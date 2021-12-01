any
Выбирает первое попавшееся значение. Порядок выполнения запроса может быть произвольным и даже каждый раз разным, поэтому результат данной функции недетерминирован. Для получения детерминированного результата, можно использовать функции min или max вместо any.
В некоторых случаях, вы всё-таки можете рассчитывать на порядок выполнения запроса. Это - случаи, когда SELECT идёт из подзапроса, в котором используется ORDER BY.
При наличии в запросе
SELECT секции
GROUP BY или хотя бы одной агрегатной функции, ClickHouse (в отличие от, например, MySQL) требует, чтобы все выражения в секциях
SELECT,
HAVING,
ORDER BY вычислялись из ключей или из агрегатных функций. То есть, каждый выбираемый из таблицы столбец, должен использоваться либо в ключах, либо внутри агрегатных функций. Чтобы получить поведение, как в MySQL, вы можете поместить остальные столбцы в агрегатную функцию
any.