Esta guía está dirigida a usuarios que migran desde Elastic Stack, en concreto a quienes usan Kibana para supervisar logs, trazas y métricas recopilados mediante Elastic Agent y almacenados en Elasticsearch. Presenta conceptos y tipos de datos equivalentes en ClickStack, explica cómo traducir las consultas de Kibana basadas en Lucene a la sintaxis de HyperDX y ofrece orientación para migrar tanto los datos como los agentes y así lograr una transición fluida. Antes de iniciar una migración, es importante comprender las ventajas e inconvenientes de ClickStack frente a Elastic Stack. Deberías considerar pasarte a ClickStack si:
Migración a ClickStack desde Elastic
- Estás ingiriendo grandes volúmenes de datos de observabilidad y Elastic te resulta demasiado costoso debido a una compresión ineficiente y a un uso deficiente de los recursos. ClickStack puede reducir significativamente los costos de almacenamiento y cómputo, con una compresión de al menos 10x sobre los datos sin procesar.
- Experimentas un rendimiento de búsqueda deficiente a escala o te enfrentas a cuellos de botella en la ingestión.
- Quieres correlacionar señales de observabilidad con datos de negocio mediante SQL, unificando los flujos de trabajo de observabilidad y analítica.
- Estás comprometido con OpenTelemetry y quieres evitar la dependencia de un proveedor.
- Quieres aprovechar la separación de almacenamiento y cómputo en ClickHouse Cloud, lo que permite una escalabilidad prácticamente ilimitada, pagando solo por el cómputo de ingestión y el almacenamiento de objetos durante los periodos de inactividad.
- Usas datos de observabilidad principalmente para casos de uso de seguridad y necesitas un producto centrado en SIEM.
- El perfilado universal es una parte crítica de tu flujo de trabajo.
- Necesitas una plataforma de paneles de inteligencia de negocio (BI). ClickStack ofrece deliberadamente flujos de trabajo visuales orientados a SREs y desarrolladores, y no está diseñado como una herramienta de Business Intelligence (BI). Para capacidades equivalentes, recomendamos usar Grafana with the ClickHouse plugin o Superset.