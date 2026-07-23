- Evaluar ClickStack junto con Datadog sin tocar el código de la aplicación, usando tus agentes actuales para enviar la misma telemetría a ambas plataformas.
- Facilitar una migración, pasándote a ClickStack mientras mantienes tu capa de recopilación actual y adoptas gradualmente la instrumentación de OpenTelemetry.
- Ejecutar ambos stacks en paralelo a largo plazo, usando cada plataforma para aquello que mejor hace.
Para la mayoría de los equipos, la principal razón para sacar los datos de observabilidad de Datadog es el costo. Los volúmenes de logs y trazas crecen a medida que las aplicaciones escalan y se instrumentan más servicios, lo que te deja ante una disyuntiva: gastar más o conservar menos telemetría de la que generas. Esos controles de costos limitan luego lo que puedes ver durante una investigación: trazas muestreadas, logs sin indexar, métricas agregadas y periodos de retención cortos reducen el contexto disponible justo cuando más lo necesitas. ClickStack se basa en ClickHouse, que para grandes cargas de trabajo de logs y tracing puede ser más de 100 veces más rentable que Datadog. Esa diferencia en los costos de almacenamiento es lo que hace que valga la pena ejecutar ClickStack junto con Datadog:
Por qué ejecutar ClickStack junto con Datadog
- Retención más prolongada. Ajusta la retención a tus necesidades operativas en lugar de a tu presupuesto y conserva los eventos que podrías necesitar semanas o meses después.
- Datos con fidelidad completa. Almacena cada log y cada traza sin muestreo, para que las investigaciones se realicen sobre datos completos en lugar de sobre un subconjunto.
- Sin límites de tasa de la API. Consulta tu telemetría como una base de datos en lugar de hacerlo a través de una API con cobro por uso, sin limitación por consulta ni por endpoint.
- Acceso completo a SQL. Analiza logs, métricas y trazas con SQL, y combínalos con datos de negocio o de infraestructura que ya están en ClickHouse.
- Cargas de trabajo con agentes de IA. Expón tu telemetría a agentes de IA mediante el servidor MCP de ClickStack y ejecuta consultas analíticas ilimitadas directamente en ClickHouse.
En una implementación típica de OpenTelemetry, la telemetría se envía a un collector de OpenTelemetry antes de llegar a un backend. El collector recibe datos de collectors en modo agent y de OpenTelemetry SDKs que instrumentan aplicaciones, aplica los filtros o transformaciones necesarios, agrupa los eventos en lotes y los exporta al destino objetivo. El receiver de Datadog añade otra entrada a esta arquitectura. Expone un endpoint compatible con los protocolos que usan los agents y SDKs de Datadog, y convierte los payloads entrantes de Datadog al modelo de datos de OpenTelemetry. A partir de ahí, pasan por el pipeline normal del collector como cualquier otra telemetría. Los agents de Datadog existentes simplemente se reconfiguran para enviar logs y traces al receiver que se ejecuta en un ClickStack collector. Las aplicaciones conservan sus Datadog SDKs actuales, y los agents ya desplegados en toda tu infraestructura permanecen donde están. Como un pipeline de collector puede usar más de un exportador, la misma telemetría puede enviarse a Datadog y a ClickStack al mismo tiempo. Esto es lo que hace posible la evaluación en paralelo y la operación paralela a largo plazo: comparas ambas plataformas con datos idénticos y luego decides de forma independiente si migrar.
Cómo funciona el receiver de Datadog
El receiver traduce los payloads de Datadog a su representación correcta en OpenTelemetry para que ClickStack pueda interpretar, correlacionar y consultar los datos sin necesidad de lógica específica de Datadog:
Qué procesa el receiver
- Registros de logs. Los timestamps de Datadog en milisegundos se convierten a nanosegundos y se usan para rellenar los campos de timestamp, observed timestamp, body y severity de OpenTelemetry, de modo que los registros ya no aparezcan en la época Unix.
- Atributos de recurso y gravedad. Los estados de Datadog, como
info,
warny
error, se asignan a los correspondientes
SeverityNumbery
SeverityTextde OpenTelemetry. Los nombres de host, nombres de servicio, entornos y etiquetas conocidas de contenedor, cloud y Kubernetes se convierten en atributos de recurso estándar.
- Correlación entre trazas y logs. Los campos
dd.trace_idy
dd.span_idrellenan los identificadores de trace y span de OpenTelemetry, y el receiver reconstruye los trace ID completos de 128 bits a partir de la representación dividida de Datadog. Esta función, habilitada de forma predeterminada, permite correlacionar logs y spans procedentes de Datadog con servicios instrumentados mediante OpenTelemetry.
- Logs JSON estructurados. Una opción
decode_json_message, habilitada de forma predeterminada, realiza el procesamiento de JSON que normalmente tiene lugar en el backend de Datadog, extrayendo el body, timestamp, severity, identificadores de trace, campos de recurso y atributos restantes.
- Compatibilidad con los agentes actuales. Datadog Agent 7.59 y versiones posteriores comprime los payloads HTTP con Zstandard de forma predeterminada. El receiver admite Zstandard junto con gzip, por lo que los agentes actuales se conectan sin que sus payloads sean rechazados.
El receiver de Datadog está incluido en la distribución de ClickStack del collector de OpenTelemetry y escucha en el puerto
Habilitación del receiver de Datadog
8126. Está deshabilitado de forma predeterminada y se habilita con la variable de entorno
ENABLE_DATADOG_RECEIVER.
Una vez habilitado, debes apuntar tu agente de Datadog al receiver y autenticarlo con una clave de ingestión de ClickStack. El origen de esa clave depende de tu implementación: con Managed ClickStack ejecutas un collector independiente y estableces la clave tú mismo al iniciarlo, mientras que con Open Source ClickStack la clave se genera automáticamente y se copia desde la interfaz de ClickStack (HyperDX). Selecciona tu implementación a continuación.
- ClickStack gestionado
- ClickStack Open Source
Con Managed ClickStack, despliegas un ClickStack collector independiente que ingesta datos en tu servicio de ClickHouse Cloud. Proteges el collector al iniciarlo con un token de autenticación que eliges y reutilizas ese mismo token como la clave de API del agente de Datadog.
1
Desplegar un collector con el receiver habilitado
Ejecuta el collector independiente de ClickStack, apuntándolo a tu servicio de ClickHouse Cloud. Habilita el receiver de Datadog con
ClickStack OpenTelemetry collector vs. OpenTelemetry collector estándarEl receiver de Datadog viene integrado y preconfigurado en la distribución de ClickStack del collector de OpenTelemetry. Si prefieres usar la distribución estándar de OpenTelemetry Collector Contrib, tendrás que configurar el receiver tú mismo. Todos nuestros cambios y mejoras del receiver se envían al proyecto upstream, por lo que también están disponibles allí. Para ver las opciones de configuración, consulta el README del receiver de Datadog.
ENABLE_DATADOG_RECEIVER=true, expón el puerto
8126 y protege la ingestión configurando tu propio
OTLP_AUTH_TOKEN:
El receiver ya está disponible en
export CLICKHOUSE_ENDPOINT=<HTTPS_ENDPOINT>
export CLICKHOUSE_USER=<CLICKHOUSE_USER>
export CLICKHOUSE_PASSWORD=<CLICKHOUSE_PASSWORD>
export OTLP_AUTH_TOKEN="a_very_secure_string"
docker run --name clickstack-collector \
-e ENABLE_DATADOG_RECEIVER=true \
-e OTLP_AUTH_TOKEN=${OTLP_AUTH_TOKEN} \
-e CLICKHOUSE_ENDPOINT=${CLICKHOUSE_ENDPOINT} \
-e CLICKHOUSE_USER=${CLICKHOUSE_USER} \
-e CLICKHOUSE_PASSWORD=${CLICKHOUSE_PASSWORD} \
-p 4317:4317 \
-p 4318:4318 \
-p 8126:8126 \
clickhouse/clickstack-otel-collector:latest
http://localhost:8126, y el token de
OTLP_AUTH_TOKEN es la clave que debes pasar al agente de Datadog. Para obtener más información sobre cómo proteger el collector, incluido el equivalente en Helm, consulta “Proteger el collector”.
2
Configurar el agente de Datadog
Actualiza el archivo de configuración del agente en
/opt/datadog-agent/etc/datadog.yaml para enviar logs, trazas y métricas al receiver. Usa el valor de
OTLP_AUTH_TOKEN como clave de API y apunta cada destino al endpoint del receiver:
Esta configuración:
api_key: "<YOUR_OTLP_AUTH_TOKEN>"
# Destino de métricas
dd_url: "http://localhost:8126"
# Actualmente, ClickStack admite el endpoint de métricas v2 de Datadog.
use_v3_api:
series:
enabled: false
# Destino de trazas
apm_config:
enabled: true
apm_dd_url: "http://localhost:8126"
# Destino de logs
logs_enabled: true
logs_config:
logs_dd_url: "http://localhost:8126"
force_use_http: true
# Estos requieren el backend de Datadog, que no estamos usando, así que los deshabilitamos.
remote_updates: false
remote_configuration:
enabled: false
- Envía métricas, trazas y logs al receiver en lugar de enviarlos a Datadog.
- Deshabilita la ingesta de métricas v3, ya que ClickStack admite el endpoint de métricas v2 de Datadog.
- Desactiva las actualizaciones remotas y la configuración remota, que dependen del backend de Datadog.
3
Reiniciar el agente
Reinicia el agente de Datadog para que cargue la nueva configuración. En macOS:
La telemetría del agente ahora fluye hacia ClickStack, donde puedes explorarla en HyperDX.
sudo launchctl kickstart -k system/com.datadoghq.agent
El siguiente ejemplo usa una aplicación de muestra para mostrar el flujo completo desde una aplicación instrumentada, pasando por el agente de Datadog, hasta ClickStack.
Ejemplo práctico
1
Clonar y ejecutar la aplicación de ejemplo
El ejemplo usa la aplicación demo de Hacker News, instrumentada con Datadog en la rama
datadog-instrumentation. Clone esa rama:
Siga las instrucciones del README para ejecutar la aplicación.
git clone --branch datadog-instrumentation https://github.com/ClickHouse/hn-news-analyzer.git
2
Iniciar ClickStack con el receiver habilitado
Inicie la imagen all-in-one con el receiver de Datadog habilitado. Aquí asignamos el receiver al puerto
18126 del host para que no entre en conflicto con el agente local de Datadog, que también usa
8126:
El receiver está disponible en
docker run --name clickstack \
-p 8080:8080 \
-p 8123:8123 \
-p 4317:4317 \
-p 4318:4318 \
-p 127.0.0.1:18126:8126 \
-e ENABLE_DATADOG_RECEIVER=true \
clickhouse/clickstack-all-in-one:latest
http://127.0.0.1:18126.
3
Instalar y configurar el agente de Datadog
Instale el agente de Datadog. En macOS:
Actualice
DD_SITE="datadoghq.com" bash -c "$(curl -L https://install.datadoghq.com/scripts/install_mac_os.sh)"
/opt/datadog-agent/etc/datadog.yaml para que apunte al receiver en el puerto
18126, usando su clave de ingestión de ClickStack como API key, y luego reinicie el agente:
Consulte Habilitar el receiver de Datadog para ver la configuración completa del agente y dónde encontrar su clave de ingestión.
sudo launchctl kickstart -k system/com.datadoghq.agent
4
Explorar la telemetría en ClickStack
Abra la interfaz de HyperDX en http://localhost:8080 y explore las trazas, los logs y las métricas capturados por el agente de Datadog.
El receiver de Datadog es un componente alpha en OpenTelemetry Collector Contrib y está marcado como experimental en la distribución del ClickStack collector, por lo que requiere un indicador de funcionalidad para habilitarlo. El receiver se ha probado exhaustivamente con cargas de trabajo de logs y trazas, y se recomienda para evaluar ClickStack con estas señales. Las métricas funcionan, pero requieren más pruebas y desarrollo. Actualmente, el receiver admite los endpoints de ingesta de métricas v1 y v2 de Datadog, y los agentes que usan versiones más recientes del protocolo deben configurarse explícitamente para enviar métricas a través de un endpoint compatible. Por ahora, el receiver te ofrece una forma rápida de evaluar ClickStack cuando tus aplicaciones ya usan SDKs de Datadog o tu infraestructura ejecuta agentes de Datadog. Ejecuta ambas canalizaciones en paralelo, valida cómo se representan y consultan tus datos en ClickStack, y luego decide si quieres seguir adelante con una migración más amplia. Si la evaluación muestra beneficios claros, la misma arquitectura permite una migración gradual, manteniendo la instrumentación actual de Datadog mientras los servicios pasan a OpenTelemetry con el tiempo.