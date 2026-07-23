​ Estrategia de operación en paralelo

Al migrar de Elastic a ClickStack para casos de uso de observabilidad, recomendamos un enfoque de operación en paralelo en lugar de intentar migrar datos históricos. Esta estrategia ofrece varias ventajas:

Riesgo mínimo: al ejecutar ambos sistemas en paralelo, mantienes el acceso a los datos y dashboards existentes mientras validas ClickStack y familiarizas a tus usuarios con el nuevo sistema. Expiración natural de los datos: la mayoría de los datos de observabilidad tienen un período de retención limitado (normalmente, de 30 días o menos), lo que permite una transición natural a medida que los datos caducan en Elastic. Migración simplificada: no es necesario utilizar herramientas o procesos complejos de transferencia para mover datos históricos entre sistemas.

Migración de datos Mostramos un enfoque para migrar datos esenciales de Elasticsearch a ClickHouse en la sección “Migración de datos” . No debe usarse para conjuntos de datos más grandes, ya que rara vez ofrece un buen rendimiento: está limitado por la capacidad de Elasticsearch para exportar de forma eficiente y solo admite el formato JSON.

​ Pasos de implementación

1 Configurar la ingestión dual Configure su pipeline de recopilación de datos para enviar datos tanto a Elastic como a ClickStack de forma simultánea. La forma de hacerlo depende de los agentes que utilice actualmente para la recopilación; consulte “Migración de agentes” 2 Ajustar los períodos de retención Configure la TTL de Elastic para que coincida con el período de retención deseado. Configure la TTL de ClickStack para conservar los datos durante el mismo período. 4 Transición gradual A medida que los datos caduquen de forma natural en Elastic, dependerá cada vez más de ClickStack

Una vez que haya adquirido confianza en ClickStack, podrá empezar a redirigir consultas y dashboards

​ Retención a largo plazo

Para las organizaciones que necesitan períodos de retención más prolongados:

Mantenga ambos sistemas en funcionamiento en paralelo hasta que todos los datos hayan caducado en Elastic

Las capacidades de ClickStack para almacenamiento por niveles pueden ayudar a gestionar eficientemente los datos a largo plazo.

Considere usar vistas materializadas para mantener datos históricos agregados o filtrados, permitiendo que los datos sin procesar caduquen.

​ Plazos de la migración

Los plazos de la migración dependerán de sus requisitos de retención de datos:

Retención de 30 días : La migración puede completarse en un mes.

: La migración puede completarse en un mes. Retención más prolongada : Mantenga la operación en paralelo hasta que los datos caduquen en Elastic.

: Mantenga la operación en paralelo hasta que los datos caduquen en Elastic. Datos históricos: Si es absolutamente necesario, considere usar Migración de datos para importar datos históricos concretos.

​ Configuración para la migración

Al migrar de Elastic a ClickStack, la configuración de indexación y almacenamiento deberá adaptarse a la arquitectura de ClickHouse. Aunque Elasticsearch se basa en el escalado horizontal y la segmentación para ofrecer rendimiento y tolerancia a fallos, y por eso tiene varios segmentos de forma predeterminada, ClickHouse está optimizado para el escalado vertical y, por lo general, funciona mejor con menos segmentos.

​ Configuración recomendada

Recomendamos empezar con un solo segmento y escalar verticalmente. Esta configuración es adecuada para la mayoría de las cargas de trabajo de observabilidad y simplifica tanto la administración como el ajuste del rendimiento de las consultas.

ClickHouse Cloud : Usa de forma predeterminada una arquitectura de un solo segmento con múltiples réplicas. El almacenamiento y el cómputo escalan de forma independiente, lo que la hace ideal para casos de uso de observabilidad con patrones de ingesta impredecibles y cargas de trabajo con muchas lecturas.

: Usa de forma predeterminada una arquitectura de un solo segmento con múltiples réplicas. El almacenamiento y el cómputo escalan de forma independiente, lo que la hace ideal para casos de uso de observabilidad con patrones de ingesta impredecibles y cargas de trabajo con muchas lecturas. ClickHouse OSS : En implementaciones autogestionadas, recomendamos: Empezar con un solo segmento Escalar verticalmente con CPU y RAM adicionales Usar almacenamiento por niveles para ampliar el disco local con almacenamiento de objetos compatible con S3 Usar ReplicatedMergeTree si se requiere alta disponibilidad Para la tolerancia a fallos, 1 réplica de su segmento suele ser suficiente en cargas de trabajo de observabilidad.

: En implementaciones autogestionadas, recomendamos:

​ Cuándo segmentar

La segmentación puede ser necesaria si:

La tasa de ingesta supera la capacidad de un único nodo (normalmente, >500K filas/s)

Necesita aislamiento entre tenants o separación regional de los datos

El volumen total de datos es demasiado grande para un único servidor, incluso con almacenamiento de objetos

Si necesita segmentar, consulte Escalado horizontal para obtener orientación sobre las claves de segmentación y la configuración de la tabla distribuida.

​ Retención y TTL

ClickHouse usa cláusulas TTL en las tablas MergeTree para gestionar el vencimiento de los datos. Las políticas de TTL pueden:

Eliminar automáticamente los datos vencidos

Mover los datos más antiguos al almacenamiento de objetos en frío

Conservar solo los logs recientes que se consultan con frecuencia en disco rápido

Recomendamos alinear la configuración de TTL de ClickHouse con sus políticas de retención actuales de Elastic para mantener un ciclo de vida de los datos coherente durante la migración. Para ver ejemplos, consulte la configuración de TTL de producción de ClickStack

​ Migración de datos

Aunque recomendamos operar en paralelo para la mayoría de los datos de observabilidad, hay casos concretos en los que puede ser necesaria una migración directa de datos de Elasticsearch a ClickHouse:

Tablas de búsqueda pequeñas usadas para el enriquecimiento de datos (p. ej., asignaciones de usuarios, catálogos de servicios)

Datos de negocio almacenados en Elasticsearch que deben correlacionarse con datos de observabilidad; las capacidades SQL de ClickHouse y sus integraciones de inteligencia empresarial facilitan el mantenimiento y la consulta de estos datos en comparación con las opciones de consulta más limitadas de Elasticsearch.

Datos de configuración que deben conservarse durante la migración

Este enfoque solo es viable para conjuntos de datos de menos de 10 millones de filas, ya que las capacidades de exportación de Elasticsearch se limitan a JSON sobre HTTP y no escalan bien para conjuntos de datos más grandes.

Los siguientes pasos permiten migrar un único índice de Elasticsearch a ClickHouse.