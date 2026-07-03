Hay varios niveles disponibles en ClickHouse Cloud. Los niveles se asignan a nivel de organización. Por lo tanto, todos los servicios dentro de una organización pertenecen al mismo nivel. En esta página se explica qué niveles son los adecuados para su caso de uso específico.

Resumen de los niveles de Cloud:

Basic Scale (Recomendado) Enterprise Características del servicio Número de servicios ✓ Ilimitado ✓ Ilimitado ✓ Ilimitado Almacenamiento ✓ Máximo de 1 TB / servicio ✓ Ilimitado ✓ Ilimitado Memoria ✓ 8-12 GiB de memoria total ✓ Configurable ✓ Configurable Disponibilidad ✓ 1 zona ✓ 2+ zonas ✓ 2+ zonas Copias de seguridad ✓ 1 copia de seguridad cada 24 h, conservada durante 1 día ✓ Configurable ✓ Configurable Escalado vertical ✓ Escalado automático ✓ Automático para perfiles estándar, manual para perfiles personalizados Escalado horizontal ✓ Escalado manual ✓ Escalado manual ClickPipes ✓ ✓ ✓ Actualizaciones anticipadas ✓ ✓ Separación de cómputo-cómputo ✓ ✓ Exportar copias de seguridad a su propia cuenta en la nube ✓ ✓ ✓ Actualizaciones programadas ✓ Perfiles de hardware personalizados ✓ Seguridad SAML/SSO ✓ MFA ✓ ✓ ✓ SOC 2 Type II ✓ ✓ ✓ ISO 27001 ✓ ✓ ✓ Conectividad privada ✓ ✓ Acceso a S3 basado en roles ✓ ✓ Cifrado transparente de datos (CMEK para TDE) ✓ HIPAA ✓

Opción económica que admite implementaciones con una sola réplica.

Ideal para casos de uso departamentales con volúmenes de datos más reducidos que no requieren garantías estrictas de fiabilidad.

Los servicios del nivel Basic están pensados para tener un tamaño fijo y no permiten escalado, ni automático ni manual. Puede pasar al nivel Scale o Enterprise para escalar sus servicios.

Diseñado para cargas de trabajo que requieren SLA más exigentes (implementaciones con 2 o más réplicas), escalabilidad y seguridad avanzada.

Pensado para implementaciones de misión crítica a gran escala con requisitos estrictos de seguridad y cumplimiento.

Todo lo incluido en Scale, más

Escalado flexible: perfiles estándar ( relación 1:4 vCPU:memoria ), así como perfiles personalizados HighMemory (relación 1:8) .

), así como perfiles personalizados . Proporciona los niveles más altos de rendimiento y garantías de resiliencia.

Admite seguridad de nivel empresarial: Inicio de sesión único (SSO) Cifrado mejorado: para servicios de AWS y GCP. Los servicios se cifran con nuestra clave de forma predeterminada y pueden rotarse a su propia clave para habilitar Claves de cifrado gestionadas por el cliente (CMEK).

Permite actualizaciones programadas: puede seleccionar el día de la semana y la ventana de tiempo para las actualizaciones, tanto de la base de datos como de las versiones de Cloud.

Ofrece cumplimiento de HIPAA y PCI.

Los servicios de una sola réplica en cualquiera de los tres niveles están pensados para tener un tamaño fijo ( 8 GiB , 12 GiB )

​ Cambiar a otro nivel

Siempre puedes pasar de Basic a Scale o de Scale a Enterprise. Para bajar de nivel, tendrás que desactivar las funciones prémium.