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varSamp

Вычисляет величину Σ((x - x̅)^2) / (n - 1), где n - размер выборки, - среднее значение x.

Она представляет собой несмещённую оценку дисперсии случайной величины, если переданные в функцию значения являются выборкой этой случайной величины.

Возвращает Float64. В случае, когда n <= 1, возвращается +∞.

:::note "Примечание"
Функция использует вычислительно неустойчивый алгоритм. Если для ваших расчётов необходима [вычислительная устойчивость](https://ru.wikipedia.org/wiki/Вычислительная_устойчивость), используйте функцию `varSampStable`. Она работает медленнее, но обеспечиват меньшую вычислительную ошибку.
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