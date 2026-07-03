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تُرسَل البيانات عادةً إلى ClickStack عبر OpenTelemetry (OTel) collector، إما مباشرةً من حِزم SDK الخاصة باللغات أو من خلال OpenTelemetry collector وسيط يعمل كـ agent، مثل جمع metrics وlogs الخاصة بالبنية التحتية. تتولى حِزم SDK الخاصة باللغات مسؤولية جمع القياس عن بُعد من داخل تطبيقك، ولا سيما traces وlogs، ثم تصدير هذه البيانات إلى OpenTelemetry collector عبر OTLP endpoint، الذي يتولى إدخالها إلى ClickHouse. في البيئات المستندة إلى المتصفح، قد تتولى حِزم SDK أيضًا مسؤولية جمع بيانات الجلسات، بما في ذلك أحداث UI والنقرات والتنقل، مما يتيح إعادة تشغيل جلسات المستخدمين.

كيف يعمل

  1. يستخدم تطبيقك إحدى حزم SDK الخاصة بـ ClickStack (مثل Node.js أو بايثون أو Go). وتعتمد هذه الحزم على OpenTelemetry SDKs مع مزايا إضافية وتحسينات في سهولة الاستخدام.
  2. تجمع حزمة SDK التتبعات والسجلات وتُصدّرها عبر OTLP ‏(HTTP أو gRPC).
  3. يتلقى OpenTelemetry Collector بيانات القياس عن بُعد ويكتبها إلى ClickHouse عبر exporterات المُعدّة.

اللغات المدعومة

التوافق مع OpenTelemetryفي حين يوفّر ClickStack حِزم SDK خاصة به للغات المختلفة مع إمكانات وبيانات القياس عن بُعد محسّنة، يمكنك أيضًا استخدام OpenTelemetry SDKs الحالية لديك بسلاسة.

التأمين باستخدام مفتاح API

غير مطلوب لـ Managed ClickStackلا يلزم مفتاح API في Managed ClickStack.
لإرسال البيانات إلى ClickStack عبر OTel collector، ستحتاج SDKs إلى تحديد مفتاح API للإدخال. ويمكن ضبط ذلك إما باستخدام دالة init في SDK أو عبر متغير البيئة OTEL_EXPORTER_OTLP_HEADERS:
يُنشأ مفتاح API هذا بواسطة تطبيق ClickStack UI ‏(HyperDX)، وهو متاح من خلال التطبيق ضمن Team Settings → API Keys. بالنسبة إلى معظم حِزم SDK الخاصة باللغات ومكتبات القياس عن بُعد التي تدعم OpenTelemetry، يمكنك ببساطة تعيين متغير البيئة OTEL_EXPORTER_OTLP_ENDPOINT في تطبيقك أو تحديده أثناء تهيئة الـ SDK:

تكامل Kubernetes

تدعم جميع SDKs الربط التلقائي ببيانات Kubernetes الوصفية (اسم الكبسولة، ومساحة الاسم، وما إلى ذلك) عند التشغيل ضمن بيئة Kubernetes. يتيح لك ذلك ما يلي:
  • عرض مقاييس Kubernetes للكبسولات والعُقد المرتبطة بخدماتك
  • ربط سجلات التطبيق والتتبعات بمقاييس البنية التحتية
  • تتبّع استخدام الموارد والأداء على مستوى عنقود Kubernetes لديك
لتمكين هذه الميزة، اضبط OpenTelemetry Collector لإعادة توجيه وسوم الموارد إلى الكبسولات. راجع دليل تكامل Kubernetes للحصول على إرشادات إعداد مفصلة.
آخر تعديل في ٣ يوليو ٢٠٢٦