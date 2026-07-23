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يوفّر ClickStack عدة طرق لإدخال بيانات observability إلى مثيل ClickHouse لديك. يحتوي هذا القسم على أدلة بدء سريعة لمجموعة متنوعة من مصادر السجلات والتتبعات والمقاييس.
تستخدم عدة أدلة تكامل في هذا القسم OpenTelemetry Collector المضمّن في ClickStack Open Source للاختبار والتقييم السريع.بالنسبة إلى عمليات النشر في بيئات الإنتاج، نوصي بتشغيل عمليات التكامل كوكلاء OpenTelemetry Collector بالقرب من أعباء العمل لديك. ويجب أن تقوم هذه الوكلاء بتمرير البيانات التليمترية عبر OTLP إلى ClickStack OpenTelemetry Collector، الذي يرسل البيانات بعد ذلك إما إلى مثيل ClickHouse ذاتي الإدارة لتوزيعة ClickStack Open Source أو إلى Managed ClickStack. راجع “إرسال بيانات OpenTelemetry” للاطلاع على إعدادات بيئات الإنتاج.
آخر تعديل في ٢٣ يوليو ٢٠٢٦