Skip to main content
Hay varios niveles disponibles en ClickHouse Cloud. Los niveles se asignan a nivel de organización. Por lo tanto, todos los servicios dentro de una organización pertenecen al mismo nivel. En esta página se explica qué niveles son los adecuados para su caso de uso específico. Resumen de los niveles de Cloud:
BasicScale (Recomendado)Enterprise
Características del servicio
Número de servicios✓ Ilimitado✓ Ilimitado✓ Ilimitado
Almacenamiento✓ Máximo de 1 TB / servicio✓ Ilimitado✓ Ilimitado
Memoria✓ 8-12 GiB de memoria total✓ Configurable✓ Configurable
Disponibilidad✓ 1 zona✓ 2+ zonas✓ 2+ zonas
Copias de seguridad✓ 1 copia de seguridad cada 24 h, conservada durante 1 día✓ Configurable✓ Configurable
Escalado vertical✓ Escalado automático✓ Automático para perfiles estándar, manual para perfiles personalizados
Escalado horizontal✓ Escalado manual✓ Escalado manual
ClickPipes
Actualizaciones anticipadas
Separación de cómputo-cómputo
Exportar copias de seguridad a su propia cuenta en la nube
Actualizaciones programadas
Perfiles de hardware personalizados
Seguridad
SAML/SSO
MFA
SOC 2 Type II
ISO 27001
Conectividad privada
Acceso a S3 basado en roles
Cifrado transparente de datos (CMEK para TDE)
HIPAA

Basic

  • Opción económica que admite implementaciones con una sola réplica.
  • Ideal para casos de uso departamentales con volúmenes de datos más reducidos que no requieren garantías estrictas de fiabilidad.
Los servicios del nivel Basic están pensados para tener un tamaño fijo y no permiten escalado, ni automático ni manual. Puede pasar al nivel Scale o Enterprise para escalar sus servicios.

Scale

Diseñado para cargas de trabajo que requieren SLA más exigentes (implementaciones con 2 o más réplicas), escalabilidad y seguridad avanzada.

Enterprise

Pensado para implementaciones de misión crítica a gran escala con requisitos estrictos de seguridad y cumplimiento.
  • Todo lo incluido en Scale, más
  • Escalado flexible: perfiles estándar (relación 1:4 vCPU:memoria), así como perfiles personalizados HighMemory (relación 1:8).
  • Proporciona los niveles más altos de rendimiento y garantías de resiliencia.
  • Admite seguridad de nivel empresarial:
    • Inicio de sesión único (SSO)
    • Cifrado mejorado: para servicios de AWS y GCP. Los servicios se cifran con nuestra clave de forma predeterminada y pueden rotarse a su propia clave para habilitar Claves de cifrado gestionadas por el cliente (CMEK).
  • Permite actualizaciones programadas: puede seleccionar el día de la semana y la ventana de tiempo para las actualizaciones, tanto de la base de datos como de las versiones de Cloud.
  • Ofrece cumplimiento de HIPAA y PCI.
Los servicios de una sola réplica en cualquiera de los tres niveles están pensados para tener un tamaño fijo (8 GiB, 12 GiB)

Cambiar a otro nivel

Siempre puedes pasar de Basic a Scale o de Scale a Enterprise. Para bajar de nivel, tendrás que desactivar las funciones prémium.
Si tienes alguna pregunta sobre los tipos de servicio, consulta la página de precios o ponte en contacto con support@clickhouse.com.
Última modificación el 3 de julio de 2026