوثائق
|NestJS
|تطبيقات NestJS
|الوثائق
|Next.js
|تطبيقات Next.js
|الوثائق
|Node.js
|بيئة تشغيل JavaScript للتطبيقات من جهة الخادم
|الوثائق
|Deno
|تطبيقات Deno
|الوثائق
|Python
|تطبيقات بايثون وخدمات الويب
|الوثائق
|React Native
|تطبيقات React Native للأجهزة المحمولة
|الوثائق
|Ruby
|تطبيقات Ruby on Rails وخدمات الويب
|الوثائق
التأمين باستخدام مفتاح API
لإرسال البيانات إلى ClickStack عبر OTel collector، ستحتاج SDKs إلى تحديد مفتاح API للإدخال. ويمكن ضبط ذلك إما باستخدام دالة
غير مطلوب لـ Managed ClickStackلا يلزم مفتاح API في Managed ClickStack.
init في SDK أو عبر متغير البيئة
OTEL_EXPORTER_OTLP_HEADERS:
يُنشأ مفتاح API هذا بواسطة تطبيق ClickStack UI (HyperDX)، وهو متاح من خلال التطبيق ضمن
OTEL_EXPORTER_OTLP_HEADERS='authorization=<YOUR_INGESTION_API_KEY>'
Team Settings → API Keys.
بالنسبة إلى معظم حِزم SDK الخاصة باللغات ومكتبات القياس عن بُعد التي تدعم OpenTelemetry، يمكنك ببساطة تعيين متغير البيئة
OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT في تطبيقك أو تحديده أثناء تهيئة الـ SDK:
export OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT=http://localhost:4318
تدعم جميع SDKs الربط التلقائي ببيانات Kubernetes الوصفية (اسم الكبسولة، ومساحة الاسم، وما إلى ذلك) عند التشغيل ضمن بيئة Kubernetes. يتيح لك ذلك ما يلي:
تكامل Kubernetes
- عرض مقاييس Kubernetes للكبسولات والعُقد المرتبطة بخدماتك
- ربط سجلات التطبيق والتتبعات بمقاييس البنية التحتية
- تتبّع استخدام الموارد والأداء على مستوى عنقود Kubernetes لديك