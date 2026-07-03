Resumen de la migración desde Elastic a la pila de observabilidad de ClickHouse

​ Migración a ClickStack desde Elastic

Esta guía está dirigida a usuarios que migran desde Elastic Stack, en concreto a quienes usan Kibana para supervisar logs, trazas y métricas recopilados mediante Elastic Agent y almacenados en Elasticsearch. Presenta conceptos y tipos de datos equivalentes en ClickStack, explica cómo traducir las consultas de Kibana basadas en Lucene a la sintaxis de HyperDX y ofrece orientación para migrar tanto los datos como los agentes y así lograr una transición fluida.

Antes de iniciar una migración, es importante comprender las ventajas e inconvenientes de ClickStack frente a Elastic Stack.

Deberías considerar pasarte a ClickStack si:

Estás ingiriendo grandes volúmenes de datos de observabilidad y Elastic te resulta demasiado costoso debido a una compresión ineficiente y a un uso deficiente de los recursos. ClickStack puede reducir significativamente los costos de almacenamiento y cómputo, con una compresión de al menos 10x sobre los datos sin procesar.

Experimentas un rendimiento de búsqueda deficiente a escala o te enfrentas a cuellos de botella en la ingestión.

Quieres correlacionar señales de observabilidad con datos de negocio mediante SQL, unificando los flujos de trabajo de observabilidad y analítica.

Estás comprometido con OpenTelemetry y quieres evitar la dependencia de un proveedor.

Quieres aprovechar la separación de almacenamiento y cómputo en ClickHouse Cloud, lo que permite una escalabilidad prácticamente ilimitada, pagando solo por el cómputo de ingestión y el almacenamiento de objetos durante los periodos de inactividad.

Sin embargo, ClickStack puede no ser adecuado si: