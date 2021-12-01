count

计数行数或非空值。

ClickHouse支持以下 count 语法:

count(expr) 或 COUNT(DISTINCT expr) 。

或 。 count() 或 COUNT(*) . 该 count() 语法是ClickHouse特定的。

参数

该函数可以采取:

零参数。

一个 表达式。

返回值

如果没有参数调用函数，它会计算行数。

如果 表达式 被传递，则该函数计数此表达式返回非null的次数。 如果表达式返回 可为空类型的值， count 的结果仍然不 Nullable 。 如果表达式对于所有的行都返回 NULL ，则该函数返回 0 。

在这两种情况下，返回值的类型为 UInt64。

详细信息

ClickHouse支持 COUNT(DISTINCT ...) 语法，这种结构的行为取决于 count_distinct_implementation 设置。 它定义了用于执行该操作的 uniq *函数。 默认值是 uniqExact函数。

SELECT count() FROM table 这个查询未被优化，因为表中的条目数没有单独存储。 它从表中选择一个小列并计算其值的个数。

示例

示例1:

SELECT count ( ) FROM t



┌─count()─┐

│ 5 │

└─────────┘



示例2:

SELECT name , value FROM system . settings WHERE name = 'count_distinct_implementation'



┌─name──────────────────────────┬─value─────┐

│ count_distinct_implementation │ uniqExact │

└───────────────────────────────┴───────────┘



SELECT count ( DISTINCT num ) FROM t



┌─uniqExact(num)─┐

│ 3 │

└────────────────┘

