En esta página se describe cómo aceptar invitaciones, administrar la configuración de MFA y restablecer contraseñas

​ Aceptar una invitación

Puede aceptar una invitación para unirse a una organización de varias maneras. Si esta es su primera invitación, seleccione a continuación el método de autenticación adecuado para su organización.

Si esta no es la primera organización a la que pertenece, inicie sesión en su organización actual y luego acepte la invitación desde la esquina inferior izquierda de la página, o acepte la invitación desde el correo electrónico e inicie sesión con su cuenta existente.

Usuarios de SAML Las organizaciones que usan SAML tienen un inicio de sesión independiente para cada organización de ClickHouse. Use el enlace directo proporcionado por su administrador para iniciar sesión.

​ Correo electrónico y contraseña

ClickHouse Cloud le permite autenticarse con una dirección de correo electrónico y una contraseña. Al usar este método, la mejor forma de proteger su cuenta de ClickHouse es utilizar una contraseña segura. Hay muchos recursos en línea que pueden ayudarle a crear una contraseña fácil de recordar. Como alternativa, puede usar un generador de contraseñas aleatorias y guardar su contraseña en un gestor de contraseñas para mayor seguridad.

Las contraseñas deben tener un mínimo de 12 caracteres y cumplir 3 de los 4 requisitos de complejidad: letras mayúsculas, letras minúsculas, números y/o caracteres especiales.

​ Inicio de sesión único (SSO) con redes sociales

Usa Continue with Google o Continue with Microsoft Account para registrarte en servicios o aceptar invitaciones.

Si tu empresa usa Google Workspace o Microsoft 365, puedes aprovechar la configuración actual de inicio de sesión único en ClickHouse Cloud. Para ello, solo tienes que registrarte con tu dirección de correo corporativa e invitar a otros usuarios con su correo corporativo. Así, tus usuarios deberán iniciar sesión mediante los flujos de acceso de tu empresa, ya sea a través de tu proveedor de identidad o directamente mediante la autenticación de Google o Microsoft, antes de poder autenticarse en ClickHouse Cloud.

​ Inicio de sesión único (SSO) con SAML

El proveedor de identidad agrega automáticamente a los usuarios que utilizan SAML SSO cuando inician sesión. Los usuarios de ClickHouse Cloud con el rol Admin de la organización pueden gestionar los roles asignados a los usuarios de SAML y forzar el uso de SAML como único método de autenticación.

​ Gestionar la autenticación multifactor (MFA)

Los usuarios que inician sesión con correo electrónico + contraseña o autenticación social pueden reforzar aún más la seguridad de su cuenta con la autenticación multifactor (MFA). Para configurar MFA:

Inicie sesión en console.clickhouse.cloud Haga clic en sus iniciales, en la esquina superior izquierda junto al logotipo de ClickHouse Seleccione Profile Seleccione Security en la parte izquierda Haga clic en Set up en la tarjeta de Authenticator app Use una aplicación de autenticación como Authy, 1Password o Google Authenticator para escanear el código QR Introduzca el código para confirmar En la siguiente pantalla, copie el código de recuperación y guárdelo en un lugar seguro Marque la casilla junto a I have safely recorded this code Haga clic en Continue

​ Obtener un nuevo código de recuperación

Si anteriormente activaste MFA y no creaste tu código de recuperación o lo extraviaste, sigue estos pasos para obtener uno nuevo:

Ve a https://console.clickhouse.cloud Inicia sesión con tus credenciales y MFA Ve a tu perfil, en la esquina superior izquierda Haz clic en Security, a la izquierda Haz clic en la papelera junto a tu Authenticator app Haz clic en Remove authenticator app Introduce tu código y haz clic en Continue Haz clic en Set up en la sección de Authenticator app Escanea el código QR e introduce el nuevo código Copia tu código de recuperación y guárdalo en un lugar seguro Marca la casilla junto a I have safely recorded this code Haz clic en Continue

​ Recuperación de la cuenta

​ Olvidó su contraseña

Si olvidó su contraseña, siga estos pasos para recuperarla mediante autoservicio:

Vaya a https://console.clickhouse.cloud Introduzca su dirección de correo electrónico y haga clic en Continue Haga clic en Forgot your password? Haga clic en Send password reset link Revise su correo electrónico y haga clic en Reset password en el mensaje Introduzca su nueva contraseña, confirme la contraseña y haga clic en Update password Haga clic en Back to sign in Inicie sesión normalmente con su nueva contraseña

​ Recuperación de autoservicio del MFA

Si perdiste tu dispositivo de MFA o eliminaste tu token, sigue estos pasos para recuperarte y crear un token nuevo:

Ve a https://console.clickhouse.cloud Introduce tus credenciales y haz clic en Continue En la pantalla de autenticación multifactor, haz clic en Cancel Haz clic en Recovery code Introduce el código y pulsa Continue Copia el nuevo código de recuperación y guárdalo en un lugar seguro Haz clic en la casilla junto a I have safely recorded this code y luego en Continue Una vez que hayas iniciado sesión, ve a tu perfil en la esquina superior izquierda Haz clic en Security en la esquina superior izquierda Haz clic en el icono de la papelera junto a Authenticator app para eliminar tu autenticador anterior Haz clic en Remove authenticator app Cuando se te solicite tu autenticación multifactor, haz clic en Cancel Haz clic en Recovery code Introduce tu código de recuperación (este es el nuevo código generado en el paso 7) y haz clic en Continue Copia el nuevo código de recuperación y guárdalo en un lugar seguro; es una medida de seguridad por si sales de la pantalla durante el proceso de eliminación Haz clic en la casilla junto a I have safely recorded this code y luego en Continue Sigue el proceso anterior para configurar un nuevo factor de MFA

​ Pérdida de MFA y del código de recuperación

Si perdió su dispositivo de MFA Y el código de recuperación, o si perdió su dispositivo de MFA y nunca obtuvo un código de recuperación, siga estos pasos para solicitar un restablecimiento:

Envíe un ticket: Si pertenece a una organización que tiene otros usuarios administradores, incluso si intenta acceder a una organización con un solo usuario, pida a un miembro de su organización que tenga asignado el rol Admin que inicie sesión en la organización y envíe un ticket de soporte para restablecer su MFA en su nombre. Una vez que verifiquemos que la solicitud es auténtica, restableceremos su MFA y notificaremos al Admin. Inicie sesión como de costumbre sin MFA y vaya a la configuración de su perfil para registrar un nuevo factor si lo desea.