:::note "Примечание"



Функция использует вычислительно неустойчивый алгоритм. Если для ваших расчётов необходима [вычислительная устойчивость](https://ru.wikipedia.org/wiki/Вычислительная_устойчивость), используйте функцию `varSampStable`. Она работает медленнее, но обеспечиват меньшую вычислительную ошибку.

