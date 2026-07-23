# Define keys to ignore at root level ignored_keys = [ "@metadata" ] # Define resource key prefixes resource_keys = [ "host" , "cloud" , "agent" , "service" ] # Create separate objects for resource and log record fields resource_obj = {} log_record_obj = {} # Copy all non - ignored root keys to appropriate objects root_keys = keys (.) for_each ( root_keys ) -> | _index , key | { if ! includes ( ignored_keys , key ) { val , err = get (., [ key ]) if err == null { # Check if this is a resource field is_resource = false if includes ( resource_keys , key ) { is_resource = true } # Add to appropriate object if is_resource { resource_obj = set ( resource_obj , [ key ], val ) ?? resource_obj } else { log_record_obj = set ( log_record_obj , [ key ], val ) ?? log_record_obj } } } } # Flatten both objects separately flattened_resources = flatten ( resource_obj , separator : "." ) flattened_logs = flatten ( log_record_obj , separator : "." ) # Process resource attributes resource_attributes = [] resource_keys_list = keys ( flattened_resources ) for_each ( resource_keys_list ) -> | _index , field_key | { field_value , err = get ( flattened_resources , [ field_key ]) if err == null && field_value != null { attribute , err = { "key" : field_key , "value" : { "stringValue" : to_string ( field_value ) } } if ( err == null ) { resource_attributes = push ( resource_attributes , attribute ) } } } # Process log record attributes log_attributes = [] log_keys_list = keys ( flattened_logs ) for_each ( log_keys_list ) -> | _index , field_key | { field_value , err = get ( flattened_logs , [ field_key ]) if err == null && field_value != null { attribute , err = { "key" : field_key , "value" : { "stringValue" : to_string ( field_value ) } } if ( err == null ) { log_attributes = push ( log_attributes , attribute ) } } } # Get timestamp for timeUnixNano ( convert to nanoseconds ) timestamp_nano = if exists (.@ timestamp ) { to_unix_timestamp ! ( parse_timestamp ! (.@ timestamp , format : "%Y-%m-%dT%H:%M:%S%.3fZ" ), unit : "nanoseconds" ) } else { to_unix_timestamp ( now (), unit : "nanoseconds" ) } # Get message / body field body_value = if exists (. message ) { to_string ! (. message ) } else if exists (. body ) { to_string ! (. body ) } else { "" } # Create the OpenTelemetry structure . = { "resourceLogs" : [ { "resource" : { "attributes" : resource_attributes }, "scopeLogs" : [ { "scope" : {}, "logRecords" : [ { "timeUnixNano" : to_string ( timestamp_nano ), "severityNumber" : 9 , "severityText" : "info" , "body" : { "stringValue" : body_value }, "attributes" : log_attributes } ] } ] } ] }