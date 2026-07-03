|Tipo de Elasticsearch
|Equivalente en ClickHouse
|Comentarios
boolean
UInt8 o
Bool
|ClickHouse admite
Boolean como alias de
UInt8 en las versiones más recientes.
keyword
String
|Se usa para filtrado por coincidencia exacta, agrupación y ordenación.
text
String
|La búsqueda de texto completo es limitada en ClickHouse; la tokenización requiere lógica personalizada mediante funciones como
tokens combinadas con funciones de arrays.
long
Int64
|Entero con signo de 64 bits.
integer
Int32
|Entero con signo de 32 bits.
short
Int16
|Entero con signo de 16 bits.
byte
Int8
|Entero con signo de 8 bits.
unsigned_long
UInt64
|Entero sin signo de 64 bits.
double
Float64
|Coma flotante de 64 bits.
float
Float32
|Coma flotante de 32 bits.
half_float
Float32 o
BFloat16
|Equivalente más cercano. ClickHouse no tiene un tipo de coma flotante de 16 bits. ClickHouse tiene
BFloat16; este es distinto de Half-float IEE-754: half-float ofrece mayor precisión con un rango menor, mientras que bfloat16 sacrifica precisión a cambio de un rango más amplio, lo que lo hace más adecuado para cargas de trabajo de aprendizaje automático.
scaled_float
Decimal(x, y)
|Almacena valores numéricos de punto fijo.
date
DateTime
|Tipos de fecha equivalentes con precisión de segundos.
date_nanos
DateTime64
|ClickHouse admite precisión de nanosegundos con
DateTime64(9).
binary
String,
FixedString(N)
|Requiere decodificación Base64 para los campos binarios.
ip
IPv4,
IPv6
|Tipos nativos
IPv4 y
IPv6 disponibles.
object
Nested,
Map,
Tuple,
JSON
|ClickHouse puede modelar objetos similares a JSON usando
Nested o
JSON.
flattened
String
|El tipo flattened en Elasticsearch almacena objetos JSON completos como campos únicos, lo que permite acceso flexible y sin esquema a claves anidadas sin necesidad de un mapeo completo. En ClickHouse, puede lograrse una funcionalidad similar usando el tipo String, pero requiere que el procesamiento se realice en vistas materializadas.
nested
Nested
|Las columnas
Nested de ClickHouse proporcionan una semántica similar para subcampos agrupados, siempre que los usuarios usen
flatten_nested=0.
join
|NA
|No existe un concepto directo de relaciones padre-hijo. No es necesario en ClickHouse, ya que se admiten JOIN entre tablas.
alias
Alias modificador de columna
|Los alias son compatibles mediante un modificador de campo. Se pueden aplicar funciones a este alias, por ejemplo
size String ALIAS formatReadableSize(size_bytes)
range types (
*_range)
Tuple(start, end) o
Array(T)
|ClickHouse no tiene un tipo range nativo, pero los rangos numéricos y de fecha pueden representarse mediante estructuras
Tuple(start, end) o
Array. Para rangos IP (
ip_range), almacene los valores CIDR como
String y evalúelos con funciones como
isIPAddressInRange(). Como alternativa, considere diccionarios de búsqueda basados en
ip_trie para un filtrado eficiente.
aggregate_metric_double
AggregateFunction(...) y
SimpleAggregateFunction(...)
|Use estados de funciones de agregación y vistas materializadas para modelar métricas preagregadas. Todas las funciones de agregación admiten estados de agregación.
histogram
Tuple(Array(Float64), Array(UInt64))
|Represente manualmente buckets y recuentos usando arrays o esquemas personalizados.
annotated-text
String
|No hay soporte integrado para búsqueda con reconocimiento de entidades ni anotaciones.
completion,
search_as_you_type
|NA
|No existe un motor nativo de autocompletado o sugerencias. Puede reproducirse con
String y funciones de búsqueda.
semantic_text
|NA
|No hay búsqueda semántica nativa; genere embeddings y use búsqueda vectorial.
token_count
Int32
|Úselo durante la ingestión para calcular manualmente el recuento de tokens, por ejemplo con la función
length(tokens()), por ejemplo con una columna materializada
dense_vector
Array(Float32)
|Use arrays para almacenar embeddings
sparse_vector
Map(UInt32, Float32)
|Simule vectores dispersos con maps. No hay soporte nativo para vectores dispersos.
rank_feature /
rank_features
Float32,
Array(Float32)
|No hay refuerzo nativo en tiempo de consulta, pero puede modelarse manualmente en la lógica de puntuación.
geo_point
Tuple(Float64, Float64) o
Point
|Use una tupla de (latitud, longitud).
Point está disponible como tipo de ClickHouse.
geo_shape,
shape
Ring,
LineString,
MultiLineString,
Polygon,
MultiPolygon
|Soporte nativo para formas geoespaciales e indexación espacial.
percolator
|NA
|No existe el concepto de indexación de consultas. Use SQL estándar + vistas materializadas incrementales en su lugar.
version
String
|ClickHouse no tiene un tipo de versión nativo. Almacene las versiones como cadenas y use funciones UDF personalizadas para realizar comparaciones semánticas si es necesario. Considere normalizarlas a formatos numéricos si se requieren consultas de rango.
Notas
-
Arrays: En Elasticsearch, todos los campos admiten arrays de forma nativa. En ClickHouse, los arrays deben definirse explícitamente (p. ej.,
Array(String)), con la ventaja de que se puede acceder a posiciones específicas y consultarlas, p. ej.
an_array[1].
-
Campos múltiples: Elasticsearch permite indexar el mismo campo de varias formas (p. ej., tanto como
texty como
keyword). En ClickHouse, este patrón debe modelarse mediante columnas o vistas independientes.
-
Tipos Map y JSON - En ClickHouse, el tipo
Mapse usa habitualmente para modelar estructuras dinámicas de clave-valor, como
resourceAttributesy
logAttributes. Este tipo permite una ingestión flexible y sin esquema al admitir claves arbitrarias en tiempo de ejecución, de forma similar a los objetos JSON de Elasticsearch. Sin embargo, hay limitaciones importantes que conviene tener en cuenta:
- Tipos de valor uniformes: las columnas
Mapde ClickHouse deben tener un tipo de valor coherente (p. ej.,
Map(String, String)). Los valores de tipos mixtos no se admiten sin coerción.
- Coste en rendimiento: acceder a cualquier clave de un
Maprequiere cargar el mapa completo en memoria, lo que puede penalizar el rendimiento.
- Sin subcolumnas: a diferencia de JSON, las claves de un
Mapno se representan como subcolumnas reales, lo que limita la capacidad de ClickHouse para indexar, comprimir y consultar de forma eficiente.
Mapen favor del tipo
JSONmejorado de ClickHouse. El tipo
JSONresuelve muchas de las limitaciones de
Map:
- Almacenamiento columnar real: cada ruta JSON se almacena como una subcolumna, lo que permite compresión, filtrado y ejecución vectorizada de consultas de forma eficiente.
- Soporte para tipos mixtos: distintos tipos de datos (p. ej., enteros, cadenas y arrays) pueden coexistir bajo la misma ruta sin coerción ni unificación de tipos.
-
Escalabilidad del sistema de archivos: los límites internos sobre claves dinámicas (
max_dynamic_paths) y tipos (
max_dynamic_types) evitan una explosión de archivos de columna en disco, incluso con conjuntos de claves de alta cardinalidad.
-
Almacenamiento denso: los valores nulos y ausentes se almacenan de forma dispersa para evitar una sobrecarga innecesaria.
El tipo
JSONes especialmente adecuado para cargas de trabajo de observabilidad, ya que ofrece la flexibilidad de la ingestión sin esquema junto con el rendimiento y la escalabilidad de los tipos nativos de ClickHouse, lo que lo convierte en un reemplazo ideal para
Mapen campos de atributos dinámicos. Para obtener más información sobre el tipo JSON, recomendamos la guía de JSON y “How we built a new powerful JSON data type for ClickHouse”.
- Tipos de valor uniformes: las columnas