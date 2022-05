any

Выбирает первое попавшееся значение. Порядок выполнения запроса может быть произвольным и даже каждый раз разным, поэтому результат данной функции недетерминирован. Для получения детерминированного результата, можно использовать функции min или max вместо any.

В некоторых случаях, вы всё-таки можете рассчитывать на порядок выполнения запроса. Это - случаи, когда SELECT идёт из подзапроса, в котором используется ORDER BY.