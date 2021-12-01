varSamp
Вычисляет величину
Σ((x - x̅)^2) / (n - 1), где
n - размер выборки,
x̅- среднее значение
x.
Она представляет собой несмещённую оценку дисперсии случайной величины, если переданные в функцию значения являются выборкой этой случайной величины.
Возвращает
Float64. В случае, когда
n <= 1, возвращается
+∞.
:::note "Примечание"
Функция использует вычислительно неустойчивый алгоритм. Если для ваших расчётов необходима [вычислительная устойчивость](https://ru.wikipedia.org/wiki/Вычислительная_устойчивость), используйте функцию `varSampStable`. Она работает медленнее, но обеспечиват меньшую вычислительную ошибку.
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