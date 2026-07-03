تُرسَل البيانات عادةً إلى ClickStack عبر OpenTelemetry (OTel) collector، إما مباشرةً من حِزم SDK الخاصة باللغات أو من خلال OpenTelemetry collector وسيط يعمل كـ agent، مثل جمع metrics وlogs الخاصة بالبنية التحتية.

تتولى حِزم SDK الخاصة باللغات مسؤولية جمع القياس عن بُعد من داخل تطبيقك، ولا سيما traces وlogs، ثم تصدير هذه البيانات إلى OpenTelemetry collector عبر OTLP endpoint، الذي يتولى إدخالها إلى ClickHouse.

في البيئات المستندة إلى المتصفح، قد تتولى حِزم SDK أيضًا مسؤولية جمع بيانات الجلسات، بما في ذلك أحداث UI والنقرات والتنقل، مما يتيح إعادة تشغيل جلسات المستخدمين.

​ كيف يعمل

يستخدم تطبيقك إحدى حزم SDK الخاصة بـ ClickStack (مثل Node.js أو بايثون أو Go). وتعتمد هذه الحزم على OpenTelemetry SDKs مع مزايا إضافية وتحسينات في سهولة الاستخدام. تجمع حزمة SDK التتبعات والسجلات وتُصدّرها عبر OTLP ‏(HTTP أو gRPC). يتلقى OpenTelemetry Collector بيانات القياس عن بُعد ويكتبها إلى ClickHouse عبر exporterات المُعدّة.

​ اللغات المدعومة

التوافق مع OpenTelemetry في حين يوفّر ClickStack حِزم SDK خاصة به للغات المختلفة مع إمكانات وبيانات القياس عن بُعد محسّنة، يمكنك أيضًا استخدام OpenTelemetry SDKs الحالية لديك بسلاسة.

اللغة الوصف الرابط AWS Lambda أضف أدوات الرصد إلى AWS Lambda functions لديك الوثائق Browser JavaScript SDK للتطبيقات المستندة إلى المتصفح الوثائق Elixir تطبيقات Elixir الوثائق Go تطبيقات Go والخدمات المصغّرة الوثائق Java تطبيقات Java الوثائق NestJS تطبيقات NestJS الوثائق Next.js تطبيقات Next.js الوثائق Node.js بيئة تشغيل JavaScript للتطبيقات من جهة الخادم الوثائق Deno تطبيقات Deno الوثائق Python تطبيقات بايثون وخدمات الويب الوثائق React Native تطبيقات React Native للأجهزة المحمولة الوثائق Ruby تطبيقات Ruby on Rails وخدمات الويب الوثائق

​ التأمين باستخدام مفتاح API

غير مطلوب لـ Managed ClickStack لا يلزم مفتاح API في Managed ClickStack.

لإرسال البيانات إلى ClickStack عبر OTel collector، ستحتاج SDKs إلى تحديد مفتاح API للإدخال. ويمكن ضبط ذلك إما باستخدام دالة init في SDK أو عبر متغير البيئة OTEL_EXPORTER_OTLP_HEADERS :

OTEL_EXPORTER_OTLP_HEADERS = 'authorization=<YOUR_INGESTION_API_KEY>'

يُنشأ مفتاح API هذا بواسطة تطبيق ClickStack UI ‏(HyperDX)، وهو متاح من خلال التطبيق ضمن Team Settings → API Keys .

OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT في تطبيقك أو تحديده أثناء تهيئة الـ SDK: بالنسبة إلى معظم حِزم SDK الخاصة باللغات ومكتبات القياس عن بُعد التي تدعم OpenTelemetry، يمكنك ببساطة تعيين متغير البيئةفي تطبيقك أو تحديده أثناء تهيئة الـ SDK:

export OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT = http :// localhost : 4318

​ تكامل Kubernetes

تدعم جميع SDKs الربط التلقائي ببيانات Kubernetes الوصفية (اسم الكبسولة، ومساحة الاسم، وما إلى ذلك) عند التشغيل ضمن بيئة Kubernetes. يتيح لك ذلك ما يلي:

عرض مقاييس Kubernetes للكبسولات والعُقد المرتبطة بخدماتك

ربط سجلات التطبيق والتتبعات بمقاييس البنية التحتية

تتبّع استخدام الموارد والأداء على مستوى عنقود Kubernetes لديك