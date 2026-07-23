إدخال البيانات إلى ClickStack - حزمة ClickHouse للـ observability

يوفّر ClickStack عدة طرق لإدخال بيانات observability إلى مثيل ClickHouse لديك. يحتوي هذا القسم على أدلة بدء سريعة لمجموعة متنوعة من مصادر السجلات والتتبعات والمقاييس.