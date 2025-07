ClickHouse 将亮相 8 月 21-23 日的中国数据库技术大会!

我们非常高兴能够参加将于 8 月 21 日至 23 日 举办的 DTCC 2025 中国数据库技术大会,并展示 ClickHouse 如何通过全球最快的开源分析型数据库,帮助团队更高效地前进。ClickHouse 专为速度、可扩展性和高效性而构建,为现代数据应用提供实时洞察能力。

想与我们一对一交流? 欢迎预约会议,与我们的团队面对面交流,了解 ClickHouse 如何融入您的数据架构。

ClickHouse will be at Database Technology Conference China on August 21-23!

We're excited to be part of the DTCC 2025 on August 21-23, and discover how we’re helping teams move faster with the world’s fastest open-source analytical database. Built for speed, scale, and efficiency, ClickHouse powers real-time insights for modern data applications.

Want to connect 1:1? Book a meeting with our team to explore how ClickHouse fits into your architecture.