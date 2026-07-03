|Basic
|Scale (Recomendado)
|Enterprise
|Características del servicio
|Número de servicios
|✓ Ilimitado
|✓ Ilimitado
|✓ Ilimitado
|Almacenamiento
|✓ Máximo de 1 TB / servicio
|✓ Ilimitado
|✓ Ilimitado
|Memoria
|✓ 8-12 GiB de memoria total
|✓ Configurable
|✓ Configurable
|Disponibilidad
|✓ 1 zona
|✓ 2+ zonas
|✓ 2+ zonas
|Copias de seguridad
|✓ 1 copia de seguridad cada 24 h, conservada durante 1 día
|✓ Configurable
|✓ Configurable
|Escalado vertical
|✓ Escalado automático
|✓ Automático para perfiles estándar, manual para perfiles personalizados
|Escalado horizontal
|✓ Escalado manual
|✓ Escalado manual
|ClickPipes
|✓
|✓
|✓
|Actualizaciones anticipadas
|✓
|✓
|Separación de cómputo-cómputo
|✓
|✓
|Exportar copias de seguridad a su propia cuenta en la nube
|✓
|✓
|✓
|Actualizaciones programadas
|✓
|Perfiles de hardware personalizados
|✓
|Seguridad
|SAML/SSO
|✓
|MFA
|✓
|✓
|✓
|SOC 2 Type II
|✓
|✓
|✓
|ISO 27001
|✓
|✓
|✓
|Conectividad privada
|✓
|✓
|Acceso a S3 basado en roles
|✓
|✓
|Cifrado transparente de datos (CMEK para TDE)
|✓
|HIPAA
|✓
Basic
- Opción económica que admite implementaciones con una sola réplica.
- Ideal para casos de uso departamentales con volúmenes de datos más reducidos que no requieren garantías estrictas de fiabilidad.
Los servicios del nivel Basic están pensados para tener un tamaño fijo y no permiten escalado, ni automático ni manual. Puede pasar al nivel Scale o Enterprise para escalar sus servicios.
Diseñado para cargas de trabajo que requieren SLA más exigentes (implementaciones con 2 o más réplicas), escalabilidad y seguridad avanzada.
Scale
- Ofrece compatibilidad con funcionalidades como:
- Soporte para redes privadas.
- Separación entre recursos de cómputo.
- Opciones de escalado flexible (escalado vertical y horizontal).
- Copias de seguridad configurables
Pensado para implementaciones de misión crítica a gran escala con requisitos estrictos de seguridad y cumplimiento.
Enterprise
- Todo lo incluido en Scale, más
- Escalado flexible: perfiles estándar (
relación 1:4 vCPU:memoria), así como perfiles personalizados
HighMemory (relación 1:8).
- Proporciona los niveles más altos de rendimiento y garantías de resiliencia.
- Admite seguridad de nivel empresarial:
- Inicio de sesión único (SSO)
- Cifrado mejorado: para servicios de AWS y GCP. Los servicios se cifran con nuestra clave de forma predeterminada y pueden rotarse a su propia clave para habilitar Claves de cifrado gestionadas por el cliente (CMEK).
- Permite actualizaciones programadas: puede seleccionar el día de la semana y la ventana de tiempo para las actualizaciones, tanto de la base de datos como de las versiones de Cloud.
- Ofrece cumplimiento de HIPAA y PCI.
Los servicios de una sola réplica en cualquiera de los tres niveles están pensados para tener un tamaño fijo (
8 GiB,
12 GiB)
Siempre puedes pasar de Basic a Scale o de Scale a Enterprise. Para bajar de nivel, tendrás que desactivar las funciones prémium.
Cambiar a otro nivel
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