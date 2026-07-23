Al migrar de Elastic a ClickStack para casos de uso de observabilidad, recomendamos un enfoque de operación en paralelo en lugar de intentar migrar datos históricos. Esta estrategia ofrece varias ventajas:
Estrategia de operación en paralelo
- Riesgo mínimo: al ejecutar ambos sistemas en paralelo, mantienes el acceso a los datos y dashboards existentes mientras validas ClickStack y familiarizas a tus usuarios con el nuevo sistema.
- Expiración natural de los datos: la mayoría de los datos de observabilidad tienen un período de retención limitado (normalmente, de 30 días o menos), lo que permite una transición natural a medida que los datos caducan en Elastic.
- Migración simplificada: no es necesario utilizar herramientas o procesos complejos de transferencia para mover datos históricos entre sistemas.
Migración de datosMostramos un enfoque para migrar datos esenciales de Elasticsearch a ClickHouse en la sección “Migración de datos”. No debe usarse para conjuntos de datos más grandes, ya que rara vez ofrece un buen rendimiento: está limitado por la capacidad de Elasticsearch para exportar de forma eficiente y solo admite el formato JSON.
Pasos de implementación
1
Configurar la ingestión dual
Configure su pipeline de recopilación de datos para enviar datos tanto a Elastic como a ClickStack de forma simultánea.La forma de hacerlo depende de los agentes que utilice actualmente para la recopilación; consulte “Migración de agentes”.
2
Ajustar los períodos de retención
Configure la TTL de Elastic para que coincida con el período de retención deseado. Configure la TTL de ClickStack para conservar los datos durante el mismo período.
3
Validar y comparar
- Ejecute consultas en ambos sistemas para garantizar la coherencia de los datos
- Compare el rendimiento y los resultados de las consultas
- Migre los dashboards y las alertas a ClickStack. Actualmente, este proceso es manual.
- Verifique que todos los dashboards y alertas críticos funcionen como se espera en ClickStack
4
Transición gradual
- A medida que los datos caduquen de forma natural en Elastic, dependerá cada vez más de ClickStack
- Una vez que haya adquirido confianza en ClickStack, podrá empezar a redirigir consultas y dashboards
Para las organizaciones que necesitan períodos de retención más prolongados:
Retención a largo plazo
- Mantenga ambos sistemas en funcionamiento en paralelo hasta que todos los datos hayan caducado en Elastic
- Las capacidades de ClickStack para almacenamiento por niveles pueden ayudar a gestionar eficientemente los datos a largo plazo.
- Considere usar vistas materializadas para mantener datos históricos agregados o filtrados, permitiendo que los datos sin procesar caduquen.
Los plazos de la migración dependerán de sus requisitos de retención de datos:
Plazos de la migración
- Retención de 30 días: La migración puede completarse en un mes.
- Retención más prolongada: Mantenga la operación en paralelo hasta que los datos caduquen en Elastic.
- Datos históricos: Si es absolutamente necesario, considere usar Migración de datos para importar datos históricos concretos.
Al migrar de Elastic a ClickStack, la configuración de indexación y almacenamiento deberá adaptarse a la arquitectura de ClickHouse. Aunque Elasticsearch se basa en el escalado horizontal y la segmentación para ofrecer rendimiento y tolerancia a fallos, y por eso tiene varios segmentos de forma predeterminada, ClickHouse está optimizado para el escalado vertical y, por lo general, funciona mejor con menos segmentos.
Configuración para la migración
Recomendamos empezar con un solo segmento y escalar verticalmente. Esta configuración es adecuada para la mayoría de las cargas de trabajo de observabilidad y simplifica tanto la administración como el ajuste del rendimiento de las consultas.
Configuración recomendada
- ClickHouse Cloud: Usa de forma predeterminada una arquitectura de un solo segmento con múltiples réplicas. El almacenamiento y el cómputo escalan de forma independiente, lo que la hace ideal para casos de uso de observabilidad con patrones de ingesta impredecibles y cargas de trabajo con muchas lecturas.
- ClickHouse OSS: En implementaciones autogestionadas, recomendamos:
- Empezar con un solo segmento
- Escalar verticalmente con CPU y RAM adicionales
- Usar almacenamiento por niveles para ampliar el disco local con almacenamiento de objetos compatible con S3
- Usar
ReplicatedMergeTreesi se requiere alta disponibilidad
- Para la tolerancia a fallos, 1 réplica de su segmento suele ser suficiente en cargas de trabajo de observabilidad.
La segmentación puede ser necesaria si:
Cuándo segmentar
- La tasa de ingesta supera la capacidad de un único nodo (normalmente, >500K filas/s)
- Necesita aislamiento entre tenants o separación regional de los datos
- El volumen total de datos es demasiado grande para un único servidor, incluso con almacenamiento de objetos
ClickHouse usa cláusulas TTL en las tablas MergeTree para gestionar el vencimiento de los datos. Las políticas de TTL pueden:
Retención y TTL
- Eliminar automáticamente los datos vencidos
- Mover los datos más antiguos al almacenamiento de objetos en frío
- Conservar solo los logs recientes que se consultan con frecuencia en disco rápido
Aunque recomendamos operar en paralelo para la mayoría de los datos de observabilidad, hay casos concretos en los que puede ser necesaria una migración directa de datos de Elasticsearch a ClickHouse:
Migración de datos
- Tablas de búsqueda pequeñas usadas para el enriquecimiento de datos (p. ej., asignaciones de usuarios, catálogos de servicios)
- Datos de negocio almacenados en Elasticsearch que deben correlacionarse con datos de observabilidad; las capacidades SQL de ClickHouse y sus integraciones de inteligencia empresarial facilitan el mantenimiento y la consulta de estos datos en comparación con las opciones de consulta más limitadas de Elasticsearch.
- Datos de configuración que deben conservarse durante la migración
1
Migrar el esquema
Cree una tabla en ClickHouse para el índice que se está migrando desde Elasticsearch. Puede mapear los tipos de Elasticsearch a su equivalente en ClickHouse. Como alternativa, puede utilizar el tipo de dato JSON en ClickHouse, que creará columnas del tipo adecuado de forma dinámica a medida que se inserten los datos.Considere el siguiente mapeo de Elasticsearch para un índice que contiene datos de
Como alternativa, puede crear simplemente una tabla con una columna
syslog:
El esquema de tabla equivalente en ClickHouse:
mapping de Elasticsearch
mapping de Elasticsearch
GET .ds-logs-system.syslog-default-2025.06.03-000001/_mapping
{
".ds-logs-system.syslog-default-2025.06.03-000001": {
"mappings": {
"_meta": {
"managed_by": "fleet",
"managed": true,
"package": {
"name": "system"
}
},
"_data_stream_timestamp": {
"enabled": true
},
"dynamic_templates": [],
"date_detection": false,
"properties": {
"@timestamp": {
"type": "date",
"ignore_malformed": false
},
"agent": {
"properties": {
"ephemeral_id": {
"type": "keyword",
"ignore_above": 1024
},
"id": {
"type": "keyword",
"ignore_above": 1024
},
"name": {
"type": "keyword",
"fields": {
"text": {
"type": "match_only_text"
}
}
},
"type": {
"type": "keyword",
"ignore_above": 1024
},
"version": {
"type": "keyword",
"ignore_above": 1024
}
}
},
"cloud": {
"properties": {
"account": {
"properties": {
"id": {
"type": "keyword",
"ignore_above": 1024
}
}
},
"availability_zone": {
"type": "keyword",
"ignore_above": 1024
},
"image": {
"properties": {
"id": {
"type": "keyword",
"ignore_above": 1024
}
}
},
"instance": {
"properties": {
"id": {
"type": "keyword",
"ignore_above": 1024
}
}
},
"machine": {
"properties": {
"type": {
"type": "keyword",
"ignore_above": 1024
}
}
},
"provider": {
"type": "keyword",
"ignore_above": 1024
},
"region": {
"type": "keyword",
"ignore_above": 1024
},
"service": {
"properties": {
"name": {
"type": "keyword",
"fields": {
"text": {
"type": "match_only_text"
}
}
}
}
}
}
},
"data_stream": {
"properties": {
"dataset": {
"type": "constant_keyword",
"value": "system.syslog"
},
"namespace": {
"type": "constant_keyword",
"value": "default"
},
"type": {
"type": "constant_keyword",
"value": "logs"
}
}
},
"ecs": {
"properties": {
"version": {
"type": "keyword",
"ignore_above": 1024
}
}
},
"elastic_agent": {
"properties": {
"id": {
"type": "keyword",
"ignore_above": 1024
},
"snapshot": {
"type": "boolean"
},
"version": {
"type": "keyword",
"ignore_above": 1024
}
}
},
"event": {
"properties": {
"agent_id_status": {
"type": "keyword",
"ignore_above": 1024
},
"dataset": {
"type": "constant_keyword",
"value": "system.syslog"
},
"ingested": {
"type": "date",
"format": "strict_date_time_no_millis||strict_date_optional_time||epoch_millis",
"ignore_malformed": false
},
"module": {
"type": "constant_keyword",
"value": "system"
},
"timezone": {
"type": "keyword",
"ignore_above": 1024
}
}
},
"host": {
"properties": {
"architecture": {
"type": "keyword",
"ignore_above": 1024
},
"containerized": {
"type": "boolean"
},
"hostname": {
"type": "keyword",
"ignore_above": 1024
},
"id": {
"type": "keyword",
"ignore_above": 1024
},
"ip": {
"type": "ip"
},
"mac": {
"type": "keyword",
"ignore_above": 1024
},
"name": {
"type": "keyword",
"ignore_above": 1024
},
"os": {
"properties": {
"build": {
"type": "keyword",
"ignore_above": 1024
},
"codename": {
"type": "keyword",
"ignore_above": 1024
},
"family": {
"type": "keyword",
"ignore_above": 1024
},
"kernel": {
"type": "keyword",
"ignore_above": 1024
},
"name": {
"type": "keyword",
"fields": {
"text": {
"type": "match_only_text"
}
}
},
"platform": {
"type": "keyword",
"ignore_above": 1024
},
"type": {
"type": "keyword",
"ignore_above": 1024
},
"version": {
"type": "keyword",
"ignore_above": 1024
}
}
}
}
},
"input": {
"properties": {
"type": {
"type": "keyword",
"ignore_above": 1024
}
}
},
"log": {
"properties": {
"file": {
"properties": {
"path": {
"type": "keyword",
"fields": {
"text": {
"type": "match_only_text"
}
}
}
}
},
"offset": {
"type": "long"
}
}
},
"message": {
"type": "match_only_text"
},
"process": {
"properties": {
"name": {
"type": "keyword",
"fields": {
"text": {
"type": "match_only_text"
}
}
},
"pid": {
"type": "long"
}
}
},
"system": {
"properties": {
"syslog": {
"type": "object"
}
}
}
}
}
}
}
Ten en cuenta que:
Esquema de ClickHouse
Esquema de ClickHouse
SET enable_json_type = 1;
CREATE TABLE logs_system_syslog
(
`@timestamp` DateTime,
`agent` Tuple(
ephemeral_id String,
id String,
name String,
type String,
version String),
`cloud` Tuple(
account Tuple(
id String),
availability_zone String,
image Tuple(
id String),
instance Tuple(
id String),
machine Tuple(
type String),
provider String,
region String,
service Tuple(
name String)),
`data_stream` Tuple(
dataset String,
namespace String,
type String),
`ecs` Tuple(
version String),
`elastic_agent` Tuple(
id String,
snapshot UInt8,
version String),
`event` Tuple(
agent_id_status String,
dataset String,
ingested DateTime,
module String,
timezone String),
`host` Tuple(
architecture String,
containerized UInt8,
hostname String,
id String,
ip Array(Variant(IPv4, IPv6)),
mac Array(String),
name String,
os Tuple(
build String,
codename String,
family String,
kernel String,
name String,
platform String,
type String,
version String)),
`input` Tuple(
type String),
`log` Tuple(
file Tuple(
path String),
offset Int64),
`message` String,
`process` Tuple(
name String,
pid Int64),
`system` Tuple(
syslog JSON)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (`host.name`, `@timestamp`)
- Las tuplas se utilizan para representar estructuras anidadas en lugar de la notación de punto
- Se utilizaron los tipos de ClickHouse adecuados según el mapeo:
keyword→
String
date→
DateTime
boolean→
UInt8
long→
Int64
ip→
Array(Variant(IPv4, IPv6)). Aquí usamos un
Variant(IPv4, IPv6)porque este campo contiene una mezcla de
IPv4y
IPv6.
object→
JSONpara el objeto syslog, cuya estructura es impredecible.
-
- Las columnas
host.ipy
host.macson explícitamente del tipo
Array, a diferencia de Elasticsearch, donde todos los tipos son arrays.
- Se añade una cláusula
ORDER BYcon timestamp y hostname para consultas temporales eficientes
MergeTree, que es óptimo para los datos de registros, se utiliza como motor
- Validación de datos – aplicar un esquema estricto evita el riesgo de proliferación de columnas, salvo en estructuras específicas.
- Evita el riesgo de explosión de columnas: aunque el tipo JSON puede escalar potencialmente a miles de columnas, donde las subcolumnas se almacenan como columnas dedicadas, esto puede provocar una explosión de archivos de columnas, en la que se crea un número excesivo de archivos de columnas que afecta al rendimiento. Para mitigar esto, el tipo Dynamic subyacente que usa JSON ofrece un parámetro
max_dynamic_paths, que limita el número de rutas únicas almacenadas como archivos de columnas independientes. Una vez alcanzado el umbral, las rutas adicionales se almacenan en un archivo de columnas compartido mediante un formato codificado compacto, lo que mantiene el rendimiento y la eficiencia de almacenamiento, al tiempo que permite una ingestión de datos flexible. Sin embargo, acceder a este archivo de columnas compartido no ofrece el mismo rendimiento. No obstante, la columna JSON puede usarse con pistas de tipo. Las columnas “con pistas” ofrecerán el mismo rendimiento que las columnas dedicadas.
- Introspección más sencilla de rutas y tipos: aunque el tipo JSON admite funciones de introspección para determinar los tipos y las rutas inferidos, las estructuras estáticas pueden ser más fáciles de examinar, por ejemplo, con
DESCRIBE.
Como alternativa, puede crear simplemente una tabla con una columna
JSON.
SET enable_json_type = 1;
CREATE TABLE syslog_json
(
`json` JSON(`host.name` String, `@timestamp` DateTime)
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (`json.host.name`, `json.@timestamp`)
Este último enfoque, aunque más sencillo, es más adecuado para tareas de prototipado e ingeniería de datos. En producción, utilice
Proporcionamos una indicación de tipo para las columnas
host.name y
timestamp en la definición JSON, ya que las usamos en la clave de ordenación/clave primaria. Esto ayuda a ClickHouse a saber que estas columnas no serán nulas y garantiza que sepa qué subcolumnas usar (puede haber varias para cada tipo, por lo que, de otro modo, sería ambiguo).
JSON únicamente para subestructuras dinámicas cuando sea necesario.Para obtener más detalles sobre el uso del tipo JSON en esquemas y cómo aplicarlo de forma eficiente, recomendamos la guía “Designing your schema”.
2
Instala
elasticdump
Recomendamos
elasticdump para exportar datos desde Elasticsearch. Esta herramienta requiere
node y debe instalarse en una máquina con conectividad de red tanto con Elasticsearch como con ClickHouse. Recomendamos un servidor dedicado con al menos 4 núcleos y 16 GB de RAM para la mayoría de las exportaciones.
npm install elasticdump -g
elasticdump ofrece varias ventajas para la migración de datos:
- Interactúa directamente con la API REST de Elasticsearch, lo que garantiza una exportación correcta de los datos.
- Mantiene la consistencia de los datos durante el proceso de exportación mediante la API Point-in-Time (PIT); esto crea una instantánea consistente de los datos en un momento determinado.
- Exporta los datos directamente en formato JSON, que puede enviarse en streaming al ClickHouse client para su inserción.
elastic dump en la misma zona de disponibilidad o centro de datos para minimizar el tráfico de salida de red y maximizar el rendimiento.
3
Instala el cliente de ClickHouse
Asegúrate de que ClickHouse esté instalado en el servidor donde se encuentra
elasticdump. No inicies un servidor de ClickHouse; estos pasos solo requieren el cliente.
4
Transferir datos
Para transferir datos entre Elasticsearch y ClickHouse, use el comando
Los parámetros de nuestro cliente de ClickHouse aquí (aparte de las credenciales) son:
Puede esperar un rendimiento del orden de miles de filas por segundo.
elasticdump y canalice la salida directamente al cliente de ClickHouse. El siguiente comando inserta los datos en la tabla bien estructurada
logs_system_syslog.
Tenga en cuenta el uso de las siguientes opciones para
# export url and credentials
export ELASTICSEARCH_INDEX=.ds-logs-system.syslog-default-2025.06.03-000001
export ELASTICSEARCH_URL=
export ELASTICDUMP_INPUT_USERNAME=
export ELASTICDUMP_INPUT_PASSWORD=
export CLICKHOUSE_HOST=
export CLICKHOUSE_PASSWORD=
export CLICKHOUSE_USER=default
# command to run - modify as required
elasticdump --input=${ELASTICSEARCH_URL} --type=data --input-index ${ELASTICSEARCH_INDEX} --output=$ --sourceOnly --searchAfter --pit=true |
clickhouse-client --host ${CLICKHOUSE_HOST} --secure --password ${CLICKHOUSE_PASSWORD} --user ${CLICKHOUSE_USER} --max_insert_block_size=1000 \
--min_insert_block_size_bytes=0 --min_insert_block_size_rows=1000 --query="INSERT INTO test.logs_system_syslog FORMAT JSONEachRow"
elasticdump:
type=data- limita la respuesta únicamente al contenido del documento en Elasticsearch.
input-index- nuestro índice de entrada de Elasticsearch.
output=$- redirige todos los resultados a stdout.
- Opción
sourceOnly, que garantiza que omitamos los campos de metadatos en la respuesta.
- Opción
searchAfterpara usar la
searchAfterAPI y paginar los resultados de forma eficiente.
pit=truepara garantizar resultados consistentes entre consultas mediante la point in time API.
Los parámetros de nuestro cliente de ClickHouse aquí (aparte de las credenciales) son:
max_insert_block_size=1000- El cliente de ClickHouse enviará los datos una vez que se alcance este número de filas. Aumentarlo mejora el rendimiento a costa del tiempo necesario para formar un bloque; por tanto, aumenta el tiempo hasta que los datos aparecen en ClickHouse.
min_insert_block_size_bytes=0- Desactiva la compactación de bloques del servidor por bytes.
min_insert_block_size_rows=1000- Compacta en el servidor los bloques procedentes de los clientes. En este caso, lo establecemos en
max_insert_block_sizepara que las filas aparezcan inmediatamente. Auméntelo para mejorar el rendimiento.
query="INSERT INTO logs_system_syslog FORMAT JSONAsRow"- Inserta los datos en formato JSONEachRow. Esto es apropiado si se envían a un esquema bien definido como
logs_system_syslog.
Puede esperar un rendimiento del orden de miles de filas por segundo.
Insertar en una única fila JSONSi inserta en una única columna JSON (consulte el esquema
syslog_json anterior), puede usar el mismo comando de inserción. Sin embargo, debe especificar
JSONAsObject como formato en lugar de
JSONEachRow; por ejemplo:
Consulte “Leer JSON como un objeto” para obtener más información.
elasticdump --input=${ELASTICSEARCH_URL} --type=data --input-index ${ELASTICSEARCH_INDEX} --output=$ --sourceOnly --searchAfter --pit=true |
clickhouse-client --host ${CLICKHOUSE_HOST} --secure --password ${CLICKHOUSE_PASSWORD} --user ${CLICKHOUSE_USER} --max_insert_block_size=1000 \
--min_insert_block_size_bytes=0 --min_insert_block_size_rows=1000 --query="INSERT INTO test.logs_system_syslog FORMAT JSONAsObject"
5
Transformar datos (opcional)
Los comandos anteriores asumen una correspondencia 1:1 entre los campos de Elasticsearch y las columnas de ClickHouse. Los usuarios suelen necesitar filtrar y transformar los datos de Elasticsearch antes de insertarlos en ClickHouse.Esto puede lograrse con la table function
input, que nos permite ejecutar cualquier consulta
SELECT sobre la salida estándar.Supongamos que solo queremos almacenar los campos
timestamp y
hostname de los datos anteriores. El esquema de ClickHouse:
Para insertar desde
CREATE TABLE logs_system_syslog_v2
(
`timestamp` DateTime,
`hostname` String
)
ENGINE = MergeTree
ORDER BY (hostname, timestamp)
elasticdump en esta tabla, podemos usar simplemente la función de tabla
input, utilizando el tipo JSON para detectar y seleccionar dinámicamente las columnas necesarias. Ten en cuenta que esta consulta
SELECT podría incluir fácilmente un filtro.
Tenga en cuenta que es necesario escapar el nombre del campo
elasticdump --input=${ELASTICSEARCH_URL} --type=data --input-index ${ELASTICSEARCH_INDEX} --output=$ --sourceOnly --searchAfter --pit=true |
clickhouse-client --host ${CLICKHOUSE_HOST} --secure --password ${CLICKHOUSE_PASSWORD} --user ${CLICKHOUSE_USER} --max_insert_block_size=1000 \
--min_insert_block_size_bytes=0 --min_insert_block_size_rows=1000 --query="INSERT INTO test.logs_system_syslog_v2 SELECT json.\`@timestamp\` as timestamp, json.host.hostname as hostname FROM input('json JSON') FORMAT JSONAsObject"
@timestamp y usar el formato de entrada
JSONAsObject.